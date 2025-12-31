Rozliczenie wróżb z 2025 roku

Słusznie przewidywaliście, że Legia nie zdobędzie mistrzostwa i przygodę w Lidze Konferencji zakończy na ćwierćfinale. Poprawnie wytypowaliście wywalczenie Pucharu Polski i Superpucharu Polski. Zgodnie z Waszymi prognozami drużyna przeszła kolejne eliminacje europejskich pucharów.
Przeszacowaliście liczbę zwycięstw, mocno nie doszacowaliście liczby porażek. Najlepszy strzelec Legii w całym roku zdobył zaledwie 8 bramek... Sędziowie przyznali Legii zdecydowanie więcej rzutów karnych, niż oczekiwaliście.
Nikt nie spodziewał się, że na koniec roku kalendarzowego Legia znajdzie się w strefie spadkowej. Liczba kar od UEFA przeszła najśmielsze oczekiwania większości.
Najwyższa liczba poprawnie wytypowanych odpowiedzi przez jednego głosującego to 18.
1. Legia zdobędzie mistrzostwo Polski
61% - nie
39% - tak
2. Legia zdobędzie Puchar Polski
82% - tak
14% - nie, bo nie zagra w finale
4% - nie, ale zagra w finale
3. Legia zdobędzie Superpuchar Polski
56% - tak
28% - nie, ale zagra w tym meczu
16% - nie, bo nie zagra w tym meczu
4. W Lidze Konferencji 24/25 Legia
59% - odpadnie w 1/4 finału
17% - odpadnie w 1/8 finału
15% - odpadnie w półfinale przegra finał
7% - wygra finał
2% - przegra finał
5. Legia w eliminacjach europucharów w sezonie 2025/26
89% - nie odpadnie, awansuje fazy ligowej
5% - nie odpadnie, bo nie zagra w pucharach
3% - odpadnie w czwartej rundzie
2% - odpadnie w trzeciej rundzie
1% - odpadnie w pierwszej rundzie
0% - odpadnie w drugiej rundzie
6. Legia wygra [23]
50% - 26 lub więcej meczów
40% - 23-25 meczów
10% - 22 lub mniej meczów
7. Legia przegra [21]
51% - 10 lub mniej meczów
45% - 11-14 meczów
4% - 15 lub więcej meczów
8. Legia strzeli we wszystkich oficjalnych meczach [86]
48% - 71-84 goli
34% - 85 lub więcej goli
18% - 70 lub mniej goli
9. Najwyższe zwycięstwo Legii będzie [5-0]
38% - pięcioma bramkami
36% - czterema bramkami
12% - trzema bramkami
12% - sześcioma i więcej bramkami
2% - dwoma bramkami
10. Najlepszym strzelcem Legii będzie [8 - Morishita]
44% - zawodnik, który dopiero trafi do klubu
38% - Marc Gual
9% - Bartosz Kapustka
4% - inny z obecnego składu
3% - Ryoya Morishita
1% - Luquinhas
1% - Jean-Pierre Nsame
11. Najskuteczniejszy strzelec Legii zdobędzie w sumie [8]
55% - 14-19 bramek
27% - 13 lub mniej bramek
18% - 20 lub więcej bramek
12. Ile rzutów karnych otrzyma Legia? [7]
40% - 4-6
27% - 7-9
17% - 10 lub więcej
15% - 1-3
1% - 0
13. Ile bezpośrednich czerwonych kartek obejrzą piłkarze Legii? [3]
46% - 3-4
42% - 1-2
6% - 5-6
4% - 0
2% - 7 lub więcej
14. Czy nowy dyrektor sportowy utrzyma stanowisko do końca roku?
90% - tak
10% - nie
15. Ilu piłkarzy wystąpi w oficjalnym meczu pierwszej drużyny? [44]
47% - mniej niż 35
45% - 35-40
8% - 41 lub więcej
16. Z powodów sportowych lub dyscyplinarnych do rezerw zostanie oficjalnie przesuniętych __ zawodników [0]
41% - 1
34% - 2
17% - 0
8% - 3 lub więcej
17. Ile razy trener Legii zostanie ukarany żółtą lub czerwoną kartką? [6 Feio + 5 Iordanescu]
39% - 3-4
33% - 5 i więcej
26% - 1-2
2% - 0
18. Czy Goncalo Feio zostanie przynajmniej raz ukarany przez klub lub organ zarządzający rozgrywkami?
85% - tak
15% - nie
19. Ilu trenerów będzie prowadziło Legię w 2025 roku? [3]
52% - 2
46% - 1
2% - 3 lub więcej
20. W ostatnim meczu rundy jesiennej trenerem Legii będzie [Inaki Astiz]
51% - Goncalo Feio
39% - inny zagraniczny trener
10% - polski trener
21. Na koniec roku kalendarzowego w tabeli Ekstraklasy Legia będzie [17.]
33% - 2.
32% - 1.
26% - 3.
9% - 4-8.
0% - 9-15.
0% - 16-18.
22. Średnia frekwencja ligowa przy Łazienkowskiej wyniesie [24000]
59% - więcej niż 23 000
37% - 20 000 - 23 000
4% - poniżej 20 000
23. Ile razy Legia otrzyma karę od UEFA? [9]
54% - 3-5
23% - 1-2
22% - więcej niż 5
1% - 0
24. Czy stadion Legii będzie w całości zamknięty przynajmniej na jednym meczu w ramach kary organizatora rozgrywek?
56% - nie
44% - tak
25. Legia będzie miała nowego właściciela/współwłaściciela
96% - nie
4% - tak
26. Najdroższy sprzedany przez Legię zawodnik będzie kosztował
54% - pomiędzy 5-10 mln euro
38% - poniżej 5 mln euro
8% - powyżej 10 mln euro
27. Koszykarze Legii w ekstraklasie [mistrz]
47% - 3-4. miejsce
24% - utrzymają się
17% - zostaną wicemistrzem
12% - zostaną mistrzem
0% - spadną
28. Futsaliści Legii w Ekstraklasie
50% - utrzymają się
28% - 3-4. miejsce
11% - zostaną wicemistrzem
10% - zostaną mistrzem
1% - spadną