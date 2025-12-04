Bilety na mecz Ligi Mistrzów z Heidelbergiem

Przed nami ostatni mecz koszykarskiej Legii w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Jego stawką będzie awans do kolejnego etapu rozgrywek Basketball Champions League. W środę, 17 grudnia o godz. 18 w hali Torwar koszykarze Legii Warszawa podejmować będą niemiecki Academics Heidelberg.

Cennik biletów na mecz BCL z Heidelbergiem:

Kat. zielona (sektory V,W,Y,Z,A,B,C,D,E,Q,J): 10 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)

Kat. biała (sektory F,U,R,I): 30 zł (ulgowy), 40 zł (normalny)

Kat. czerwona (sektory G,H,S,T): 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)

Kat. Premium (sektory G1,H1): 70 zł (ulgowy), 100 zł (normalny)

Kat. VIP (sektor S rząd1-6, sektor T rząd 1-6, sektor S1 i T1): 179 zł (ulgowy), 320 zł (normalny)

Kanapa VIP (2os): 1000zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



