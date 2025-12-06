Konferencja

Myśliwiec: Moi piłkarze tyrają, tyrają i jeszcze raz tyrają

Inaki Astiz, Daniel Myśliwiec - fot. Woytek / Legionisci.com
Daniel Myśliwiec (trener Piasta): Bardzo się cieszymy z wygranej. Paradoks polega na tym, że w poprzednich meczach ewidentnie zasłużyliśmy na zwycięstwa, a ich nie osiągnęliśmy, a tu zwycięstwo nie było takie oczywiste. Patrząc na bardzo dobre sytuacje przeciwnika - Rajovicia i Chodyny - one nie powinny mieć miejsca, bo wynikały z naszego braku komunikacji. 

Z taką drużyną, jak Legia, zawsze trzeba być czujnym, bo jedna akcja może zadecydować o losach meczu. 


 


Cieszy mnie to, jaką energię czuję od swojej drużyny. Ci piłkarze tyrają, tyrają i jeszcze raz tyrają. Dzisiaj na szczęście dostali za to nagrodę, bo do ciężkiej pracy dołożyli jeszcze nutkę jakości. Mimo że wydaje się, że zdobyliśmy bramkę trochę z chaosu, to są mechanizmy, które staramy się wypracować. Piłkarze bardzo dobrze podchodzą ze swojej roboty i dziś zasłużyli, żeby cieszyć się z bramek i trzech punktów. Do końca wierzyliśmy, że uda się zdobyć bramkę i wygrać i to zasługa wszystkich zawodników, nie tylko tych, którzy wychodzą w pierwszej jedenastce. 



Komentarze (10)

Zdzicho - 6 godzin temu, *.tpnet.pl

W nominacji szmacianka roku do elek proponuje umieścić nas kibiców a zwłaszcza żyletę za brak reakcji na to, co się dzieje z klubem....

odpowiedz
1234 - 2 godziny temu, *.play.pl

@Zdzicho: Dokładnie

odpowiedz
Kami(L) - 55 minut temu, *.com.pl

@Zdzicho: zdecydowanie ! a jeszcze w niedziele urodziny mają być , ku...a nie tylko w klubie nie ma pilota ! 🤬🙏😭

odpowiedz
puk - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl

💪💪💪

odpowiedz
Ja - 11 godzin temu, *.telia.com

Nasi kopacze są bez ambicji.Dwa tygodnie temu pierdolamento że mają za dobrze.Niech powiedzą z których dobrodziejstw zrezygnowali.Chodyna,rajović i ręcznik to kryminal

odpowiedz
singspiel - 2 godziny temu, *.4.198

@Ja: zamiast Tobiasza wpisałbym tu obrońców

odpowiedz
Korek - 11 godzin temu, *.play.pl

Pozostaje pogratulować wygranej i zapału Waszych piłkarzy do gry nawet w beznadziejnej sytuacji. Gdyby tak nasi, to i trener byłby zbędny...

odpowiedz
WSU - 12 godzin temu, *.net.pl

Brawo za ambicje..... a naszymemu dziadostwu 3 w 4

odpowiedz
Maverick - 12 godzin temu, *.play-internet.pl

Srają nie tyrają.Na dzień dzisiejszy legia niema trenera.Moze ma piłkarzy którzy są w stanie przynajmniej utrzymać zespół w lidze a może i coś więcej ale na pewno piast nie tyra.Słaba drużynka która trafiła na najgorszy moment Legii w jej dziejach i tyle.Oprocz tego nieudacznik prezes który mimo prowadzenia Legii przez wiele lat w zasadzie niczego się nie nauczył.Dlatego tak to wygląda.Ale na nie jest tak że piast tyra tyra i tyra.Bardziej kopie się po czole dlatego jest ostatni

odpowiedz
Wolfik - 11 godzin temu, *.play.pl

@Maverick: Zgadzam się. Dziś grali wielkie NIC. Ale trafili na przeciwnika, który walczy sam z sobą....

odpowiedz
