Papszun dopiero po rundzie jesiennej?

Coraz bardziej prawdopodobne jest to, że do końca rundy jesiennej drużynę Legii będzie prowadził Inaki Astiz, który miał jedynie przez moment wypełnić lukę po zwolnieni Edwarda Iordanescu. Raków Częstochowa stawia na swoim nie nie zamierza puścić Marka Papszuna, który publicznie zadeklarował, że chce być trenerem Legii i Legia go chce.

Najnowsze informacje w tej trwającej już kilka tygodni telenoweli przekazał dziś Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl. Wedłg nich, Papszun ma podpisać z Legią aż 4,5-letni kontrakt (do 30 czerwca 2030 roku).



Tymczasem od kilkunastu lat w Warszawie nie było trenera, który przepracowałby pełne dwa lata. Ostatnim, który pracował równo dwa sezony, był Maciej Skorża w latach 2010-2012.



Według informacji Faktu Papszun dostanie zgodę na odejście dopiero po ostatnim meczu w tym roku, który odbędzie się 18 grudnia.





Trenerzy Legii od momentu powstania nowego stadionu:

Trener początek pracy koniec pracy liczba dni Edward Iordanescu 12.06.2025 31.10.2025 142 Goncalo Feio 10.04.2024 25.05.2025 410 Kosta Runjaić 23.05.2022 09.04.2024 687 Aleksandar Vuković 13.12.2021 22.05.2022 160 Marek Gołębiewski 25.10.2021 12.12.2021 48 Czesław Michniewicz 21.09.2020 25.10.2021 399 Aleksandar Vuković 2.04.2019 21.09.2020 538 Ricardo Sa Pinto 13.08.2018 1.04.2019 231 Aleksandar Vuković 1.08.2018 13.08.2018 13 Dean Klafurić 14.04.2018 1.08.2018 109 Romeo Jozak 13.09.2017 14.04.2018 213 Jacek Magiera 24.09.2016 13.09.2017 354 Aleksandar Vuković 19.09.2016 24.09.2016 6 Besnik Hasi 3.06.2016 19.09.2016 108 Stanisław Czerczesow 6.10.2015 1.06.2016 239 Henning Berg 19.12.2013 4.10.2015 654 Jan Urban 1.06.2012 19.12.2013 566 Maciej Skorża 1.06.2010 1.06.2012 731

