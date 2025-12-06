Inaki Astiz trenerem do końca roku

Ponadto do sztabu dołączył trener pracujący na co dzień w zespole Legii II, która już zakończyła rozgrywki, Filip Raczkowski . Ma on dać wsparcie Astizowi, żeby osiągać jak najlepsze wyniki w pozostałych 4 meczach tego roku.

"Drużyna ma się skupić na pracy, a informacja choć trochę zniwelować efekt cotygodniowej tymczasowości i uspokoić szatnię" - czytamy.

Inaki Astiz zostaje na stanowisku trenera Legii Warszawa do końca rozgrywek w tym roku - taką informację przekazali w szatni przedstawiciele Legii Warszawa piłkarzom stołecznego zespołu - informują meczyki.pl.

Ja - 18 minut temu, *.telia.com To delikatny przekaz że ten rok bez zwycięstwa. odpowiedz

ras4 - 12 godzin temu, *.vectranet.pl od razu dajcie walkowera .... szkoda tylko kibica odpowiedz

fan1956 - 12 godzin temu, *.tpnet.pl Brawo i uspokoił piast - CWKS DZIADY 2 : 0, oby tak dalej tego uspakajania !!! odpowiedz

Żrdw - 13 godzin temu, *.orange.pl Polityka transferowa do zmiany. Ostatnio udało się kilku piłkarzy postawić na nogi. Działa to gdy ma się ekipę i jednego można wrzucić żeby łapał formę. Ale jak się ściąga samych piłkarzy bez formy to efekt jest jak widać. odpowiedz

Hiszpan - 13 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Słowo trener jest nieporozumieniem. odpowiedz

Andre as - 14 godzin temu, *.play-internet.pl Chore to. Nieuk trenerem Legii. DYWERSJA zarządu. odpowiedz

Mike - 15 godzin temu, *.orange.pl Legia spadnie. Awansuje Wisła i Wieczysta i Legia będzie pod 3ma Krakowami haha:) odpowiedz

Filipek - 17 godzin temu, *.datapacket.com Inaki Astiz trenerem roku !!!! nie do końca roku nie robcie byków drogą redakcji 🤩 odpowiedz

Roma - 17 godzin temu, *.lunet.eu Powodzenia panie Astiz. I trochę więcej odwagi. odpowiedz

Szymon - 17 godzin temu, *.play.pl Ha ha ha ja myślę że on będzie do końca sezonu, nabierze doświadczenia o będzie gotowy na pierwszą ligę. Pudel won😜 odpowiedz

Sobal 74 - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl Żewłakow i miodyski gdzie te mistrzostwo gdzie niby te najleosze transfery najlepsi piłkarze w historii legi obudźcie się kuocie dobre okulary zobaczcie jak ci najleosi graja i które miejsce ma NASZA KEGIA NIEUDACZNICY odpowiedz

Adam - 15 godzin temu, *.play.pl @Sobal 74: właściciel to klaun, piłkarze to parodyści, ten klub to mem. Spadnie CWKS na sezonów sześć 😜 odpowiedz

Sobal 74 - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl Mioduski że swoją ferajna są grabarzami naszej uko hanej legii kompletnie ma w duie ze legia jest w strefie spadkowej że niema trenera od ponad miesiąca to poprostu czysty sabotaz że strony władz legii odpowiedz

Wołomin NR - 18 godzin temu, *.orange.pl Czy leci z nami pilot?! odpowiedz

Martinez76 - 19 godzin temu, *.t-mobile.pl Hahahahahaha💩 odpowiedz

Alex Bielany - 19 godzin temu, *.centertel.pl Przyjdzie Papszun jak nie będzie już co zbierać odpowiedz

ops2 - 18 godzin temu, *.centertel.pl @Alex Bielany: jeśli liczyłeś na mistrza w tym sezonie to nawet Dawid Coperfield by tu nie pomógł. Dziś to Rakow jest lepszym klubem od Legii i wcale nie mamy wielu argumentów żeby „rządzić na rynku”. Oby Papszun wogole przyszedł bo inaczej faktycznie nie będzie „co zbierać” 🤯 odpowiedz

t - 19 godzin temu, *.centertel.pl Jesteśmy na spadkowej🤔 odpowiedz

Paczkomat - 19 godzin temu, *.plus.pl To dziś wygrają!! odpowiedz

Sobol - 20 godzin temu, *.melita.com Papszun pewnoe utrzyma Legie w lidze ale pucharów i tak nie bedzie. Wtedy Lokowany wyprzeda pół składu i Papszun obudzi sie z ręką w nocniku. odpowiedz

Mateusz - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl @Sobol: a po co nam te puchary jak nic nie wygrywa w lidze od lat odpowiedz

Micha - 20 godzin temu, *.interwan.pl No i cyk... strefa spadkowa. Będą derby w 1.lidze? odpowiedz

Pud Elek - 19 godzin temu, *.113.7 @Micha: Nie no aż tak to nie. Polonia przecież awansuje. odpowiedz

Guny - 20 godzin temu, *.223.42 Idealnie ta decyzja komponuje się z lądowaniem w strefie spadkowej😎 odpowiedz

Pantrener - 20 godzin temu, *.centertel.pl A nie mówiłem że będziemy w strefie spadkowej?? Od dziś już tylko gorzej przed sezonem mówiłem o miejscach 5-7 i dalej się tego trzymam bo nasza liga się wyrównała nie ma już mocnych zespołów są tylko słabe 💪 odpowiedz

L - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl Rozpisujemy sie na temat trenerów. A prawda jest taka ze piłkarze oprocz Augystyniaka, Wszołka i może Piątkowskiego nie mają JAJ. Zapominaja o jednej bardzo waznej sprawie, Papszun bedzie analizował ich grę pod koniec rundy i nie zostawi gwiazdeczek, którym niechce się biegać. Jest taka kadra z takimi umiejętnościami, że na litość boską z dołem tabeli powinni wygrywac bez problemów z treneram lub bez. Pierwsze co bym zrobił to zabrał opaskę kapitana Kapusce. Lubię go i cenię jego umiejetnoaci ale nie nadaje sie na ta funkcje, jest za grzeczny. Kapitan musi byc czasem hamem i potrafic opier...ć kolegów jak gra sie nie kleii. odpowiedz

77/82 - 18 godzin temu, *.play.pl @L: @L: te same bezjajeczne kluchy jak Kapustka, Elitim, Kapudai, Goncalves czy Vinagre potrafiły z powodzeniem grać w zeszłym sezonie w pucharach i wygrywać z Betisem i Chelsea. Tak naprawdę w każdej drużynie masz max kilku kozaków i resztę, która gra na tyle dobrze, na ile dobrze funkcjonuje cały zespół. Gdyby było inaczej, nie miałoby znaczenia kto jest trenerem. odpowiedz

Wyrwikufel - 20 godzin temu, *.244.231 Pięknie 😡 Właśnie Legia zameldowała się w strefie spadkowej a tu taki cymbał za sterami 🤬 odpowiedz

Alan - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl Co Wy chcecie ?



To jest legionista jak Tobiasz czy Rosołek..... odpowiedz

go(L)op - 21 godzin temu, *.shlnet.pl juz to fajnie wygląda patrzeć na Legie pod kreską.... Czy Papszun czy inny trener nie pomoże Swięty Boze, do póki mózgów tych gwiazdeczek nie dotrze słowo .AMBICJA. odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 21 godzin temu, *.110.14 Własnie, po wygranych Lechii i Arki zlecielismy do strefy spadkowej. Brawo!

MIODUCH NA TACZKĘ!💩 odpowiedz

Zły - 21 godzin temu, *.play.pl Nie no i ekstra ,Legia od 5 min jest w strefie spadkowej , a my dalej dziadujemy,najlepszy numer to by lokowi zrobił prezes Rakowa jakby Papszuna zesłał do rezerw i nie pozwolił mu odejść do końca kontraktu,ale by miał loki mine,no cóż podobno w święta magia działa.

A tak całkiem serio dwie wygrane w lidze konferencji to 1 mln euro,tyle co dzisiaj trzeba zapłacić za Papszuna, czy to jest naprawdę takie trudne do wydedukowania.

Jeżeli teraz ich nie wygramy to proponuję co mecz ,90 minut krzyczeć Miodek co,ty ofermo.

😇😇😇 odpowiedz

Mioduski won łajdaku - 21 godzin temu, *.orange.pl To dopiero mikołajkowy prezent + strefa spadkowa po wygranej arki nad motorem. odpowiedz

Sobal 74 - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl I co k,,,a działacze szczęśliwi jesteście jak widzicie tabele nierobie nic żeby cokolwiek zmienić nienadajecie się di niczego Żewłakow bobic mioduski spójsxue na tabele odpowiedz

Dario - 21 godzin temu, *.com.pl Wszyscy ze sztabu out siedzi tyle czasu i nic się nie nauczył odpowiedz

Jurek - 22 godziny temu, *.inetia.pl Dziady znajdują się w strefie spadkowej. Obecny twór to nie jest Legia. Ukradli nam klub i to co kochamy. Na pal! odpowiedz

eLmo - 22 godziny temu, *.amazon.com ☹️ odpowiedz

Mz80 - 22 godziny temu, *.centertel.pl Panie Darku proszę zatrudnić mnie za pół pensji tego co Żewłakow i Bobić gożej nie będzie lepiej też na pewno nie i ja też nie ogarnę trenera więc po co przepłacać 🤣 odpowiedz

Yeti - 20 godzin temu, *.244.231 @Mz80: Gożej nie będzie! 🤣 odpowiedz

gazza - 22 godziny temu, *.inetia.pl 🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴⚪️ P U S T Y ⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴 ⚪️STADION⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢 odpowiedz

Adam - 15 godzin temu, *.play.pl @gazza: Kumaci, żonaci i ultrasi, ci co skaczą i śpiewają na akcję pusty stadion zapraszają! 👍 odpowiedz

Obcy - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Kompletni dyletanci. Żewłakow i Bobic do zwolnienia się nadają. Ciekawe czy jest w poważnej piłce klub gdzie tyle czasu brak pierwszego trenera. Jesteśmy pionierami. odpowiedz

bukers - 22 godziny temu, *.inetia.pl Już chyba babcia szatniarka miałaby lepszy bilans meczowy niż ten nieudacznik z Hiszpanii !!!

A wy dalej na mecz i kupować kiełbaski...Mioduski sie ucieszy...znowu... odpowiedz

Tom - 22 godziny temu, *.vectranet.pl Ja tylko czekam na newsa pod tytułem "Papszun nie dla Legii" odpowiedz

Licznik - 22 godziny temu, *.plus.pl Dziękujemy prezesie za trenera. Widać, że wystraszył się pan odliczania dni bez trenera. W końcu efekty jakieś widać, a nie protesty czy taczki. Przyjdzie Papszun i nikt nie będzie pamiętał, że trenera nie było. Nikt nawet nie będzie pamiętał, że od listopada o nic nie gramy. Brawo panie prezesie. Sezony 4 kolejne uratowane. Teraz już tylko gdybym jeszcze raz miał urodzić się i za rok walka o mistrzostwo. Zapowiada się cudowny 2026 rok. Z pomocą przyjdą nam meczyki jak prezesowi znowu zabraknie pieniędzy. W koncu Papszun ma ważny kontrakt, a my nie zapłacimy. Meczyki muszą więcej pisać o Świerczewskim, że cham i że sztab na Papszuna czeka, który skompletował… Tylko jeleń odda pracownika na kontrakcie za darmo do konkurencji… a do jelenia każdy wie, że bliżej miodkowi. Albo zróbmy licznik. Dni zatrzymywania Papszuna przez Świerczewskiego. Może to na niego zadziała. odpowiedz

geds - 22 godziny temu, *.play-internet.pl Teraz to ja nie widzę problemu. Skoro nie potrafili załatwić sprawy w przerwie na reprezentację to: po pierwsze po co było wogóle zwalniać Iordanescu przed końcem roku, przynajmniej organizacja gru się nie rozpadała tam jak teraz, po drugie po co Papszun teraz skoro od dziś zostanie 1,5 tygodnia gry co trzy dni. I niby co on ma z nimi zrobić? Dziś Gliwice, czwartek Armenia, w weekend znów Piast i w czwartek Linkoln.. odpowiedz

Mateusz z Gór - 20 godzin temu, *.orange.pl @geds: Oczywiście nie kibice zwalniają trenerów, ale na pewno jakis wpływ opinii publicznej na zwalniającego i zwalnianego jest. Ja pamiętam, co działo sie na forum jakiś czas temu, Jak mali ciałem i duchem "specjaliści" lżyli tenera i piłkarzy. Jak bardzo nagle kochali Fejo i Guala. Aż odechciewało się pisać.

Teraz widać coraz wyraźniej przyczyny zapaści drużyny. To trzymanie "specjalisty" od bramkarzy, który zabrania wychodzic do dośrodkowań. To dwóch dublujacych się dyrektorów przy braku porządnego skautingu i jakichkolwiek wzmocnień z akademii. To "specjalista" od SFG, w których jesteśmy chyba najgorsi w lidze, a który zostaje w nagrodę za te "osiągnięcia" głównym trenerem.

Tą przyczyną jest właściciel. To jego chciwość i reagowanie juz po skutku doprowadziło Klub do obecnego miejsca w tabeli.

Odpowiadam od razu mądrym inaczej, którzy bedą proponować odkupienie Klubu. Nie zrobie tego, bo po pierwsze własciciel nie chce go sprzedać, (ma w tym widocznie dobry interes), a po drugie mnie nie stać. odpowiedz

wtf - 22 godziny temu, *.32.154 Dzień przed zimowym obozem okaże się,że Sraków nie puści Papszuna bez odszkodowania i każe mu zostać do lata😂Proponuję dać Nijakiemu 10 letni kontrakt,wtedy dopiero pokaże swój prawdziwy kunszt,a zamiast Papszuna zatrudnić 3 dyr.sportowego!Klub mem! odpowiedz

Lesio - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Żenada odpowiedz

Typowy kacperek - 22 godziny temu, *.play-internet.pl Czyli mamy szansę do końca roku zająć miejsce premiowane spadkiem ligę niżej. Masakra 🤯 odpowiedz

Jurek - 22 godziny temu, *.versanet.de Co za niespodzianka!!!

Proponuję by od nowego roku trenerem został ktoś z kibicòw.

Może to być funkcja przechodnia. Co miesiąc inny kibic. odpowiedz

Franco - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Profesjonalnie i elegancko. Mój klub to wizytówka polskiej piłki. Można? odpowiedz

Bialasila - 22 godziny temu, *.vectranet.pl walka o utrzymanie i bardzo dobrze ,nic tak nie buduje jak walka ,tylko jej tu niema ,więc derby jak najbardziej aktualne haa haaa Darek pozdrawiam . odpowiedz

Gość niedzielny - 23 godziny temu, *.tpnet.pl Szczerze to współczuję jemu ,ma grupę piłkarzy beż ambicji honoru i żle przygotowanych do sezonu.Rumun po Fejo dostał zgliszcza i tylko dopełnił dzieła zniszczenia. Dzisiaj pewnie remis maks albo obciach i 0-1.Nie wie czy śmiać się czy płakać. Szkoda na nich czasu i nerwów.🖐 odpowiedz

Lesiu - 23 godziny temu, *.tpnet.pl Ale byłaby kompromitacja jak by nie przyszedł w przerwie zimowej do LEGII Papszun...:-/ Mam jednak wrażenie, że nie udźwignie Marek NASZEJ LEGII :-( odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 23 godziny temu, *.mm.pl Litera (L) w nazwisku Mioduskiego symbolizuje jego miłość do Legii i skuteczność decyzji. odpowiedz

Darek - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl Klub wydał oświadczenie po 36 dniach bez trenera. Brawo.

Taka informacja wszystko zmienia. Od teraz same zwycięstwa. odpowiedz

Derwall - 23 godziny temu, *.orange.pl jeden z Najgorszych trenerów , a jego bilans na koniec swej kadencji będzie miał 0-2-12, taki to oto mamy zarząd i zlepek dyrektorów (a ktoś tu niedawno twierdził że Żewłak postawi to wszystko na nogi , a ja twierdze dotąd będzie dyrektorem puki nie wypromuje synalka i nie opchnie go gdzieś za dobry kontrakt dla synusia) taki mamy klimat w Legii. Właściciel się nie zna więc polega na zdanie tych pseudo-działaczy odpowiedz

Rumcajs - 23 godziny temu, *.246.17 Zły nagłówek. Powinno być Inaki Astiz trenerem roku! Ten sztab na to zasługuje. odpowiedz

Piotrek - 06.12.2025 / 11:46, *.gigainternet.pl Bedzie tak - Astiz trenerem do końca sezonu i modły o utrzymanie. Papszun przyjdzie za darmo latem, bo skąpiec nie ma kogo sprzedać by zapłacić Rakowowi. Rakow zatrudni nowego trenera, a Papszuna zawiesi w obowiązkach do końca sezonu. odpowiedz

geds - 22 godziny temu, *.play-internet.pl @Piotrek:

Akurat w tym oknie Mioduski nie był skąpcem, tylko wtedy nadszedł czas próby dla dyrektorów i scaitingu. Pokazali kogo i na kiedy potrafią znaleźć. Dopiero zaczęła się łapanka, gdy inni po poszukiwaniach w rundzie, w przerwie między rundami podpisywali umowy. odpowiedz

Trampek - 17 godzin temu, *.orange.pl @geds: Jeden z niewielu - głos rozsądku , przedstawiający obecną rzeczywistość ! Masz w 100 % rację . odpowiedz

FENOMEN ASTIZ - 06.12.2025 / 11:42, *.t-ipconnect.de Gość latami się uczył u boku wielu trenerów, aby potem gdy dostał szansę się zbłaźnić i zrobić z siebie pośmiewisko. Takie osoby są w sztabie Legii. Malarza i Jędrzejczyka też jak naszaybciej pogonić. odpowiedz

Jędza - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl @FENOMEN ASTIZ: sam się pogoń odpowiedz

ktoś - 06.12.2025 / 11:30, *.t-mobile.pl No to zima w strefie spadkowej nas czeka. odpowiedz

L - 06.12.2025 / 11:25, *.play.pl Obudzili sie na 2 mecze do konca, że wypadaloby dac sygnal druzynie, ze maja trenera do konca roku i zeby sie skupili na meczach. Niesamowite to jest. Jedyna sluszna decyzja, Papszun i tak by w kilka dni nic nie poprawil, najlepiej jakby byl od przygotowan, to nie, przez to zamieszanie gralismy padake, nie zdziwie sie jak wygramy 2 mecze z Piastem i w pucharach bo sie w koncu sytuacja wyklarowala i kazdy wie na czym stoi. A w gabinetach ebda z siebie dumni, że to dzieki nim xd odpowiedz

Sober - 06.12.2025 / 11:01, *.orange.pl Gdyby nawet dzisiaj Papszun zastąpił Astiza, to i tak do przerwy zimowej nic by się nie zmieniło. Na wiosnę też nie ocżekuje spektakularnej zmiany, ważne żeby zacząć wygrywać i utrzymać się w lidze a może dopiero w następnym sezonie pomyśleć o czymś ambitniejszym..

Ja osobiście czekam już na przerwę zimową i chyba każdy inny kibic Legii. odpowiedz

L - 06.12.2025 / 11:26, *.play.pl @Sober: No dokladnie, dlatego powinni od razu wpasc na ten pomysl, ze nie ma co negocjowac z Rakowem teraz, dogadac sie na koniec roku i przede wszystkim zakomunikowac to, zeby zespol spokojnie sie przygotowywal, a nie że tam kazdy juz myslal, ze zaraz Papszun i nie ma co sluchac Astiza. I potem zdziwienie, ze nie wygrywalismy. odpowiedz

Ja - 22 godziny temu, *.orange.pl @L: oni Astiza nie słuchali i słuchać nie będą. Widziałem kilka wywiadów z piłkarzami (trudno mi napisać to słowo) i NIKT nie nazwał go trenerem - każdy mówił o nim Inaki. No to jak mają go słuchać jak to jest kumpel z boiska odpowiedz

geds - 22 godziny temu, *.play-internet.pl @Sober:

Ja oczekuję spektakularnej zmiany, bo ten skład nie jest słaby. Brakuje 2 napastników i to nie rakicj z 2 ligi francuskiej albo hiszpańskiej tylko bardzo dobrych. odpowiedz

KAMI(L) - 06.12.2025 / 10:56, *.play.pl Pewnie skończymy w strefie spadkowej i bez pucharów na wiosnę, ale mimo wszystko mnie inna rzecz bardziej martwi (a właściwie wku**ia) - gdyby teraz jednak Marek Papszun się rozmyślił to ten cały zarząd z PanDarkiem na czele obsra się w zbroje po pachy bo na 1916% nie mają żadnego planu B. 🏆🥇👏 odpowiedz

asa - 06.12.2025 / 10:49, *.tpnet.pl ile punktów obstawiacie w 4 meczach bo ja 4💪💪💪💪 odpowiedz

eLmo - 22 godziny temu, *.amazon.com @asa: taki z Ciebie optymista odpowiedz

Maciej L - 21 godzin temu, *.t-ipconnect.de @asa: 0 odpowiedz

Przemko - 20 godzin temu, *.244.231 @asa: Ja jeden i może pół 😛 odpowiedz

kacperek - 06.12.2025 / 10:48, *.play.pl Mam nadzieje ze jego rola już sie skończy ! i będzie trenerem rezerw, bo sie nie nadaje !!! od tylu lat jest zwykłym tłumaczem . Chłop psychicznie nie nadaje sie do Legii na takim miejscu jak jest !! odpowiedz

Chudy Grubas - 06.12.2025 / 10:47, *.78.243 Przy tym całym chaosie informacyjnym i ciągłą podnietą dziennikarską, ten komunikat najlepszy z możliwych, no i konieczny. Jest jak jest, inaczej nie będzie, trzeba się skupić na najbliższych meczach i spróbować wyciągnąć maxa. odpowiedz

WTF - 06.12.2025 / 10:43, *.247.7 Jakim cudem przychodzimy jeszcze na mecze ??

Jakim cudem prowadzimy doping ??

Dlaczego trybuny to akceptują ??

Dlaczego ŻYLETA milczy ??



Proszę niech ktoś mi to wyjaśni...🔥 odpowiedz

Egon - 06.12.2025 / 11:10, *.waw.pl @WTF:



Może dlatego, że na stadionie siedzą prawdziwi kibice Legii, a zmieniacze nicków, których nie interesują żadne sprawy związane z Legia poza tym, żeby był pusty stadion siedzą w tym czasie w internecie i plują na ludzi chodzących na mecze. odpowiedz

Bardzo stary kibic - 06.12.2025 / 11:47, *.t-mobile.pl @Egon: Masz rację! odpowiedz

Dariusz - 06.12.2025 / 10:36, *.play-internet.pl I to jest rozsądna decyzja. Nowy trener i tak by już nic nie zrobił w tych ostatnich meczach. odpowiedz

Witam - 06.12.2025 / 10:34, *.centertel.pl Lubię go ale on się nie nadaje.

Do młodzieży tak. odpowiedz

Egon - 06.12.2025 / 10:30, *.waw.pl Formy do końca sezonu nikt już nie wypracuje, więc równie dobrze możemy dograć rundę nawet bez trenera, bo piłkarze nie siedzą w tym biznesie od wczoraj, więc wiedzą, co robić na boisku.



To sam zespół musi sie spreżyć i dać z siebie tyle ile tylko może przy obecnej formie. odpowiedz

loczek to faja - 06.12.2025 / 10:29, *.play-internet.pl zajebiscie😂 odpowiedz

Wojtek86 - 06.12.2025 / 10:29, *.play.pl Wspaniała decyzja zarządu. Brawo Mioduski. odpowiedz

