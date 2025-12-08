Kibice Piasta przyjadą autokarami

Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Legią w sierpniu 2024r. - fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
Kibice Piasta Gliwice na ostatni w tym roku mecz ligowy, z Legią w Warszawie, wybiorą się transportem kołowym. Gliwiczanie organizują przejazd autokarami. Każdy z wyjazdowiczów otrzyma czapkę zimową. Za wyjazd zapłacą 160 zł. 

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia o godzinie 20:15.


 


 W ostatnich latach kibice Piasta na naszym stadionie meldowali się w bardzo skromnych liczbach. Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, która miała miejsce w sierpniu zeszłego roku, gliwiczanie byli obecni w 121 osób z dwiema flagami. W marcu 2024 fani Piasta przyjechali w jeszcze skromniejszej liczbie - zaledwie 78 osób z dwiema flagami. Także dwie wizyty z roku 2022 nie były zbyt liczne - w sierpniu tegoż roku gliwiczanie przyjechali w 39 osób bez flag i dopingu, a w połowie kwietnia 2022r. byli w klatce przy Ł3 w 20 osób, również bez flag. 









Rene Mone - 59 minut temu, *.play.pl

Po co w ogóle takie info, co za różnica czym przyjadą? Mogą nawet przyjechać na motorowerach. Nie dziwne, że nie chce im sie tu przyjeżdżać, oglądać padlinę w wykonaniu swojej drużyny i gospodarzy. Większość wyjazdów mają w promieniu 200 km.

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Znów nas pukną. A zabawa cały czas trwa. Wyniki są drugorzędne.

Trochę coś tam kumający. - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl

Chyba autokarem

Szantosz - 3 godziny temu, *.play.pl

Dwa busy nie dwa busy i tak zgarną w dwumeczu historyczne 6 punktów. Nawet dla ich 20 jedenastka z Tesco Arena będzie zasuwać z większym zaangażowaniem.

Dickson Chotowski - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com

TYLKO PELNY STADION !! JAK NAJWIECEJ KASY DLA MIODUSKIEGO !!!!!

MP - 26 minut temu, *.play.pl

@Dickson Chotowski: i chlać browara rozwodnionego z kupka za 15 zł

Januszek - 3 godziny temu, *.100.170

Dwie Renówki Trafic wystarczą xD

Kurczaki koniobijcy - 4 godziny temu, *.centertel.pl

20 osób max 2 busy

