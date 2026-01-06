Wyniki Plebiscytu eLki 2025!

25. edycja Plebiscytu eLki rozstrzygnięta. Podczas 12-dniowego głosowania wybraliście między innymi najważniejsze osoby, mecze, oprawę, hasło roku. W kilku kategoriach rywalizacja była bardzo zacięta, a w wielu różnice w głosach były zdecydowane.
Postacią roku wybraliście Goncalo Feio, który pracę w stołecznym klubie zakończył w maji. Odkryciem roku został Jan Ziółkowski. Najlepszym meczem w wykonaniu "Wojskowych" wybraliście wyjazdowe zwycięstwo z Chelsea FC, a najgorszym wysoką porażkę z AEK-iem Larnaka. Autorem najpiękniejszej bramki zdecydowanie został Rafał Augustyniak.
Najważniejszym wydarzeniem roku został ćwierćfinał Ligi Konferencji, dwumecz z Chelsea FC. Z kolei najważniejszym wydarzeniem kibicowskim było finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym.
Z 10 nominowanych opraw przygotowanych przez Nieznanych Sprawców najwięcej głosów otrzymała prezentacja Puchar albo śmierć film na finale Pucharu Polski. Hasłem roku wybraliście "Boże, powiedz nam dlaczego, tu zesłałeś Mioduskiego? ". Szmaciankę, czyli tytuł antybohatera roku przyznaliście Dariuszowi Mioduskiemu - za całokształt zarządzania Legią. "Niektórzy zawodnicy nie mają jaj, by grać w tej koszulce" - to cytat roku, wypowiedziany przez Frediego Bobicia.
Największym pozytywnym zaskoczeniem roku 2024 wybraliście wynik Legii w europejskich pucharach i rywalizacja z Chelsea, a największym rozczarowaniem fatalna runda jesienna, 11 meczów bez wygranej, strefa spadkowa.
Poniżej prezentujemy wyniki we wszystkich 17 kategoriach. W sumie oddaliście 6702 głosy. Dziękujemy wszystkim za udział w Plebiscycie i zapraszamy na kolejną edycję za rok.
1. Postać roku
34% - Goncalo Feio
28% - Ryoya Morishita
24% - Artur Jędrzejczyk
14% - Dariusz Mioduski
2. Odkrycie roku
71% - Jan Ziółkowski
19% - nikt nie zasłużył na to miano
10% - Jakub Żewłakow
3. Wydarzenie roku47% - ćwierćfinał Ligi Konferencji, dwumecz z Chelsea FC
22% - zdobycie Pucharu Polski na Stadionie Narodowym
21% - zdobycie mistrzostwa Polski w koszykówce
6% - 400 meczów Artura Jędrzejczyka w Legii
4% - zdobycie Superpucharu Polski w Poznaniu
4. Najlepszy mecz Legii64% - wiosna: Chelsea FC 1-2 Legia Warszawa (LK)
27% - wiosna: Pogoń Szczecin 3-4 Legia Warszawa (PP)
6% - jesień: Lech Poznań 1-2 Legia Warszawa (SP)
3% - wiosna: Ruch Chorzów 0-5 Legia Legia Warszawa (PP)
5. Najgorszy mecz Legii
31% - jesień: AEK Larnaka 4-1 Legia Warszawa (LE)
26% - jesień: Legia Warszawa 1-2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
20% - jesień: FC Noah Erywań 2-1 Legia Warszawa (LK)
14% - jesień: Piast Gliwice 2-0 Legia Warszawa
6% - jesień: Górnik Zabrze 3-1 Legia Warszawa
3% - wiosna: Radomiak Radom 3-1 Legia Warszawa
6. Najpiękniejszy gol
72% - Rafał Augustyniak na 2-1 z Szachtarem Donieck
18% - Migouel Alfarela na 2-0 z Koroną Kielce
10% - Wahan Biczachczjan na 1-0 z FK Aktobe
7. Najważniejsze wydarzenie kibicowskie z udziałem fanów Legii
64% - finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym
31% - protest przeciwko Dariuszowi Mioduskiemu
5% - strajk ostrzegawczy kibiców na początku sezonu
8. Najlepsza oprawa20% - Puchar albo śmierć
18% - Fear no one
17% - Piracka flotylla - Ultras Legia
10% - TB95 - Warsaw Fans Hooligans
9% - Warszawska Syrenka
7% - Racowisko na Chelsea
7% - Pride of Poland
6% - WARSAW
4% - Wielka Flaga z małych flag
2% - czerwień i zieleń z rac
9. Najlepszy wyjazd kibicowski39% - 1021 kibiców w Londynie
23% - 710 kibiców na zakazie w Erywaniu
20% - 1799 w Krakowie na meczu z Szachtarem
10% - 1261 kibiców w Chorzowie na Stadionie Śląskim
4% - 1260 kibiców w Celje
2% - 1210 kibiców w Lublinie (wiosna)
2% - 811 kibiców w Ostrawie
10. Piosenka roku
47% - Gdybym jeszcze raz miał urodzić się
34% - On jest temu winien
10% - Nie poddawaj się, ukochana ma
9% - Chociaż ciężki jest czas
11. Hasło roku
35% - Boże, powiedz nam dlaczego, tu zesłałeś Mioduskiego?
33% - Sprzedaj klub i spier…
20% - Mioduski won
12% - Presja ma sens
12. Graffiti roku30% - kilkadziesiąt bajkowych graffiti Dobrych Ludzi
14% - Ultras Legia
11% - Teddy Boys
11% - Nienawidzimy wszystkich
8% - pociąg
8% - nielegale UZL
6% - Radomiak - Legia
5% - bulldog
3% - CWKS pitbull
2% - OFMC
2% - Ultras
13. Najlepsza nowa flaga
65% - Legia Warszawa - szachownica + bulldog
20% - Błonie
15% - Białołęka
14. Pozytywne zaskoczenie roku35% - ćwierćfinał Ligi Konferencji UEFA, wygrana z Chelsea FC w Londynie
22% - odrodzenie Jean-Pierre`a Nsame
20% - koszykarze Legii mistrzem Polski
10% - zdobycie dwóch trofeów - Puchar Polski i Superpuchar Polski
13% - Marek Papszun trenerem Legii
15. Negatywne zaskoczenie roku
62% - fatalna runda jesienna, 11 meczów bez wygranej, strefa spadkowa
10% - brak mistrzostwa Polski
9% - 49 dni bez nowego trenera
6% - Edward Iordanescu jako trener Legii
5% - nieprzedłużenie umowy z Goncalo Feio
5% - duet dyrektorów Fredi Bobić i Michał Żewłakow
3% - niedoszłe obchody 20. urodzin Nieznanych Sprawców
16. Cytat roku21% - “Niektórzy zawodnicy nie mają jaj, by grać w tej koszulce" - Fredi Bobić, grudzień 2025
17% - “W Polsce sprawa jest prosta. Najtrudniejszą pracą jest bycie prezydentem kraju. Drugą najtrudniejszą pracę ma selekcjoner reprezentacji Polski, a trzecią najtrudniejszą pracę... mam ja” - Goncalo Feio, The Athletic, kwiecień 2025.
15% - “Nie ma tu już o czym rozmawiać. Niech ten rok się po prostu skończy. Tu potrzeba zmian. Ja tego nie widzę. Nasza sytuacja wygląda coraz gorzej. Przed każdym meczem mówimy sobie, że teraz będzie dobrze, a potem nie trafiamy w sytuacji sam na sam…” - Rafał Augustyniak, Canal + Sport, grudzień 2025
12% - Pytanie: “Czy Legia Warszawa dzisiaj zna przepis jak zdobyć mistrzostwo Polski?” Odpowiedź: “Ja jestem przekonany, że tak.Warunkiem mistrzostwa Polski i wygrania w Ekstraklasie jest kilka rzeczy. Dobra jakość zespołu w sensie piłkarskim, dobry mental zespołu. Zgrany zespół z trenerem, sztabem, dyrektorem sportowym, zarządem - wszyscy, którzy pchają w jednym kierunku jako organizacja poprzez to, że się wspierają jak wygrywają i czasami jak przegrywają (…) są wybitni kucharze i kucharze. Jeden i drugi zrobi dobrego kotleta. Jeden i drugi zrobi bazę dla zupy, natomiast ten wybitny ma tę smykałkę, że on nagle robi coś magicznego z doborem smaków z wizualną stroną jedzenia jeszcze potrafi to opowiedzieć. Ale czy ten wybitny kucharz tę podstawę, bazę może ominąć? Nie. There is no magic” - Marcin Herra, podcast “Kilka Słów o Legii”, lipiec 2025
12% - “Jak widać, presja ma sens. Brak dopingu, fatalna frekwencja i fatalna sprzedaż karnetów z pewnością podziałały na wyobraźnię zarządu. Jako kibice mamy prawo w ten sposób wywierać presję na klub, któremu poświęcamy się od A do Z. Mamy prawo i obowiązek „patrzeć na ręce” i walczyć o coś więcej dla tak wielkiego klubu, jakim jest Legia.” - Nieznani Sprawcy, lipiec 2025
5% - “W ciągu tych dwóch i pół miesiąca, odkąd jestem trenerem Legii, spałem średnio po 4-5 godzin na dobę, ale czuję się świeży, pełen pasji i wiary w przyszłość” - Edward Iordanescu, wrzesień 2025
5% - “Powiem wprost: chcę, by Legia była ostatnim klubem, który prowadzę w Polsce” - Goncalo Feio, tvpsport.pl, kwiecień 2025
5% - “Trener Legii Warszawa powinien umieć grać na trzech frontach. To jest rzecz, która przychodzi z doświadczeniem. Musisz brać udział w takim cyklu, żeby wiedzieć, jak zachować się w takim klubie, jakim jest Legia Warszawa. (..) W idealnym świecie chcielibyśmy, żeby trener było osobą, która mając ciężki moment, potrafi powiedzieć coś adekwatnego, potrafi zwrócić uwagę na na plusy swojej drużny, ale też docenić przeciwnika. Chciałbym, żeby to był człowiek, który w różnych sytuacjach potrafi być dyplomatą.” - Michał Żewłakow, Canal+ Sport, maj 2025
4% - "Zawsze szukam balansu w grze, wolę wygrać 1-0 niż 4-2. Wolę mieć organizację, dobre morale i rozwój" - Edward Iordanescu, czerwiec 2025
4% - “Jeżeli chodzi o deficyty w samej Legii – nie widzę ich wiele. Przez ostatnie dziesięć lat inwestowaliśmy konsekwentnie, często kosztem bieżących wyników, po to, żeby budować fundamenty. Dziś mamy stadion, ośrodek, bazę kibicowską i markę” - Dariusz Mioduski, TVP Sport, wrzesień 2025
17. Szmacianka (antybohater)
74% - Dariusz Mioduski - za całokształt zarządzania Legią
26% - pierwsza drużyna i pion sportowy - za wyniki i transfery