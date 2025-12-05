Wygrana Konarskiej w deblu w HPP w Chrzanowie

W Chrzanowie odbył się ogólnopolski turniej tenisowy w ramach Halowego Pucharu Polski Kobiet. Agata Konarska zwyciężyła w grze podwójnej, w parze z Wiktorią Chmielewską (z Masters Radom), a także dotarła do ćwierćfinału singla.

Lena Zadrożna zajęła 2. miejsce w singlu i deblu na OTK U-14 organizowanym przez Górnika Łęczna, a także zajęła 3. miejsce w singlu na OTK U-14 w Stalowej Woli. Filip Kiryłło zajął miejsce trzecie w turnieju ITF J30 w Kozerkach.



Wyniki:

I runda: Maja Małuszyńska - Katarzyna Kliber (Avia Świdnik) 4-6, 3-6



I runda: Agata Konarska - Roksana Zając (Górnik Bytom) 6-1, 6-2

II runda: Agata Konarska - Ewa Czapulak (ZTT Złotoryja) 2-6, 6-0, 6-3

1/4 finału: Agata Konarska - Kinga Wahl-Maniecka (Górnik Bytom) 5-7, 4-6



I runda: Agata Konarska/Wiktoria Chmielewska (Masters Radom) - Maja Grosicka/Lena Rajca 6-3, 6-2

1/2 finału: Konarska/Chmielewska - Gabriela Gregorczyk/Arina Kuzmina 6-2, 6-4

Finał: Konarska/Chmielewska - Barbora Dopplerova/Katarzyna Kliber 7-5, 2-6, 14-12

fot. Michal

