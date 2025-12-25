Podsumowanie ocen piłkarzy Legii

Jean-Pierre Nsame - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Od lat po każdym meczu Legii Warszawa dajemy Wam możliwość oceniania gry piłkarzy w szkolnej skali 1-6. W rundzie jesiennej 2025/26 w 34 spotkaniach wystąpiło 33 zawodników. Który uzyskał najwyższą średnią notę?

REKLAMA

Najwyżej ocenionym meczem był pucharowy z Banikiem Ostrawa (2-1) - 4,1, a najgorzej oceniliście spotkanie z Noahem Erywań (1-2) - 1,5.


Średnia ocena zawodnika ze wszystkich meczów to 2,67 (w ubiegłym sezonie nota ta wynosiła 3,14).


 


Poniżej prezentujemy indywidualną średnią ocenę każdego zawodnika i liczbę rozegranych przez niego meczów. Dla uzyskania maksymalnie uczciwego obrazu, piłkarzy, którzy na boisku pojawili się mniej niż w 10 meczach, umieściliśmy w dolnej części zestawienia.


Z graczy, którzy decydowali o obliczu drużyny w ostatnich miesiącach, najwyższą średnią uzyskał Jean-Pierre Nsame (3,8). Za nim są Artur Jędrzejczyk (3,5) i  Radovan Pankov  (3,3).


Średnie oceny piłkarzy po każdym rozegranym meczu w rundzie jesiennej sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)


 
Piłkarzśrednia ocenamecze
Nsame 3.8 12
Jędrzejczyk 3.5 10
Pankov 3.3 12
Elitim 3.2 22
Alfarela 3.1 11
Wszołek 3.1 31
Tobiasz 3 32
Morishita 3 12
Augustyniak 2.9 23
Biczachczjan 2.9 26
K. Urbański 2.8 18
Kapuadi 2.8 28
Piątkowski 2.8 15
W. Urbański 2.7 20
Kapustka 2.7 30
Szymański 2.6 17
Claude Goncalves 2.6 13
Stojanović 2.6 25
Weisshaupt 2.6 10
Reca 2.5 16
Ruben Vinagre 2.4 24
Krasniqi 2.3 19
Rajović 2.2 28
Chodyna 2 17
Čolak 2 14
Ziółkowski 3.8 9
Kobylak 2.8 2
Żewłakow 2.7 9
Burch 2.6 7
Kun 2.6 6
Henrique Arreiol 2.6 3
Szkurin 2.5 9
Gual 1.8 2

Wszystkim serdecznie dziękujemy za czynny udział w głosowaniach i zapraszamy na kolejne od wiosny!




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.