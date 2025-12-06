Inaki Astiz trenerem do końca roku

Inaki Astiz zostaje na stanowisku trenera Legii Warszawa do końca rozgrywek w tym roku - taką informację przekazali w szatni przedstawiciele Legii Warszawa piłkarzom stołecznego zespołu - informują meczyki.pl.
"Drużyna ma się skupić na pracy, a informacja choć trochę zniwelować efekt cotygodniowej tymczasowości i uspokoić szatnię" - czytamy.
Ponadto do sztabu dołączył trener pracujący na co dzień w zespole Legii II, która już zakończyła rozgrywki, Filip Raczkowski. Ma on dać wsparcie Astizowi, żeby osiągać jak najlepsze wyniki w pozostałych 4 meczach tego roku.
Dziś o godzinie 20:15 Legia zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice.