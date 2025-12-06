L!VE: Piast 2-0 Legia (koniec)

Bezpośrednią transmisję z meczu Piast Gliwice - Legia Warszawa przeprowadzi Canal+ 4K Ultra HD i Canal+ Sport. Początek o godz. 20:15.

Ja1916 - 53 minuty temu, *.vectranet.pl Piast przebiega w tym meczu 115km, a Legia 109 , już z tej statystyki widać komu zależało na wygranej, a komu na wypłacie. Brawo przepłacane gwiazdeczki, grajcie tak dalej i powodzenie w 1 lidze. Miniecie się z waszymi junioram z Pogoni G.M., ktòrzy widocznie mają więcej ambicji od was. odpowiedz

EU07 - 2 godziny temu, *.plus.pl Miało być DNA a jest DNO odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Niech się pakują Wszyscy w walizeczki jak będą na koniec rundy Jesiennej w strefie Spadkowej ....bo może byś Słabo..... odpowiedz

gutek - 4 godziny temu, *.play.pl to nie trener i działacze są winni porażek.pieniądze otrzymują na czas warunki do treningów na najwyższym poziomie to piłkarze- gnojki którzy w du...e mają to wszystko kibiców też bo w piłkę grać umieją .co chcą wten sposób osiągnąć tego nie wiem odpowiedz

Tommy - 2 godziny temu, *.centertel.pl @gutek: mylisz się. Tu wszyscy są winni. odpowiedz

Okradają Legie - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Sprawdzić trzeba czy te pajace nie graja u bukmacherów odpowiedz

Żal patrzeć. - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Trzeba być ostatnimi szmaciarzami żeby tak dać ograć się. Stracić 2 bramki w końcówce to tylko oni mogą zrobić. Za każdy przegrany mecz wstrzymane wypłaty i może ruszyliby d...y. Tyle lat kibicowałem Legii. I jako klub kocham go, ale nie mogę patrz3c jak zmierza ku spadkowi przez takie było. Mioduski czas się pożegnać bo twoje wybory od lat są kula u nogi tego klubu. odpowiedz

Heniu - 6 godzin temu, *.optonline.net Nie bylo gorszej druzyny/skladu Legii Warszawa w jej calej historii. Nie da sie tego ogladac, nie da sie tej druzynie kibicowac bo ci zawodnicy frajerzy bez serca, bez duszy, bez talentu. Mioduski jest najgorszym wlascicielem klubowym w calej lidze. Odejscie Lesniodorskiego bylo grzechem i czarnym dniem dla Legii. Zewlakow i Bobic musza odejsc od tego klubu i juz nigdy nie pokazac sie na stadionie. Uwazam ze Zewlakow to jeszcze gorszy szkodnik niz sam Mioduski. 🤬🤬💩🤬🤬 odpowiedz

Rry - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Chyba to wszystko jest celowe, bo tego nie da się inaczej wytłumaczyć. 1 liga odpowiedz

CR_BOY - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Rry: też tak pomyślałem. Sport (piłka nożna) przestał istnieć na Legii … tam musi być jakieś „drugie dno” tak czy siak jest DNO! odpowiedz

Wiśniak - 12 godzin temu, *.79.122 A w artykułach dalej ani słowa o sprawcy tego upadku naszej Legii czyli MIODUSKIM

Czemu go kryjecie?! odpowiedz

Tomek 40 lat z Legią. - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Szkoda słów. odpowiedz

Panie Boguś - 12 godzin temu, *.vectranet.pl Leśniodorski, jesli to czytasz - ratuj! odpowiedz

Z(L)Y - 13 godzin temu, *.jmdi.pl Myślałem, że nie może być nic gorszego niż Rosołek...a tu mamy Rajovica! odpowiedz

Kibic - 13 godzin temu, *.orange.pl Wyj....ć 2 szkodników żewłakowa i Zielińskiego odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Kibic: co to da jak kolejnych wybierze największy szkodnik DM odpowiedz

Kibic z kombajnu - 13 godzin temu, *.orange.pl Panowie piłkarzyki mam pytanie:

Jak można wychodzić na mecz z tak spuszczonym łbem, nie walczyć nie biegać…

Ku...a zarabiają ciężkie pieniądze, wszystko pod ryjem, masaże, fizjo, odnowa, d...y, kibice. Jak można mieć taką psychę że wychodząc na mecz jesteś zes...any…

Prosty przykład Jak można sięgnąć dna, panowie dyrektorzy piłkarze i panie prezesie czas już ze sceny zejść!!!!!!!!! odpowiedz

Arecki - 13 godzin temu, *.plus.pl PANIE BOŻE NIE WIERZĘ W TO CO WIDZĘ.... .KONIEC ŚWIATA. 14 grudnia PUSTO! odpowiedz

Bebeto - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Macz mega słaby ale ciekawy byłem ststystyk.

Przebiegnięte km: Piast 114 - Legia 109… odpowiedz

kacperek - 13 godzin temu, *.play.pl Czy Iñaki Astiz jest gorszy od Mareka Gołębiewskiego ? Hahah gosc tyle lat w Legii i nie wygrał ani jednego Meczu !!!! Wypad Tlumacz odpowiedz

Rumcajs - 13 godzin temu, *.246.50 @kacperek: Gołębiewski to płakał, że on tej presji nie zniesie, ale czego to dla Legii się nie robi. A Inaki ma zwyczajnie wywalone na wyniki. Ja nie wiem, gdzie jest ten zadziorny piłkarz z przeszłości. odpowiedz

Astiz tyle lat zbudiwał gang a zero nauki treneskiej dno - 13 godzin temu, *.02.net Teraz chyba juz kazdy wie ze ostanielata niepowodzento gang Astizai jaki przyszedl trenerto go albo cisneli albo psuli wszystko

Winny własciciel i jesli zostanie z jego wizjä Legia bedzie bedzie w 1 lidze odpowiedz

Kg 1916 - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Panie prezesie coś ty ku..a zrobił z tym klubem. Drugi raz w ciągu kilku lat walka o utrzymanie a gdzie te twoje tytuły. Jak ten twoj zarzad to robi że takich "galaktycznych"piłkarzy potrafi znaleźć. Jaki masz cel w tym co robisz z tym klubem??? odpowiedz

Z(L)Y - 13 godzin temu, *.jmdi.pl W niedziele tylko pusty stadion!!!! odpowiedz

... - 13 godzin temu, *.vectranet.pl i żeby nie było.

to jest klub i drużyna Miejskiego, a nie jakiejś żylety, albo kibiców.

chcecie mieć Legię? to ją odkupcie od Loczka cieniasy. odpowiedz

Jesteśmy w doopie - 12 godzin temu, *.79.122 @...:

Darek weź sie chłopie nie ośmieszaj odpowiedz

Marcin77 - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Papszun może być pierwszym trenerem, który w jednym sezonie zdobędzie mistrzostwo i spadnie z ligi... odpowiedz

Sabra - 13 godzin temu, *.18.113 Kumaci, tylko nie bardzo bluzgajcie na Mioduskiego, żeby się nie obraził. On drażliwy jest...może jakieś 'gdzie są transfery?' czy cos podobnego. Tylko żadnych przekleństw i żeby nie wymienić jego nazwiska. Może tak brak dopingu przez 4 minuty? albo wyjście z Żylety na 8 minut? Co o tym sądzicie? odpowiedz

Miki - 13 godzin temu, *.jmdi.pl @Sabra: Spróbowałbym „Panie Dariuszu - współczujemy.” odpowiedz

Żewłakow - 13 godzin temu, *.plus.pl cudowna wiadomość odpowiedz

inka - 13 godzin temu, *.vectranet.pl nie wracajcie razem.

źle może się to skończyć.

powitanie jeszcze gorzej. odpowiedz

kosa - 13 godzin temu, *.jmdi.pl Wyj...ać Wszystkich graczy!!!! Ludzie bez charakteru, bez jaj, oni wszyscy się nie nadają do tego klubu, sprzedać wszystkich albo wykopać i tyle, dać akademie niech się ogrywa i tak wynik może być tylko lepszy! Kibicu Legii, nie kupuj karnetów, niech Mioduski odda klub, bo on ten klub niszczy!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Fanatyk - 13 godzin temu, *.plus.pl No i 1 liga wita w Warszawie, nie tylko na konwiktorskiej

👏👏👏👏👏 brawo pajace mioduski rzewlakow itp odpowiedz

Januszek - 13 godzin temu, *.play.pl No pare niedociegniec jest odpowiedz

Qrwa - 13 godzin temu, *.media.pl Wow. Ale zaskoczenie że bez trenera nie mają taktyki, bez technicznych pomocników i napastników nie strzelają goli, bez normalnego bramkarza w każdym meczu coś tracą i to po niegroźnych strzałach… Nie rozumiem jak można czekać na Papszuna tyle tygodni poświęcając mecze z 4 najsłabszymi drużynami… Czy przykład Wisły K i Śląska nic ich nie nauczył? Nie ma nietykalnych drużyn. Polska to nie Hiszpania a Legia to nie Real. odpowiedz

Sobal 74 - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Mioduski zabieraj swoich zewlakiwow bobiciw astizow I won z legii zniszczyłeś i spuszczasz legie do pierwszej ligi won jaj można kupić takich niedojdów odpowiedz

Rumcajs - 13 godzin temu, *.246.42 Na pocieszenie. Jeśli spadniemy to wciąż będziemy jedynym zespołem z Ekstraklasy, który nigdy nie spadł z pierwszej ligi. odpowiedz

miron - 13 godzin temu, *.jmdi.pl Loczek won. odpowiedz

Aga - 13 godzin temu, *.plus.pl Koszmar. Dno, muł. Niestety Astiz się nie nadaje, nic nie pokazał, nic. Oni powinni gryźć trawę. A tu nic. Wyjdą, pobiegają i tyle. Nawet Wszołek zniknął. odpowiedz

Wojciech - 13 godzin temu, *.tpnet.pl Będą derby i zajebiste wyjazdy dla kumatych oczywiście. Mielec, Chorzów, Łódź.🤣🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

I nawet - 13 godzin temu, *.play-internet.pl I nawet derbów nie będzie polonia w ekstraklasie a legia w 1 lidze odpowiedz

Sobal 74 - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Won won won z naszej legi kalecz iakie nieroby oni chodzą po boisku coraz gorzej a mioduski z dyrektorami śmieją się nam w twarz nieszukajac trenera astiz niewygral żadnego meczu powiem tak jakby legia grała z zespołem z 4 ligi też by przegrała są tak słabi że głową bólu jak można było zje...ł zespół w pół roku odpowiedz

Legia to my mioduski out - 13 godzin temu, *.orange.pl Tacy dywersanci jak Tobiasz, Reca czy Chodyna,powinni jutro być odsunięci od I zespołu odpowiedz

Legionista - 13 godzin temu, *.orange.pl Szkoda słów... odpowiedz

iks - 13 godzin temu, *.play.pl Chłopcy do bicia - to MY! odpowiedz

Rumcajs - 13 godzin temu, *.246.42 Podobno po rzucie karnym Kapuadi poprosił Felixa, żeby więcej nie strzelali. 2-0 to akceptowalny wynik dla Legii. Niby porażka, ale bez pogromu. odpowiedz

SlawoL - 13 godzin temu, *.icpnet.pl Do wyp..nia wszyscy z pudłem na czele. odpowiedz

Mz80 - 13 godzin temu, *.centertel.pl 1 liga wita nas 😁 odpowiedz

artic - 13 godzin temu, *.189.224 Młody Żewłakow niby swoj a nogi nie wsadził i za chwilę było 1-0 dla Gliwic. odpowiedz

zlatanek - 13 godzin temu, *.play.pl zapraszam na stadion, kupcie kiełbaski i walidujcie wizję kudłatego jak to robicie od lat. brawo. odpowiedz

Żewłakow won - 13 godzin temu, *.jmdi.pl Cały klan żewłakowów to nieudaczniki. Won do Rosji sabotażyści. Gnój piłki w obronie nie zablokuje. Cała Legia bez ambicji i determinacji. Stary żewłak to tylko wóde imie chlać odpowiedz

Kibic z Kombajnu - 13 godzin temu, *.orange.pl @Żewłakow won: Zemsta Polonistów odpowiedz

Jimi70 - 13 godzin temu, *.play-internet.pl a pajace dalej bilety kupują odpowiedz

Raven 73 - 13 godzin temu, *.play.pl Niech w końcu spadną z ligi. odpowiedz

lol - 13 godzin temu, *.net.pl Sprzedać to dziadostwo w jednym worze razem z Zewłakowem nieudacznikiem. Jedyne co Zewłakow potrafi to promowac syna niedojde. Qrwa !!!!!!!! odpowiedz

Hodyn - 13 godzin temu, *.255.233 Czas zatrzymać autobus odpowiedz

Kraków 1234 - 13 godzin temu, *.106.50 Pusty stadion narodowy Ł3 I BRAK WYJAZDÓW TEZ PUSTE odpowiedz

Grzegorz - 13 godzin temu, *.centertel.pl 2:0 dla Piasta 🤣🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Rumcajs - 13 godzin temu, *.246.42 Jest i superrezerwowy Colak na ostatnie minuty czasu doliczonego. Niech teraz zagra jak Lewy a my jak Bayern to może jeszcze wygramy. Sprytny ruch Astiza z tą zmianą teraz. Walczymy do końca! Za sztab!! odpowiedz

xD - 13 godzin temu, *.pmcnet.pl Hahahah odpowiedz

Paweł - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Ale wstyd być kibicem legii i jeszcze frajerzy płacą mioduskiemu odpowiedz

Bolo - 13 godzin temu, *.centertel.pl Wszyscy razem w jednym tempie bijcie się chamy do pierwszej ligi wracamy 😂😂😂😐 odpowiedz

Martinez76 - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl WY

PIER

...

LAĆ! odpowiedz

(L) - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Debile...Loczek odejdź razem ze swym cyrkiem! odpowiedz

Ronaldo - 13 godzin temu, *.myvzw.com Ale niespodzianka przecież gramy o mistrzostwo odpowiedz

Rumcajs - 13 godzin temu, *.246.42 Przy 2-0 nawet Kobi się nie śmieje... odpowiedz

Lol - 13 godzin temu, *.co.uk Poziom 0. osiagniety brawo odpowiedz

Maciej - 13 godzin temu, *.plus.pl Wypie...ać nieudacznicy odpowiedz

PLBBOY - 14 godzin temu, *.inetia.pl A my w tym meczu mamy jakiegoś napastnika na murawie? Papszun przychodzi na trenera do Pierwszej Ligi. odpowiedz

Miki - 14 godzin temu, *.jmdi.pl Będzie jeszcze rewanż u siebie! 💪 odpowiedz

Martinez76 - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl Ten kudłaty szkodnik MUSI sprzedać Legię komuś, kto ma choćby blade pojęcie o sporcie.

Legia przedostatnia w lidze. To rzecz bez precedensu. To już całkiem poważnie jest działanie na szkodę klubu.

Won kudłaty leszczu!💩 odpowiedz

xxL - 14 godzin temu, *.vectranet.pl jest szansa by za rok były derby warszawy ;-p odpowiedz

bum - 14 godzin temu, *.virginm.net Projekt MIODUSKI musi się skończyć...

Nie wiem jak... ale to się musi skończyć. Ktoś kto kocha ten klub i miasto musi przejść ten Legię.

1wsza liga tuż tuż i to było wiadome od dawna ze prędzej czy później nadejdzie.

Legia jest przeżarta gangreną czytaj mioduski.

Żal na to patrzeć co on zrobił w klika lat z tego klubu.

Strzępy i resztki tożsamości które zostały ten szkodnik dobije i odejdzie uśmiechnięty i zarobiony niewyobrażalnie.

Straszne .... odpowiedz

Grzegorz - 14 godzin temu, *.centertel.pl Trybuny powinno być puste na Ł3 odpowiedz

🤬... - 14 godzin temu, *.play-internet.pl 🤬🤬🤬🤬🤬🤬... odpowiedz

Borsalino - 14 godzin temu, *.orange.pl Mioduski wycofaj klub z ligi gdyż już nie ma klubu odpowiedz

EL - PAJACO , trener z du...y M - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl Beznadziejna kopanina na kartoflisku odpowiedz

Kraków 1234 - 14 godzin temu, *.106.50 1 liga 1 liga . Tak dalej z taga gra to nawet 1 liga nie jest dla nich . 🤣🤣🤣 odpowiedz

Rikki - 14 godzin temu, *.net.pl Jest podium brawo. odpowiedz

Jprd - 14 godzin temu, *.play.pl Jesteśmy w strefie spadkowej odpowiedz

Mioduski wy......aj!!!!! - 14 godzin temu, *.orange.pl Kacper Chodyna rulez



To nawet już śmieszne nie jest odpowiedz

Jprd - 13 godzin temu, *.play.pl @Mioduski wy......aj!!!!!: A co tu Chodyna pomoże? Czerczesow tylko może pomóc albo lekcja wychowawcza i bojkot odpowiedz

Bez komentarza - 14 godzin temu, *.play.pl Tylko pusty stadion. odpowiedz

Grzegorz - 13 godzin temu, *.centertel.pl @Bez komentarza: 100%racji pusty stadion odpowiedz

Tym - 14 godzin temu, *.centertel.pl Obyśmy spadli z tej ligi dla kudłatego 🤣🤣🤣🤣🤣masakra szkoda tylko kibiców jadą za nimi a tu to nigdy się tak nie cieszyłem jak przeciwnik strzela gola odpowiedz

Rumcajs - 14 godzin temu, *.246.42 Co do sytuacji Chodyny - Kacper wciąż nie może przestać się uśmiechać... że trafił frajera, który zatrudnił go w Legii. odpowiedz

R - 14 godzin temu, *.play-internet.pl Miałem nic nie pisać ale jak zobaczyłem co zrobił chodyna ten piłkarski debil to powinien dzisiaj wypi...lić z Legii. Wchodzi na boisko ma jedną sytuację nie potrafi okiwać bramkarza jeszcze iść do pustej bramki. Rojovis następny. Fajnie było widać jak się Piątkowski zdenerwował... odpowiedz

lolo - 14 godzin temu, *.plus.pl No co przegrywają z potęgą! Ale wstyd!!! Ot banda nieudaczników i przegrywów! odpowiedz

Grzegorz - 14 godzin temu, *.centertel.pl 1:0 dla Piasta🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Dickson Chotowski - 14 godzin temu, *.btcentralplus.com Dramat. Wyjazd do Pruszkowa w przyszlym sezonie....F.U. Mioduski 😡🤬 odpowiedz

Browar - 14 godzin temu, *.34.240 Brawo Astiz, brawo Mioduski, brawo Chodyna, wszyscy brawo. Witaj I ligo.

Zajesbisty sygnał dostała szatnia o astizie nieudaczniku do końca sezonu. odpowiedz

Kaktus - 14 godzin temu, *.orange.pl Pesymiści powiedzą, że już gorzej być nie może, a optymiści, że i owszem... odpowiedz

:( - 14 godzin temu, *.32.69 "Bójcie się chamy do pierwszej ligi spady... " odpowiedz

Zły - 14 godzin temu, *.play.pl GOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL

jak ktoś pójdzie na najbliższy mecz to chyba jest współodpowiedzialny za twn syf,dopuki bedziecie sponsorowac tego terroryste to bedzie takie g.wno odpowiedz

Pablo - 14 godzin temu, *.centertel.pl TRAGEDIA K.....a‼️‼️‼️‼️🤬 odpowiedz

PLBBOY - 14 godzin temu, *.inetia.pl Ten Chodyna to gra w piłkę? Czy biegi przełajowe uprawia? odpowiedz

Brawo Legia - 14 godzin temu, *.co.uk Dno dna odpowiedz

Rumcajs - 14 godzin temu, *.246.42 Jak wchodzili Chrapek i Czerwiński to myślałem, że zaraz wyjaśnią to kunktatorstwo. I tak się właśnie dzieje. Wstyd i hańba. Wszołek, mieliście umierać za sztab, co jest? odpowiedz

Pamietajcie o mistrzostwie - 14 godzin temu, *.centertel.pl Nic innego sie nie liczy 🤡 odpowiedz

Farme(L) - 14 godzin temu, *.virginm.net Ale gniot! odpowiedz

Aro - 14 godzin temu, *.net.pl Tobiasz to z pięć zero wygrywa tak szybko wprowadza piłkę do gry z piątki 🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Sobal 74 - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl Jacy my jesteśmy słabi zawodnicy ti jakby pierwszy raz byli na boisku a zarząd i właściciel szczęśliwi sposcucie legie do pierwszej ligi taku będzie dunal waszej oisranej polityki transferowej i znajomości futbolem dość tej miernoty nawet piast jest leos,y od legii odpowiedz

Rumcajs - 14 godzin temu, *.246.42 Kacper Tobiasz od początku meczu gra na czas. Legia desperacko walczy o punkt. odpowiedz

Bolo - 14 godzin temu, *.net.pl Co nam zostało tylko płakać masakra to wygląda jak b klasa kopanina a te drewno Rajovic to nawet z tomasikiem przegrywa wyskok do główki ha 🤣🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Kaktus - 14 godzin temu, *.orange.pl Trudna ankieta.

Co jest gorsze w tym meczu?

1. Murawa

2. Poziom gry odpowiedz

xxL - 13 godzin temu, *.vectranet.pl @Kaktus: 3. gra Legii odpowiedz

Kowal - 14 godzin temu, *.orange.pl Nie pamiętam takiego piachu jak żyję. Nie da się na to gówno patrzeć. Pudel uwolnij klub i nas od siebie. odpowiedz

Marcinos - 14 godzin temu, *.play.pl Ze KaPua nie dostał drugiej żółtej , to tylko zasługa sędziego … zjazd do remizy … póki czas odpowiedz

Zły - 14 godzin temu, *.play.pl wieciez czego Bobic jest znany,z tego że spuścił zasłużony klub do 2 bundesligi odpowiedz

Rumcajs - 14 godzin temu, *.246.42 Krasniki przeczytany i zasłużone jeden, kolejna trafiona ocena przedmeczowa przeze mnie. odpowiedz

Zły - 14 godzin temu, *.play.pl z meczu na mecz coraz gorzej,kuro pudlowata reaguj odpowiedz

Rumcajs - 14 godzin temu, *.246.42 Czy można rzucić ręcznik na murawę? Albo niech się Tobiasz przewróci, byleby sędzia zrozumiał, że trzeba kończyć tę padakę. odpowiedz

Maniek - 14 godzin temu, *.play.pl Tego dziadostwo nie da sie oglądać, niestety odpowiedz

Rumcajs - 14 godzin temu, *.246.42 I pomyśleć, że jeszcze przed świętami będziemy jeszcze raz przeżywać ten horror z Piastem. odpowiedz

majusL@legionista.com - 14 godzin temu, *.174.42 I cyk!! chodyna na boisku , a młody zewlak gnije ma ławce. Brawo astiz. Brawo. odpowiedz

Gg - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @majusL@legionista.com: masz obu na boisku. Jeden nie trafia drugi nawala odpowiedz

Jim - 14 godzin temu, *.ejedrzejow.pl Poziom 4 ligi odpowiedz

Rumcajs - 14 godzin temu, *.246.42 Petar Sjonanović ewidentna jedynka, kolejny beznadziejny występ, a ja trafiłem ocenę przedmeczową. Teraz Kacper będzie czarował. odpowiedz

Rumcajs - 14 godzin temu, *.246.42 Określenie "do trzech razy sztuka" nie ma duńskiego odpowiednika. odpowiedz

Mz80 - 14 godzin temu, *.centertel.pl I na pytanie gdzie jest ta Legia odpowiadam w czarnej dolinie odpowiedz

WojtasBB - 14 godzin temu, *.lupro.net Astiz sam sobie wyrządza krzywdę, grając cały czas tą samą taktyką. Nic nie próbuje nowego. Im dalej od zwolnienia Iordanescu, tym gra wygląda gorzej. Przecież po takich dwóch miesiącach tak naprawdę Astiz traci szansę na jakąkolwiek karierę w roli trenera. odpowiedz

PLBBOY - 14 godzin temu, *.inetia.pl Spoko. Nie jest źle. Ostatni w tabeli Piast jest tylko trochę lepszy od Legii w tym spotkaniu. odpowiedz

Kiks - 14 godzin temu, *.net.pl To kuzwa nie jest normalne żeby te grajcary tak niemrawo czynili "cuda "na boisku przecież trzeba być skończonym dupkiem by zaawansowane taką padake ze strony zawodowcow będąc trenerem "najbogatszego" klubu w Ekstraklasie .To kolejny blamaz lepiej wystawić rezerwy ! Może to układ wewnętrzny spuścic klub na zaplecze Ekstraklasy by Loczek go się pozbył bo i takie głosy słychać. Rajowic the Best jak zawsze jest.Amen. odpowiedz

Rumcajs - 14 godzin temu, *.246.42 Jeżeli dobrze pamiętam, Mileta Rajović ostatnią bramkę z gry zdobył przy xG wynoszącym dokładnie 100%, czyli sytuacji której po prostu nie dało się zmarnować. Może czegoś takiego nam dzisiaj trzeba. Mam nadzieję, że Astiz właśnie tłumaczy Wszołkowi, że ma mu taką piłkę dograć. odpowiedz

Smomar - 14 godzin temu, *.vectranet.pl Mówili że Zieliński sprowadzał same ulepy ale za sprowadzenie tego Rajovica Żewłakowi należy się kryminał odpowiedz

MaroLegia - 14 godzin temu, *.dfn.nl Na chwilę obecną to nie ma piłkarza w Legii o którym można by było powiedzieć cos dobrego. Rajović to chyba musi mieć pustą bramkę zeby trafił. I to nie pewne odpowiedz

Zosiek - 14 godzin temu, *.jmdi.pl Co to za dyscyplina sportowa bo nie piłka nożna, oni nie podają oni się pozbywają piłki jak gorącego kartofla, mioduski kryj się idę po ciebie, rajowic do Częstochowy na kolanach booooo oo....... 😇 odpowiedz

Martinez76 - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl Rajecacem na nich!

Walka o rekord minut napastnika w Ekstraklasie! 1100 kto da więcej?! 💩 odpowiedz

BRNB - 14 godzin temu, *.orange.pl Rajovic do zmiany natychmiast !! Beznadziejna gra !! odpowiedz

Rumcajs - 14 godzin temu, *.246.42 Tobiasz w zasadzie przechodzi obok meczu w obronie i 0-0 utrzymuje się dzięki asekuracji kolegów, bo on sam nie wychodzi do piłek i fatalnie rozgrywa napędzając rywali, ale gościu z C+ mówi, że najlepszy w Legii w 1p. Ale gość odklejony na tyle, że nawet sam Tobiasz nie wytrzymał i darował sobie kolejne pytanie. Ci dziennikarze w tej telewizji są jeszcze śmieszniejsi niż nasza Legia na boisku. odpowiedz

Piotrek - 14 godzin temu, *.gigainternet.pl Hot ankieta - czego brakuje pseudopiłkarzynom?

- 1 formy,

- 2 umiejętności,

- remis jedno i drugie. odpowiedz

Legia - 14 godzin temu, *.31.17 No nie ma tragedii joć jego mać, napastnik Legii w formie o jakiej Żewłakow marzył. odpowiedz

robert szenfeld - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl Co trzeba zrobić, żeby wyj###ć tą rzygowinę rajovića ze skłądu na wciąż ????? Przecież naprawdę lepiej grać w 10 niż z takim patałachem . Jeszcze żeby za darmo leżał w rynsztoku, to można przygarnąć, ale 3 bańki za takiego paralityka tylko ślepy może zapłacić . Ciągle sobie obiecuję, że jak będzie grał to wyłączam.... i znowu oglądam i szlag mnie najjaśniejszy trafia. odpowiedz

Robson - 15 godzin temu, *.com.pl Poziom 2 ligi , oczy bolą, do czego doprowadzili nasz klub Mioduskie, Bobice i inne wynalazki !!!🕯🕯🕯 odpowiedz

robal - 15 godzin temu, *.centertel.pl Gramy bez napastnika. Naprawdę nie można było przenieść kogoś młodego z Legii 2? odpowiedz

Szpic - 15 godzin temu, *.play-internet.pl Czy naprawdę chce się to komuś oglądać? Rajović TOP - knot. odpowiedz

lolo - 15 godzin temu, *.plus.pl Augustyniak kapitan i pierwszy skład! Wstyd. Taki obraz poziomu grajków! odpowiedz

Sobal 74 - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl Oglądaj.in ale niema co oglądać odpowiedz

Sebo(L) - 15 godzin temu, *.play-internet.pl miejsca obu drużyn w ligowej tabeli to nie jest żaden przypadek... odpowiedz

Hhhhh - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl Ładnie nas Piast rozgrywa. Mieli więcej okazji i widać że są lepiej poukładani. Powinni spokojnie 2-0 z nami prowadzić. U nas zero gry. Nie wiem co oni robią na treningach ale tu nic nie gra. Zero taktyki, pomysłu, zaangażowania. Jesteśmy wolni, niedokładnie, przewidywalni. W tym sezonie walka o utrzymanie. odpowiedz

Sobal 74 - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl Totalne dno straty tobiasz od pierwszego gwizdka gra na czas rajovic katastrofa on by niestrzelil nawet do pustej bramki legia gra najbrzydsza piłkę w lidze jesteśmy najgorsza drużyna w lidze niemyslalem ze doczekam takich czasów Jestem załamany wynikami gra postawa zawodników u działaczy szkoda słow odpowiedz

Zły - 15 godzin temu, *.play.pl ktoś taki jak Astiz może być księdzem ale nie trenerem piłkarskim.To jest tak miękki człowiek że naszym się już nawet biegać nie chce,jak bym ich dostał w obroty na tydzień,to by ze strachu przede mna wygrywali wssystkie mecze.Przecież oni chańbia nasze barwy .Nieznani Sprawcy gdzie Wy jesteście ? przecież wiecie jak to się skończy... odpowiedz

Rumcajs - 15 godzin temu, *.246.42 Kacper Tobiasz złapał piłkę. Limit dobrych interwencji został wyczerpany, zaraz będzie babol. odpowiedz

e(L)o - 15 godzin temu, *.ksiezyc.pl Głupota grać w grudniu... odpowiedz

Wołomin NR - 15 godzin temu, *.centertel.pl Będzie 0-1 odpowiedz

Rumcajs - 15 godzin temu, *.246.42 Paweł Wszołek przed tygodniem zamierzał umierać na boisku za sztab, ale chyba o tym zapomniał. odpowiedz

Rumcajs - 15 godzin temu, *.246.42 Ermal Kransiki, niczym rasowy koń wyścigowy, ma na oczach blinkery. odpowiedz

Rumcajs - 15 godzin temu, *.246.42 Aktualizacja: Rajović pomylił Placha z reklamówką. odpowiedz

M@c - 15 godzin temu, *.play.pl Znów 3 miliony nie potrafią akcji sam na sam wykończyć. odpowiedz

Rumcajs - 15 godzin temu, *.246.42 Mileta Rajović jest zbyt technicznym zawodnikiem by po prostu wykończyć takie siermiężne podanie. odpowiedz

Rio - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl Cytując klasyka :, „ to że jesteśmy w du...e, to każdy wie, najgorsze, że zaczynamy się w niej urządzać „💩 odpowiedz

Kobo(L)t - 15 godzin temu, *.centertel.pl Strasznie szkoda tego Astiza, gość na 1 trenera się nie nadaje, a dostał misję zebrania ciężkiego nokautu. Cała wina to Bobić i Zasada... no i sam prezes, ale to jak wiemy nie dociera do niego. odpowiedz

Rumcajs - 15 godzin temu, *.246.42 Ten mecz jest żałosny, ale to my jesteśmy tym słabszym zespołem. odpowiedz

Ziggy - 15 godzin temu, *.play.pl oby chociaż remis ugrali, punkt to punkt odpowiedz

Zły - 15 godzin temu, *.play.pl Generalnie g..niana gra jednych i drugich i ten sam poziom sędziowania,miejsce w tabeli jak najbardziej odpowiednie.

Mam ciekawą teorię,myślę że predzej Vuko sie pojawi na naszej ławce niż Papszun odpowiedz

Co to k.. A jest - 15 godzin temu, *.co.uk Czy ta drużyna to Legia? odpowiedz

PLBBOY - 15 godzin temu, *.inetia.pl Stojanović do zdjęcia. Natychmiast. odpowiedz

Rumcajs - 15 godzin temu, *.246.42 Nie potrafimy wyjść z własnej połowy. odpowiedz

Taka prawda - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl Real to nie jest ,czego oczekujecie ,Liga ta jest żadna napompowana a ciemny lud to łyka ,jak można to kupować , odpowiedz

No - 14 godzin temu, *.co.uk @Taka prawda: prawda taka że każda z drużyną z miejsc poniżej czołówki "kupuje" vrajkow z lapanki a mimo to Legia na tle tych wszystkich drozyn wygląda jak wyglada odpowiedz

Borsalino - 15 godzin temu, *.orange.pl Krasniqi Stojanović Rajović … b klasa strefa spadkowa odpowiedz

M 1987 - 15 godzin temu, *.orange.pl Strasznie to wygląda! odpowiedz

PLBBOY - 15 godzin temu, *.inetia.pl Bolą oczy od oglądania tej kopaniny. odpowiedz

Rumcajs - 15 godzin temu, *.246.42 Jak na razie cała taktyka to laga na Rajovicia. odpowiedz

Rumcajs - 15 godzin temu, *.246.42 Rajović urwał się jak Jańczyk po podaniu Burkhardta, ale strzelił jak Włodarczyk. Jest postęp, ale to prawdopodobnie ostatni jego pozytywny zryw w tym meczu. odpowiedz

Ja - 15 godzin temu, *.vodafone-ip.de Macie jakiegoś streama? odpowiedz

(L) - 15 godzin temu, *.jmdi.pl @Ja: https://wizja.cc/livetv/watch/canal-sport-3/94 odpowiedz

Rysio - 14 godzin temu, *.play-internet.pl @Ja: uwierz mi,że to nie jest konieczne....nic Ciebie nie omija. odpowiedz

PLBBOY - 15 godzin temu, *.inetia.pl Legia w strefie spadkowej. Mioduski ty ..... odpowiedz

robert szenfeld - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl melepeta w napadzie ... już se postrzelaliśmy odpowiedz

Walu - 15 godzin temu, *.centertel.pl Ma ktoś linka dotransmisji? Dziek odpowiedz

M@c - 15 godzin temu, *.play.pl Haha, gra o opuszczenie strefy spadkowej. Do czego to doszło, żeby klub z takim budżetem grał o utrzymanie w ekstraklapie... To klub czy pralnia? odpowiedz

Ss - 14 godzin temu, *.orange.pl @M@c: 💩 odpowiedz

DamianChicago - 15 godzin temu, *.myvzw.com Trzeba wygrać 4 pozostałe mecze, uratować sezon, a na wiosnę walczyć o coś więcej! Dzisiaj Piast zmęczony, więc powinno być łatwiej niż za tydzień. Do boju Legio! odpowiedz

Rumcajs - 15 godzin temu, *.246.42 @DamianChicago: Jeśli nie dla ratowania sezonu i kibiców to trzeba to zrobić dla sztabu. Oni na to zasługują za swoje poświęcenie i pracę! odpowiedz

Obiektywny - 15 godzin temu, *.centertel.pl ❤️ Prosze przypomniec pilkarzom, ze liczy sis tylko mistrzostwo ❤️ odpowiedz

MonsteR (L) - 15 godzin temu, *.tpnet.pl ......................... Kobylak .............................

Piątkowski ... Burch ... Augustyniak ... Reca

.................. Szymański ... K.Urbański ..........

Biczachczjan ..... W.Urbański ...... Żewłakow

........................ Krasniqi ..............................

❤️🤍💚

💪👍 odpowiedz

Żo(L)iborek - 16 godzin temu, *.centertel.pl Gdzie nasz el capitano Kapuśniak?

Nie ma go nawet na ławce. odpowiedz

Grzegorz - 16 godzin temu, *.play.pl spoko jestesmy na 16 miejscu to po co maja sie przemeczac odpowiedz

Piotrek - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl Nie wierzę, że to połowa sezonu a my w strefie spadkowej przed meczem z Piastem. odpowiedz

Rumcajs - 16 godzin temu, *.246.25 Noty przedmeczowe. Wiemy co gramy:



Tobiasz 1

Stojanović 1

Piątkowski 2

Kapuadi 1

Reca 2

Henrique Arreiol 4

Augustyniak 2

K. Urbański 2

Wszołek 2

Rajović 1

Krasniqi 1 odpowiedz

(L) - 15 godzin temu, *.jmdi.pl @Rumcajs: Prawda :) odpowiedz

Antydarek - 16 godzin temu, *.play-internet.pl Co za wstrętne czasy, że ktoś taki jak Augustyniak jest kapitanem... odpowiedz

M 1987 - 16 godzin temu, *.orange.pl @Antydarek: Dokładnie! To jest miara upadku Legii. odpowiedz

majusL@legionista.com - 16 godzin temu, *.174.42 Jest super jest super. Więc o co Ci chodzi!!! odpowiedz

Stawiam na Legię u buka 1000 - 16 godzin temu, *.centertel.pl 💩💩💩 będzie nie zwycięstwo haha odpowiedz

Tym - 16 godzin temu, *.net.pl Ja bym za Rajovica postawił bym w ataku na Urbańskiego K a na boku wahana odpowiedz

Szybki - 16 godzin temu, *.centertel.pl Nie jest źle , nawet jak przegramy mamy zagwarantowane miejsce w „ pierwszej troje ''😭😡😭. odpowiedz

Mateusz z Gór - 16 godzin temu, *.126.11 Mileta walnie dziś hattricka, wspomnicie moje słowa. Można robić printscreeny. odpowiedz

Mateusz z Gór - 15 godzin temu, *.orange.pl @Mateusz z Gór: To ty matuszo-rumcajsie?👎 odpowiedz

Miki - 14 godzin temu, *.jmdi.pl @Mateusz z Gór: spudłuje nogą, spudłuje głową i w ogóle nie trafi w piłkę? odpowiedz

lenin - 16 godzin temu, *.tpnet.pl Wielka Legia= piłkarzyki bez honoru ale z wysokimi kontraktami, trenerzyna bezjajeczny, wlaściel gołodupiec, +kibole sabotażyści odpowiedz

gazza - 17 godzin temu, *.inetia.pl 🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴⚪️ P U S T Y ⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴 ⚪️STADION⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢 odpowiedz

Mateusz z Gór - 17 godzin temu, *.orange.pl Jest mały plusik, trener przestał rotować składem i może wreszcie coś zatrybi.

Oby👍 odpowiedz

Rumcajs - 17 godzin temu, *.246.8 Ktoś tu nie ma jaj, żeby posadzić święte krowy na ławce. Załapał się tylko KAPItan, ale jego to by się nawet przedszkolak nie przestraszył. odpowiedz

Legionista - 17 godzin temu, *.orange.pl Po co to Drewno junior by sobie dał radę lepiej niż ta niemota odpowiedz

Tomasz - 17 godzin temu, *.play.pl Kołek w ataku , ręcznik w bramce. Trenera!!! odpowiedz

