L!VE: Piast 2-0 Legia (koniec)

Bezpośrednią transmisję z meczu Piast Gliwice - Legia Warszawa przeprowadzi Canal+ 4K Ultra HD i Canal+ Sport. Początek o godz. 20:15.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Piast przebiega w tym meczu 115km, a Legia 109 , już z tej statystyki widać komu zależało na wygranej, a komu na wypłacie. Brawo przepłacane gwiazdeczki, grajcie tak dalej i powodzenie w 1 lidze. Miniecie się z waszymi junioram z Pogoni G.M., ktòrzy widocznie mają więcej ambicji od was.
Miało być DNA a jest DNO
Niech się pakują Wszyscy w walizeczki jak będą na koniec rundy Jesiennej w strefie Spadkowej ....bo może byś Słabo.....
to nie trener i działacze są winni porażek.pieniądze otrzymują na czas warunki do treningów na najwyższym poziomie to piłkarze- gnojki którzy w du...e mają to wszystko kibiców też bo w piłkę grać umieją .co chcą wten sposób osiągnąć tego nie wiem
@gutek: mylisz się. Tu wszyscy są winni.
Sprawdzić trzeba czy te pajace nie graja u bukmacherów
Trzeba być ostatnimi szmaciarzami żeby tak dać ograć się. Stracić 2 bramki w końcówce to tylko oni mogą zrobić. Za każdy przegrany mecz wstrzymane wypłaty i może ruszyliby d...y. Tyle lat kibicowałem Legii. I jako klub kocham go, ale nie mogę patrz3c jak zmierza ku spadkowi przez takie było. Mioduski czas się pożegnać bo twoje wybory od lat są kula u nogi tego klubu.
Nie bylo gorszej druzyny/skladu Legii Warszawa w jej calej historii. Nie da sie tego ogladac, nie da sie tej druzynie kibicowac bo ci zawodnicy frajerzy bez serca, bez duszy, bez talentu. Mioduski jest najgorszym wlascicielem klubowym w calej lidze. Odejscie Lesniodorskiego bylo grzechem i czarnym dniem dla Legii. Zewlakow i Bobic musza odejsc od tego klubu i juz nigdy nie pokazac sie na stadionie. Uwazam ze Zewlakow to jeszcze gorszy szkodnik niz sam Mioduski. 🤬🤬💩🤬🤬
Chyba to wszystko jest celowe, bo tego nie da się inaczej wytłumaczyć. 1 liga
@Rry: też tak pomyślałem. Sport (piłka nożna) przestał istnieć na Legii … tam musi być jakieś „drugie dno” tak czy siak jest DNO!
A w artykułach dalej ani słowa o sprawcy tego upadku naszej Legii czyli MIODUSKIM
Czemu go kryjecie?!
Szkoda słów.
Leśniodorski, jesli to czytasz - ratuj!
Myślałem, że nie może być nic gorszego niż Rosołek...a tu mamy Rajovica!
Wyj....ć 2 szkodników żewłakowa i Zielińskiego
@Kibic: co to da jak kolejnych wybierze największy szkodnik DM
Panowie piłkarzyki mam pytanie:
Jak można wychodzić na mecz z tak spuszczonym łbem, nie walczyć nie biegać…
Ku...a zarabiają ciężkie pieniądze, wszystko pod ryjem, masaże, fizjo, odnowa, d...y, kibice. Jak można mieć taką psychę że wychodząc na mecz jesteś zes...any…
Prosty przykład Jak można sięgnąć dna, panowie dyrektorzy piłkarze i panie prezesie czas już ze sceny zejść!!!!!!!!!
PANIE BOŻE NIE WIERZĘ W TO CO WIDZĘ.... .KONIEC ŚWIATA. 14 grudnia PUSTO!
Macz mega słaby ale ciekawy byłem ststystyk.
Przebiegnięte km: Piast 114 - Legia 109…
Czy Iñaki Astiz jest gorszy od Mareka Gołębiewskiego ? Hahah gosc tyle lat w Legii i nie wygrał ani jednego Meczu !!!! Wypad Tlumacz
@kacperek: Gołębiewski to płakał, że on tej presji nie zniesie, ale czego to dla Legii się nie robi. A Inaki ma zwyczajnie wywalone na wyniki. Ja nie wiem, gdzie jest ten zadziorny piłkarz z przeszłości.
Teraz chyba juz kazdy wie ze ostanielata niepowodzento gang Astizai jaki przyszedl trenerto go albo cisneli albo psuli wszystko
Winny własciciel i jesli zostanie z jego wizjä Legia bedzie bedzie w 1 lidze
Panie prezesie coś ty ku..a zrobił z tym klubem. Drugi raz w ciągu kilku lat walka o utrzymanie a gdzie te twoje tytuły. Jak ten twoj zarzad to robi że takich "galaktycznych"piłkarzy potrafi znaleźć. Jaki masz cel w tym co robisz z tym klubem???
W niedziele tylko pusty stadion!!!!
i żeby nie było.
to jest klub i drużyna Miejskiego, a nie jakiejś żylety, albo kibiców.
chcecie mieć Legię? to ją odkupcie od Loczka cieniasy.
@...:
Darek weź sie chłopie nie ośmieszaj
Papszun może być pierwszym trenerem, który w jednym sezonie zdobędzie mistrzostwo i spadnie z ligi...
Kumaci, tylko nie bardzo bluzgajcie na Mioduskiego, żeby się nie obraził. On drażliwy jest...może jakieś 'gdzie są transfery?' czy cos podobnego. Tylko żadnych przekleństw i żeby nie wymienić jego nazwiska. Może tak brak dopingu przez 4 minuty? albo wyjście z Żylety na 8 minut? Co o tym sądzicie?
@Sabra: Spróbowałbym „Panie Dariuszu - współczujemy.”
cudowna wiadomość
nie wracajcie razem.
źle może się to skończyć.
powitanie jeszcze gorzej.
Wyj...ać Wszystkich graczy!!!! Ludzie bez charakteru, bez jaj, oni wszyscy się nie nadają do tego klubu, sprzedać wszystkich albo wykopać i tyle, dać akademie niech się ogrywa i tak wynik może być tylko lepszy! Kibicu Legii, nie kupuj karnetów, niech Mioduski odda klub, bo on ten klub niszczy!!!!!!!!!!!!!!!!
No i 1 liga wita w Warszawie, nie tylko na konwiktorskiej
👏👏👏👏👏 brawo pajace mioduski rzewlakow itp
No pare niedociegniec jest
Wow. Ale zaskoczenie że bez trenera nie mają taktyki, bez technicznych pomocników i napastników nie strzelają goli, bez normalnego bramkarza w każdym meczu coś tracą i to po niegroźnych strzałach… Nie rozumiem jak można czekać na Papszuna tyle tygodni poświęcając mecze z 4 najsłabszymi drużynami… Czy przykład Wisły K i Śląska nic ich nie nauczył? Nie ma nietykalnych drużyn. Polska to nie Hiszpania a Legia to nie Real.
Mioduski zabieraj swoich zewlakiwow bobiciw astizow I won z legii zniszczyłeś i spuszczasz legie do pierwszej ligi won jaj można kupić takich niedojdów
Na pocieszenie. Jeśli spadniemy to wciąż będziemy jedynym zespołem z Ekstraklasy, który nigdy nie spadł z pierwszej ligi.
Loczek won.
Koszmar. Dno, muł. Niestety Astiz się nie nadaje, nic nie pokazał, nic. Oni powinni gryźć trawę. A tu nic. Wyjdą, pobiegają i tyle. Nawet Wszołek zniknął.
Będą derby i zajebiste wyjazdy dla kumatych oczywiście. Mielec, Chorzów, Łódź.🤣🤣🤣🤣🤣
I nawet derbów nie będzie polonia w ekstraklasie a legia w 1 lidze
Won won won z naszej legi kalecz iakie nieroby oni chodzą po boisku coraz gorzej a mioduski z dyrektorami śmieją się nam w twarz nieszukajac trenera astiz niewygral żadnego meczu powiem tak jakby legia grała z zespołem z 4 ligi też by przegrała są tak słabi że głową bólu jak można było zje...ł zespół w pół roku
Tacy dywersanci jak Tobiasz, Reca czy Chodyna,powinni jutro być odsunięci od I zespołu
Szkoda słów...
Chłopcy do bicia - to MY!
Podobno po rzucie karnym Kapuadi poprosił Felixa, żeby więcej nie strzelali. 2-0 to akceptowalny wynik dla Legii. Niby porażka, ale bez pogromu.
Do wyp..nia wszyscy z pudłem na czele.
1 liga wita nas 😁
Młody Żewłakow niby swoj a nogi nie wsadził i za chwilę było 1-0 dla Gliwic.
zapraszam na stadion, kupcie kiełbaski i walidujcie wizję kudłatego jak to robicie od lat. brawo.
Cały klan żewłakowów to nieudaczniki. Won do Rosji sabotażyści. Gnój piłki w obronie nie zablokuje. Cała Legia bez ambicji i determinacji. Stary żewłak to tylko wóde imie chlać
@Żewłakow won: Zemsta Polonistów
a pajace dalej bilety kupują
Niech w końcu spadną z ligi.
Sprzedać to dziadostwo w jednym worze razem z Zewłakowem nieudacznikiem. Jedyne co Zewłakow potrafi to promowac syna niedojde. Qrwa !!!!!!!!
Czas zatrzymać autobus
Pusty stadion narodowy Ł3 I BRAK WYJAZDÓW TEZ PUSTE
2:0 dla Piasta 🤣🤣🤣🤣🤣
Jest i superrezerwowy Colak na ostatnie minuty czasu doliczonego. Niech teraz zagra jak Lewy a my jak Bayern to może jeszcze wygramy. Sprytny ruch Astiza z tą zmianą teraz. Walczymy do końca! Za sztab!!
Hahahah
Ale wstyd być kibicem legii i jeszcze frajerzy płacą mioduskiemu
Wszyscy razem w jednym tempie bijcie się chamy do pierwszej ligi wracamy 😂😂😂😐
WY
PIER
...
LAĆ!
Debile...Loczek odejdź razem ze swym cyrkiem!
Ale niespodzianka przecież gramy o mistrzostwo
Przy 2-0 nawet Kobi się nie śmieje...
Poziom 0. osiagniety brawo
Wypie...ać nieudacznicy
A my w tym meczu mamy jakiegoś napastnika na murawie? Papszun przychodzi na trenera do Pierwszej Ligi.
Będzie jeszcze rewanż u siebie! 💪
Ten kudłaty szkodnik MUSI sprzedać Legię komuś, kto ma choćby blade pojęcie o sporcie.
Legia przedostatnia w lidze. To rzecz bez precedensu. To już całkiem poważnie jest działanie na szkodę klubu.
Won kudłaty leszczu!💩
jest szansa by za rok były derby warszawy ;-p
Projekt MIODUSKI musi się skończyć...
Nie wiem jak... ale to się musi skończyć. Ktoś kto kocha ten klub i miasto musi przejść ten Legię.
1wsza liga tuż tuż i to było wiadome od dawna ze prędzej czy później nadejdzie.
Legia jest przeżarta gangreną czytaj mioduski.
Żal na to patrzeć co on zrobił w klika lat z tego klubu.
Strzępy i resztki tożsamości które zostały ten szkodnik dobije i odejdzie uśmiechnięty i zarobiony niewyobrażalnie.
Straszne ....
Trybuny powinno być puste na Ł3
🤬🤬🤬🤬🤬🤬...
Mioduski wycofaj klub z ligi gdyż już nie ma klubu
Beznadziejna kopanina na kartoflisku
1 liga 1 liga . Tak dalej z taga gra to nawet 1 liga nie jest dla nich . 🤣🤣🤣
Jest podium brawo.
Jesteśmy w strefie spadkowej
Kacper Chodyna rulez
To nawet już śmieszne nie jest
@Mioduski wy......aj!!!!!: A co tu Chodyna pomoże? Czerczesow tylko może pomóc albo lekcja wychowawcza i bojkot
Tylko pusty stadion.
@Bez komentarza: 100%racji pusty stadion
Obyśmy spadli z tej ligi dla kudłatego 🤣🤣🤣🤣🤣masakra szkoda tylko kibiców jadą za nimi a tu to nigdy się tak nie cieszyłem jak przeciwnik strzela gola
Co do sytuacji Chodyny - Kacper wciąż nie może przestać się uśmiechać... że trafił frajera, który zatrudnił go w Legii.
Miałem nic nie pisać ale jak zobaczyłem co zrobił chodyna ten piłkarski debil to powinien dzisiaj wypi...lić z Legii. Wchodzi na boisko ma jedną sytuację nie potrafi okiwać bramkarza jeszcze iść do pustej bramki. Rojovis następny. Fajnie było widać jak się Piątkowski zdenerwował...
No co przegrywają z potęgą! Ale wstyd!!! Ot banda nieudaczników i przegrywów!
1:0 dla Piasta🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Dramat. Wyjazd do Pruszkowa w przyszlym sezonie....F.U. Mioduski 😡🤬
Brawo Astiz, brawo Mioduski, brawo Chodyna, wszyscy brawo. Witaj I ligo.
Zajesbisty sygnał dostała szatnia o astizie nieudaczniku do końca sezonu.
Pesymiści powiedzą, że już gorzej być nie może, a optymiści, że i owszem...
"Bójcie się chamy do pierwszej ligi spady... "
GOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL
jak ktoś pójdzie na najbliższy mecz to chyba jest współodpowiedzialny za twn syf,dopuki bedziecie sponsorowac tego terroryste to bedzie takie g.wno
TRAGEDIA K.....a‼️‼️‼️‼️🤬
Ten Chodyna to gra w piłkę? Czy biegi przełajowe uprawia?
Dno dna
Jak wchodzili Chrapek i Czerwiński to myślałem, że zaraz wyjaśnią to kunktatorstwo. I tak się właśnie dzieje. Wstyd i hańba. Wszołek, mieliście umierać za sztab, co jest?
Nic innego sie nie liczy 🤡
Ale gniot!
Tobiasz to z pięć zero wygrywa tak szybko wprowadza piłkę do gry z piątki 🤣🤣🤣🤣
Jacy my jesteśmy słabi zawodnicy ti jakby pierwszy raz byli na boisku a zarząd i właściciel szczęśliwi sposcucie legie do pierwszej ligi taku będzie dunal waszej oisranej polityki transferowej i znajomości futbolem dość tej miernoty nawet piast jest leos,y od legii
Kacper Tobiasz od początku meczu gra na czas. Legia desperacko walczy o punkt.
Co nam zostało tylko płakać masakra to wygląda jak b klasa kopanina a te drewno Rajovic to nawet z tomasikiem przegrywa wyskok do główki ha 🤣🤣🤣🤣🤣
Trudna ankieta.
Co jest gorsze w tym meczu?
1. Murawa
2. Poziom gry
@Kaktus: 3. gra Legii
Nie pamiętam takiego piachu jak żyję. Nie da się na to gówno patrzeć. Pudel uwolnij klub i nas od siebie.
Ze KaPua nie dostał drugiej żółtej , to tylko zasługa sędziego … zjazd do remizy … póki czas
wieciez czego Bobic jest znany,z tego że spuścił zasłużony klub do 2 bundesligi
Krasniki przeczytany i zasłużone jeden, kolejna trafiona ocena przedmeczowa przeze mnie.
z meczu na mecz coraz gorzej,kuro pudlowata reaguj
Czy można rzucić ręcznik na murawę? Albo niech się Tobiasz przewróci, byleby sędzia zrozumiał, że trzeba kończyć tę padakę.
Tego dziadostwo nie da sie oglądać, niestety
I pomyśleć, że jeszcze przed świętami będziemy jeszcze raz przeżywać ten horror z Piastem.
I cyk!! chodyna na boisku , a młody zewlak gnije ma ławce. Brawo astiz. Brawo.
@majusL@legionista.com: masz obu na boisku. Jeden nie trafia drugi nawala
Poziom 4 ligi
Petar Sjonanović ewidentna jedynka, kolejny beznadziejny występ, a ja trafiłem ocenę przedmeczową. Teraz Kacper będzie czarował.
Określenie "do trzech razy sztuka" nie ma duńskiego odpowiednika.
I na pytanie gdzie jest ta Legia odpowiadam w czarnej dolinie
Astiz sam sobie wyrządza krzywdę, grając cały czas tą samą taktyką. Nic nie próbuje nowego. Im dalej od zwolnienia Iordanescu, tym gra wygląda gorzej. Przecież po takich dwóch miesiącach tak naprawdę Astiz traci szansę na jakąkolwiek karierę w roli trenera.
Spoko. Nie jest źle. Ostatni w tabeli Piast jest tylko trochę lepszy od Legii w tym spotkaniu.
To kuzwa nie jest normalne żeby te grajcary tak niemrawo czynili "cuda "na boisku przecież trzeba być skończonym dupkiem by zaawansowane taką padake ze strony zawodowcow będąc trenerem "najbogatszego" klubu w Ekstraklasie .To kolejny blamaz lepiej wystawić rezerwy ! Może to układ wewnętrzny spuścic klub na zaplecze Ekstraklasy by Loczek go się pozbył bo i takie głosy słychać. Rajowic the Best jak zawsze jest.Amen.
Jeżeli dobrze pamiętam, Mileta Rajović ostatnią bramkę z gry zdobył przy xG wynoszącym dokładnie 100%, czyli sytuacji której po prostu nie dało się zmarnować. Może czegoś takiego nam dzisiaj trzeba. Mam nadzieję, że Astiz właśnie tłumaczy Wszołkowi, że ma mu taką piłkę dograć.
Mówili że Zieliński sprowadzał same ulepy ale za sprowadzenie tego Rajovica Żewłakowi należy się kryminał
Na chwilę obecną to nie ma piłkarza w Legii o którym można by było powiedzieć cos dobrego. Rajović to chyba musi mieć pustą bramkę zeby trafił. I to nie pewne
Co to za dyscyplina sportowa bo nie piłka nożna, oni nie podają oni się pozbywają piłki jak gorącego kartofla, mioduski kryj się idę po ciebie, rajowic do Częstochowy na kolanach booooo oo....... 😇
Rajecacem na nich!
Walka o rekord minut napastnika w Ekstraklasie! 1100 kto da więcej?! 💩
Rajovic do zmiany natychmiast !! Beznadziejna gra !!
Tobiasz w zasadzie przechodzi obok meczu w obronie i 0-0 utrzymuje się dzięki asekuracji kolegów, bo on sam nie wychodzi do piłek i fatalnie rozgrywa napędzając rywali, ale gościu z C+ mówi, że najlepszy w Legii w 1p. Ale gość odklejony na tyle, że nawet sam Tobiasz nie wytrzymał i darował sobie kolejne pytanie. Ci dziennikarze w tej telewizji są jeszcze śmieszniejsi niż nasza Legia na boisku.
Hot ankieta - czego brakuje pseudopiłkarzynom?
- 1 formy,
- 2 umiejętności,
- remis jedno i drugie.
No nie ma tragedii joć jego mać, napastnik Legii w formie o jakiej Żewłakow marzył.
Co trzeba zrobić, żeby wyj###ć tą rzygowinę rajovića ze skłądu na wciąż ????? Przecież naprawdę lepiej grać w 10 niż z takim patałachem . Jeszcze żeby za darmo leżał w rynsztoku, to można przygarnąć, ale 3 bańki za takiego paralityka tylko ślepy może zapłacić . Ciągle sobie obiecuję, że jak będzie grał to wyłączam.... i znowu oglądam i szlag mnie najjaśniejszy trafia.
Poziom 2 ligi , oczy bolą, do czego doprowadzili nasz klub Mioduskie, Bobice i inne wynalazki !!!🕯🕯🕯
Gramy bez napastnika. Naprawdę nie można było przenieść kogoś młodego z Legii 2?
Czy naprawdę chce się to komuś oglądać? Rajović TOP - knot.
Augustyniak kapitan i pierwszy skład! Wstyd. Taki obraz poziomu grajków!
Oglądaj.in ale niema co oglądać
miejsca obu drużyn w ligowej tabeli to nie jest żaden przypadek...
Ładnie nas Piast rozgrywa. Mieli więcej okazji i widać że są lepiej poukładani. Powinni spokojnie 2-0 z nami prowadzić. U nas zero gry. Nie wiem co oni robią na treningach ale tu nic nie gra. Zero taktyki, pomysłu, zaangażowania. Jesteśmy wolni, niedokładnie, przewidywalni. W tym sezonie walka o utrzymanie.
Totalne dno straty tobiasz od pierwszego gwizdka gra na czas rajovic katastrofa on by niestrzelil nawet do pustej bramki legia gra najbrzydsza piłkę w lidze jesteśmy najgorsza drużyna w lidze niemyslalem ze doczekam takich czasów Jestem załamany wynikami gra postawa zawodników u działaczy szkoda słow
ktoś taki jak Astiz może być księdzem ale nie trenerem piłkarskim.To jest tak miękki człowiek że naszym się już nawet biegać nie chce,jak bym ich dostał w obroty na tydzień,to by ze strachu przede mna wygrywali wssystkie mecze.Przecież oni chańbia nasze barwy .Nieznani Sprawcy gdzie Wy jesteście ? przecież wiecie jak to się skończy...
Kacper Tobiasz złapał piłkę. Limit dobrych interwencji został wyczerpany, zaraz będzie babol.
Głupota grać w grudniu...
Będzie 0-1
Paweł Wszołek przed tygodniem zamierzał umierać na boisku za sztab, ale chyba o tym zapomniał.
Ermal Kransiki, niczym rasowy koń wyścigowy, ma na oczach blinkery.
Aktualizacja: Rajović pomylił Placha z reklamówką.
Znów 3 miliony nie potrafią akcji sam na sam wykończyć.
Mileta Rajović jest zbyt technicznym zawodnikiem by po prostu wykończyć takie siermiężne podanie.
Cytując klasyka :, „ to że jesteśmy w du...e, to każdy wie, najgorsze, że zaczynamy się w niej urządzać „💩
Strasznie szkoda tego Astiza, gość na 1 trenera się nie nadaje, a dostał misję zebrania ciężkiego nokautu. Cała wina to Bobić i Zasada... no i sam prezes, ale to jak wiemy nie dociera do niego.
Ten mecz jest żałosny, ale to my jesteśmy tym słabszym zespołem.
oby chociaż remis ugrali, punkt to punkt
Generalnie g..niana gra jednych i drugich i ten sam poziom sędziowania,miejsce w tabeli jak najbardziej odpowiednie.
Mam ciekawą teorię,myślę że predzej Vuko sie pojawi na naszej ławce niż Papszun
Czy ta drużyna to Legia?
Stojanović do zdjęcia. Natychmiast.
Nie potrafimy wyjść z własnej połowy.
Real to nie jest ,czego oczekujecie ,Liga ta jest żadna napompowana a ciemny lud to łyka ,jak można to kupować ,
@Taka prawda: prawda taka że każda z drużyną z miejsc poniżej czołówki "kupuje" vrajkow z lapanki a mimo to Legia na tle tych wszystkich drozyn wygląda jak wyglada
Krasniqi Stojanović Rajović … b klasa strefa spadkowa
Strasznie to wygląda!
Bolą oczy od oglądania tej kopaniny.
Jak na razie cała taktyka to laga na Rajovicia.
Rajović urwał się jak Jańczyk po podaniu Burkhardta, ale strzelił jak Włodarczyk. Jest postęp, ale to prawdopodobnie ostatni jego pozytywny zryw w tym meczu.
Macie jakiegoś streama?
@Ja: https://wizja.cc/livetv/watch/canal-sport-3/94
@Ja: uwierz mi,że to nie jest konieczne....nic Ciebie nie omija.
Legia w strefie spadkowej. Mioduski ty .....
melepeta w napadzie ... już se postrzelaliśmy
Ma ktoś linka dotransmisji? Dziek
Haha, gra o opuszczenie strefy spadkowej. Do czego to doszło, żeby klub z takim budżetem grał o utrzymanie w ekstraklapie... To klub czy pralnia?
@M@c: 💩
Trzeba wygrać 4 pozostałe mecze, uratować sezon, a na wiosnę walczyć o coś więcej! Dzisiaj Piast zmęczony, więc powinno być łatwiej niż za tydzień. Do boju Legio!
@DamianChicago: Jeśli nie dla ratowania sezonu i kibiców to trzeba to zrobić dla sztabu. Oni na to zasługują za swoje poświęcenie i pracę!
❤️ Prosze przypomniec pilkarzom, ze liczy sis tylko mistrzostwo ❤️
......................... Kobylak .............................
Piątkowski ... Burch ... Augustyniak ... Reca
.................. Szymański ... K.Urbański ..........
Biczachczjan ..... W.Urbański ...... Żewłakow
........................ Krasniqi ..............................
❤️🤍💚
💪👍
Gdzie nasz el capitano Kapuśniak?
Nie ma go nawet na ławce.
spoko jestesmy na 16 miejscu to po co maja sie przemeczac
Nie wierzę, że to połowa sezonu a my w strefie spadkowej przed meczem z Piastem.
Noty przedmeczowe. Wiemy co gramy:
Tobiasz 1
Stojanović 1
Piątkowski 2
Kapuadi 1
Reca 2
Henrique Arreiol 4
Augustyniak 2
K. Urbański 2
Wszołek 2
Rajović 1
Krasniqi 1
@Rumcajs: Prawda :)
Co za wstrętne czasy, że ktoś taki jak Augustyniak jest kapitanem...
@Antydarek: Dokładnie! To jest miara upadku Legii.
Jest super jest super. Więc o co Ci chodzi!!!
💩💩💩 będzie nie zwycięstwo haha
Ja bym za Rajovica postawił bym w ataku na Urbańskiego K a na boku wahana
Nie jest źle , nawet jak przegramy mamy zagwarantowane miejsce w „ pierwszej troje ''😭😡😭.
Mileta walnie dziś hattricka, wspomnicie moje słowa. Można robić printscreeny.
@Mateusz z Gór: To ty matuszo-rumcajsie?👎
@Mateusz z Gór: spudłuje nogą, spudłuje głową i w ogóle nie trafi w piłkę?
Wielka Legia= piłkarzyki bez honoru ale z wysokimi kontraktami, trenerzyna bezjajeczny, wlaściel gołodupiec, +kibole sabotażyści
🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢
🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢
🔴🔴🔴🔴🔴⚪️ P U S T Y ⚪️🟢🟢🟢🟢🟢
🔴🔴🔴🔴🔴 ⚪️STADION⚪️🟢🟢🟢🟢🟢
🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢
🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢
Jest mały plusik, trener przestał rotować składem i może wreszcie coś zatrybi.
Oby👍
Ktoś tu nie ma jaj, żeby posadzić święte krowy na ławce. Załapał się tylko KAPItan, ale jego to by się nawet przedszkolak nie przestraszył.
Po co to Drewno junior by sobie dał radę lepiej niż ta niemota
Kołek w ataku , ręcznik w bramce. Trenera!!!