Rozliczenie wróżb z 2025 roku

REKLAMA

Słusznie przewidywaliście, że Legia nie zdobędzie mistrzostwa i przygodę w Lidze Konferencji zakończy na ćwierćfinale. Poprawnie wytypowaliście wywalczenie Pucharu Polski i Superpucharu Polski. Zgodnie z Waszymi prognozami drużyna przeszła kolejne eliminacje europejskich pucharów.





Przeszacowaliście liczbę zwycięstw, mocno nie doszacowaliście liczby porażek. Najlepszy strzelec Legii w całym roku zdobył zaledwie 8 bramek... Sędziowie przyznali Legii zdecydowanie więcej rzutów karnych, niż oczekiwaliście.





Nikt nie spodziewał się, że na koniec roku kalendarzowego Legia znajdzie się w strefie spadkowej. Liczba kar od UEFA przeszła najśmielsze oczekiwania większości.





Najwyższa liczba poprawnie wytypowanych odpowiedzi przez jednego głosującego to 18.













1. Legia zdobędzie mistrzostwo Polski ‌‌

61% - nie

39% - tak





2. Legia zdobędzie Puchar Polski ‌‌

82% - tak

14% - nie, bo nie zagra w finale

4% - nie, ale zagra w finale





3. Legia zdobędzie Superpuchar Polski ‌‌

56% - tak

28% - nie, ale zagra w tym meczu

16% - nie, bo nie zagra w tym meczu





4. W Lidze Konferencji 24/25 Legia ‌‌

59% - odpadnie w 1/4 finału

17% - odpadnie w 1/8 finału

15% - odpadnie w półfinale przegra finał

7% - wygra finał

2% - przegra finał





5. Legia w eliminacjach europucharów w sezonie 2025/26 ‌‌

89% - nie odpadnie, awansuje fazy ligowej

5% - nie odpadnie, bo nie zagra w pucharach

3% - odpadnie w czwartej rundzie

2% - odpadnie w trzeciej rundzie

1% - odpadnie w pierwszej rundzie

0% - odpadnie w drugiej rundzie





6. Legia wygra ‌‌ [23]

50% - 26 lub więcej meczów

40% - 23-25 meczów

10% - 22 lub mniej meczów





7. Legia przegra ‌‌ [21]

51% - 10 lub mniej meczów

45% - 11-14 meczów

4% - 15 lub więcej meczów





8. Legia strzeli we wszystkich oficjalnych meczach ‌‌ [86]

48% - 71-84 goli

34% - 85 lub więcej goli

18% - 70 lub mniej goli





9. Najwyższe zwycięstwo Legii będzie ‌‌ [5-0]

38% - pięcioma bramkami

36% - czterema bramkami

12% - trzema bramkami

12% - sześcioma i więcej bramkami

2% - dwoma bramkami





10. Najlepszym strzelcem Legii będzie ‌‌ [8 - Morishita]

44% - zawodnik, który dopiero trafi do klubu

38% - Marc Gual

9% - Bartosz Kapustka

4% - inny z obecnego składu

3% - Ryoya Morishita

1% - Luquinhas

1% - Jean-Pierre Nsame





11. Najskuteczniejszy strzelec Legii zdobędzie w sumie ‌‌ [8]

55% - 14-19 bramek

27% - 13 lub mniej bramek

18% - 20 lub więcej bramek





12. Ile rzutów karnych otrzyma Legia? ‌‌ [7]

40% - 4-6

27% - 7-9

17% - 10 lub więcej

15% - 1-3

1% - 0





13. Ile bezpośrednich czerwonych kartek obejrzą piłkarze Legii? ‌‌ [3]

46% - 3-4

42% - 1-2

6% - 5-6

4% - 0

2% - 7 lub więcej





14. Czy nowy dyrektor sportowy utrzyma stanowisko do końca roku? ‌‌

90% - tak

10% - nie





15. Ilu piłkarzy wystąpi w oficjalnym meczu pierwszej drużyny? ‌‌ [44]

47% - mniej niż 35

45% - 35-40

8% - 41 lub więcej





16. Z powodów sportowych lub dyscyplinarnych do rezerw zostanie oficjalnie przesuniętych __ zawodników ‌‌[0]

41% - 1

34% - 2

17% - 0

8% - 3 lub więcej





17. Ile razy trener Legii zostanie ukarany żółtą lub czerwoną kartką? ‌‌ [6 Feio + 5 Iordanescu]

39% - 3-4

33% - 5 i więcej

26% - 1-2

2% - 0





18. Czy Goncalo Feio zostanie przynajmniej raz ukarany przez klub lub organ zarządzający rozgrywkami? ‌‌

85% - tak

15% - nie





19. Ilu trenerów będzie prowadziło Legię w 2025 roku? ‌‌ [3]

52% - 2

46% - 1

2% - 3 lub więcej





20. W ostatnim meczu rundy jesiennej trenerem Legii będzie ‌‌ [Inaki Astiz]

51% - Goncalo Feio

39% - inny zagraniczny trener

10% - polski trener





21. Na koniec roku kalendarzowego w tabeli Ekstraklasy Legia będzie ‌‌ [17.]

33% - 2.

32% - 1.

26% - 3.

9% - 4-8.

0% - 9-15.

0% - 16-18.





22. Średnia frekwencja ligowa przy Łazienkowskiej wyniesie ‌‌ [24000]

59% - więcej niż 23 000

37% - 20 000 - 23 000

4% - poniżej 20 000





23. Ile razy Legia otrzyma karę od UEFA? ‌‌ [9]

54% - 3-5

23% - 1-2

22% - więcej niż 5

1% - 0





24. Czy stadion Legii będzie w całości zamknięty przynajmniej na jednym meczu w ramach kary organizatora rozgrywek? ‌‌

56% - nie

44% - tak





25. Legia będzie miała nowego właściciela/współwłaściciela ‌‌

96% - nie

4% - tak





26. Najdroższy sprzedany przez Legię zawodnik będzie kosztował ‌‌

54% - pomiędzy 5-10 mln euro

38% - poniżej 5 mln euro

8% - powyżej 10 mln euro





27. Koszykarze Legii w ekstraklasie ‌‌ [mistrz]

47% - 3-4. miejsce

24% - utrzymają się

17% - zostaną wicemistrzem

12% - zostaną mistrzem

0% - spadną





28. Futsaliści Legii w Ekstraklasie ‌‌

50% - utrzymają się

28% - 3-4. miejsce

11% - zostaną wicemistrzem

10% - zostaną mistrzem

1% - spadną