Mikołajkowe paczki dla dzieci z polskich szkół we Lwowie

fot. pogon.lwow.net
Czwarty rok z rzędu Fundacja Pogoni Lwów oraz LKS Pogoń Lwów dostarczyły na Mikołajki słodkie upominki do lwowskich szkół z polskim językiem wykładowym. 

Między innymi dzięki pomocy kibiców Legii i Radomiaka, a także Chrobrego i Lechii, przygotowano 550 zestawów słodyczy. 


 


Święty Mikołaj zawitał również na trening najmłodszych zawodników lwowskiej Pogoni, wręczając im prezenty w podziękowaniu za godne reprezentowanie klubowych barw w lokalnych rozgrywkach ligowych, meczach towarzyskich oraz licznych turniejach. Organizatorzy akcji serdecznie dziękują kibicom Legii za wsparcie.


Lwów Mikołajki
fot. pogon.lwow.net

Lwów Mikołajki
fot. pogon.lwow.net
Lwów Mikołajki
fot. pogon.lwow.net
Lwów Mikołajki
fot. https://pogon.lwow.net


