Nominacje do Plebiscytu eLki 2025

Rusza 25. edycja Plebiscytu "eLki", w którym podsumowujecie mijające 12 miesięcy. Od teraz czekamy na Wasze propozycje nominacji w poszczególnych kategoriach. Właściwe wybory rozpoczną się 24 grudnia i potrwają do 4 stycznia 2026. Zapraszamy do udziału w plebiscycie!

Wyniki ubiegłorocznego plebiscytu eLki 2024

Postać roku:

Lucjan Brychczy



Odkrycie roku:

Ruben Vinagre



Wydarzenie roku:

śmierć Legendy klubu, Lucjana Brychczego













Najlepszy mecz Legii:

Legia Warszawa 1-0 Real Betis



Najgorszy mecz Legii:

Lech Poznań 5-2 Legia Warszawa



Najpiękniejszy gol:

Bartosz Kapustka na 1-0 z Widzewem Łódź



Najważniejsze wydarzenie kibicowskie z udziałem fanów Legii:

900 odpalonych rac na Łazienkowskiej



Najlepsza oprawa:

"Surprise, motherf**kers!"



Najlepszy wyjazd kibicowski:

4500 kibiców w Chorzowie



Piosenka roku:

"Gdybym jeszcze raz miał urodzić się"



Hasło roku:

Żegnaj Legendo



Graffiti roku:

Lucjan Brychczy Nasza Legenda



Najlepsza nowa flaga:

Warszawscy fanatycy



Pozytywne zaskoczenie roku:

wyniki w europejskich pucharach, awans do 1/8 finału Ligi Konferencji



Negatywne zaskoczenie roku:

brak mistrzostwa Polski



Cytat roku:

"Są w tym klubie ludzie, z którymi się nie identyfikuję, oni ze mną też. A kiedy tak jest, każdy idzie w swoją stronę. Klub będzie trwał beze mnie, pewnego dnia nie będzie też tych ludzi i takie jest życie. (...) Mam przeświadczenie, że obecna mentalność nie pasuje do takiego klubu jak Legia. Gdybym był dyrektorem sportowym klubu, przygotowywałbym się do lata już zimą i na odwrót. Tutaj wszystko jest robione trochę na kolanie - Josue, maj 2024.



Szmacianka (antybohater):

zarząd klubu - za brak mistrzostwa 3 rok z rzędu



