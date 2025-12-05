Wygrana Konarskiej w deblu w HPP w Chrzanowie

Tenis

Agata Konarska - fot. Michal
Bodziach
W Chrzanowie odbył się ogólnopolski turniej tenisowy w ramach Halowego Pucharu Polski Kobiet. Agata Konarska zwyciężyła w grze podwójnej, w parze z Wiktorią Chmielewską (z Masters Radom), a także dotarła do ćwierćfinału singla. 

Lena Zadrożna zajęła 2. miejsce w singlu i deblu na OTK U-14 organizowanym przez Górnika Łęczna, a także zajęła 3. miejsce w singlu na OTK U-14 w Stalowej Woli. Filip Kiryłło zajął miejsce trzecie w turnieju ITF J30 w Kozerkach. 

Wyniki:
I runda: Maja Małuszyńska - Katarzyna Kliber (Avia Świdnik) 4-6, 3-6

I runda: Agata Konarska - Roksana Zając (Górnik Bytom) 6-1, 6-2
II runda: Agata Konarska - Ewa Czapulak (ZTT Złotoryja) 2-6, 6-0, 6-3
1/4 finału: Agata Konarska - Kinga Wahl-Maniecka (Górnik Bytom) 5-7, 4-6

I runda: Agata Konarska/Wiktoria Chmielewska (Masters Radom) - Maja Grosicka/Lena Rajca 6-3, 6-2
1/2 finału: Konarska/Chmielewska - Gabriela Gregorczyk/Arina Kuzmina 6-2, 6-4
Finał: Konarska/Chmielewska - Barbora Dopplerova/Katarzyna Kliber 7-5, 2-6, 14-12


Agata Konarska
fot. Michal

Lena Zadrożna

Lena Zadrożna

Filip Kiryłło
fot. Michal


tagi:
