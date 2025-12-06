Legia pikuje. Czy leci z nami pilot?!

Legia przegrała w sobotni wieczór na wyjeździe z ostatnim w tabeli przed tą kolejką Piastem Gliwice 0-2. Pierwszego gola strzelił w samej końcówce Michał Chrapek, natomiast chwilę wcześniej stołeczny zespół mógł i powinien objąć prowadzenie, lecz sytuację sam na sam z bramkarzem zmarnował Kacper Chodyna. W doliczonym czasie gry rezultat ustalił z rzutu karnego Jorge Felix. Po tym spotkaniu Legia znalazła się w strefie spadkowej...

Już dwie minuty po rozpoczęciu spotkania prowadzenie mogła objąć Legia. Do dalekiego podania doszedł Mileta Rajović, który następnie oddał mocny strzał lewą nogą. Skutecznie interweniował jednak Frantisek Plach. To mogło być znakomite otwarcie dla gości, gdyby tylko duński napastnik znalazł sposób, aby w końcu się przełamać. Niebawem odpowiedział Piast, który nie zamierzał tego dnia się bronić. W 10. minucie z powietrza mocno piłkę kopnął Patryk Dziczek i szczęśliwie na linii strzału stanął Rafał Augustyniak.

Pomimo dobrej szansy na samym początku meczu, pierwsze kilkanaście minut upłynęło pod znakiem lekkiej przewagi gospodarzy. Gliwiczanie częściej utrzymywali się przy piłce i tworzyli groźne akcje. W 25. minucie Piast miał doskonałą okazję, aby wyjść na prowadzenie. Hugo Vallejo zakręcił obrońcami przed polem karnym, a za moment spróbował mocnego strzału. Na całe szczęście świetnie ustawiony był Kacper Tobiasz i zdołał odbić piłkę do boku.

W końcówce pierwszej odsłony wreszcie do głosu zaczęła dochodzić Legia. Piłkarze z Warszawy ponownie mogli strzelić gola, lecz raz jeszcze swoją nieskuteczność pokazał Rajović. Napastnik dostał świetnie podanie ze środka pola od Kacpra Urbańskiego i mając przed sobą jedynie bramkarza Piasta, trafił wprost w niego. To napędziło legionistów. Chwilę później z dystansu szczęścia spróbował Ermal Krasniqi. Mocne uderzenie reprezentanta Kosowa z dużym trudem odbił Plach. Ostatnie słowo w tej połowie należało jednak do Piasta.

Kilka minut przed zejściem na przerwę Piast miał dwie szanse, aby pokonać Tobiasza. Najpierw minimalnie źle do dośrodkowania wyszedł Leandro Sanca, a potem stuprocentowej okazji nie wykorzystał Gierman Barkowskij. Napastnik rywali, będąc w polu karnym, dostał dobre podanie i mając sporo miejsca, uderzył futbolówkę mocno po ziemi, ale dokładnie tam gdzie stał bramkarz Legii. Pierwsza połowa zakończyła się więc bezbramkowym remisem.

W przerwie trener Inaki Astiz wprowadził na murawę Kacpra Chodynę, który miał za zadanie rozruszać akcje Legii na prawej stronie. Początkowe zagrania pomocnika były jednak bardzo nieudane. Pomocnik notował zdecydowanie zbyt dużo strat. W 47. minucie znowu szansę miał Rajović, ale w jego przypadku powiedzenie, że do trzech razy sztuka niestety się nie sprowadziło. Plach ponownie udanie odbił piłkę do boku po jego próbie. Pierwszy kwadrans drugiej połowy był spokojny. Poza jedną wspomnianą okazją Rajovicia nie działo się zbyt wiele.

W 75. minucie wprowadzony na murawę chwilę wcześniej Adrian Dalmau mocno dośrodkował z prawej strony, ale czujny był Tobiasz i pewnie złapał lecąca piłkę. Legia usilnie starała się strzelić zwycięskiego gola. Kilka minut przed końcem regulaminowego czasu gry miała ku temu znakomitą szansę. Po podaniu ze środka pola sam na sam z Plachem znalazł się Chodyna, który strzelił bardzo słabo i zaprzepaścił okazję na trzy punkty dla swojego klubu. Ta niewykorzystana okazja w pełni się zemściła. Chwilę potem gola dla gospodarzy strzelił Michał Chrapek. To nie był jednak koniec dramatu. W doliczonym czasie gry rywala w polu karnym sfaulował Arkadiusz Reca i po analizie VAR arbiter wskazał na jedenasty metr. Rzut karny pewnie na gola zamienił natomiast Jorge Felix.

tekken (L) - 43 minuty temu, *.play.pl Spokojnie tu trzeba grać i walczyć. Bronimy się przed spadkiem, bo nasza liga podniosła poziom, tylko nikt z Legii nie chce tego zauważyć!

Proponuje skład:

Tobiasz

Stojanovic-Piatkowski-Kapuadi-Reca

Augustyniak(Szymański)

Wszołek-Bicza(Urbański)-Gonclves

Rejovic- Colak

1. Augustyniak zabezpiecza przedpole.

2. Dwoma napastnikami, niech zajmą się tylko atakiem i niczym więcej - może coś strzelą.

3. Gonclves na lewą - tu potrzeba efektywności i w nim ja widzę.

4. Trzeba grac raczej do nogi i długo rozgrywac i w końcu przy.. Taka musi być nasza taktyka obecnie, czyli atak pozycyjny i dużo mieszania.

5. Wchodzą zmiany :Żewłak, Urbański, Vinagre, Chodyna, Arreeiol, Krasniqi. odpowiedz

Kurczak w cieście - 59 minut temu, *.152.233 Ważne że protest 90 minutowy się udał. odpowiedz

pol - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Szkoda nawet się już śmiać

bbbuuuuhhhaaaahhhaaahhhaaaaa odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.plus.pl piątkowski , szymański, reca - nikt ich w europie nie chciał a Legia chce żeby pomogli zdobyć mistrza :) efekt strefa spadkowa !!!! myślę że lepiej wypadli by piłkarze z drugiej drużyny, brawo za pomysł z tymi transferami, jeszcze milika ściągnijcie !! rajovic to się boi swojego cienia, NIC NIE GRAJĄ NIC ZERO SKŁADU I ŁADU !!!, rozj.....cie tą Legię panie mioduski odpowiedz

wojti - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Jest dobrze. Piłkarze nie są zmęczeni sezonem , kasa leci , kibice chodzą na mecze , biznes się kręci. Loczek zadowolony. On ma w du...ie wyniki łacznie z pilkarzami po co maja sie scierac skoro i tak im zaplaca. płaca powinna być adekwatna do wyników i tyle w temacie , a tak - czy się stoi czy się leży..... odpowiedz

Arecky - 1 godzinę temu, *.126.62 Czy była już rozmowa wychowawcza? Gdzie są kumaci? Mamona Miodulskiego tak wam oczy przysłoniła? odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl @Arecky: tak przysłoniła i tobie też powinna. Nie narzekaj odpowiedz

Egon - 33 minuty temu, *.waw.pl @Arecky:



Teraz jesteś Arecky.

Chłopie, ogranicz sobie liczbę nicków przynajmniej do 5 dziennie, bo kompletnie zbzikujesz.

Jest kilku takich niedorobionych na forum i przez to trzeba ciągle przewijać strony, żeby te dyrdymały ominąć i dotrzeć do sensownych wpisów.



Uważaj, żeby kumaci z tobą rozmowy wychowawczej nie przeprowadzili, jak będziesz rzucał na lewo i prawo spod 20 nicków takie teksty o Żylecie internetowy lalusiu, który nie wie pewnie nawet, gdzie jest stadion Legii. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Żaden trener niczego nie zrobi z tą paką mając w ataku Rajovicia,Colaka czy na skrzydle Chodynę.Pytam się,po co nam były transfery Szymańskiego (dlaczego nie gra w pierwszym skaldzie? Przegrywa rywalizację?),Stojanovicia,Weisshaupta? Kto ich obserwował? Zapewne nikt ich nie widział wcześniej w akcji.Za Rajovicia,Colaka i Weisshaupta odpowiada Bobić i to jest działanie na szkodę klubu,i pewnie jakieś podziałki z menago,bo innego wytłumaczenia nie widzę.Jak mamy się podnieść w meczu,jak przed golem Piasta mieliśmy setkę i jej nie wykorzystaliśmy.Nie dziwię się Augustyniakowi,czy Wszołkowi,że zrzucają winę na Rajovicia czy Chodyne,bo kto ma strzelać gole jak nie ludzie z formacji ataku?Powinniśmy mieć 6 pkt za ostatnie dwa mecze z Motorem i Piastem.W rewanżu bedzie ta sama niemoc,jeżeli Ci ludzie znowu zagrają. MASAKRA. odpowiedz

panoramix - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Najlepszy ubaw jak chodyna biegł sam na sam z Plakiem, śmiałem się jak zaczął biec wiedząc że gówno z tego będzie. Super że dobiegł. On ma zerowy iloraz inteligencji i zero umieu. odpowiedz

rob bandit - 1 godzinę temu, *.com.pl a teraz urlopik,zakupy w galeriach, później wypadzik do Hiszpanii i się kręci... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

in - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Niech dalej kibice śpiewają im na wyjście- Mistrzem polski jest legia Legia najlepsza jest

To ich buduje i są naładowani na murawie. odpowiedz

Zico - 52 minuty temu, *.play-internet.pl @in: uważam tak samo. Po co śpiewasz mistrzem Polski Legia skoro tym mistrzem nie jesteśmy. To samo jak grochnik rodzi dziecko będzie miał napisane mistrz Polski a przed napisem vice małymi literami cha cha. To może za chwilę śpiewać puchar mistrzów jest nasz przecież to nie znaczy że go nie mamy pośpiewać można. odpowiedz

expat - 1 godzinę temu, *.34.244 Astiz uparcie chce grać w 10 na 11. Rajović jest już tak zablokowany że pewnie obsrał by zbroję przy karnym. Gość nie powinien się podnieść z ławki do końca roku. Dlaczego na jego miejscu nie można wystawić kogoś innego (choćby Wojtka Urbańskiego)? Tyle, że to wiązało by się ze zmianą stylu gry, bo ciągłe wrzutki nie mają wtedy sensu. Z drugiej strony gra z Rajoviciem też nie ma sensu, bo on w niczym nie jest dobry. Pressować nie umie, biegać też nie, przepchnąć się nie daje rady, inni skaczę wyżej pomimo że są niżsi ... Czy on ma choćby jeden mocny punkt na którym można by oprzeć grę Legii z nim w składzie?



Jesteśmy po rundzie jesiennej w lidze gdzie Legia:

- ma najmniej zwycięstw (razem z Termaliką, Piastem - mają zaległy mecz z Lechem i Motorem)

- tylko Piast (zagra zaległy mecz z Lechem) i Arka strzeliły mniej goli od nas

- nasz najlepszy strzelec (Rajovic) ma 3 bramki w tym jedną z karnego (Pogoń) i prezenta od bramkarza (Majchrowicz z Radomiaka)

- Legia nie potrafiła przez całą rundę wygrać dwóch meczy z rzędu

- ostatnie zwycięstwo Legii to 1:0 z Pogonią (28 września)



Legia jeszcze jakoś funkcjonowała do momentu gdy grała drużyna z poprzedniego sezonu. Wraz z kolejnymi transferami Iordanescu coraz bardziej tonął, a wszystko zaczęło się sypać na dobre mniej więcej od odpuszczenia meczu z Samsunsporem w LKE. Później już była równia pochyła w dół, a proces zaczął przyspieszać.



Legia jest ma mnóstwo dyrektorów i ekspertów, a jest zarządzana gorzej niż kluby amatorskie. Światełka w tunelu za bardzo nie widzę i przyjście Papszuna w dłuższym okresie czasu nic nie zmieni. Jeżeli potwierdzą się plotki o 4,5 letnim kontrakcie to nie wierzę że zostanie on wypełniony, a zwolnienie tak dużego zaciągu będzie bardzo kosztowne i stworzy bardzo dużą wyrwę (dotychczas przychodzący trenerzy godzili się współpracować z ludźmi który byli już w klubie i mogli w razie czego służyć jako pomost pomiędzy odchodzącą i przychodzącą ekipą).



Po raz kolejny kończące się kontrakty nie zostały w porę przedłużone (mówię tu głównie o młodych typu Kovacik czy Mozie, a nie Kapustce czy Augustyniaku).

Ilu zowodników odeszło przez zwykłą niekompetencję administracyjną (Włodarczyk, Mosór, Rejczyk). Szczepaniaka cudem udało się podpisać, choć zapewne już nie na tak korzystnych warunkach jak w przypadku automatycznego przedłużenia gdyby Feio dał mu zagrać w meczu o pietruszkę.



Co raz to narzekamy na bramkarza, a lekką ręką oddaliśmy Kochalskiego który wyczynia cuda w bramce Karabachu w LM. Gość był w Legii, ale nawet nie miał szansy zadebiutować.



Quo Vadis Legio? odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 1 godzinę temu, *.play.pl Kasy na Kallmana,Kulurisa nie było,ale na kalekę się znalazły licznik wstydu rośnie. odpowiedz

Z(L)Y - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl W niedzielę wychodzę po 15 minutach z meczu (bo mam karnet inaczej miał bym wyj...ne...)tak aby nasze gwiazdy piłkarze nie czuli presji...Ii mogli swobodnie kopać się po czołach! odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl @Z(L)Y: o ile przyjdziesz to nie wyjdziesz nie ściemniaj odpowiedz

Brak na Trybunach Twardej Ręki Starucha która zrobiła by porządek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Legia na boisku Pikuje , trybuny na Legii też pikuje , Brak Starucha na Trybunach by te Pikulowanie zatrzymać odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Miodkowi dyrektorzy powiedzieli, że trener niepotrzebny od razu bo zespół jest na tyle silny, że spokojnie będąc na koniec rundy nawet ostatni to i tak zakwalifikuje się do pucharów.

Miodek ma zaufanych ludzi więc ufa 😂😂😂 debil odpowiedz

Pud Elek - 2 godziny temu, *.113.7 W Lechu stwierdzili że z Recą jest coś nie tak. I nie dali mu kontraktu. W Legii natomiast doszli do wniosku że on nadaje się do grania. I fakt ,wczoraj wywalczył karnego. Dla przeciwników. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Jedenaście punktów straty do lidera ale mamy jeszcze zaległy mecz.

Wygląda to naprawdę obiecująco. odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.play.pl Ty trenerska miernoto.

Zamiast wystawić kogokolwiek innego w ataku wystawiasz tego pokrakę a na dodatek wypuszczasz tego dobrze wyglądającego na treningu.

Ty jełopie zrezygnuj bo się nie nadajesz jak i gniazdowy którego nie da się słuchać. odpowiedz

Stary - 2 godziny temu, *.78.204 Jeszcze jesteśmy jedynym klubem, który po wojnie nie spadł z najwyższej ligi rozgrywek. Ale Pan prezes z mądrymi doradcami doszli chyba do wniosku że po co się wyróżniać i odstawać od innych. odpowiedz

EU07 - 2 godziny temu, *.plus.pl Czy szejk czy kudłaty co za różnica... Biznes to biznes byle kasa się zgadzała. odpowiedz

geds - 12 minut temu, *.play.pl @EU07:

Żeby kasa się zgadzała to trzeba wygrywać. Przt ciągłych porażkach nigdy kasa się nie zgadza. odpowiedz

sylvano82@o - 2 godziny temu, *.interkam.pl Papszun chyba zastanawia się w co wdepnął...zbieranina fajtlap na czele z Chodyna i Rajovicem i jeszcze kilka nazwisk nie do pozbycia się ...panie Marku w błoto Mioduski z Bobicem wywalili ok 6mln euro więc nie spodziewaj się że zima ktoś wartościowy dojdzie....

Jesteśmy na dnie gdzie nawet tacy solidni jak na Eklape zawodnicy jak Wszolek kopią się po czole odpowiedz

Stary - 2 godziny temu, *.78.204 Mówcie co chcecie ale mi jest szkoda Astiza. Facet pół życia poświęcił dla tego klubu a teraz traci dobre imię bo musi ciągnąć to gówno, które mu zarząd z tym Rumunem przygotował bo nie ma jeszcze wyrobionego nazwiska żeby to zostawić. W niczym nie zawinił bo na transfery zero wpływu na przygotowanie podobnie a teraz zbiera za bandę nieudaczników. I jeszcze pewnie jak przyjdzie Papszun to go wywalą. Brawo Mioduski i spółka. W tym klubie bywało źle ale nigdy na wszystkich frontach. Tragedia jakiej jeszcze nie było. odpowiedz

Biała Gwiazda - 2 godziny temu, *.plus.pl Gratulacje spadku do Ligi Niżej. odpowiedz

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Biała Gwiazda: nie spadniemy. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl @Wołomin NR: każdy tak mówił i Mielec i puszcza i skisła ... odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Tymczasem Rajovic dalej statystuje na boisku przez cały mecz.

Co tam wyniki, najważniejsze, żeby dawać mu w nieskończoność szanse, choćby w 50 meczach nie strzelił gola ani nic nie grał.



Fajnie byłoby, gdyby ludzie Papszuna dokonali jeszcze w tym roku konkretnej oceny tego, jak zespół został przygotowany do rundy pod względem fizyczno-motorycznym, bo coraz większą zagadką jest, co tu w ogóle robił Iordanescu z tą swoją ekipą. odpowiedz

Wojtek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Winę za porażkę ponosi Żewłakow,nie zablokował uderzenia Chrapka,odstawił nogi.Porusza się w zwolnionym tempie,nic z niego nie będzie,do wywalenia,brak chęci do gry.Katasrofa.

😭 odpowiedz

A - 2 godziny temu, *.172.98 Placcie dalej frajerzy za bilety tym nygusom.😁 odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl Mioduski ty ... odpowiedz

Miki - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Zdarzało się, że Legia grała bez trenera i jakoś sobie radziła.

Zdarzało się, że bez napastnika, podobnie.



Pomysł gry bez trenera, napastnika i skrzydeł okazał się jednak zbyt daleko idącym challenge. odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl @Miki: i bez bramkarza gramy nie zapomnijmy o tym bonusie odpowiedz

True - 2 godziny temu, *.plus.pl Dzień dobry. Wielu mędrców już pisało, wypowiadało i dawało fachowe piłkarskie rady. Nikt tu Ameryki nie odkryje, żeby stwierdzić jaki panuje tam nieporządek,. Nie będę przytaczał moich mądrości i przypominał, po co Mioduski został właścicielem Legii. Niech każdy sobie przeanalizuje wszystkie ruchy, jakie poczynił ten gość. Tą sytuacją jest mocno szyta grubymi nićmi. Jemu nie stanie na przeszkodzie pusty stadion. Ma do zrealizowania jeden cel, spuścić najlepszy i największy klub w Polsce. Niczym zaślepieni, jak amoku, żeby podlizać się kibicom, kupili grajków co zwojowali najlepsze ligi Europy. Kret jest jeden i nie wierzę, że nie ma świadomości co robi. No przecież skończył słynną szkołę w Stanach i grał w kosza z Obamą. Pytanie się nasuwa samo, kiedy on dostanie kosza? Tutaj Merlin nie pomoże. odpowiedz

stefa - 3 godziny temu, *.193.185 🤬 odpowiedz

Wołomin NR - 3 godziny temu, *.centertel.pl To przechodzi ludzkie pojęcie!!! odpowiedz

miclew - 3 godziny temu, *.inetia.pl Nie wiemy, co dokładnie dzieje się na treningach nie znam wyników badań zawodników , ale jedno widać gołym okiem boisko tego nie pokazuje. Co z naszym Legią lab ? Były mecze co 3 dni, po odpadnięciu z pucharu Polski meczy będzie mniej była przerwa reprezentacyjna wyjazdy zawodników nie służą Sprowadziliśmy nowych, dobrych piłkarzy -blad za późno w trakcie sezonu Dodatkowo bez jasnej przepracowanej taktyki, bez zgranego sztabu i bez czytelnego planu na drużynę to nie działa Po odejściu trenera wszystko wygląda jak prowizorka: brak automatyzmów, brak tempa, te same błędy co tydzień Można rotować składem, można zmieniać ustawienia, ale dopóki nie pojawi się trener z pomysłem i pełnym sztabem, nawet najlepsze nazwiska niewiele dadzą Legia potrzebuje porządnego prowadzenia, bo potencjał w drużynie jest, tylko nikt go nie układa Brakuje ludzi od analizy,przygotowania fizycznego, stałych fragmentów. Efekt Chaos, wolne tempo, powtarzające się błędy Jakość mamy. Ale bez normalnych treningów i pełnego sztabu np asystentów do pracy indywidualnej z poszczególnymi zawodnikami nawet najlepsi wyglądają słabo. Czekamy na przerwę zimową jak na zbawienie odpowiedz

iras338 - 3 godziny temu, *.8.85 Najważniejsze pytania:

- czy była rozmowa wychowawcza przy płocie?

- czy doping prowadził Bobicz?

- czy kumaci organizują najazd na Armenię?

😂😂😂 odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @iras338: 🤣😂😂😂 odpowiedz

Borsalino - 3 godziny temu, *.orange.pl DNO odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.play.pl Brawo panowie! Bawcie się tak dalej, a Betclic I liga już na was czeka. odpowiedz

Kamiko27 - 3 godziny temu, *.orange.pl Jak ma Legia wygrać jak od kilku lat gra bez napastnika . Chodyna tu nawet nie trzeba komentować . odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Astizowi niestety coś się pomyliło i do gaszenia pożaru dolał przysłowiowej oliwy.Kiedy jeszcze się wszystko tliło teraz bucha wielkimi płomieniami.Żarty pomału się kończą.Z taką grą,z takim zaangażowaniem,podejściem do meczów i wreszcie umiejętnościami czysto piłkarskimi (Chodyna) Legia zmierza bardzo pewnym krokiem ku degradacji.To co zrobił z tym klubem Mioduski woła już tylko o pomstę do nieba.Poza tym WSZYSCY z pionu administracyjno-sportowego WON! Nie macie zielonego pojęcia o budowaniu drużyny. odpowiedz

Raków - 4 godziny temu, *.com.pl Będą jaja jak Papszun nie przyjdzie do Legii. Bo Raków przecież wcale nie musi go puszczać 🤣🤣🤣 odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Ale Pudel musi kasę kosić w Legii że tak kurczowo się jej trzyma. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Hiszpan: dokładnie! To samo sobie nawet myślałem.Po co typowi klub,który ponoć tonie w długach?Po co tak zajadle się trzyma tego stanowiska jako właściciel i nie chce sprzedać czegoś co nie przynosi (oficjalnie) żadnych zysków? Naprawdę trzeba by było być szaleńcem to robić nie mając z tego żadnych korzyści finansowych.Odpowiedź prawdopodobnie jest zgoła inna.Tam kasa przelewa się w grubych milionach euro.Nikt tego przecież nie sprawdzi.Jak dla mnie to najzwyklejsza pralnia pieniędzy. odpowiedz

Sobal 74 - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Żewłakow albo bobic powinien odpowiedzieć za taki bubel za 3mln to największy niewypał w historii legii dwa mecze dwa razy sam na sam z bramkarzem i co gówno niebiega niewakczy nawet niepodskakuje do dośrodkowań kto go wogole obserwował przed kupnem inni jakoś znajdują tanich bramkostrzelnycnapastników a my co kupujemy za 3 banki jakiegoś pokrakę co niepotrafi nic kompletnie nic żaden transfer letni to niewypał a sprzedali lepszych jak ma być dobrze z takimi Adami jak Żewłakow i spolka odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Sobal 74:



Wiele osób martwiło się, że Bobic ma u nas być tylko rok, a przecież my w ogóle nie wiedzieliśmy, kim on jest i co jest w stanie u nas zrobić.



Jeżeli to on stoi za transferem Rajovica i wypożyczeniem Weisshaupta, którego wykup też miałby nas kosztować 3 banie euro, to i ten rok Bobica w Legii może nam wyjść bokiem.

Przynajmniej finansowo, bo taki Rajovic, to nie tylko wydane 3 miliony euro i wysoki kontrakt, ale i dalsze straty sportowe i finansowe spowodowane tym, że Legia w dalszym ciągu nie ma ataku, nie strzela goli i obsuwa się na dno tabeli. odpowiedz

VUKO - 5 godzin temu, *.play-internet.pl ja na kolejny baraż,z Piastem nie przychodzę.

Bojkot.

Mój prywatny odpowiedz

Xman - 5 godzin temu, *.play.pl Ciekawe, kiedy dotrzemy do dna. odpowiedz

Piotr - 5 godzin temu, *.netfala.pl Trzeba było dać szansę Feio jeszcze 1 pełny sezon zagrać, to nie, trzeba było mieszać i psy wieszać na bardzo dobrym trenerze. Może z tej lekcji kibice wyciągną lekcje, bo to oni zwolnili Feio. odpowiedz

Kaprykos - 6 godzin temu, *.akamaitechnologies.com Sprzedawali, sprzedawali, monety zarabiali i drużynę rozj…ali! odpowiedz

iras338 - 7 godzin temu, *.8.85 Najważniejsze pytania:

- czy piłkarze musieli podejść pod płot?

- czy dopingiem kierował Bobicz

XDDD odpowiedz

emo - 8 godzin temu, *.comcast.net Od poczatku pisalem tutaj ze zbieranie grajkow, ktorych kluby nie chca to jest blad. Jak ktos nie chce, to nie chce. Jest powod. A tu zachwyty, ze gral tu i tu. Gral , ale nic nie pokazal i juz nie gra. To dlaczego tutaj mial grac. Prawie kazdy idzie do dobrego klubu, a potem idzie nizej sie odbudowywac. Masz 22-24 lata i idziesz sie odbudowywac. Zamiast sie rozwijac to sie zwijasz. juz sie nie rozwiniesz. odpowiedz

Adam - 9 godzin temu, *.play.pl Jeśli przyjdzie Papszun, to kolejna rewolucja w drużynie, bo tu nie ma jednego piłkarza. Sami parodyści 🤣 odpowiedz

A - 3 godziny temu, *.play.pl @Adam: jest Augustyniak to jest piłkarz odpowiedz

Syn trenera - 10 godzin temu, *.netfala.pl Trudno cokolwiek wygrać w 9 i bez trenera (Astiz obezjajec, Rajovic i tobiasz to nie piłkarze tylko imita cje), a no i potem jeszcze ta parodnia chidyna .... dramat... młody Żewłakow tez jak wchodzi to zamiast walczyć człapie ... jakby wczoraj zagrał 120 minut... żal... Sięgnelismy dna... Reepta prosta dwóch napastników owych plus NSame wyleczony plus 2 bramkarzy... nowych ew. dać szanse temu chłopakowi z Benfiki gorszy niz kacperek, co leci to w sieci nie będzie. Malarz Astiz i reszta amatorów won... odpowiedz

Adam - 9 godzin temu, *.play.pl @Syn trenera: Kacper Chodyna to przykład piłkarskiego kretyna! odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Syn trenera: Młody Żewłakow, tak ochoczo wybierał się do blokowania strzału Chrapka, jak kiedyś Barcia strzału z Widzewem. To nie piłkarz, to aktor z Top Model. odpowiedz

Szwajcar - 10 godzin temu, *.swisscom.ch W przyszłym sezonie wielkie derby Warszawy! odpowiedz

Gregor - 2 godziny temu, *.vodafone.de @Szwajcar: polonia może awansować. Żeby nie było tak, że miniemy się z nimi w drzwiach odpowiedz

WSU - 10 godzin temu, *.net.pl A my swoje...nie poddawaj się....i dalej niech nas mioduski rucha!!! A panowie kumaci niech dalej hajs zarabiają...bez odbioru odpowiedz

Radek - 4 godziny temu, *.233.136 @WSU: Prezes dobrze zapłacił, żeby siedzieć cicho.... odpowiedz

Biała siła - 11 godzin temu, *.vectranet.pl Jedynie co może wpłynąć pozytywnie to podwyżka dla piłkarzy .To jest ten problem brak podwyżek , odpowiedz

Xxx1916 - 11 godzin temu, *.play.pl Czy to nie jest piłkarski poker...?????🤔🤔🤔🤔????? Bukmacherka odpowiedz

do Simon - 11 godzin temu, *.tpnet.pl to nawet nie jest takie głupie, w razie czego zrobi się podmiankę w stylu Lech/Amica i zagramy na licencji PGM odpowiedz

Czas Najwyższy zdjąć z trybun Tęczowe przyśpiewki i w końcu po Męsku porozmawiać z naszymi kopaczami ❗❗❗ - 11 godzin temu, *.play-internet.pl No sam niewiedzę że to mówię ale teraz obciachem będzie zaintonować przy Łazienkowskiej i przy tych panienkach " Mistrzem Polski jest Legia , Legia najlepsza jest ... " po tym co te piłkarzyki uczynili z tej drużyny ... odpowiedz

Robal - 3 godziny temu, *.net.pl @Czas Najwyższy zdjąć z trybun Tęczowe przyśpiewki i w końcu po Męsku porozmawiać z naszymi kopaczami ❗❗❗:

Pelna zgoda

Czas pogadac po mesku odpowiedz

Simon - 11 godzin temu, *.orange.pl Przy takim rozwoju sytuacji to Ekstraklasa na Ł3 będzie w przyszłym sezonie jak Legia udostępni swój stadion Pogoni Grodzisk Mazowiecki, czyli de facto klubowi filialnemu. odpowiedz

AVE - 10 godzin temu, *.play.pl @Simon: a skąd pewność że awansują? Myślę że wynajęcie stadionu na Łazienkowskiej byłoby dla nich zbyt dużym kosztem. Zresztą po co im tak duży stadion do grania. Pewnie graliby na jakimś Zniczu Pruszków albo coś w tym stylu. Ewentualnie w Radomiu. odpowiedz

Legg - 11 godzin temu, *.inetia.pl Paoszun wszystko rozkminia i jest ,zdumiony odpowiedz

żeromak - 11 godzin temu, *.play.pl w wywiadzie Kacper powiedział że murawa jest kiepskiej jakości, to rzeczywiście wyjaśnia ten wynik.... odpowiedz

eM - 12 godzin temu, *.play.pl Legia w tym momencie jest jak owsiki.

Jesteśmy w d.... I bardzo dobrze się w niej urządzamy odpowiedz

mietowy - 12 godzin temu, *.play.pl a moze niech przestana im placic za taka prace moj szef wylal by mnie na zbity pysk jakbym tak pracowal odpowiedz

Nie Blaznuja na boisku tylko Pikują " no żesz k....a ... słodko cdn. - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Obecne gwiazdeczki nie ośmieszają Legii i w cale nie grają tak źle oni PIKUJĄ no jakbym słuchał co róż nowego treneiro na konferencji odpowiedz

eLka - 12 godzin temu, *.vectranet.pl Przypominam, że z zaplecza nie tak łatwo z powrotem awansować do Ekstraklasy (patrz Wisła, czy np. Arka). odpowiedz

ULG - 12 godzin temu, *.net.pl Jak tam Wasze mistrzostwo hahaha ale beka :)))) odpowiedz

TAG - 11 godzin temu, *.217.207 @ULG: lepiej sie martw o swoje gdańskie przegryway. Za chwilę niewypłacalnośc odpowiedz

koko123 - 12 godzin temu, *.net.pl a za tydzień na żylecie zabawa... na titanicu też muzyka grała do końca odpowiedz

Legia to my - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl @koko123: Ujęcie tematu w punkt 👍 odpowiedz

geds - 12 godzin temu, *.play.pl Ziółkowskiemu też zdarzały się błędy, ale czy ktoś sobie potrafi wyobrazić że Ziółkowski cofa nogę żeby go mocna piłka nie uderzyła tak jak Żewłakow? Czy to był Ziółkowski, czy Szymański czy Kisiel czy Strzałek... każdy jak dostawał swoje pierwsze szanse to gryzł trawę i wnosił jakąś świeżość, błysk. Młody pan Żewłakow drepcze i odstawia nogę bo mocny strzał boli. Dlaczego właśnie on z młodych dostaje szansę? Naprawdę w tej akademii nie ma lepszych? O Moziego pyła Fiorentina. odpowiedz

kaktus - 12 godzin temu, *.orange.pl Astiz zapisze się w historii Legii... jako najgorszy trener wszech czasów... Rumun pozostawił po sobie burdel... a Astiz go jeszcze podpalił... odpowiedz

NaSpokojnie - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl Nawet nie wiem co napisać...... odpowiedz

geds - 12 godzin temu, *.play.pl Kopanina, każdy boi się piłki. Ani razu nawet nie próbowali grać od bramki. Żewłakow znów nie pokazał ani umiejętności ani charakteru. Czy naprawdę jest najlepszy z akademii? Grałby gdyby nie dyrektor tego samego nazwiska? Oponentom przypomnę że przy Jozue, a nawet Martinsie, Antoliciu i paru innych których lekko się pozbywaliśmy taka gra byłaby niemożliwa. Oni wchodzą między stoperów, zabierają piłkę i grają. Zawsze są pod grą nie chowają się. To efekt wieloletniego młynka z trenerami, piłkarzami. Po koszmarze sprzed 2 lat Runjać ułożył drużynę, nie, trzeba było znów rozkręcić młynek. Wygrali Puchar Polski, doszli do ćwierćfinału, trzeba było dodać bardzo dobrego napastnika, kogoś kreatywnego do środka z ciągiem na bramkę, nie, ściągnęli 10 nowych. Z drużyny która 7 mies. temu zdobyła Puchar Polski dziś poza bramkarzem w 11 wyszło 3: Kapuadi, Wszołek, Augustyniak, z trenerem od ponad miesiąca tymczasowym na czele. Pan Mioduski się nie uczy. Sam się nie zna i nie potrafi się otaczać też tymi którzy się znają. Efekt pracy 2 panów dyrektorów widzimy od 12 ostatnich nie wygranych spotkań. odpowiedz

Nick - 11 godzin temu, *.plus.pl @geds: Oglądałeś mecz? Była walka, był odbiór, były sytuacje, były strzały. A nie grali od bramki, to nawet mówili komentatorzy w C+, że przy takim kartoflisku bardzo łatwo o stratę. Żewłakow zrobił błąd wynikający z braku doświadczenia, wystarczyło, by się nie zawahał i wystawił nogę, ale pewnie bał się rykoszetu (ciekawe, co wtedy byś powiedział, jakby weszło po rykoszecie) albo faulu, a Chrapek będzie miał jeszcze ileś takich sytuacji i pewnie żadna nie wejdzie. Na Legii ciąży jakieś fatum albo klątwa. A w sezonie 2021/22 Legia zimę spędziła w strefie spadkowej i grał w niej wtedy Josue... odpowiedz

eM - 10 godzin temu, *.play.pl @Nick: Nie pitol kolego. Nie ma sensu, logiki ani pomysłu aby grać konstruktywne piłki w kierunku bramki rywali. Jest dramat jakiego nie pamiętam... A jestem w tym ponad 40 lat odpowiedz

ByloTS - 12 godzin temu, *.autocom.pl Jak Wiślak po prostu Wam współczuję, ale nie idźcie tą drogą bo bywa ona przeklęta. Dla dobra polskiej klubowej pozbierajcie się, weźcie koszulkowców za jaja i do przodu! Powodzenia! odpowiedz

Misza Praga - 12 godzin temu, *.plus.pl @ByloTS: nie wierzę że jesteś z Krakowa! Nie wierzę,nie ten wpis nie ta kultura odpowiedz

terry - 12 godzin temu, *.play.pl @ByloTS: też to mówimy Mioduskiemu. Ale dla niego 10 lat to za mało na wnioski. odpowiedz

O co tu chodzi , kiedy w końcu Kibice zabiorą jakiegokolwiek ruchy do tego że Legia w strefie spadkowej jest po pierwszej rundzie. Czemu protest trwał niespełna jeden mecz , a zapowiadany był jako Jed - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Oglądając te panienki na boisku i to jak na reagują kibice na trybunach bawiąc się w najlepsze nasuwa się pytanie Czy dwie strony mają jakieś wspólne interesy że brak jakiejkolwiek interakcji ze strony trybun na to dobijanie Legii odpowiedz

P.M - 12 godzin temu, *.centertel.pl Mioduski to Mioduski sramto. Ludzie, Kibice, Bracia czy to on kopie piłkę czy to on stoi w bramce. Mamy drużynę która nie jest monolitem. Oni nawet się zz bardzo nie lubią. Fryzury, tatuaże i pensja na czas. Przestańcie im płacić zaczną grać. Do graczy którzy czytają komentarze. Reprezentujecie Największy Najlepszy Klub w Polsce. Zacznijvie grać Stać Was Na To. Wesołych Świat odpowiedz

geds - 12 godzin temu, *.play.pl @P.M: Ale to on wybrał tych którzy wybierają takich piłkarzy. To on ciągle zmienia trenerów. Po co zwalniał Czerczesowa - coś zawalił? Po co zwalniał Vukovicia - wyciągnął mu drużynę ze bagna i naprawdę zaczeli coś grać? Po co zwolnił Runjaicia - drużyna nie poszła przy nim do przodu? Była dużo lepsza niż dziś. To on co roku robi rewolucję od początku. Który to juź raz w jednym oknie przychodzi 10 nowych piłkarzy zamiast 2 ale na miarę Vadisa, Nikolicia, Jozue, Są, Radovicia, Rogera, Lublin???? odpowiedz

eLka - 12 godzin temu, *.vectranet.pl @P.M: Tabela raczej wskazuje, że jeden z najgorszych. odpowiedz

Trampek - 10 godzin temu, *.orange.pl @geds: Akurat Runjaicia to zwolnił jeden z wielu nietykalnych . Najpierw go zatrudnił , a później zwolnił . odpowiedz

Gibraltarczykiewicz - 12 godzin temu, *.inetia.pl Dobrze że Lincoln nie umie grać na trawie. A nie czekaj. Legia chyba też odpowiedz

Daniel - 12 godzin temu, *.tpnet.pl Aha no i zostawić jedengo dyrektora sportowego może Żewłakowa bo też szkoda kasy na 2 odpowiedz

Wola - 12 godzin temu, *.centertel.pl Kocham Ciebie Legio Warszawa! odpowiedz

Znawca - 12 godzin temu, *.interkam.pl Tacy piłkarze jak Rajović czy Chodyna nie powinni w ogóle pojawiać się na murawie.Rajović kolejna setka zmarnowana.To jest po prostu brak umiejętności. On najprostszej piłki nie potrafi skończyć.Transfery w tym sezonie to była KA-TA-STRO-FA. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @Znawca: Oni po prostu źle zrozumieli trenera przed meczem. On mówił: „Zagrajcie, jak jeszcze nigdy nie graliście”, a nie: „Zagrajcie, jakbyście jeszcze nigdy nie grali”!🤣

Został tylko śmiech. Ale przez łzy. A takie miałem nadzieję przed startem sezonu. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: ja natomiast nie miałem nadziei widząc te ruchy transferowe.Jedynie trochę mecz w Poznaniu i rewanż z Banikiem wlał nadzieje na lepszy sezon,ale szybko to zgasło. odpowiedz

Koczi - 12 godzin temu, *.centertel.pl Legia jest zerem do potęgi n! Dzisiaj każdy chce grać z Legią bo ma gwarantowany minimum jeden punkt. Skoro kiedyś Wisła spadła, spadł do Śląsk to czemu ma Legia nie spaść skoro na to zasługuje. Mam prośbę do kibiców, nie śpiewajcie piosenek które nie są aktualne typu mistrzem Polski jest Legia bo to jest nieprawda i prędko tak nie będzie. Nie róbcie wstydu na całą Polskę! Miejcie horonor i nie sponsorujcie tego dziadostwa. Tylko pusty stadion! odpowiedz

Daniel - 12 godzin temu, *.tpnet.pl Szkoda pieniędzy na nowego trenera. Do końca sesmzonu Astiz wydaje mi się że się utrzyma na majstra i tak nie mamy szans Gwiazdy które chce odejść niech odejdą odpowiedz

Zbyt mięciutko i za bardzo tęczowo obchodzimy się z naszymi gwiazdeczkami . - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Bardzo Mięciutki Tytuł tego posta identycznie jak mięciutka gra naszych wygląda jakby Ktoś się nie zorientował jesteśmy po pierwszej rundzie w strefie spadkowej . odpowiedz

Bln - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl Liście dostawali Rzeźniczak i później piłkarze w autobusie powrotnym do domu, gdzie prezentowali naprawdę profesjonalny football!!

Dziś Legia to pośmiewisko i jakoś nikt z łapami nie lata do Pudla, w czym problem? Ultrasi interesy oda więc nie trzeba psuć, w ch...u mają Legie tylko pasożyt zywi się na jej plecach odpowiedz

robert szenfeld - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl 1 liga jak w banku. Ja się tylko dziwię desperacji prawdziwych fanów, którzy wloką się na drugi koniec Polski żeby zobaczyć takie dno. Puste trybuny, to jedyne wyjście . Zapewne bilety w 1wszej lidze są o połowe tańsze ? odpowiedz

Tomek - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl Ale, że udało się Wam wcisnąć tego rzadziaka Chodynę, w dodatku za takie pieniądze, to był majstersztyk 😁 odpowiedz

majusL@legionista.com - 12 godzin temu, *.174.42 Dawać chodyne. To jest as!! odpowiedz

Brawo - 12 godzin temu, *.mm.pl Brawo dla debili co idą na stadion odpowiedz

PoloniaK. - 13 godzin temu, *.vectranet.pl W Legii nigdy nie powinno byc Zewlakowa, ani jak piłkarza, ani tym bardziej jako działacza odpowiedz

Ibor - 13 godzin temu, *.centertel.pl Vuko ratuj odpowiedz

Darek - 13 godzin temu, *.tpnet.pl Tak się kończy głaskanie panienek i śpiewanie przez 80 minut meczu gdybym jeszcze raz... odpowiedz

(L)egionowo - 13 godzin temu, *.orange.pl Nie pamiętam kiedy płakałem ostatni raz.......Do dzisiaj odpowiedz

YaroL - 13 godzin temu, *.play-internet.pl 32 lata kibicowania Legii. Nie sądziłem, że zobaczę ją kiedykolwiek w strefie spadkowej z obawą, że może mieć problemy by z niej wyjść. Legia przetrwała FSO, przetrwała Daewoo a nawet ITI. A teraz topi ją jeden człowiek i jego dwór pajaców skaczących wokół króla. A król jest nagi. Tragedia odpowiedz

Sen o - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Piszcie konkrety a nie okolniki. Prezes du ...a. Dyrektorzy sportowi aż dwóch i tragedia z wyborem trenera najpierw Iordanescu potem jeszcze gorszy wybór Astiz zero z jednym plusem bo Hiszpan.co on wniósł do drużyny? Całe g. Taki trener???!!! I cała plejada nietrafionych trenerów. Ślepy zarząd i Ślepy klub I guru Hera oddelegowany do pionu sportowego!!!???. Quo vadis Legio. odpowiedz

Cezar. - 13 godzin temu, *.centertel.pl Astiz na dwa razy gorsze statystyki w zdobyczach ułamków puntów na mecz,niż miał Gołąb,to mówi wszystko, zupełnie szkoda czasu na komentowanie tego szajsu😎❤️🤍💚,wstyd! odpowiedz

mietowy - 13 godzin temu, *.play.pl kolejna runde powinni grac za darmo a potem nich sobie ida w swiat odpowiedz

Dedi - 13 godzin temu, *.plus.pl Toć oni w tej dalekiej Armenii w tym zimnie tam dostaną od tego Noah... Tym bardziej że Noah jak wygra będzie miał awans do 1/16 na 99 %. odpowiedz

Wolfik - 12 godzin temu, *.play.pl @Dedi: To w tej chwili wydaje się zupełnie drugorzędną sprawą. odpowiedz

Dedi - 12 godzin temu, *.plus.pl @Wolfik: Tak , ale lepiej awansować do 1/16 bo to dodatkowe punkty i pieniądze dla klubu. Więc muszą to zrobić. odpowiedz

Mioduski won łajdaku - 13 godzin temu, *.orange.pl To żewłakow nam porobił transfery panie :D 1 ligę wyramy w cuglach. I synka wcisnął do składu jeszcze. odpowiedz

Okęciak - 13 godzin temu, *.netfala.pl I nie zmienia się nic... :((( ile Rajovic potrzebuje setek żeby strzelić gola? Dziś miał chyba 3... zachowanie młodego Żewłaka przy straconym golu tragedia, zamiast blokować za wszelką cenę to ten się chowa... odpowiedz

Łubu-Dubu , Niech Żyje PREZES NASZEGO KLUBU - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Wygląda na to , że pan Mioduski ( czyli właściciel i prezes Legii) jako Prawdziwy Patriota nie chce dopuścić do tego. Żeby " Bohater Narodowy" czyli Generał Okulnicki ,był jednym prezesem Legii które tej sztuki dokonał w 110 historii Legii . I postanowił zrobić to samo na 110 rocznicę i spuścić Legię do l ligi.

Tak że przygotujemy się do tego, że w lipcu 2026 na 110 rocznicę powstania Legii. Legia zagra w l lidze odpowiedz

Tak - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Pamiętajcie żeby iść na mecz w niedzielę … śpiewanie „mistrzem Polski jest Legia” jest po prostu czystą prowokacją kur.. mać! Wszysscy są tu winni,od pseudoprezesa, piłkarzy ,po samych kibiców odpowiedz

Legionista - 13 godzin temu, *.net.pl 25 tysięcy kibiców nie jest w stanie poradzić sobie z jednym błaznem, który ma pieniądze i myśli że zjadł wszystkie rozumy, działajcie bo już jest za póżno. Kolejna zj... nocka przez przygłupa, niemającego pojęcia o prowadzeniu klubu. Panie Mioduski zniszczyłeś wielki klub, kibice ci tego nie wybaczą i nie darują, jeżeli masz resztki honoru odejdź z klubu i przestań go niszczyć i hańbić przed całą Polską, wystarczająco stał się już pośmiewiskiem.🕯🕯🕯 odpowiedz

Kibic - 13 godzin temu, *.plus.pl Kupujcie dalej bilety bo kumaci tak powiedza🙂 odpowiedz

Hmm - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl A może tu nie ma przypadku? Spaść, zbankrutować i grać na licencji Pogoni bez długów?

Zeflakoff junior też supastar: podał i za akcją nie poszedł, bo musiał chwilę później pilnować żeby nikt Chrapkowi nogi nie wystawił. Niech spie.dala razem z ojcem. odpowiedz

wtf - 13 godzin temu, *.play.pl @Hmm: Nawet on ma dość takiego cymbała na stanowisku dyr.sportowego i chce go zwolnić😂 odpowiedz

Rumcajs - 13 godzin temu, *.246.50 @Hmm: To prawda i widać to w każdym jego meczu. Żewłakow jest piłkarzem anemicznym i ślamazarnym, ale o ciekawej technice. Taki miękki grajek z jednej strony co odpuści, ale z drugiej i tak przez chwilę na boisku wyłoży piłki na zwycięstwo. Trzeba nad nim pracować, może coś z niego będzie. Tylko trzeba takich graczy za mordy brać teraz, za młodu, bo jak będzie w wieku Kapustki to będzie tylko prosił, żeby na niego nie gwizdać. odpowiedz

M - 13 godzin temu, *.centertel.pl lechia ukarana 5 punktami jest lepsza☹️☹️☹️ wstyd to mało odpowiedz

Rumcajs - 13 godzin temu, *.246.50 Oho, Rafałek nie wie co się dzieje w wywiadzie. Klasyczna Legia. Rozmawiać chce, ale nie ma już o czym, trzeba zmieniać, ale nie wiadomo co. Oni nic nie ogarniają i teraz myślą, że to tylko nieskuteczność. No nie, gracie padakę, a nieskuteczność to wisienka na torcie, ale sam tort też jest niestrawny. odpowiedz

Monty Python - 13 godzin temu, *.orange.pl Pilot leci, ale jest po szczepieniu na c19 więc to kwestia czasu, kiedy nastąpi katastrofa.

No, chyba, że potencjalny nowy właściciel jest dogadany z piłkarzami.... 🤔 odpowiedz

Lemon - 13 godzin temu, *.130.104 Dorzucanie szekli do tego szemranego interesu to po prostu sabotaż. Tylko pusty stadion. odpowiedz

Janek Koza - 13 godzin temu, *.compower.pl To na pewno wina Wisły, hue hue. Zróbcie strajk! odpowiedz

Do autora natychmiast zgrozo cieżku moment dla nas - 13 godzin temu, *.02.net A moze mocniejsze artykuły bo dramat a ty o pilocie sprzed lat Mioduski musi odejšcsonde daj kibice Legii odpowiedzá odpowiedz

gazza - 13 godzin temu, *.inetia.pl 🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴⚪️ P U S T Y ⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴 ⚪️STADION⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢 odpowiedz

hipek - 13 godzin temu, *.orange.pl Nie dramatyzujmy. Legia spadła już raz z ligi w 1936 roku. Czyli precedens już był. A że po wojnie nie spadła? Historia świata nie zaczyna się w 1945 roku. Gwoli ścisłości, sekcja piłkarska została w 1936 rozgoniona na cztery wiatry, a klub skupił się na innych sekcjach. 🤣 odpowiedz

curragh - 13 godzin temu, *.4.198 @hipek: nieprawda. drużyna została wycofana z rozgrywek w 1937, ale sekcja nie została rozwiązana odpowiedz

Franco - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Szkoda strzępić ryja... odpowiedz

Mateusz z Gór - 12 godzin temu, *.orange.pl @Franco: Co racja, to racja. Niestety. odpowiedz

MaroLegia - 13 godzin temu, *.dfn.nl Po tylu porażkach i remisach to prezes powinien chociaz sie wypowiedzieć a to cichutko. Możemy jemu tak na rękę ze LEGIA co mecz to w ryj odpowiedz

Ukiluki - 13 godzin temu, *.glasoperator.nl Krótko i na temat Mioduski sra na Zewlakowa a on sra na Astiza to zrobił się gowniany monolit i no ok.Boje sie ale Mioduski moze byc drugim Ireneuszem Królem w Warszawie odpowiedz

sylvano82@o - 13 godzin temu, *.orange.pl Zero pomysłu na grę i dramatyczna forma piłkarzy...Rajovic to dno..Chodyna to samo....nawet Kacper Urbański dostosował się do leszczy odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Zachowanie młodego Żewłakowa przy strzale na 1-0 mówi samo za siebie. Zamiast blokować, to on się odsuwał od piłki. Cyrk, groteska, burleska...



Do tych, którzy jeszcze chodzą na mecze nabijając portfel korpoludkom od Miodka: już dajcie sobie spokój z tym śpiewaniem "...Legia to jest potęga", bo jest jak jest i kabaretem, groteską są takie teksty w obecnej sytuacji.



Teraz każdy mecz będzie ciężkim bojem o punkty na wagę utrzymania się, bo cała Ekstraklasa poczuła krew i widzi, że Legia to tylko nazwa, drużyna gra na poziomie średniaka 1 ligi i każdy, powtarzam: KAŻDY w Ekstraklasie przy odrobinie zorganizowania i dyscypliny taktycznej jest w stanie z Legią wygrać. A o miejscu premiowanym pucharami europejskimi, to w ogóle zapomnijcie. odpowiedz

Wolfik - 13 godzin temu, *.play.pl @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Masz absolutną rację. Sytuacja jest o wiele gorsza niż kilka lat temu. Jeśli na wiosnę od razu nie zapunktujemy, sezon letni rozpoczniemy klasę niżej. odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Będzie ciężko, bo tabela punktowo jest bardzo spłaszczona i drużyny broniące się przed spadkiem (a to będzie jakieś 8-9 drużyn) nie będą odpuszczać, nie wystraszą się tylko jak Nieciecza czy Piast będą twardo się stawiać i nie będą pękać, że grają z Legią, nie cofną nogi, tak jak dzisiaj to uczynił młody Żewłakow przy strzale na 1-0. Ekstraklasa poczuła krew i widzi, że mają realną szansę wyrzucić nas z Ekstraklasy. odpowiedz

Dr Bomba - 13 godzin temu, *.centertel.pl Ciekawe co się dzieje w szatni, że piłkarze grają tak źle.

To moim zdaniem nie jest wina trenera tylko brak jakiejkolwiek motywacji u piłkarzy. odpowiedz

jim - 12 godzin temu, *.ejedrzejow.pl @Dr Bomba: Między innymi od tego jest trener ale takowego w Legii aktualnie nie ma tak samo jak ekstraklasowych zawodników odpowiedz

Sobek - 13 godzin temu, *.inetia.pl Czy to już dno dna ? odpowiedz

Waldek - 13 godzin temu, *.play.pl Mioduski. Wypi...laj. odpowiedz

Rumcajs - 13 godzin temu, *.246.50 Jedyna niepewność jaka teraz mi się nasuwa to pytanie, czy Inaki Astiz będzie po tym meczu zadowolony czy może jednak bardzo zadowolony. odpowiedz

Misio - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Wszystkim piłkarzom kary finansowe a symulantom : Kapustce i Jedrzejczykowi podwójne odpowiedz

Ja - 13 godzin temu, *.orange.pl Tęsknię za Gualem ...

Może wróci w zimie odpowiedz

Adrenalina - 13 godzin temu, *.net.pl Astiz do końca sezonu z takimi milionowymi nabytkami zjechać na samo dno to trzeba mieć trenerskiego nosa i lewe papiery na trenerkę. Jordanescu spierdzielił bo widzial jak profesjonalista że ta banda nieudaczników z zarządem włącznie może mu zaszkodzić i tym samym odchodząc wstydu oszczędził.

Malarz na trenera !! Za tydzień na stadion wspierać grajków finansowo napewno odpłacą się z wzajwmniscua wygrana u buja. Legia to na dzień dzisiejszy syf jakiego jeszcze nie bylo. Kuzwa co te matoły odpi...alają. Amen. odpowiedz

Piotrek - 13 godzin temu, *.gigainternet.pl Tyle biednych dzieci z domów dziecka nie otrzyma w tym roku prezentów pod choinkę, gdybyście pseudopiłkarze mieli chociaż odrobinę serca przeznaczylibyscie wypłaty na ich cel. Tylko o to proszę. Dobranoc. odpowiedz

Mioduski wypad - 13 godzin temu, *.orange.pl Żyleta sprzedawczyni Mioduskiego 😂 odpowiedz

jarekk - 13 godzin temu, *.116.24 Kudłaty, debilu, co ty robisz? Właśnie spuszczasz z ekstraklasy klub który jest jakimś symbolem Warszawy, stolicy kraju, dwumilionowego miasta. Prezydent Trzaskowski powinien wezwać cię na dywanik i dać ci wilczy bilet z zakazem wjazdu do Warszawy. odpowiedz

Afro - 13 godzin temu, *.plus.pl Jestem na pomorzu i oglądałem mecz w pubie. Wieśniaków bardziej cieszy przegrana Legii niż wygrana ich drużyny. Wstyd i żenada. NIK za nic nie odpowiada, nikt nie winny. odpowiedz

meter - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Pamiętacie jak Legia odpuściła mecz LKE z Cośtamsporem, bo mieli walczyć o MP? Byli wtedy na 6 miejscu. Od tego momentu zagrali 8 meczów i zdobyli 4 na 24 punkty,,,,



Żewłakow-Kucharski-Zieliński-Żewałakow... i tak do usr...jest stabilnie ... odpowiedz

RM - 12 godzin temu, *.148.113 @meter: dodam że ten mecz namieszał w głowach piłkarza, którzy caly sezon walczyli o wejście do pucharów, zdobyli PP i w nagrodę siedli na ławce. Ten mecz był początkiem tego co się obecnie dzieje. odpowiedz

Jurek - 13 godzin temu, *.inetia.pl Pilot leci ale w inną stronę. Wszystkich po kolei należy wyrzucić na zbity pysk. Mioduskiego prosto do Wisły. odpowiedz

jim - 13 godzin temu, *.ejedrzejow.pl Jak nie rozgonią tego towarzystwa począwszy od dyrektorów sportowych i trenerów a kończąc na przynajmniej połowie kopaczy to dziadostwo będzie się szerzyć coraz mocniej. Największe pieniądze i największa amatorka. Drużyna miała grać o mistrza a jest obecnie najsłabsza w lidze. przegrywa ze wszystkimi z kim się da ale za to prawdopodobnie jest najlepiej opłacana. odpowiedz

mietowy - 13 godzin temu, *.play.pl tragedia tragedia kolejny popis pilkarzy a wlasciwie to juz niw wiem kogo rozpieprzyli ten sezon wzorcowo wlasciwie to jak sie komus nie chce grac to niech idzie na L4 a potem niech spieprza z tego klubu odpowiedz

Realista - 13 godzin temu, *.79.122 To co kumaci?

W niedzielę wszyscy na trybuny co nie?! odpowiedz

Ops2 - 13 godzin temu, *.centertel.pl Oni nie są słabi ……oni są beznadziejni (. Zgadzam się z Wieszczyckim , który zauważył że żaden z „naszych kopaczy” nawet nie pobrudził koszulki …. odpowiedz

Piotrek Ochota - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Po co było zdejmować Stojanovica? Nawet jakby wyleciał, to z Chodyną zawsze gramy o jednego mniej. Szkoda bluzgów. odpowiedz

Wolfik - 13 godzin temu, *.play.pl Piast przez cały obecny sezon grał gówno. W tym meczu też grał gówno, ale to wystarczyło na Legię. Ten wynik to zwyczajny obraz klubu w tym momencie. Zbieranina spad bloku rozegrałaby lepszy mecz.

Ale jest pozytyw. Jeszcze mecz w Warszawie i trener za którego trzeba zapłacić zwyczajnie już potrzebny nie będzie. Zresztą...żaden nie będzie potrzebny.



Mioduski, rzuć w końcu ten ręcznik. odpowiedz

Kristof - 13 godzin temu, *.ziggozakelijk.nl Dla tych pseudograjkow to malo wazne, czy wygraja czy przegraja czy spadna. Grunt, ze na koncie sie zgadza i to ze dzis po powrocie do Warszawy zabawa do poniedzialku rano w pewnym domu co robia tam dobrze za duze pieniadze. odpowiedz

mietowy - 13 godzin temu, *.play.pl tragedia tragedia kolejny popis pilkarzy a wlasciwie to juz niw wiem kogo rozpieprzyli ten sezon wzorcowo wlasciwie to jak sie komus nie chce grac to niech idzie na L4 a potem niech spieprza z tego klubu odpowiedz

M 1987 - 13 godzin temu, *.orange.pl My spadniemy... dramat! odpowiedz

Pipszon, Marek Pipszon - 13 godzin temu, *.vodafone-ip.de mówiłem, mówiłem ale chciałbym zrezygnować odpowiedz

mietowy - 13 godzin temu, *.play.pl tragedia tragedia kolejny popis pilkarzy a wlasciwie to juz niw wiem kogo rozpieprzyli ten sezon wzorcowo wlasciwie to jak sie komus nie chce grac to niech idzie na L4 a potem niech spieprza z tego klubu odpowiedz

jax - 13 godzin temu, *.jmdi.pl za to co Żewłakow zrobił przy pierwszej bramce powinien już nigdy nie zagrać w koszulce Legii odpowiedz

Prawda - 13 godzin temu, *.jmdi.pl ŻYLETA W KIESZENI KUDLATEGO odpowiedz

Alex Bielany - 13 godzin temu, *.centertel.pl Ale nasz zarząd przewidujący ….

Już w czerwcu ogłosili, że nie będzie karnetów na przyszły sezon.



Nie będzie bo kto kupi karnet na 1 ligę …. odpowiedz

e(L)o - 13 godzin temu, *.ksiezyc.pl Co kumaci krzykacze z żylety nic nie zrobią bo są na usługach mioduskiego - takie wazeliny odpowiedz

Nowik - 13 godzin temu, *.play.pl Wisła tez miała nie spaść.... odpowiedz

Gosia - 13 godzin temu, *.centertel.pl Dramat.. słów brak..🤯🤯🤯🤯 odpowiedz

Sobal 74 - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Ku...a mam mioduski spójrz na tabele zniszczyłeś legie razem z Żewłakowem a aztiz powie ze był to najlepszy mecz legii mieli przewagę kontrolowali mecz przegrali no cóż w następnym razem znowu dadzą z siebie wszystko to jakaś kpina ja myślę że to zły sen bo niemoge uwierzyć że tak można zniszczyć klub won z legii i to wszyscy niech graja juniorzy z trenerem legii 2 odpowiedz

Wołomin NR - 13 godzin temu, *.centertel.pl Wszyscy WON!!! odpowiedz

1 liga. - 13 godzin temu, *.play-internet.pl a ja bym chciał,żebysmy spadli, czasem trzeba dostać po pysku,żeby się obudzić. Może to lokowate by wtedy odeszlo.



Mi już wszystko jest obojętne. odpowiedz

M 1987 - 13 godzin temu, *.orange.pl @1 liga.: Poj...ało Cię! odpowiedz

1 liga. - 12 godzin temu, *.play-internet.pl @M 1987: chyba tak odpowiedz

Mz80 - 13 godzin temu, *.centertel.pl I na pytanie gdzie jest ta Legia odpowiadam w 1 lidze 💪 odpowiedz

Kibel trzaskowskiego - 13 godzin temu, *.plus.pl Tylko Stanisław Czerczesow!!!! odpowiedz

Kondziu Wyszków - 13 godzin temu, *.33.138 Ruszamy właśnie pod stadion. odpowiedz

kiks kolejki - 13 godzin temu, *.vectranet.pl @Kondziu Wyszków: mordo ale po co? nie macie gdzie spać :))) odpowiedz

Rataj - 13 godzin temu, *.centertel.pl Pikuje? Ten tytuł jest bardzo delikatny. Czasem przekaz powinien być bardziej dosadny. Myślę ,że to już jest ten czas. odpowiedz

Jacek - 13 godzin temu, *.play.pl 50 lat chodzenia na Legię i taka hańba odpowiedz

Tadeusz Norek król żylety - 13 godzin temu, *.centertel.pl Papszun to poukłada odpowiedz

MarioL - 4 godziny temu, *.wanadoo.fr @Tadeusz Norek król żylety: Trener wielka niewiadoma.Moze utrzyma Legię,ale nic więcej. odpowiedz

Pusia - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Dalej będzie doping i zawodzenie w przyszłą niedzielę? Czy może jednak spadające liście? odpowiedz

Januszek - 13 godzin temu, *.play.pl Przypominam ze zrobiliscie protest a,potem za srerniki miodka sie bawilo a teraz ziobro zaskoczenia xd odpowiedz

singspiel - 13 godzin temu, *.4.198 trzeba zimą ściągnąć napastnika i obrońcę. ten pierwszy koniecznie odpowiedz

Rumcajs - 13 godzin temu, *.246.50 Tylko dwóch piłkarzy Legii będzie grać w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. KAPItan w Cracovii i Wszołek w Polonii Warszawa. odpowiedz

Jano - 13 godzin temu, *.tpnet.pl Coraz bliżej spadek spadek coraz bliżej odpowiedz

Ja - 13 godzin temu, *.orange.pl I TO WSZYSTKO W 30 ROCZNICĘ AWANSU LEGII DO ĆWIERĆFINAŁU LIGI MISTRZÓW!!!

30 lat temu Legia przegrała ze Startakiem Moskwa 0:1 ale mimo porażki awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ponieważ w drugim meczu grupy B Blackburn pokonało Rosenborg odpowiedz

Rumcajs - 13 godzin temu, *.246.50 @Ja: Może myśleli, że jak dziś przegrają to też awansują? Chodyna i Rajović na pewno grali dziś na zero z przodu. Obejrzałem tę sytuację Chodyny z każdej strony. Ja takie trafiam 9/10 i nie czekam na bramkarza, który wyjdzie za wcześnie. Plach popełnił błąd i opuścił bramkę. Być może wiedział, że Chodyna się po prostu zesra, ale inteligentny piłkarz go lobuje na luzie, szczególnie po tak dobrym przyjęciu piłki, bo Kacper piłkę akurat przyjął książkowo do strzału. Tam nawet nie trzeba było biec w stronę bramki. ALe takich mamy piłkarzy, nie dość że przestraszonych to mało inteligentnych na boisku i mało ambitnych. Żewłakow drugi mecz z rzędu dał piłkę na zwycięstwo. W nagrodę znów usiądzie na ławce. I tak to się kręci. odpowiedz

Waldi - 13 godzin temu, *.plus.pl Żewłak to wtyka Polonii. odpowiedz

Wsciek(L) y - 13 godzin temu, *.centertel.pl Frajerzy won odpowiedz

Mroczne widmo - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Tak to się kończy, jak się ma dwóch Kasprów : Tobiasza i Chodyne. I trzeciego Urbańskiego , który nic nie daje, a któremu Probierz i dziennikarze , z pseudo ekspertami. Zrobili niedżwiedzią przysługuje, bo pozwolili mu uwierzyć, że jest już taką wielką gwiazdą, że już nic nie musi.

I oczywiście Mineta Rajović, który testował Placha czy się nadaje na bramkarza Legii, bo podobno ma przyjść do Legii . Nie

" Czy leci z nami pilot" ? , A czy Niejaki Astiz wygra choć 1 jeden mecz? odpowiedz

Sober - 13 godzin temu, *.orange.pl W przerwie zimowej musi dojść do trzęsienia ziemi , rewolucji i przyda się masa szczęścia na wiosnę. Tylko wtedy może uda się utrzymać w ekstraklasie.



Co tu dużo mówić, Mioduski zniszczył Legię.

Przykro się ten rok będzie kończył. odpowiedz

Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Boże,uchroń nas przed katastrofą odpowiedz

Fanatyk - 13 godzin temu, *.plus.pl @Samozwańczy dwugodzinny prezydent: już jest katastrofa, Legia spadnie, mioduski wtedy sprzeda komuś to wszystko i przyjdą lepsze dni odpowiedz

Chudy Grubas - 13 godzin temu, *.78.243 Je...ni amatorzy. Oddanie walkowera byłoby lepszym wyborem niż oglądanie tych miernot. odpowiedz

Dramat - 13 godzin temu, *.telia.com Powinni wracać pieszo a kibice powinni zabrać im koszulki.Ta banda pseudo grajków współwinna zaistniałej sytuacji odpowiedz

Xxx - 13 godzin temu, *.jmdi.pl Żewłakow x 2. roz...ał legie odpowiedz

Pusia - 13 godzin temu, *.vectranet.pl @Xxx: czego można było się spodziewać po tym polonijnym koniu trojańskim? odpowiedz

Dramat - 13 godzin temu, *.play.pl Będzie spadek pierwszy raz? odpowiedz

e(L)o - 13 godzin temu, *.ksiezyc.pl @Dramat: już raz spadli przecież odpowiedz

Hiszpan - 13 godzin temu, *.telnaptelecom.pl @Dramat: w sumie może lepiej jak spadną. Bo takie turlanie się w ogonie przez lata nic nie ds. odpowiedz

Dramat - 13 godzin temu, *.play.pl @e(L)o: przed wojną odpowiedz

Powitajmy nasze Gwiazdy w końcu ❗❗❗ - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Jak nie będzie Komitetu Powitalnego na Łazienkowskiej to kibice będą takie same siermegi jak i te gwiazdeczki odpowiedz

artic - 13 godzin temu, *.189.224 @Powitajmy nasze Gwiazdy w końcu ❗❗❗: może nie być bo kibice już przywykli pozatym ludzie dalej chodzą na ten syf i dorabiają ucznia Janka Kulczyka odpowiedz

Martinez76 - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl JAKI PILOT?

KUDŁATY DEBIL Z PRZEROSTEM EGO.

WON Z LEGII NIEUDACZNIKU KUDŁATA KOMPROMITACJO!

WON!

💩 odpowiedz

jax - 13 godzin temu, *.jmdi.pl @Martinez76: daj spokój kudłatemu...wydał w uj kasy na transfery jakich mogły by pomazyc wszystkie kluby Ekstraklasy...kudłaty nie gra odpowiedz

wtf - 12 godzin temu, *.play.pl @jax: Bobica i Żewłakowa zatrudnił,to był dopiero genialny ruch!2 dyr.sportowych naraz,obaj choooyowi,mają ryje jak by całe noce w Speluno spędzali i pewnie tam szukają te wynalazki trenero i piłkarsko podobne! odpowiedz

MarioL - 13 godzin temu, *.wanadoo.fr Oj szykuje się pierwszy w historii spadek. odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 13 godzin temu, *.110.114 Wszyscy pod Łazienkowską, teraz! Z taczkami!!! DOŚĆ! odpowiedz

