Bilety na mecz z Lincoln Red Imps FC

18 grudnia o godzinie 21:00 Legia Warszawa rozegra ostatnie spotkanie w tym roku kalendarzowym. Będzie to zarazem ostatni mecz fazy ligowej Ligi Konferencji, a naszym rywalem będzie gibraltarski Lincoln Red Imps FC. Klub zdecydował się na znaczną - ponad 50-procentową - obniżkę cen biletów w porównaniu z dwoma poprzednimi meczami tej razy rozgrywek.

Rozpoczęła się zamknięta sprzedaż biletów na to spotkanie dla posiadaczy karnetów i subskrypcji. Sprzedaż otwarta rozpocznie się 8 grudnia o godz. 15.









Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.



