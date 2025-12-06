Ce(L)ownik: 2-0 dla Piasta

Woytek
Legionisci.com Legionisci.com
Przed meczem Piast Gliwice - Legia Warszawa, który odbędzie się w sobotę, 6 grudnia o godz. 20:15 w Gliwicach, oddaliście 859 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 47% osób uważa, że wygra Piast Gliwice. 16% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 37% typuje zwycięstwo Legii.
REKLAMA

FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH


Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-0 (15,3% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
0-1 - 11,8%
1-0 - 11,1%
1-1 - 9,2%
1-2 - 8,3%

Średnia liczba bramek, jaką strzeli Piast Gliwice to 1,26 a Legia Warszawa 0,96.

Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!


celownik Piast


SPRAWDŹ BONUSY NA START OD FORTUNY


Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Piast - Legia


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Reca
1
2
3
4
5
6
Henrique Arreiol
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
Chodyna
1
2
3
4
5
6
Żewłakow
1
2
3
4
5
6
W. Urbański
1
2
3
4
5
6
Čolak
1
2
3
4
5
6

Komentarze (10)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Szpic - 3 godziny temu, *.play.pl

Jak się okazało, to kibice chyba lepiej wiedzą na co stać tych kopaczy obecnie, niż Astiz i reszta ławki trenerskiej.

odpowiedz
borsuk - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl

Celownik celny.

odpowiedz
Afro - 13 godzin temu, *.plus.pl

Właśnie znalazłem ten artykuł. Złoto

odpowiedz
Pawel - 13 godzin temu, *.play.pl

Lol

odpowiedz
pio - 16 godzin temu, *.plus.pl

wygramy z Piastem

odpowiedz
e(L)o - 15 godzin temu, *.ksiezyc.pl

@pio: w bierki chyba

odpowiedz
Micha - 17 godzin temu, *.interwan.pl

Ale czasów dożyliśmy, żeby ogóry lepiej stały w typach. Teraz to już jeśli gorzej, to tylko spadek

odpowiedz
Jurek - 18 godzin temu, *.inetia.pl

Mioduski to gamoń. Wszystkim powinno obniżyć się pensję do najniższej krajowej. Jaka praca taka płaca. Jak się nie podoba to wynocha do klubu kokosa.

odpowiedz
Dariusz - 18 godzin temu, *.play-internet.pl

Widzę dużo optymizmu wśród kibiców Legii. Jak dla.mnie to będzie 4-0 dla piasta

odpowiedz
wojti - 18 godzin temu, *.inetia.pl

Jeszcze meczu nie zagrali a już strefa spadkowa , jak milo.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.