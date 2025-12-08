Kibice Piasta przyjadą autokarami

Kibice Piasta Gliwice na ostatni w tym roku mecz ligowy, z Legią w Warszawie, wybiorą się transportem kołowym. Gliwiczanie organizują przejazd autokarami. Każdy z wyjazdowiczów otrzyma czapkę zimową. Za wyjazd zapłacą 160 zł.

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia o godzinie 20:15.









W ostatnich latach kibice Piasta na naszym stadionie meldowali się w bardzo skromnych liczbach. Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, która miała miejsce w sierpniu zeszłego roku, gliwiczanie byli obecni w 121 osób z dwiema flagami. W marcu 2024 fani Piasta przyjechali w jeszcze skromniejszej liczbie - zaledwie 78 osób z dwiema flagami. Także dwie wizyty z roku 2022 nie były zbyt liczne - w sierpniu tegoż roku gliwiczanie przyjechali w 39 osób bez flag i dopingu, a w połowie kwietnia 2022r. byli w klatce przy Ł3 w 20 osób, również bez flag.















