Oprawy kibiców Legii w 2025 roku (cz. 2)

W 2025 roku nie brakowało efektownych opraw i pokazów pirotechnicznych, przygotowanych przez kibiców Legii Warszawa. Jesienią obecnego sezonu mogliśmy oglądać 6 prezentacji, zarówno na stadionie przy ul. Łazienkowskiej, jak i na wyjazdach. Poniżej prezentujemy część drugą naszego zestawienia - oprawy z jesieni 2025.

Oprawy kibiców Legii, runda jesienna 2025/26:


1. Piro w Płocku
17.08.2025 Wisła Płock - Legia


W trakcie wyjazdowego meczu w Płocku kibice Legii zaprezentowali piro w asyście flag na kijach. 


 


2. Warsaw

28.08.2025 Legia - Hibernian FC


Na rozpoczęcie meczu Legia Warszawa - Hibernian FC kibice zaprezentowali na trybunie im. Kazimierza Deyny oprawę. Choreografia przedstawiała wielki napis "WARSAW" utworzony z chorągiewek w barwach, a pośrodku rozciągnięta została wycinana, malowana sektorówka przedstawiająca Warszawską Syrenkę. Pokaz zwieńczyły odpalone na górze trybuny ognie wrocławskie.


 


3. Czerwień i zieleń

24.09.2025 Legia - Jagiellonia Białystok


Na rozpoczęcie meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok Nieznani Sprawcy zaprezentowali Żylecie oprawę. Dolna część Żylety wypełniona została zielonymi chorągiewkami w barwach, a po odliczaniu odpalone zostały na niej zielone race (100 szt.), z kolei na górnej kondygnacji zapłonęło 100 rac pośród czerwonych chorągiewek w barwach, a jednocześnie odpalonych zostało sporo strzelających wysoko wyrzutni fajerwerków. 

 


4. Pride of Poland

2.10.2025 Legia - Samsunspor Kulübü


Na wyjście piłkarzy Nieznani Sprawy przygotowali oprawę. Nad sporym transparentem z hasłem "Pride of Poland" (Duma Polski) rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca orła. 


 


5. Piro w Zabrzu

5.10.2025 Górnik Zabrze - Legia


W drugiej połowie meczu w Zabrzu kibice Legii zaprezentowali w sektorze gości oprawę. Składały się na nią flagi sztycówki i pirotechnika.


 


6. Piro w Celje

6.11.2025 NK Celje - Legia


W pierwszej połowie meczu w Celje kibice Legii przygotowali pokaz pirotechniczny. Odpalone zostały race i stroboskopy. 


 




