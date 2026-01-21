Sparta Praga - rywal dobrze znany

Ostatnim sparingpartnerem podczas zgrupowania w Hiszpanii będzie AC Sparta Praga. Czeski zespół jest Legii dobrze znany, bowiem drużyny zmierzyły się ze sobą w listopadzie ubiegłego roku w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wówczas Sparta wygrała przy Łazienkowskiej 1-0.

Legia rozegra ze Spartą 2 mecze - pierwszy o godzinie 11, a drugi o godzinie 14.













AC Sparta Praga to czeski klub z ponad 130-letnią tradycją. Sekcja piłkarska założona została 16 listopada 1893 roku przez trzech braci - Vaclava, Bohumila i Rudolfa Rudli - pod nazwą Athletic Club Královské Vinohrady. Późniejsza Sparta przybrała barwy niebiesko-żółto-kasztanowe - niebieski jako symbol Europy, czerwony i żółty jako oficjalne barwy Pragi. Przez lata gry na najwyższym szczeblu rozgrywkowym Sparta stała się najbardziej utytułowanym czeskim klubem. Sparta w całej swojej historii sięgała po: mistrzostwo Czechosłowacji (21 razy), wicemistrzostwo Czechosłowacji (20 razy), mistrzostwo Czech Środkowych (3 razy), Puchar Dobroczynności (4 razy), Puchar Środkowo Czeski (7 razy), Puchar Czeski (3 razy), Puchar Czechosłowacji (8 razy), Puchar Czech (8 razy), Superpuchar Czech (2 razy), mistrzostwo Czech (14 razy). Po ostatni tytuł mistrzowski Sparta sięgnęła w sezonie 2023/24. Szczególnie udany dla klubu był okres międzywojenny, gdy wzrastała jego rywalizacja derbowa ze Slavią i zdobywał tytuł za tytułem. Okres ten nazwano Żelazną Spartą, lecz problemy polityczne po II wojnie światowej spowodowały, że Sparta przestała zdobywać tytuły seryjnie. Do 1975 roku Sparta była jedynym czeskim klubem, który nigdy nie spadł do drugiej ligi. Po upadku Czechosłowacji Sparta do dziś utrzymuje się w czeskiej najwyższej klasie rozgrywkowej, co więcej, nigdy nie spadła poniżej 5. pozycji. Tym bardziej Sparta może zaliczyć do nieudanych poprzedni sezon. Po fazie głównej rozgrywek czeskiej ekstraklasy zajmowała 4. miejsce z jedynie 3-punktową stratą do wicelidera. W grupie mistrzowskiej Sparta grała jednak fatalnie, w 5 meczach zdobyła 1 punkt, ostatecznie nie przesuwając się choćby o jedną pozycję do góry. W międzyczasie Sparta przegrała również 1-3 w finale Pucharu Czech z Sigmą Ołomuniec, co podsumowało jeden z najgorszych sezonów w historii klubu.



Tak fatalne zakończenie rozgrywek musiało spowodować zmiany w praskim zespole. Do klubu po rocznym rozbracie powrócił trener Brian Priske. Duński szkoleniowiec był proponowany także Legii, ale jej wybór padł na Edwarda Iordanescu. Priske przez 2 lata w klubie z Pragi sięgnął z nim w sezonie 2022/23 po pierwsze mistrzostwo od 9 lat, a w następnych rozgrywkach zgarnął dublet. 48-latek ponownie potrafi wpłynąć na zespół i wyprowadza go na odpowiednie tory. Sparta rozpoczęła obecny sezon ligowy od 7 meczów bez porażki, wygrywając przy tym 6-krotnie i skutecznie łącząc rozgrywki czeskiej ekstraklasy z eliminacjami do europejskich pucharów. Pierwszej porażki na krajowym podwórku zaznała dopiero w połowie września.



Dzięki sukcesom ligowym Sparta od wielu dziesięcioleci rywalizuje także na arenie europejskiej. Od sezonu 1983/84 nieprzerwanie walczy o awans do fazy głównej europejskich rozgrywek i w większości lat to się udawało. Między 1997 a 2006 rokiem Sparta siedmiokrotnie grała w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Największym osiągnięciem w tych rozgrywkach było wyjście z grupy w sezonie 2003/04. Od 2006 roku czeska drużyna długo nie potrafiła awansować do najbardziej elitarnych europejskich rozgrywek klubowych. Rywalizowała natomiast 11-krotnie w fazie grupowej Ligi Europy. Z niej udało się Sparcie wyjść 5 razy, a najdalej dotarła do ćwierćfinału w sezonie 2014/15, gdzie przegrała z hiszpańskim Villarealem. Dwa lata temu dotarła natomiast do 1/8 finału, w którym uległa Liverpoolowi w dwumeczu aż 2-11. W poprzednim sezonie Sparcie po 18 latach udało się powrócić do Ligi Mistrzów. Po przebyciu trzech rund eliminacyjnych drużyna z Pragi awansowała do fazy ligowej tych rozgrywek, które jednak boleśnie ją zweryfikowały. Sparta wygrała tylko jeden mecz - z austriackim Red Bullem Salzburg - a szczególnie bolesne były dla niej porażki z Manchesterem City (0-5) i Atletico Madryt (0-6). Ostatecznie Sparta z 4 punktami zakończyła rywalizację na 31. miejscu.





W obecnym sezonie Sparta rywalizuje w Lidze Konferencji. W 2. rundzie el. wygrała z FK Aktobe, w 3. rundzie z FC Ararat-Armenia, a w 4. rundzie z Riga FC. W fazie ligowej Sparta zmierzyła się z dwoma polskimi zespołami - na własnym stadionie zremisowała z Rakowem Częstochowa 0-0, a następnie wygrała z Legią na wyjeździe 1-0. W przeciwieństwie do Legii jednak, Sparta awansowała do dalszego etapu rozgrywek i to z 4. miejsca, co pozwala na grę bez rundy barażowej.





To ostatni zespół, z jakim Legia zmierzy się podczas zgrupowania w Hiszpanii. Już tydzień później, 1 lutego, legioniści zagrają w lidze z Koroną Kielce.

Zapraszamy na naszą Relację LIVE! z dwumeczu ze Spartą.











