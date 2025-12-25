Podsumowanie ocen piłkarzy Legii

Od lat po każdym meczu Legii Warszawa dajemy Wam możliwość oceniania gry piłkarzy w szkolnej skali 1-6. W rundzie jesiennej 2025/26 w 34 spotkaniach wystąpiło 33 zawodników. Który uzyskał najwyższą średnią notę?

REKLAMA

Najwyżej ocenionym meczem był pucharowy z Banikiem Ostrawa (2-1) - 4,1, a najgorzej oceniliście spotkanie z Noahem Erywań (1-2) - 1,5.





‌‌ Średnia ocena zawodnika ze wszystkich meczów to 2,67 (w ubiegłym sezonie nota ta wynosiła 3,14).













Poniżej prezentujemy indywidualną średnią ocenę każdego zawodnika i liczbę rozegranych przez niego meczów. Dla uzyskania maksymalnie uczciwego obrazu, piłkarzy, którzy na boisku pojawili się mniej niż w 10 meczach, umieściliśmy w dolnej części zestawienia.





Z graczy, którzy decydowali o obliczu drużyny w ostatnich miesiącach, najwyższą średnią uzyskał Jean-Pierre Nsame (3,8). Za nim są Artur Jędrzejczyk (3,5) i Radovan Pankov (3,3).





Średnie oceny piłkarzy po każdym rozegranym meczu w rundzie jesiennej sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)





Piłkarz średnia ocena mecze Nsame 3.8 12 Jędrzejczyk 3.5 10 Pankov 3.3 12 Elitim 3.2 22 Alfarela 3.1 11 Wszołek 3.1 31 Tobiasz 3 32 Morishita 3 12 Augustyniak 2.9 23 Biczachczjan 2.9 26 K. Urbański 2.8 18 Kapuadi 2.8 28 Piątkowski 2.8 15 W. Urbański 2.7 20 Kapustka 2.7 30 Szymański 2.6 17 Claude Goncalves 2.6 13 Stojanović 2.6 25 Weisshaupt 2.6 10 Reca 2.5 16 Ruben Vinagre 2.4 24 Krasniqi 2.3 19 Rajović 2.2 28 Chodyna 2 17 Čolak 2 14 Ziółkowski 3.8 9 Kobylak 2.8 2 Żewłakow 2.7 9 Burch 2.6 7 Kun 2.6 6 Henrique Arreiol 2.6 3 Szkurin 2.5 9 Gual 1.8 2

Wszystkim serdecznie dziękujemy za czynny udział w głosowaniach i zapraszamy na kolejne od wiosny!



