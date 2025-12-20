Nominacje do Plebiscytu eLki 2025

Rusza 25. edycja Plebiscytu "eLki", w którym podsumowujecie mijające 12 miesięcy. Od teraz czekamy na Wasze propozycje nominacji w poszczególnych kategoriach. Właściwe wybory rozpoczną się 24 grudnia i potrwają do 4 stycznia 2026. Zapraszamy do udziału w plebiscycie!
Wyniki ubiegłorocznego plebiscytu eLki 2024
Postać roku:
Lucjan Brychczy
Odkrycie roku:
Ruben Vinagre
Wydarzenie roku:
śmierć Legendy klubu, Lucjana Brychczego
Najlepszy mecz Legii:
Legia Warszawa 1-0 Real Betis
Najgorszy mecz Legii:
Lech Poznań 5-2 Legia Warszawa
Najpiękniejszy gol:
Bartosz Kapustka na 1-0 z Widzewem Łódź
Najważniejsze wydarzenie kibicowskie z udziałem fanów Legii:
900 odpalonych rac na Łazienkowskiej
Najlepsza oprawa:
"Surprise, motherf**kers!"
Najlepszy wyjazd kibicowski:
4500 kibiców w Chorzowie
Piosenka roku:
"Gdybym jeszcze raz miał urodzić się"
Hasło roku:
Żegnaj Legendo
Graffiti roku:
Lucjan Brychczy Nasza Legenda
Najlepsza nowa flaga:
Warszawscy fanatycy
Pozytywne zaskoczenie roku:
wyniki w europejskich pucharach, awans do 1/8 finału Ligi Konferencji
Negatywne zaskoczenie roku:
brak mistrzostwa Polski
Cytat roku:
"Są w tym klubie ludzie, z którymi się nie identyfikuję, oni ze mną też. A kiedy tak jest, każdy idzie w swoją stronę. Klub będzie trwał beze mnie, pewnego dnia nie będzie też tych ludzi i takie jest życie. (...) Mam przeświadczenie, że obecna mentalność nie pasuje do takiego klubu jak Legia. Gdybym był dyrektorem sportowym klubu, przygotowywałbym się do lata już zimą i na odwrót. Tutaj wszystko jest robione trochę na kolanie - Josue, maj 2024.
Szmacianka (antybohater):
zarząd klubu - za brak mistrzostwa 3 rok z rzędu