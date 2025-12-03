Papszun dopiero po rundzie jesiennej?

Marek Papszun i Michał Świerczewski, właściciel Rakowa - fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
źródło: Meczyki.pl / Fakt.pl

Coraz bardziej prawdopodobne jest to, że do końca rundy jesiennej drużynę Legii będzie prowadził Inaki Astiz, który miał jedynie przez moment wypełnić lukę po zwolnieni Edwarda Iordanescu. Raków Częstochowa stawia na swoim nie nie zamierza puścić Marka Papszuna, który publicznie zadeklarował, że chce być trenerem Legii i Legia go chce.

Najnowsze informacje w tej trwającej już kilka tygodni telenoweli przekazał dziś Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl. Wedłg nich, Papszun ma podpisać z Legią aż 4,5-letni kontrakt (do 30 czerwca 2030 roku).

Tymczasem od kilkunastu lat w Warszawie nie było trenera, który przepracowałby pełne dwa lata. Ostatnim, który pracował równo dwa sezony, był Maciej Skorża w latach 2010-2012.

Według informacji Faktu Papszun dostanie zgodę na odejście dopiero po ostatnim meczu w tym roku, który odbędzie się 18 grudnia.


Trenerzy Legii od momentu powstania nowego stadionu:

Trenerpoczątek pracykoniec pracyliczba dni
Edward Iordanescu12.06.202531.10.2025142
Goncalo Feio10.04.202425.05.2025410
Kosta Runjaić23.05.202209.04.2024687
Aleksandar Vuković13.12.202122.05.2022160
Marek Gołębiewski25.10.202112.12.202148
Czesław Michniewicz21.09.202025.10.2021399
Aleksandar Vuković2.04.201921.09.2020538
Ricardo Sa Pinto13.08.20181.04.2019231
Aleksandar Vuković1.08.201813.08.201813
Dean Klafurić14.04.20181.08.2018109
Romeo Jozak13.09.201714.04.2018213
Jacek Magiera24.09.201613.09.2017354
Aleksandar Vuković19.09.201624.09.20166
Besnik Hasi3.06.201619.09.2016108
Stanisław Czerczesow6.10.20151.06.2016239
Henning Berg19.12.20134.10.2015654
Jan Urban1.06.201219.12.2013566
Maciej Skorża1.06.20101.06.2012731


Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

ℹ️ Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (03.12.2025). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

Aktualny sentyment kibiców

Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
Średnia z wybranego okresu
Najlepszy dzień
Najgorszy dzień
tagi:
Komentarze (4)

+dodaj komentarz
L - 19 minut temu, *.play.pl

Nie rozumiem tej wszechobecnej rozpaczy. I dobrze, ze od nowego roku. Co on by mial zmienic w kilka dni? To juz Astiz ma wieksza wiedze o zespole. Astiz dogra, a od nowego roku Papszun zacznie ukaldac po swojemu, przede wszystkim plan przygotowan, kadre, sztab, nakresli zadania, plan, bedzie mozna kogos sciagnac, wyczyscic kadre. Czy przyszedlby teraz czy za tydzien - bez znaczenia. Nagle nie okaze sie, ze mamy napastnika i bramkarza, dopiero okazac sie moze w zimie jak sie okienko otworzy.

Obcy - 29 minut temu, *.t-mobile.pl

Będzie,albo nie będzie. W tym cyrku wszystko jest możliwe. Pewna jest kompromitacja związana z tym teatrzykiem. Cała liga się z nas śmieje.

DanieLo - 49 minut temu, *.comcast.net

4.5 letni kontrakt to jest wielbłąd. Ale, wystarczy na to żeby spaść do pierwszej ligi i się przebudować, i może cudem wrócić do ekstraklasy w sezonie 27/28

Ewidentny brak strategii i kompetencji sztabu i właściciela.

I w taki sposób na naszych oczach, kudłaty i banda zniszczyli ten klub. RIP

matias - 50 minut temu, *.icpnet.pl

Od samego początku było ustalone, że przechodzi po rundzie. Ten cały cyrk był robiony pod publiczkę, żeby kibice przywykli do sytuacji i byli karmieni, że już teraz już za chwileczkę.

