Wyniki Plebiscytu eLki 2025!

25. edycja Plebiscytu eLki rozstrzygnięta. Podczas 12-dniowego głosowania wybraliście między innymi najważniejsze osoby, mecze, oprawę, hasło roku. W kilku kategoriach rywalizacja była bardzo zacięta, a w wielu różnice w głosach były zdecydowane.

Postacią roku wybraliście Goncalo Feio, który pracę w stołecznym klubie zakończył w maji. Odkryciem roku został Jan Ziółkowski. Najlepszym meczem w wykonaniu "Wojskowych" wybraliście wyjazdowe zwycięstwo z Chelsea FC, a najgorszym wysoką porażkę z AEK-iem Larnaka. Autorem najpiękniejszej bramki zdecydowanie został Rafał Augustyniak.













Najważniejszym wydarzeniem roku został ćwierćfinał Ligi Konferencji, dwumecz z Chelsea FC. Z kolei najważniejszym wydarzeniem kibicowskim było finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym.





Z 10 nominowanych opraw przygotowanych przez Nieznanych Sprawców najwięcej głosów otrzymała prezentacja Puchar albo śmierć film na finale Pucharu Polski. Hasłem roku wybraliście "Boże, powiedz nam dlaczego, tu zesłałeś Mioduskiego? ". Szmaciankę, czyli tytuł antybohatera roku przyznaliście Dariuszowi Mioduskiemu - za całokształt zarządzania Legią. "Niektórzy zawodnicy nie mają jaj, by grać w tej koszulce" - to cytat roku, wypowiedziany przez Frediego Bobicia.





Największym pozytywnym zaskoczeniem roku 2024 wybraliście wynik Legii w europejskich pucharach i rywalizacja z Chelsea, a największym rozczarowaniem fatalna runda jesienna, 11 meczów bez wygranej, strefa spadkowa.





Poniżej prezentujemy wyniki we wszystkich 17 kategoriach. W sumie oddaliście 6702 głosy. Dziękujemy wszystkim za udział w Plebiscycie i zapraszamy na kolejną edycję za rok.

1. Postać roku

34% - Goncalo Feio

28% - Ryoya Morishita

24% - Artur Jędrzejczyk

14% - Dariusz Mioduski







fot. Woytek / Legionisci.com

2. Odkrycie roku

71% - Jan Ziółkowski

19% - nikt nie zasłużył na to miano

10% - Jakub Żewłakow





fot. Mishka / Legionisci.com

3. Wydarzenie roku

47% - ćwierćfinał Ligi Konferencji, dwumecz z Chelsea FC

22% - zdobycie Pucharu Polski na Stadionie Narodowym21% - zdobycie mistrzostwa Polski w koszykówce6% - 400 meczów Artura Jędrzejczyka w Legii4% - zdobycie Superpucharu Polski w Poznaniu





fot. Woytek / Legionisci.com

4. Najlepszy mecz Legii

64% - wiosna: Chelsea FC 1-2 Legia Warszawa (LK)

27% - wiosna: Pogoń Szczecin 3-4 Legia Warszawa (PP)6% - jesień: Lech Poznań 1-2 Legia Warszawa (SP)3% - wiosna: Ruch Chorzów 0-5 Legia Legia Warszawa (PP)





fot. Maciek Gronau

5. Najgorszy mecz Legii

31% - jesień: AEK Larnaka 4-1 Legia Warszawa (LE)

26% - jesień: Legia Warszawa 1-2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza

20% - jesień: FC Noah Erywań 2-1 Legia Warszawa (LK)

14% - jesień: Piast Gliwice 2-0 Legia Warszawa

6% - jesień: Górnik Zabrze 3-1 Legia Warszawa

3% - wiosna: Radomiak Radom 3-1 Legia Warszawa







fot. Mishka / Legionisci.com

6. Najpiękniejszy gol

72% - Rafał Augustyniak na 2-1 z Szachtarem Donieck

18% - Migouel Alfarela na 2-0 z Koroną Kielce

10% - Wahan Biczachczjan na 1-0 z FK Aktobe















7. Najważniejsze wydarzenie kibicowskie z udziałem fanów Legii

64% - finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym

31% - protest przeciwko Dariuszowi Mioduskiemu

5% - strajk ostrzegawczy kibiców na początku sezonu





fot. Mishka / Legionisci.com

8. Najlepsza oprawa

20% - Puchar albo śmierć

18% - Fear no one17% - Piracka flotylla - Ultras Legia10% - TB95 - Warsaw Fans Hooligans9% - Warszawska Syrenka7% - Racowisko na Chelsea7% - Pride of Poland6% - WARSAW4% - Wielka Flaga z małych flag2% - czerwień i zieleń z rac





fot. Michał Wyszysński / SKLW

9. Najlepszy wyjazd kibicowski

39% - 1021 kibiców w Londynie

23% - 710 kibiców na zakazie w Erywaniu20% - 1799 w Krakowie na meczu z Szachtarem10% - 1261 kibiców w Chorzowie na Stadionie Śląskim4% - 1260 kibiców w Celje2% - 1210 kibiców w Lublinie (wiosna)2% - 811 kibiców w Ostrawie





fot. Woytek / Legionisci.com

10. Piosenka roku

47% - Gdybym jeszcze raz miał urodzić się

34% - On jest temu winien

10% - Nie poddawaj się, ukochana ma

9% - Chociaż ciężki jest czas







fot. Mishka / Legionisci.com

11. Hasło roku

35% - Boże, powiedz nam dlaczego, tu zesłałeś Mioduskiego?

33% - Sprzedaj klub i spier…

20% - Mioduski won

12% - Presja ma sens







fot. Michał Wyszyński / SKLW

12. Graffiti roku

30% - kilkadziesiąt bajkowych graffiti Dobrych Ludzi

14% - Ultras Legia11% - Teddy Boys11% - Nienawidzimy wszystkich8% - pociąg8% - nielegale UZL6% - Radomiak - Legia5% - bulldog3% - CWKS pitbull2% - OFMC2% - Ultras





fot. / Legionisci.com

13. Najlepsza nowa flaga

65% - Legia Warszawa - szachownica + bulldog

20% - Błonie

15% - Białołęka







fot. Woytek / Legionisci.com

14. Pozytywne zaskoczenie roku

35% - ćwierćfinał Ligi Konferencji UEFA, wygrana z Chelsea FC w Londynie

22% - odrodzenie Jean-Pierre`a Nsame20% - koszykarze Legii mistrzem Polski10% - zdobycie dwóch trofeów - Puchar Polski i Superpuchar Polski13% - Marek Papszun trenerem Legii





fot. Woytek / Legionisci.com

15. Negatywne zaskoczenie roku

62% - fatalna runda jesienna, 11 meczów bez wygranej, strefa spadkowa

10% - brak mistrzostwa Polski

9% - 49 dni bez nowego trenera

6% - Edward Iordanescu jako trener Legii

5% - nieprzedłużenie umowy z Goncalo Feio

5% - duet dyrektorów Fredi Bobić i Michał Żewłakow

3% - niedoszłe obchody 20. urodzin Nieznanych Sprawców





fot. Mishka / Legionisci.com

16. Cytat roku

21% - “Niektórzy zawodnicy nie mają jaj, by grać w tej koszulce" - Fredi Bobić, grudzień 2025

17% -- Goncalo Feio, The Athletic, kwiecień 2025.15% -- Rafał Augustyniak, Canal + Sport, grudzień 202512% - Pytanie: “Czy Legia Warszawa dzisiaj zna przepis jak zdobyć mistrzostwo Polski?” Odpowiedź:- Marcin Herra, podcast “Kilka Słów o Legii”, lipiec 202512% -- Nieznani Sprawcy, lipiec 20255% -- Edward Iordanescu, wrzesień 20255% -- Goncalo Feio, tvpsport.pl, kwiecień 20255% -- Michał Żewłakow, Canal+ Sport, maj 20254% -- Edward Iordanescu, czerwiec 20254% -- Dariusz Mioduski, TVP Sport, wrzesień 2025





fot. Woytek / Legionisci.com

17. Szmacianka (antybohater)

74% - Dariusz Mioduski - za całokształt zarządzania Legią

26% - pierwsza drużyna i pion sportowy - za wyniki i transfery



