Ce(L)ownik: 2-0 dla Piasta

REKLAMA

Przed meczem Piast Gliwice - Legia Warszawa, który odbędzie się w sobotę, 6 grudnia o godz. 20:15 w Gliwicach, oddaliście 859 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik".osób uważa, że wygra Piast Gliwice.z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, atypuje zwycięstwo Legii.

‌‌ FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH





Najczęściej typowanym wynikiem jest(15,3% głosów).Kolejne w zestawieniu są:- 11,8%- 11,1%- 9,2%- 8,3%Średnia liczba bramek, jaką strzeli Piast Gliwice toa Legia WarszawaDziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!









‌‌ SPRAWDŹ BONUSY NA START OD FORTUNY





Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.



