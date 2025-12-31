Rozliczenie wróżb z 2025 roku

Woytek
Legionisci.com Legionisci.com
Na początku 2025 roku przewidywaliście, co wydarzy się w Legii Warszawa w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Teraz nadszedł czas na rozliczenie tamtych prognoz. Po zebraniu wszystkich odpowiedzi okazało się, że poprawnie wytypowaliście 12 z 28 pytań. To 43% skuteczności, co stanowi wynik o 8 punktów procentowych wyższy niż w 2024 roku. 
Słusznie przewidywaliście, że Legia nie zdobędzie mistrzostwa i przygodę w Lidze Konferencji zakończy na ćwierćfinale. Poprawnie wytypowaliście wywalczenie Pucharu Polski i Superpucharu Polski. Zgodnie z Waszymi prognozami drużyna przeszła kolejne eliminacje europejskich pucharów.


Przeszacowaliście liczbę zwycięstw, mocno nie doszacowaliście liczby porażek. Najlepszy strzelec Legii w całym roku zdobył zaledwie 8 bramek... Sędziowie przyznali Legii zdecydowanie więcej rzutów karnych, niż oczekiwaliście.


Nikt nie spodziewał się, że na koniec roku kalendarzowego Legia znajdzie się w strefie spadkowej. Liczba kar od UEFA przeszła najśmielsze oczekiwania większości.


Najwyższa liczba poprawnie wytypowanych odpowiedzi przez jednego głosującego to 18.


 


1. Legia zdobędzie mistrzostwo Polski 

61% - nie
39% - tak


2. Legia zdobędzie Puchar Polski 
82% - tak
14% - nie, bo nie zagra w finale
4% - nie, ale zagra w finale


3. Legia zdobędzie Superpuchar Polski 
56% - tak
28% - nie, ale zagra w tym meczu
16% - nie, bo nie zagra w tym meczu


4. W Lidze Konferencji 24/25 Legia 
59% - odpadnie w 1/4 finału
17% - odpadnie w 1/8 finału
15% - odpadnie w półfinale przegra finał
7% - wygra finał
2% - przegra finał


5. Legia w eliminacjach europucharów w sezonie 2025/26 
89% - nie odpadnie, awansuje fazy ligowej
5% - nie odpadnie, bo nie zagra w pucharach
3% - odpadnie w czwartej rundzie
2% - odpadnie w trzeciej rundzie
1% - odpadnie w pierwszej rundzie
0% - odpadnie w drugiej rundzie


6. Legia wygra  [23]
50% - 26 lub więcej meczów
40% - 23-25 meczów
10% - 22 lub mniej meczów


7. Legia przegra  [21]

51% - 10 lub mniej meczów
45% - 11-14 meczów
4% - 15 lub więcej meczów


8. Legia strzeli we wszystkich oficjalnych meczach  [86]
48% - 71-84 goli
34% - 85 lub więcej goli
18% - 70 lub mniej goli


9. Najwyższe zwycięstwo Legii będzie  [5-0] 
38% - pięcioma bramkami
36% - czterema bramkami
12% - trzema bramkami
12% - sześcioma i więcej bramkami
2% - dwoma bramkami


10. Najlepszym strzelcem Legii będzie  [8 - Morishita]
44% - zawodnik, który dopiero trafi do klubu
38% - Marc Gual
9% - Bartosz Kapustka
4% - inny z obecnego składu
3% - Ryoya Morishita
1% - Luquinhas
1% - Jean-Pierre Nsame


11. Najskuteczniejszy strzelec Legii zdobędzie w sumie  [8]
55% - 14-19 bramek
27% - 13 lub mniej bramek
18% - 20 lub więcej bramek


12. Ile rzutów karnych otrzyma Legia?  [7]
40% - 4-6
27% - 7-9
17% - 10 lub więcej
15% - 1-3
1% - 0


13. Ile bezpośrednich czerwonych kartek obejrzą piłkarze Legii?  [3]
46% - 3-4
42% - 1-2
6% - 5-6
4% - 0
2% - 7 lub więcej


14. Czy nowy dyrektor sportowy utrzyma stanowisko do końca roku? 
90% - tak
10% - nie


15. Ilu piłkarzy wystąpi w oficjalnym meczu pierwszej drużyny?  [44]
47% - mniej niż 35
45% - 35-40
8% - 41 lub więcej


16. Z powodów sportowych lub dyscyplinarnych do rezerw zostanie oficjalnie przesuniętych __ zawodników [0] 
41% - 1
34% - 2
17% - 0
8% - 3 lub więcej


17. Ile razy trener Legii zostanie ukarany żółtą lub czerwoną kartką?  [6 Feio + 5 Iordanescu]
39% - 3-4
33% - 5 i więcej
26% - 1-2
2% - 0


18. Czy Goncalo Feio zostanie przynajmniej raz ukarany przez klub lub organ zarządzający rozgrywkami? 
85% - tak
15% - nie


19. Ilu trenerów będzie prowadziło Legię w 2025 roku?  [3]
52% - 2
46% - 1
2% - 3 lub więcej


20. W ostatnim meczu rundy jesiennej trenerem Legii będzie  [Inaki Astiz]
51% - Goncalo Feio
39% - inny zagraniczny trener
10% - polski trener


21. Na koniec roku kalendarzowego w tabeli Ekstraklasy Legia będzie  [17.]
33% - 2.
32% - 1.
26% - 3.
9% - 4-8.
0% - 9-15.
0% - 16-18.


22. Średnia frekwencja ligowa przy Łazienkowskiej wyniesie   [24000]
59% - więcej niż 23 000
37% - 20 000 - 23 000
4% - poniżej 20 000


23. Ile razy Legia otrzyma karę od UEFA?  [9]
54% - 3-5
23% - 1-2
22% - więcej niż 5
1% - 0


24. Czy stadion Legii będzie w całości zamknięty przynajmniej na jednym meczu w ramach kary organizatora rozgrywek? 
56% - nie
44% - tak


25. Legia będzie miała nowego właściciela/współwłaściciela 
96% - nie
4% - tak


26. Najdroższy sprzedany przez Legię zawodnik będzie kosztował 
54% - pomiędzy 5-10 mln euro
38% - poniżej 5 mln euro
8% - powyżej 10 mln euro


27. Koszykarze Legii w ekstraklasie  [mistrz]
47% - 3-4. miejsce
24% - utrzymają się
17% - zostaną wicemistrzem
12% - zostaną mistrzem
0% - spadną


28. Futsaliści Legii w Ekstraklasie 
50% - utrzymają się
28% - 3-4. miejsce
11% - zostaną wicemistrzem
10% - zostaną mistrzem
1% - spadną




