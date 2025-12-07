Mikołajkowe paczki dla dzieci z polskich szkół we Lwowie

Czwarty rok z rzędu Fundacja Pogoni Lwów oraz LKS Pogoń Lwów dostarczyły na Mikołajki słodkie upominki do lwowskich szkół z polskim językiem wykładowym.

REKLAMA

Między innymi dzięki pomocy kibiców Legii i Radomiaka, a także Chrobrego i Lechii, przygotowano 550 zestawów słodyczy.









Święty Mikołaj zawitał również na trening najmłodszych zawodników lwowskiej Pogoni, wręczając im prezenty w podziękowaniu za godne reprezentowanie klubowych barw w lokalnych rozgrywkach ligowych, meczach towarzyskich oraz licznych turniejach. Organizatorzy akcji serdecznie dziękują kibicom Legii za wsparcie.

fot. pogon.lwow.net

fot. pogon.lwow.net

fot. pogon.lwow.net