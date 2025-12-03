Młodzież: mecze weekendowe i środowe (akt.)

Juniorzy starsi udanie zakończyli ligową jesień, wygrywając 5-1 z Lechem oraz 1-0 ze Śląskiem Wrocław. Przed rundą wiosenną mają już tylko 3 punkty straty do liderującego Zagłębia Lubin i 1 mecz zaległy w zapasie. Legia U17 pokonała 6-1 ŁKS Łódź i wyraźnie prowadzi w tabeli grupy wschodniej CLJ U17. Legia U16, po 2 golach straconych w końcówce, zremisowała 2-2 z Rakowem Częstochowa. Legia U15 pokonała 5-1 MKS Piaseczno U16. Legia U14 pokonała 4-0 rówieśników z Cracovii, Legia U13 i U12 doskonale pokazały się w obu sparingach ze Spartą Praga.

CLJ U19 (2007/8 i mł.): Legia Warszawa 5-1 (3-1) Lech Poznań

Gole:

0-1 14 min. Serafim Bachno

1-1 21 min. Filip Przybyłko (as. Szymon Chojecki)

2-1 35 min. Szymon Piasta (rzut karny po faulu na Alexie Cetnarze)

3-1 38 min. Jan Gawarecki (as. Jakub Gliwa)

4-1 60 min. Alex Cetnar (as. Eryk Mikanowicz)

5-1 65 min. Szymon Piasta (as. Alex Cetnar)





Strzały (celne)[35-90'): Legia 11 (6) - Lech 8 (3)





Legia: Konrad Kassyanowicz - Szymon Chojecki (58' Maksymilian Dołowy), Bartosz Korżyński [09](89' Franciszek Pollok), Mateusz Lauryn – Daniel Foks (85' Dawid Foks), Jakub Gliwa [09], Filip Przybyłko (Kpt) (75' Jan Kniat), Eryk Mikanowicz (81' Athanasios Christopoulos) – Szymon Piasta, Alex Cetnar (69' Stanisław Kubiak), Jan Gawarecki (88' Dominik Urbański). Rezerwa: Konrad Pietruniak (br), Dawid Korzeniowski

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trener: Marcel Gawor, Dominik Ciarkowski, Julien Tadrowski





CLJ U19 (2007/8 i mł.): Śląsk Wrocław 0-1 (0-1) Legia Warszawa

Gol:

0-1 26 min. Samuel Kováčik (rzut karny)





Legia: Jan Bienduga – Jan Leszczyński, Bartosz Korżyński [09], Mateusz Lauryn – Daniel Foks, Aleksander Wyganowski [09], Maciej Ruszkiewicz (56' Jan Gawarecki), Eryk Mikanowicz Ż – Szymon Piasta [09], Alex Cetnar (46' Jakub Gliwa [09]), Samuel Kováčik (90' Stanisław Kubiak). Rezerwa: Denys Stoliarenko, Jeremiah White IV, Athanasios Christopoulos, Franciszek Pollok, Jan Kniat.

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trener: Marcel Gawor, Dominik Ciarkowski, Julien Tadrowski





CLJ U17 (2009 i mł.): ŁKS Łódź 1-6(0-1) Legia U17

Gole:

0-1 27 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Franciszek Stępniewski)

0-2 52 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Daniił Pylypczuk)

0-3 57 min. Marek Suchodół (as. Franciszek Stępniewski)

0-4 63 min. Franciszek Stępniewski (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

0-5 77 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Franciszek Stępniewski)

0-6 80 min. Dawid Mastalski (as. Szymon Siekaniec)

1-6 82 min. Oskar Lisowski





Legia: Denys Stoliarenko - Oskar Putrzyński (65. Xavier Dąbkowski), Marek Suchodół, Jarosław Kuc - Igor Brzeziński (80. Aleks Rzepkowski), Marcel Laszczyk (87. Mikołaj Maćkowiak), Hoang Nguyen (72. Dawid Mastalski), Edo von Brandt-Etchemendigaray - Filip Kwiecień (60. Szymon Siekaniec), Daniil Pylypchuk (72. Adam Łukasiewicz), Franciszek Stępniewski (80. Adrian Pućka)

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Kamil Kuprianowicz i Paweł Przybył





Sparing U16 (2010 i mł.): Legia Warszawa 2-2 (1-0) Raków Częstochowa 2010

Gole:

1-0 33 min. Michał Kucała (as. Dawid Rodak)

2:0 58 min. Mateusz Pawłowski (as. gracz testowany II)

2-1 89 min. Aleksander Wiewiór

2-2 90+3 min. Ignacy Kolasiński





Strzały (celne):

I połowa: Legia 4(3) - Raków 4(2)

II połowa: Legia 7 (4) - Raków 13 (6)





Legia: Stanisław Kwiatkowski (46' Błażej Ślazyk) - Olivier Pruszyński, gracz testowany I (48' Aleks Szybalski [11]), Igor Lechecki (28' Cyprian Lipiński [11]), Artur Szmyt (70' Bartosz Przybyłko) - Dawid Rodak, Filip Reszka [11], Bartosz Przybyłko (46. Aleksander Badowski) - Kacper Kwiatkowski [11](46' Antoni Błoński), Michał Kucała [11](46' Mateusz Pawłowski ŻCZ 90+2'), Jan Szybicki (46' gracz testowany II)

Trener: Maciej Gadowski, II trenerzy: Filip Jadacki i Łukasz Turzyniecki





Sparing: Legia Warszawa U15 (2011 i mł.) 5-1 (2-0) MKS Piaseczno U16

Gole:

1-0 10 min. Mikołaj Ćwikilewicz (as. Marcin Kośmiński)

2-0 27 min. Fryderyk Paprocki (as. Marcin Kośmiński)

3-0 53 min. Karol Konieczny (z wolnego)

3-1 60 min. Jan Monikowski

4-1 76 min. Fryderyk Paprocki (as. Bartłomiej Cząstka)

5-1 78 min. Bartłomiej Cząstka (as. Fryderyk Paprocki)





Legia: Jan Nowicki (41' Oskar Majchrzak) - Stanisław Głębowski, Tytus Mendakiewicz, Aleksander Dąbrowski - Stanisław Maisiuk (43' Bartłomiej Cząstka [2012]), Jan Kaczorowski (43' Szymon Piegat), Wojciech Kuś (43' Antoni Kośmider), Kajetan Zaliwski (43' Karol Konieczny), Marcin Kośmiński - Mikołaj Ćwikilewicz, Fryderyk Paprocki

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki i Tomasz Ligudziński





Sparing U14 (2011 i mł.): Legia Warszawa 4-0 (1-0) AM Cracovia Kraków 2012A

Gole:

1-0 21 min. Natan Turniak (as. Aleksander Kocot)

2-0 42min. Łukasz Stankiewicz (głową, as. Igor Arkuszewski)

3-0 52 min. Filip Jasiński (as. Łukasz Stankiewicz)

4-0 68 min. Aleksander Rybka (as. Adam Smoła)





Strzały (celne): Legia 15(9) - Cracovia 8(1)





Legia: Adam Dobrowolski (60' Julian Onyszko) - Krzysztof Opanowski, Ignacy Silski, Antoni Strąk, Aleksander Kocot, Oskar Matusiewicz, Klaudiusz Półtorak, Adam Smoła, gracz testowany, Mateusz Krzyczmonik, Natan Turniak, Oskar Marzec, Filip Jasiński, Igor Arkuszewski, Karol Szczepek, Łukasz Stankiewicz, Aleksander Rybka

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza





Sparing (2013 r. i mł.): Legia U13 - Sparta Praga U13 (mecz nr 1)

Strzały(celne): Legia 20(13) - Sparta 10(6)





Legia: Antoni Kulpiński - Szymon Płoński, Konstanty Leonkiewicz, gracz testowany, Michael Oyedele, Konstantsin Yushkavets [2014], Antoni Adamkiewicz, Oliwier Siuda, Maksymilian Pająk, Leon Gańko, Piotr Nowotka, Olek Cwyl, gracz testowany, gracz testowany, Szymon Chodkowski

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki





Bardzo ciekawe, szybkie spotkanie, z akcjami z obu stron, ale więcej z gry miała od początku Legia, która odbierała sporo piłek w środku i sam rzadko była zagrożona utratą gola. Był to ogółem bardzo dobry mecz legionistów, którzy przez większość meczu przeważali i utrzymywali dobre tempo gry w pojedynku z bardzo mocnym przeciwnikiem.





Sparing (2013 r. i mł.): Legia U13 - Sparta Praga U13 (mecz nr 2)





Legia: Antoni Kulpiński - Szymon Płoński, Konstanty Leonkiewicz, gracz testowany, Michael Oyedele, Konstantsin Yushkavets [2014], Antoni Adamkiewicz, Oliwier Siuda, Maksymilian Pająk, Leon Gańko, Piotr Nowotka, Jan Golański [2014], gracz testowany, gracz testowany, Szymon Chodkowski

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki





Spotkanie niedzielne miało stosunkowo podobny przebieg do sobotniego. Szybko grający legioniści dobrze radzili sobie z zaawansowanym technicznie przeciwnikiem dopingowanym przez sporą grupę kibiców i kolegów z drugiej drużyny. Po kilku urazach, tempo meczu nieco spadło, gra wyrównała się a do głosu doszli także i goście.





Sparing U12 (2014 i mł.): Legia - Sparta Praga (mecz nr 1)





Strzały (celne)[45-80']: Legia 11(10)- Sparta 5(2)





Legia: Antoni Okrzejski, Stanisław Czajka - Bronisław Partyka, Aleksander Kukla, Julian Kusak, Jan Golański, Stefan Wang, Charyton Sokal, gracz testowany, Filip Kubieniec, Jan Kordek, Kacper Tryc, Jan Kordek, gracz testowany, gracz testowany, gracz testowany

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek





Mecz, zwłaszcza po przerwie, nie obfitował może w bramki, ale dobrej gry było sporo, z pewnym wskazaniem na Legię, która rozpoczęła bardzo dobrze i do końca meczu kontrolowała już aktywnie sytuację.





Sparing U12 (2014 i mł.): Legia - Sparta Praga (mecz nr 2)





Legia: Antoni Okrzejski, Stanisław Czajka - Bronisław Partyka, Aleksander Kukla, Igor Czaja, Julian Kusak, Stefan Wang, Charyton Sokal, gracz testowany, Filip Kubieniec, Kacper Tryc, Jan Kordek, gracz testowany, gracz testowany, Diego Koral, Feliks Chaciński

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek



