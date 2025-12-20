Nominacje do Plebiscytu eLki 2025

Redakcja

Rusza 25. edycja Plebiscytu "eLki", w którym podsumowujecie mijające 12 miesięcy. Od teraz czekamy na Wasze propozycje nominacji w poszczególnych kategoriach. Właściwe wybory rozpoczną się 24 grudnia i potrwają do 4 stycznia 2026. Zapraszamy do udziału w plebiscycie!

ZGŁOŚ NOMINACJE


Wyniki ubiegłorocznego plebiscytu eLki 2024

Postać roku:
Lucjan Brychczy

Odkrycie roku:
Ruben Vinagre

Wydarzenie roku:
śmierć Legendy klubu, Lucjana Brychczego


 


Najlepszy mecz Legii:
Legia Warszawa 1-0 Real Betis

Najgorszy mecz Legii:
Lech Poznań 5-2 Legia Warszawa

Najpiękniejszy gol:
Bartosz Kapustka na 1-0 z Widzewem Łódź

Najważniejsze wydarzenie kibicowskie z udziałem fanów Legii:
900 odpalonych rac na Łazienkowskiej

Najlepsza oprawa:
"Surprise, motherf**kers!"

Najlepszy wyjazd kibicowski: 
4500 kibiców w Chorzowie

Piosenka roku: 
"Gdybym jeszcze raz miał urodzić się"

Hasło roku: 
Żegnaj Legendo

Graffiti roku: 
Lucjan Brychczy Nasza Legenda

Najlepsza nowa flaga: 
Warszawscy fanatycy

Pozytywne zaskoczenie roku:
wyniki w europejskich pucharach, awans do 1/8 finału Ligi Konferencji

Negatywne zaskoczenie roku:
brak mistrzostwa Polski

Cytat roku:
"Są w tym klubie ludzie, z którymi się nie identyfikuję, oni ze mną też. A kiedy tak jest, każdy idzie w swoją stronę. Klub będzie trwał beze mnie, pewnego dnia nie będzie też tych ludzi i takie jest życie. (...) Mam przeświadczenie, że obecna mentalność nie pasuje do takiego klubu jak Legia. Gdybym był dyrektorem sportowym klubu, przygotowywałbym się do lata już zimą i na odwrót. Tutaj wszystko jest robione trochę na kolanie - Josue, maj 2024.

Szmacianka (antybohater):
zarząd klubu - za brak mistrzostwa 3 rok z rzędu




tagi:
