Zapowiedź meczu z Treflem Sopot

6 grudnia o godzinie 15 koszykarze Legii Warszawa zmierzą się we własnej hali z Treflem Sopot. Obydwa zespoły mają taką samą liczbę punktów i sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli. Drużyny mierzą w obecnych rozgrywkach wysoko, a pod koniec września miały już okazję mierzyć się ze sobą w walce o Superpuchar.

Heiko Rannula w ostatnim czasie miał sporo problemów kadrowych, ze względu na mniejsze i większe urazy. W ostatnim meczu z Dzikami nasz zespół musiał się mierzyć z derbowym rywalem bez trzech podstawowych zawodników - Andrzeja Pluty, Jayvona Gravesa oraz Matthiasa Tassa. Pluta zresztą z powodu urazu musiał opuścić oba mecze reprezentacji Polski w kwalifikacjach do mistrzostw Świata. W sobotę, podobnie jak Graves, będzie jednak do dyspozycji. Na parkiecie nie zobaczymy ponownie estońskiego centra, który wciąż narzeka na ból w stopie. W związku z powyższym jako center będzie musiał ponownie zagrać Race Thompson. Z kolei na czwórce ponownie zobaczymy w naszych barwach Carla Ponsara, który po meczu z Dzikami przedłużył o trzy miesiące kontrakt z naszym klubem.









W ostatnim meczu, wobec nieobecności Pluty, znacznie więcej minut otrzymał Błażej Czapla. W spotkaniu z Dzikami aż trzykrotnie z zakrwawionym nosem parkiet opuszczać musiał waleczny Wojciech Tomaszewski. Legionista ma złamany nos, ale takie niedogodności nie są w stanie powstrzymać walecznego chłopaka z Wielkopolski. W sobotnim meczu wystąpi w specjalnej masce, w której zresztą trenował przez cały ostatni tydzień. Choć w przypadku przegranych meczów rzadko chwali się występy poszczególnych graczy, to za swoją postawę w rywalizacji z Dzikami na pewno zasłużył 21-letni Maksymilian Wilczek. Kolejny walczak w kadrze Rannuli pokazał, że nie ma dla niego straconych piłek, a w ciągu 15 minut, które spędził na boisku, Legia miała bilans +14. Dla kapitana Legii, Michała Kolendy będzie to kolejne spotkanie przeciwko klubowi, w którym spędził kilkanaście lat, choć już wcześniej skrzydłowy Legii przekonywał, że nie traktuje tych meczów w sposób specjalny, a podchodzi jak do każdego ligowego starcia.



Trefl w obecnym sezonie występuje w rozgrywkach FIBA Europe Cup. Pierwszy etap zakończyli na pierwszym miejscu w swojej grupie, z bilansem 4-2, dwukrotnie pokonując Absheron Lions z Azerbejdżanu i po razie Neftczi Baku oraz BC Kalev/Cramo. Przed ostatnim (przegranym) meczem z Estończykami sopocianie mieli już zapewniony awans do kolejnego etapu rozgrywek. W nim rywalizować będą z Murcią, Rostock Seawolves oraz Falco Szombathely, a grę o awans do ćwierćfinału rozpoczną już w najbliższym tygodniu.



Ekipa z Trójmiasta sezon rozpoczęła od turnieju od Superpuchar, w którym na początek mierzyła się z Legią i zwyciężyła pewnie i zasłużenie różnicą kilkunastu punktów, wymuszając wiele przewinień, co przełożyło się na 23 rzuty wolne (z których wykorzystali 20). W finale rywalizacji o trofeum przegrali jednak z wicemistrzem Polski, Startem Lublin Start 77:82. W lidze Trefl radzi sobie bardzo dobrze - obecnie z bilansem 6-2 zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Trefl wygrał pięć pierwszych spotkań - ze Śląskiem (+12), Dzikami (+6), Krosnem (+20), Górnikiem Wałbrzych (+7) oraz GTK (+36). Zwycięską passę przerwały dwie porażki z Arką (-2) oraz MKS-em (-12). W ostatniej kolejce przed przerwą na kadrę żółto-czarni pokonali przed własną publicznością mocnego Kinga 84:74.



Od początku sezonu trójmiejski zespół prowadzi fiński szkoleniowiec, Mikko Larkas, który przez 7 lat pełnił funkcję asystenta w reprezentacji Finlandii, a ostatnio był trenerem we francuskim Limoges. Z Treflem podpisał dwuletnią umowę, zastępując na tym stanowisku Żana Tabaka. Najlepszym strzelcem zespołu jest estoński rozgrywający, najczęściej wchodzący z ławki - Kasper Suurorg (nie zagrał we wrześniowym meczu z Legią), który zdobywa średnio 14.4 pkt. w ciągu 22,5 min. Doskonale znany Heiko Rannuli. We wszystkich dotychczasowych meczach miał dwucyfrową zdobycz punktową i tylko raz z nim na parkiecie Trefl był na minusie (-1 w wygranym meczu z Dzikami). W listopadzia musiał pauzować z powodu kontuzji nadgarstka, której doznał w spotkaniu FIBA Europe Cup w Baku. Zawodnik prawdopodobnie wróci do gry właśnie w sobotnim meczu przeciwko "Zielonym Kanonierom".



Zdobywanie punktów w Treflu rozkłada się zresztą na kilku graczy, co jest mocną stroną najbliższego rywala Legii. Świetnie po powrocie na polskie parkiety radzi sobie Paul Scruggs, mogący grać na pozycjach 1-2. Zdobywa 14.3 pkt., 4.5 as. i trafia aż 55% rzutów za 3. Podstawowym rozgrywającym jest Jakub Schenk, który od paru sezonów podwójnie mobilizuje się na spotkania przeciwko Legii. Choć miewał mecze słabsze, szczególnie pod względem ilości strat, to wciąż potrafi napędzać swój zespół, zdobywać punkty (śr. 12.8), czy zaliczać kluczowe podania (śr. 6.5 as.). Pod nieobecność Suurorga, więcej minut dostawał Dylkan Addae-Wusu, który w dwóch ostatnich meczach notował 14 i 15 punktów. Szczególnie w rywalizacji z Kingiem pokazał się z bardzo dobrej strony.



W strefie podkoszowej doskonale radzi sobie 30-letni Mikołaj Witliński (śr. 11.6 pkt., 5.9 zb.), dla którego jest to trzeci kolejny sezon w barwach tego klubu. Wspiera go przede wszystkim Szymon Zapała (śr. 6.8 pkt., 2.4 zb. w 14 min.). Ważne role odgrywają także litewski skrzydłowy Mindaugas Kacinas (śr. 10.3 pkt., 40% za 3), twardy podkoszowy Kenneth Goins (śr. 7.8 pkt., 47.6% za 3 i 6.8 zb.), a także doskonale znany warszawskiej publiczności rzucający - Raymond Cowels (śr. 9.5 pkt., 37.8% za 3). Na start sezonu, Cowels zdobył przeciwko Legii 16 punktów, trafiając 4/8 za 3. W rotacji są także młodsi - Szymon Nowicki (śr. 8,5 min.) oraz Szymon Kiejzik (śr. 4 min.).



W ostatnich latach lepszy bilans meczów z Legią mają sopocianie, którzy z dziesięciu ostatnich spotkań wygrali sześć. Fani Legii najlepiej mogą wspominać półfinałowe spotkanie Pucharu Polski z sezonu 2023/24, kiedy w Sosnowcu nasi gracze pewnie wygrali z Treflem (96:81), wykonując ważny krok w kierunku trofeum. Najsłabiej wygląda passa naszych spotkań z sopocianami w hali na Bemowie - przegraliśmy trzy ostatnie spotkania, w dodatku każde z nich różnicą co najmniej 14 punktów. Ostatnia domowa wygrana miała miejsce w grudniu 2022 roku. Legioniści do sobotniego spotkania przystąpią ponadto po trzech kolejnych porażkach (Śląsk, Rytas, Dziki), więc z pewnością będą chcieli przerwać tę passę i wrócić na zwycięską ścieżkę.



Tradycyjnie zapraszamy najmłodszych kibiców do kącika dziecięcego, który zlokalizowany będzie pod główną tablicą wyników. Tam też od 14:15 do 14:45 czekać będą dwaj zawodnicy Legii - Ojars Silins oraz Matthias Tass. Przyjdź, zrób sobie zdjęcie z zawodnikami Legii i złap autograf! Jakie atrakcje czekają na dzieci? Kreatywne warsztaty świąteczne, bajkowe makijaże z motywem świątecznym czy balonowe bałwanki.



Początek sobotniego meczu zaplanowano na godzinę 15:00. Na trybunach spodziewamy się kompletu publiczności. Ostatnie bilety nabywać można TUTAJ. Bezpośrednią transmisję spotkania można obejrzeć na Polsacie Sport 3. W przerwie meczu kibiców zebranych w hali czeka kolejna Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będzie 6 tysięcy złotych.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 8-6

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,0 / 78,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 49,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 60,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,5%



Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Andrzej Pluta śr. 12.7, Tace Thompson 13.3, Jayvon Graves 12.4, Benjamin Shungu 12.2.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta/Ben Shungu, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Race Thompsoon, Shane Hunter.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84).



Ostatnie mecze obu drużyn:

27.09.2025 Legia Warszawa 82:96 Trefl Sopot (Superpuchar)

12.04.2025 Legia Warszawa 70:99 Trefl Sopot

15.12.2024 Trefl Sopot 75:109 Legia Warszawa

09.03.2024 Legia Warszawa 70:85 Trefl Sopot

17.02.2024 Legia Warszawa 96:81 Trefl Sopot (Sosnowiec, półfinał PP)

11.11.2023 Trefl Sopot 77:69 Legia Warszawa

16.04.2023 Trefl Sopot 70:80 Legia Warszawa

15.12.2022 Legia Warszawa 79:71 Trefl Sopot

13.04.2022 Legia Warszawa pd. 104:109 Trefl Sopot

18.12.2021 Trefl Sopot 85:70 Legia Warszawa

05.03.2021 Trefl Sopot 74:81 Legia Warszawa

12.02.2021 Legia Warszawa 56:92 Trefl Sopot (Lublin, ćwierćfinał PP)

05.11.2020 Legia Warszawa 78:72 Trefl Sopot

05.12.2019 Legia Warszawa 71:92 Trefl Sopot

02.03.2019 Legia Warszawa 75:58 Trefl Sopot

03.11.2018 Trefl Sopot 86:92 Legia Warszawa

17.03.2018 Legia Warszawa 63:87 Trefl Sopot

13.12.2017 Trefl Sopot 82:75 Legia Warszawa



TREFL SOPOT

Liczba wygranych/porażek: 6-2

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 89,1 / 79,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,0%



Skład: Jakub Schenk, Kasper Suurorg, Dylan Addae-Wusu (rozgrywający), Paul Scruggs, Raymond Cowels III, Franciszek Chac, Filip Łącz, Szymon Kiejzik (rzucający), Kenneth Goins, Filip Gurtatowski, Mindaugas Kacinas, Szymon Nowicki (skrzydłowi), Mikołaj Witliński, Szymon Zapała (środkowi)

trener: Mikko Larkas, as. Jakub Pendrakowski, Krzysztof Roszyk



Najwięcej punktów: Kasper Suurorg śr. 14.4, Paul Scruggs 14.3, Jakub Schenk 12.8, Mikołaj Witliński 11.6.



Przewidywana wyjściowa piątka: Jakub Schenk, Paul Scruggs, Kenneth Goins, Mindaugas Kacinas, Mikołaj Witliński.



Wyniki: Legia (w, 82:96), Start (w, 82:77), Śląsk (d, 93:81), Dziki (w, 80:86), Miasto Szkła (w, 85:105), Górnik (d, 84:77), GTK (d, 97:61), Arka (d, 83:85), MKS (w, 93:81), King (d, 84:74).

FIBA Europe Cup: Neftczi IK Baku (d, 92:63), Absheron Lions (w, 96:99), BC Kalev/Cramo (d, 93:58), Neftczi IK Baku (w, 92:87), Absheron Lions (d, 98:78), BC Kalev/Cramo (w, 101:83).



📅 06.12.2025 🕒 15:00

📍 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

💰35,50,60,70,80, 45,60,70,80,110 zł

👥 1991

📺 Polsat Sport 3



