Augustyniak: Niech ten rok się skończy

Rafał Augustyniak - fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Canal + Sport

- Czy mieści mi się w głowie możliwość spędzenia przerwy zimowej w strefie spadkowej? Nie dociera to do mnie... To nie jest możliwe, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym jesteśmy. To co robimy jednak na boisku, jak gramy, odzwierciedla nasze miejsce w tabeli. Jeżeli po raz kolejny nie wykorzystujemy swoich okazji, a potem tracimy bramki, to tak nie może być - powiedział po porażce z Piastem Gliwice pomocnik Legii Warszawa, Rafał Augustyniak.

- Nie ma tu już o czym rozmawiać. Niech ten rok się po prostu skończy. Tu potrzeba zmian. Ja tego nie widzę. Nasza sytuacja wygląda coraz gorzej. Przed każdym meczem mówimy sobie, że teraz będzie dobrze, a potem nie trafiamy w sytuacji sam na sam...


 


- W którym momencie to pęka? Kiedy nie wykorzystujemy swoich szans, można powiedzieć "setek". Rozumiem, że przy strzałach z dystansu bramkarz dobrze obroni, czy po jakichś fajnych akcjach. Jeśli mamy jednak sam na sam z golkiperem i nie strzelamy z 5. metrów do bramki, bądź biegniemy z własnej połowy oko w oko i też tego nie wykorzystujemy, to o czym my mówimy... Nie ma wytłumaczenia na takie rzeczy.


- Musimy strzelić na wyjeździe, prowadzić 1-0 i myślę, że ten mecz mógłby skończyć się inaczej. Mielibyśmy trzy punkty. Chwilę później dostajemy bramkę, odcina nas i to jest koniec. Zostały trzy mecze do końca roku. Musimy się postarać i w końcu zacząć strzelać bramki.


- Przy straconym pierwszym golu zabrakło doskoku. To nie jest taka pierwsza bramka stracona przez nas. Pamiętam, że w spotkaniu z Lechią Gdańsk straciliśmy podobną - z dystansu, bez reakcji, blokowania strzału. Próbujemy poprawić to na treningach, ale jak widać, te treningi... nie wiem, nie pomagają nam. ]


- Ciężko cokolwiek mówić. Jest mi wstyd za to, na jakim miejscu się znajdujemy. Po każdym spotkaniu powtarzamy, że będzie lepiej, że podniesiemy się, a tak naprawdę jeszcze głębiej spadamy w dół. Jest mi po prostu wstyd przed wszystkimi - począwszy od zarządu, trenerów. Trener Inaki Astiz też robi wszystko, by nam pomóc, a mu nie pomagamy jako piłkarze. Uderzmy się w pierś jako zawodnicy. Poczekajmy do końca grudnia i zobaczymy, co będzie dalej.



Komentarze (37)

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Chodyna do drugiej drużyny!!!

odpowiedz
Braveheart - 1 godzinę temu, *.101.157

Ze składu Legii zostawiłbym tylko Urbanskich, Żewłakowa, Kapuadiego, Arreiola i Wszołka może jeszcze Kraśniqi (może? ), reszta wypi... lać w podskokach!

Szkoda że już się runda nie skończyła bo opowiada porażka z piastem sprawi, że odrabiania na wiosnę będzie więcej.

Nie rozumiem Astiza.
Jak można wystawiać rajovica i chodyne którzy ZAWSZE zawodzą.
Wystawił bym w nich miejsce kogokolwiek i nie byłoby gorzej.
Nieudolni Żewłakow z Bobicem, pezes i astiz.
To od nich się zaczyna ( ryba psuje się od głowy)

Wszystkich bym wyje... ł ale wiadomo że prezes jest nie do ruszenia

odpowiedz
ops2 - 55 minut temu, *.centertel.pl

@Braveheart: Z jakiego powodu Żewłakowa ? Na zachęte ? W tym meczu nie istniał i nie broni go jedno dobre dogranie. Poza tym tu coś grubszy konflikt u "gwiazdeczek" czuję. Mam nadzieje, że przyjdzie w końcu trener z jajami i wolną ręką. Wtedy na pewno będzie rewolucja w kadrze

odpowiedz
Eduardo - 2 godziny temu, *.centertel.pl

"Poczekajmy do końca grudnia i zobaczymy co bedzie"- genialny pomysł. A nie lepiej zasuwać na treningach i gryźć trawę w tych 3 meczach?

odpowiedz
Urs72 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

Panie Rafale lepiej się Wszyscy pakujcie w walizeczki na Koniec rundy jesiennej jak będziecie w strefie Spadkowej

odpowiedz
Jurek - 2 godziny temu, *.inetia.pl

Super jest ten Żewłakow. Coś za szybko otrąbili go jako talent. A on nie jest nawet przeciętny. Legia to dla niego za wysokie progi. Tak jak dla wszystkich którzy obecnie okupują klubowe koszulki. Oni nie są Legią. Banda amatorów z wysokimi pensjami. Ależ ten mioduski to frajer. Fajnie ten Żewłakow uciekał przed strzałem na bramkę. Masakra.

odpowiedz
Koczi - 2 godziny temu, *.centertel.pl

Przecież w przyszłym roku nadal będziecie nieudacznikami, nic się nie zmieni no może tyle że spadniecie do pierwszej ligii tam gdzie jest wasze miejsce z taką grą.

odpowiedz
Fr - 2 godziny temu, *.play.pl

Zrezygnujcie z połowy wypłaty, skoro nie realizujcie tego co jest zakładane!

odpowiedz
Aro - 3 godziny temu, *.net.pl

Nie da się na to patrzeć, jak mały Tomasiewicz może wygrać wyskok do główki z drewnem Rajovicem 🤣😂🤣 to sam mówi za siebie

odpowiedz
Tym - 3 godziny temu, *.net.pl

Sorry ale to był twój najgorszy mecz w Legii wasze podania do siebie ty Wszołek kaplaudi Piątkowski i współka nie dało się na to patrzeć a najwięcejacie do powiedzenia wy to powinniście ciągnąć

odpowiedz
Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.vectranet.pl

Za ten "doskok"do bloku, to Żewłakow powinien być oddany za darmo na Konwiktorską.

odpowiedz
Przygrywy - 4 godziny temu, *.com.pl

Przecież połowa tego składu jest do wyrzucenia. Przepłacone kontrakty Reca, Piątkowski , Urbański. Pajac Tobiasz. Rajovic oferma. Kuna Raków już nie chciał to kto go wziął?

odpowiedz
Dziad_Leopold - 4 godziny temu, *.play.pl

Wam potrzebny jest (oprócz trenera oczywiście) dobry gość od zmiany bufetu i PSYCHOLOG. Tak tak-psycholog. Mentalnie jesteście głęboko w d*pie (gdzieś tam, trzeci zakręt jelita za stolcem) i trzeba was zwyczajnie umysłowo przemeblować. Tak jak było z Małyszem -doprowadzić do równowagi psychicznej, odbudować mental i wiarę w siebie a potem buła, banan i jedziem z tym śledziem.

odpowiedz
Chudy Grubas - 58 minut temu, *.78.243

@Dziad_Leopold:
Psycholog to jest potrzebny rodzicom którzy stracili dziecko, albo ludziom którym spalił się dom. Tym piłkarzom którzy zarabiają tygodniowo tyle co poniektórzy kibice w rok, należy się solidny codzienny trening, bo są beznadziejni. Akurat tego ananaska to widzę często na osiedlu w Mordorze, kiedy wszyscy z biur wychodzą na lunch, on już siedzi na kawce w kawiarni. Oczywiście nie mam nic do tego aby gość się relaksował, ale jeśli gra ze swoimi kumplami takie gówno, to zamiast kawki i pączusia sugeruje mu szlifowanie formy do upadłego.

odpowiedz
jarekk - 5 godzin temu, *.metrointernet.pl

Seryjne marnowanie setek to po prostu brak umiejetnosci. Ktos wkleja kudlatemu szrot przekonujac ze to dobrzy pilkarze. A ten idiota lyka to jak pelikan.

odpowiedz
e(L)o - 6 godzin temu, *.ksiezyc.pl

Zdecydowanie byliście lepsi 😂😂😂

odpowiedz
e(L)o - 6 godzin temu, *.ksiezyc.pl

ważne że kasa na koncie się zgadza

odpowiedz
Lolo - 7 godzin temu, *.plus.pl

Jesteś kołek i nie nadajesz się do gry! Wstyd, że taki słabiak jest kapitanem Legii! Co za czasy... Kiedyś byś nawet placu nie powąchał...

odpowiedz
Chudy Grubas - 9 godzin temu, *.78.243

Może podwyżkę im trzeba dać 🤔

odpowiedz
Adam - 9 godzin temu, *.play.pl

Legia nie może spaść. To wielki klub! To samo mówili w Lechu, Wiśle Kraków i Śląsku Wrocław. Legia może spaść, a z tym kudłatym klaunem u steru na pewno spadnie. Jak nie w przyszłym roku, to w następnym, bo to jest pajac nie właściciel klubu.

odpowiedz
Dariusz - 10 godzin temu, *.play-internet.pl

Mieliśmy trenera rumuna fajtłapę, który wszystko zespół. Teraz drużyna jest w wielkim dołku psychicznym. Myślę, ze po przerwie zimowej z nowym trenerem zaczną grać przyzwoicie. Choć może jakbyśmy na rok spadli to mogłoby to być z korzyścią dla klubu w dłuższej perspektywie.

odpowiedz
Kermit23wzr - 10 godzin temu, *.centertel.pl

Tak niech się skończy ale z tą wasza gra to nie w ekstraklasie tylko w 1 lidze!!!!🤬🤬😡😡🤬😡🤬😡🤩😡🤩🤩

odpowiedz
Koneser polskiej piłki klubowej - 11 godzin temu, *.plus.pl

I pamiętajcie LICZY SIĘ TYLKO MISTRZOSTWO 😃

odpowiedz
Dramat - 11 godzin temu, *.telia.com

UJ z prezesem ale jest jeszcze rada drużyny .Czy wy dziady oczu nie macie że ten ołówek jest tak samo beznadziejny jak ręcznik z drugiej strony.Czyli d.. z przodu,d... z tyłu i gówno w środku.

odpowiedz
Xxx1916 - 11 godzin temu, *.play.pl

Czy to nie jest piłkarski poker...?????🤔🤔🤔🤔????? Bukmacherka

odpowiedz
WSU - 12 godzin temu, *.net.pl

Brak ambicji, dziady je.e!

odpowiedz
Hiszpan - 12 godzin temu, *.telnaptelecom.pl

Wszołek i Augustyniak won z Legii.

odpowiedz
eM - 10 godzin temu, *.play.pl

@Hiszpan: Akurat August dzisiaj wyciągnął to co mógł. Bez drużyny nie pojedziesz....🤔

odpowiedz
Hiszpan - 5 godzin temu, *.telnaptelecom.pl

@eM: Si. Kopiąc w górne trybuny przy każdej okazji. Papszun będzie imbecylem jak go zatrzyma

odpowiedz
Dimas - 12 godzin temu, *.play-internet.pl

Jak ja bym tak pracował jak wy gracie to już dawno by mnie z pracy zwolnili - piękne słowa po kolejnej kompromitacjii, zróbcie coś dobrego i cześć pensji przeznaczcie na dom dziecka czy coś, bo biorąc pod uwagę wasze pensje to wy nic dajecie - tylko wku...enie, żenada, dno - nie ma słów nie potraficie grać z L na piersi to wypi...ać

odpowiedz
Rumcajs - 12 godzin temu, *.246.25

Augustyniak idzie śladami Wszołka i jest mu głupio przed kolegą z boiska, czyli Astizem. Oni już nawet nie udają, że grają dla kibiców tylko kolejny tydzień wprost mówią, że jak wygrają to dla siebie i dla trenerów, bo fani na nich gwiżdżą.

odpowiedz
Jja - 12 godzin temu, *.orange.pl

August nie powiedział "trener Inaki Astiz" tylko Inaki. On dla reszty nie jest trenerem tylko kumplem i to wielki błąd że próbowano z niego zrobić pierwszego trenera

odpowiedz
Szymon - 9 godzin temu, *.play.pl

@Jja: sam się na to zgodził przegryw i nieudacznik i leń bo przez 10 lat ten tuman niczego się nienauczył . Won z Legii astiz

odpowiedz
Sen o - 12 godzin temu, *.play-internet.pl

Zacznij od siebie nie nadajesz się do Legii. Dalej dziękuj trenerom Iordanescu i Astiz. I transferów byle jakim do Legii. Czy piłkarze są analfabetami czy trenerzy są do de czy zarząd nie dorasta? Chłopy pańszczyzniane. Czy trener nie potrafi nakreślić planu? I czy czekają nas 3 porażki do końca roku za chwilę Impuls nas klownow ogra

odpowiedz
asa - 12 godzin temu, *.centertel.pl

"Byliśmy lepsi"😂😂😂😂

odpowiedz
Heh - 12 godzin temu, *.centertel.pl

Pozdrow milete i chodyne, zajwbiste chłopaki

odpowiedz
krawcu - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl

Wypi...lać 💩

odpowiedz
