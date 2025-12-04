Media: Papszun kompletuje liczny sztab

fot. Mishka / Legionisci.com
Redakcja
źródło: Przegląd Sportowy, meczyki.pl, Interia

Wkrótce trenerem Legii Warszawa ma zostać Marek Papszun. Nadal nie jest znana konkretna data, kiedy to nastąpi, ponieważ Legia milczy w tej sprawie, ale na światło dzienne wychodzą kolejne szczegóły dotyczące umowy trenera z klubem. 

Meczyki.pl poinformowały, że Papszun ma podpisać z Legią aż 4,5-letni kontrakt (do 30 czerwca 2030 roku). Najprawdopodobniej pracę rozpocznie po zakończeniu rundy, czyli de facto od stycznia. Interia informuje, że Raków Częstochowa doszedł do porozumienia w sprawie wykupienia z Polonii Bytom następcy Papszuna, Łukasza Tomczyka, który drużynę z Ekstraklasy będzie mógł objąć w styczniu dołączeniu na kurs UEFA Pro. 


 


Z kolei Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego wyjawił, że wraz z trenerem Papszunem do sztabu Legii ma przyjść aż 15 osób. — Co ciekawe, Papszun chciał na asystenta Patryka Czubaka, czyli byłego trenera Widzewa, ale jemu dobrze jest w Chorwacji. Nie chciał iść do Legii jako asystent. Z tego, co słychać, to Papszun rekrutuje w całej Polsce, więc wchodzi do Legii na swoich zasadach, bo Legia jest pod ścianą — dodał Olkowicz.


Legia pozostaje bez trenera już od 34 dni. Na początku pojawiały się nazwiska szkoleniowców, którzy mogliby objąć stołeczny zespół, ale ostatecznie zdecydowano się na Marka Papszuna, którego zatrudnienie w trakcie rundy okazało się niemożliwe. Sytuacja jest skomplikowana, wszystko bardzo się przeciąga, a czas zdecydowanie nie działa na korzyść Legii. - Nie chciałbym dzisiaj wchodzić w ten temat. To trudna sprawa - skomentował temat w środę Papszun. 




Komentarze (9)

Piter - 46 minut temu, *.orange.pl

Mniejsza o Papszuna i jego sztab. Ważne, że liczy się mistrzostwo 😍

odpowiedz
Grooby - 23 minuty temu, *.208.205

@Piter: ale to za rok, prędzej Mileta strzeli gola w tym sezonie niż będzie mistrz

odpowiedz
Trampek - 50 minut temu, *.orange.pl

Cytat: " .... że wraz z trenerem Papszunem do sztabu Legii ma przyjść aż 15 osób. " Jeżeli to jest prawda to być może jest światełko w tunelu ,że odejdą z LEGII osoby, które doprowadziły klub do obecnej sytuacji. Szczególnie mam na myśli " światowej klasy " SKAUTING , który w ostatnich latach zmieniał jak rękawiczki trenerów , piłkarzy - nie na jakość tylko na ilość itp, natomiast sami przez ten okres czasu byli "nietykalni" .Stwarzając pozory - że ich obecność jest dla ... dobra klubu. Najgorsze w ytm wszystkim jest to, że bezgranicznie zaufał im ... właściciel klubu . Mamy tego skutki . Zapewne powinni odejść osoby w przeszłości czynnie czy biernie związane ,że SKAUTINGIEM - które jak wyżej wspomniałem byli nietykalni. Aby LEGIA funkcjonowała wizerunkowo - zmiany muszą zacząć się od ... pionu administracyjnego . Być może ta liczba / 15 osób/ może świadczyć o .... wyczyszczeniu NIETYKALNEJ administracji lub przynajmniej ograniczeniu jej wpływów.

odpowiedz
Wołomin NR - 56 minut temu, *.centertel.pl

Melodramat będzie 🤣🤣🤣

odpowiedz
LLL - 1 godzinę temu, *.33.122

Czyli jeden sztabowiec na jednego grajka w tym rezerwowi no niezły układ!

odpowiedz
dżonny - 1 godzinę temu, *.orange.pl

niech bierze tego łysego z rakowa, co zawsze leci do bitki

odpowiedz
Egon - 1 godzinę temu, *.126.63

Papszun spuści Legię na wiosnę do I ligi i za to ma pracować jeszcze kolejne 4 lata? To jakiś żart? Czy raczej circus i skandaloza?

odpowiedz
Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.10

Papszun i 40 rozbójników. Kapi już płacze, a reszta ananasów trzęsie portkami.

odpowiedz
Andre as - 54 minuty temu, *.play-internet.pl

@Rumcajs: nie musi trząść bo ma kontrakt do czerwca. Tyle że takigo dobrego miejsca do obijania się tak szybko nie znajdzie.

odpowiedz
