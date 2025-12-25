Podsumowanie ocen piłkarzy Legii

Od lat po każdym meczu Legii Warszawa dajemy Wam możliwość oceniania gry piłkarzy w szkolnej skali 1-6. W rundzie jesiennej 2025/26 w 34 spotkaniach wystąpiło 33 zawodników. Który uzyskał najwyższą średnią notę?
Najwyżej ocenionym meczem był pucharowy z Banikiem Ostrawa (2-1) - 4,1, a najgorzej oceniliście spotkanie z Noahem Erywań (1-2) - 1,5.
Średnia ocena zawodnika ze wszystkich meczów to 2,67 (w ubiegłym sezonie nota ta wynosiła 3,14).
Poniżej prezentujemy indywidualną średnią ocenę każdego zawodnika i liczbę rozegranych przez niego meczów. Dla uzyskania maksymalnie uczciwego obrazu, piłkarzy, którzy na boisku pojawili się mniej niż w 10 meczach, umieściliśmy w dolnej części zestawienia.
Z graczy, którzy decydowali o obliczu drużyny w ostatnich miesiącach, najwyższą średnią uzyskał Jean-Pierre Nsame (3,8). Za nim są Artur Jędrzejczyk (3,5) i Radovan Pankov (3,3).
Średnie oceny piłkarzy po każdym rozegranym meczu w rundzie jesiennej sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)
|Piłkarz
|średnia ocena
|mecze
|Nsame
|3.8
|12
|Jędrzejczyk
|3.5
|10
|Pankov
|3.3
|12
|Elitim
|3.2
|22
|Alfarela
|3.1
|11
|Wszołek
|3.1
|31
|Tobiasz
|3
|32
|Morishita
|3
|12
|Augustyniak
|2.9
|23
|Biczachczjan
|2.9
|26
|K. Urbański
|2.8
|18
|Kapuadi
|2.8
|28
|Piątkowski
|2.8
|15
|W. Urbański
|2.7
|20
|Kapustka
|2.7
|30
|Szymański
|2.6
|17
|Claude Goncalves
|2.6
|13
|Stojanović
|2.6
|25
|Weisshaupt
|2.6
|10
|Reca
|2.5
|16
|Ruben Vinagre
|2.4
|24
|Krasniqi
|2.3
|19
|Rajović
|2.2
|28
|Chodyna
|2
|17
|Čolak
|2
|14
|Ziółkowski
|3.8
|9
|Kobylak
|2.8
|2
|Żewłakow
|2.7
|9
|Burch
|2.6
|7
|Kun
|2.6
|6
|Henrique Arreiol
|2.6
|3
|Szkurin
|2.5
|9
|Gual
|1.8
|2
Wszystkim serdecznie dziękujemy za czynny udział w głosowaniach i zapraszamy na kolejne od wiosny!