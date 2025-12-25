Oprawy kibiców Legii w 2025 roku (cz. 1)

Fear no one - fot. Woytek / Legionisci.com
W 2025 roku nie brakowało efektownych opraw i pokazów pirotechnicznych, przygotowanych przez kibiców Legii Warszawa. Wiosną ubiegłego sezonu mogliśmy oglądać 8 prezentacji, zarówno na stadionie przy ul. Łazienkowskiej, jak i na wyjazdach. Która z opraw zapadła Wam w pamięć najbardziej? Poniżej prezentujemy część pierwszą naszego zestawienia - oprawy z wiosny 2025.

Oprawy kibiców Legii, runda wiosenna 2024/25:


 


1. Pokaz piro w Gliwicach
8.02.2025 Piast Gliwice - Legia

W drugiej połowie zaprezentowaliśmy pokaz pirotechniczny - kilkadziesiąt stroboskopów i ogni wrocławskich w asyście dziesięciu dużych flag na kijach.

 

2. Warszawska Syrenka z rac
26.02.2025 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

Na rozpoczęcie meczu PP kibice zaprezentowali na Żylecie oprawę, na którą składały się kartony, małe flagi i pelerynki. Utworzony został wzór przedstawiający Warszawską Syrenkę, a po odliczaniu obrys syrenki rozbłysną dziesiątkami rac.

 

3. Piro w Lublinie
10.03.2025 Motor Lublin - Legia Warszawa

Około dziesiątej minuty spotkania w naszym sektorze, po wcześniejszym odliczaniu, zapłonęły setki stroboskopów pośród bardzo dużej liczby flag na kijach.

 

4. Trafiony, zatopiony
13.03.2025 Legia Warszawa - Molde FK

Na wyjście piłkarzy zaprezentowana została choreografia nawiązująca do ekipy z krainy Wikingów. Na płocie wywieszony został transparent przedstawiający morze, powyżej rozciągnięta została wycinana sektorówka przedstawiająca łodzie piratów z flagą piracką "Ultras Legia", goniące niewielką łódź Wikingów z barwami Molde. Całość uzupełniły chorągiewki w naszych barwach.

 

5. Fear no one
10.04.2025 Legia Warszawa - Chelsea FC

Podczas "Snu o Warszawie" zaprezentowana została malowana, wycinana sektorówka przedstawiająca rzymskiego legionistę walczącego z lwem. Na dole rozciągnięty został wysoki transparent z hasłem przewodnim - "Fear no one" (nie bój się nikogo). Choreografię uzupełniły czerwone i zielone chorągiewki w barwach, płótna przykrywające bandy reklamowe pomiędzy kondygnacjami, a po pewnym czasie po obu stronach sektorówki zapłonęło ok. 140 rac.

 

6. Racowisko kibiców Legii w Londynie
17.04.2025 Chelsea FC - Legia Warszawa

W drugiej połowie wyjazdowego meczu z Chelsea FC sektor kibiców Legii Warszawa rozświetlił się blaskiem rac.

 

7. Wielka flaga LEGIA z małych flag. Puchar albo śmierć!
2.05.2025 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

W pierwszej połowie meczu finałowego o Puchar Polski kibice Legii Warszawa zaprezentowali efektowną oprawę prezentującą ogromny napis LEGIA na kształt klasycznej Wielkiej Flagi. Z kolei na początku drugiej części spotkania trybunę przykryła wielka sektorówka z mroczną postacią czającą się na puchar.

 

 

8. Warsaw Fans Hooligans
11.05.2025 Legia Warszawa - Lech Poznań

Na rozpoczęcie meczu z Lechem Poznań na Żylecie została zaprezentowana oprawa z okazji 30-letia działalności grupy Teddy Boys 95. Rozciągnięta sektorówka stylizowana na logo Warner Bros przedstawiała napis "TB. 30th Anniversary", kartony utworzyły świetnie komponującą się z sektorówką liczbę "95", na dole widniał sporych rozmiarów transparent "Warsaw Fans Hooligans", a na górze - po odliczaniu - zapłonęły ognie wrocławskie.


 




tagi:
