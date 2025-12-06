Inaki Astiz trenerem do końca roku

Grzegorz Mokry, Inaki Astiz - fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Redakcja
źródło: meczyki.pl / Legionisci.com

Inaki Astiz zostaje na stanowisku trenera Legii Warszawa do końca rozgrywek w tym roku - taką informację przekazali w szatni przedstawiciele Legii Warszawa piłkarzom stołecznego zespołu - informują meczyki.pl.

"Drużyna ma się skupić na pracy, a informacja choć trochę zniwelować efekt cotygodniowej tymczasowości i uspokoić szatnię" - czytamy.

 


Ponadto do sztabu dołączył trener pracujący na co dzień w zespole Legii II, która już zakończyła rozgrywki, Filip Raczkowski. Ma on dać wsparcie Astizowi, żeby osiągać jak najlepsze wyniki w pozostałych 4 meczach tego roku.


Dziś o godzinie 20:15 Legia zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice.


tagi:
Komentarze (85)

+dodaj komentarz
Ja - 18 minut temu, *.telia.com

To delikatny przekaz że ten rok bez zwycięstwa.

odpowiedz
ras4 - 12 godzin temu, *.vectranet.pl

od razu dajcie walkowera .... szkoda tylko kibica

odpowiedz
fan1956 - 12 godzin temu, *.tpnet.pl

Brawo i uspokoił piast - CWKS DZIADY 2 : 0, oby tak dalej tego uspakajania !!!

odpowiedz
Żrdw - 13 godzin temu, *.orange.pl

Polityka transferowa do zmiany. Ostatnio udało się kilku piłkarzy postawić na nogi. Działa to gdy ma się ekipę i jednego można wrzucić żeby łapał formę. Ale jak się ściąga samych piłkarzy bez formy to efekt jest jak widać.

odpowiedz
Hiszpan - 13 godzin temu, *.telnaptelecom.pl

Słowo trener jest nieporozumieniem.

odpowiedz
Andre as - 14 godzin temu, *.play-internet.pl

Chore to. Nieuk trenerem Legii. DYWERSJA zarządu.

odpowiedz
Mike - 15 godzin temu, *.orange.pl

Legia spadnie. Awansuje Wisła i Wieczysta i Legia będzie pod 3ma Krakowami haha:)

odpowiedz
Filipek - 17 godzin temu, *.datapacket.com

Inaki Astiz trenerem roku !!!! nie do końca roku nie robcie byków drogą redakcji 🤩

odpowiedz
Roma - 17 godzin temu, *.lunet.eu

Powodzenia panie Astiz. I trochę więcej odwagi.

odpowiedz
Szymon - 17 godzin temu, *.play.pl

Ha ha ha ja myślę że on będzie do końca sezonu, nabierze doświadczenia o będzie gotowy na pierwszą ligę. Pudel won😜

odpowiedz
Sobal 74 - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl

Żewłakow i miodyski gdzie te mistrzostwo gdzie niby te najleosze transfery najlepsi piłkarze w historii legi obudźcie się kuocie dobre okulary zobaczcie jak ci najleosi graja i które miejsce ma NASZA KEGIA NIEUDACZNICY

odpowiedz
Adam - 15 godzin temu, *.play.pl

@Sobal 74: właściciel to klaun, piłkarze to parodyści, ten klub to mem. Spadnie CWKS na sezonów sześć 😜

odpowiedz
Sobal 74 - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl

Mioduski że swoją ferajna są grabarzami naszej uko hanej legii kompletnie ma w duie ze legia jest w strefie spadkowej że niema trenera od ponad miesiąca to poprostu czysty sabotaz że strony władz legii

odpowiedz
Wołomin NR - 18 godzin temu, *.orange.pl

Czy leci z nami pilot?!

odpowiedz
Martinez76 - 19 godzin temu, *.t-mobile.pl

Hahahahahaha💩

odpowiedz
Alex Bielany - 19 godzin temu, *.centertel.pl

Przyjdzie Papszun jak nie będzie już co zbierać

odpowiedz
ops2 - 18 godzin temu, *.centertel.pl

@Alex Bielany: jeśli liczyłeś na mistrza w tym sezonie to nawet Dawid Coperfield by tu nie pomógł. Dziś to Rakow jest lepszym klubem od Legii i wcale nie mamy wielu argumentów żeby „rządzić na rynku”. Oby Papszun wogole przyszedł bo inaczej faktycznie nie będzie „co zbierać” 🤯

odpowiedz
t - 19 godzin temu, *.centertel.pl

Jesteśmy na spadkowej🤔

odpowiedz
Paczkomat - 19 godzin temu, *.plus.pl

To dziś wygrają!!

odpowiedz
Sobol - 20 godzin temu, *.melita.com

Papszun pewnoe utrzyma Legie w lidze ale pucharów i tak nie bedzie. Wtedy Lokowany wyprzeda pół składu i Papszun obudzi sie z ręką w nocniku.

odpowiedz
Mateusz - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl

@Sobol: a po co nam te puchary jak nic nie wygrywa w lidze od lat

odpowiedz
Micha - 20 godzin temu, *.interwan.pl

No i cyk... strefa spadkowa. Będą derby w 1.lidze?

odpowiedz
Pud Elek - 19 godzin temu, *.113.7

@Micha: Nie no aż tak to nie. Polonia przecież awansuje.

odpowiedz
Guny - 20 godzin temu, *.223.42

Idealnie ta decyzja komponuje się z lądowaniem w strefie spadkowej😎

odpowiedz
Pantrener - 20 godzin temu, *.centertel.pl

A nie mówiłem że będziemy w strefie spadkowej?? Od dziś już tylko gorzej przed sezonem mówiłem o miejscach 5-7 i dalej się tego trzymam bo nasza liga się wyrównała nie ma już mocnych zespołów są tylko słabe 💪

odpowiedz
L - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl

Rozpisujemy sie na temat trenerów. A prawda jest taka ze piłkarze oprocz Augystyniaka, Wszołka i może Piątkowskiego nie mają JAJ. Zapominaja o jednej bardzo waznej sprawie, Papszun bedzie analizował ich grę pod koniec rundy i nie zostawi gwiazdeczek, którym niechce się biegać. Jest taka kadra z takimi umiejętnościami, że na litość boską z dołem tabeli powinni wygrywac bez problemów z treneram lub bez. Pierwsze co bym zrobił to zabrał opaskę kapitana Kapusce. Lubię go i cenię jego umiejetnoaci ale nie nadaje sie na ta funkcje, jest za grzeczny. Kapitan musi byc czasem hamem i potrafic opier...ć kolegów jak gra sie nie kleii.

odpowiedz
77/82 - 18 godzin temu, *.play.pl

@L: @L: te same bezjajeczne kluchy jak Kapustka, Elitim, Kapudai, Goncalves czy Vinagre potrafiły z powodzeniem grać w zeszłym sezonie w pucharach i wygrywać z Betisem i Chelsea. Tak naprawdę w każdej drużynie masz max kilku kozaków i resztę, która gra na tyle dobrze, na ile dobrze funkcjonuje cały zespół. Gdyby było inaczej, nie miałoby znaczenia kto jest trenerem.

odpowiedz
Wyrwikufel - 20 godzin temu, *.244.231

Pięknie 😡 Właśnie Legia zameldowała się w strefie spadkowej a tu taki cymbał za sterami 🤬

odpowiedz
Alan - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl

Co Wy chcecie ?

To jest legionista jak Tobiasz czy Rosołek.....

odpowiedz
go(L)op - 21 godzin temu, *.shlnet.pl

juz to fajnie wygląda patrzeć na Legie pod kreską.... Czy Papszun czy inny trener nie pomoże Swięty Boze, do póki mózgów tych gwiazdeczek nie dotrze słowo .AMBICJA.

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 21 godzin temu, *.110.14

Własnie, po wygranych Lechii i Arki zlecielismy do strefy spadkowej. Brawo!
MIODUCH NA TACZKĘ!💩

odpowiedz
Zły - 21 godzin temu, *.play.pl

Nie no i ekstra ,Legia od 5 min jest w strefie spadkowej , a my dalej dziadujemy,najlepszy numer to by lokowi zrobił prezes Rakowa jakby Papszuna zesłał do rezerw i nie pozwolił mu odejść do końca kontraktu,ale by miał loki mine,no cóż podobno w święta magia działa.
A tak całkiem serio dwie wygrane w lidze konferencji to 1 mln euro,tyle co dzisiaj trzeba zapłacić za Papszuna, czy to jest naprawdę takie trudne do wydedukowania.
Jeżeli teraz ich nie wygramy to proponuję co mecz ,90 minut krzyczeć Miodek co,ty ofermo.
😇😇😇

odpowiedz
Mioduski won łajdaku - 21 godzin temu, *.orange.pl

To dopiero mikołajkowy prezent + strefa spadkowa po wygranej arki nad motorem.

odpowiedz
Sobal 74 - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl

I co k,,,a działacze szczęśliwi jesteście jak widzicie tabele nierobie nic żeby cokolwiek zmienić nienadajecie się di niczego Żewłakow bobic mioduski spójsxue na tabele

odpowiedz
Dario - 21 godzin temu, *.com.pl

Wszyscy ze sztabu out siedzi tyle czasu i nic się nie nauczył

odpowiedz
Jurek - 22 godziny temu, *.inetia.pl

Dziady znajdują się w strefie spadkowej. Obecny twór to nie jest Legia. Ukradli nam klub i to co kochamy. Na pal!

odpowiedz
eLmo - 22 godziny temu, *.amazon.com

☹️

odpowiedz
Mz80 - 22 godziny temu, *.centertel.pl

Panie Darku proszę zatrudnić mnie za pół pensji tego co Żewłakow i Bobić gożej nie będzie lepiej też na pewno nie i ja też nie ogarnę trenera więc po co przepłacać 🤣

odpowiedz
Yeti - 20 godzin temu, *.244.231

@Mz80: Gożej nie będzie! 🤣

odpowiedz
gazza - 22 godziny temu, *.inetia.pl

🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢
🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢
🔴🔴🔴🔴🔴⚪️ P U S T Y ⚪️🟢🟢🟢🟢🟢
🔴🔴🔴🔴🔴 ⚪️STADION⚪️🟢🟢🟢🟢🟢
🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢
🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

odpowiedz
Adam - 15 godzin temu, *.play.pl

@gazza: Kumaci, żonaci i ultrasi, ci co skaczą i śpiewają na akcję pusty stadion zapraszają! 👍

odpowiedz
Obcy - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl

Kompletni dyletanci. Żewłakow i Bobic do zwolnienia się nadają. Ciekawe czy jest w poważnej piłce klub gdzie tyle czasu brak pierwszego trenera. Jesteśmy pionierami.

odpowiedz
bukers - 22 godziny temu, *.inetia.pl

Już chyba babcia szatniarka miałaby lepszy bilans meczowy niż ten nieudacznik z Hiszpanii !!!
A wy dalej na mecz i kupować kiełbaski...Mioduski sie ucieszy...znowu...

odpowiedz
Tom - 22 godziny temu, *.vectranet.pl

Ja tylko czekam na newsa pod tytułem "Papszun nie dla Legii"

odpowiedz
Licznik - 22 godziny temu, *.plus.pl

Dziękujemy prezesie za trenera. Widać, że wystraszył się pan odliczania dni bez trenera. W końcu efekty jakieś widać, a nie protesty czy taczki. Przyjdzie Papszun i nikt nie będzie pamiętał, że trenera nie było. Nikt nawet nie będzie pamiętał, że od listopada o nic nie gramy. Brawo panie prezesie. Sezony 4 kolejne uratowane. Teraz już tylko gdybym jeszcze raz miał urodzić się i za rok walka o mistrzostwo. Zapowiada się cudowny 2026 rok. Z pomocą przyjdą nam meczyki jak prezesowi znowu zabraknie pieniędzy. W koncu Papszun ma ważny kontrakt, a my nie zapłacimy. Meczyki muszą więcej pisać o Świerczewskim, że cham i że sztab na Papszuna czeka, który skompletował… Tylko jeleń odda pracownika na kontrakcie za darmo do konkurencji… a do jelenia każdy wie, że bliżej miodkowi. Albo zróbmy licznik. Dni zatrzymywania Papszuna przez Świerczewskiego. Może to na niego zadziała.

odpowiedz
geds - 22 godziny temu, *.play-internet.pl

Teraz to ja nie widzę problemu. Skoro nie potrafili załatwić sprawy w przerwie na reprezentację to: po pierwsze po co było wogóle zwalniać Iordanescu przed końcem roku, przynajmniej organizacja gru się nie rozpadała tam jak teraz, po drugie po co Papszun teraz skoro od dziś zostanie 1,5 tygodnia gry co trzy dni. I niby co on ma z nimi zrobić? Dziś Gliwice, czwartek Armenia, w weekend znów Piast i w czwartek Linkoln..

odpowiedz
Mateusz z Gór - 20 godzin temu, *.orange.pl

@geds: Oczywiście nie kibice zwalniają trenerów, ale na pewno jakis wpływ opinii publicznej na zwalniającego i zwalnianego jest. Ja pamiętam, co działo sie na forum jakiś czas temu, Jak mali ciałem i duchem "specjaliści" lżyli tenera i piłkarzy. Jak bardzo nagle kochali Fejo i Guala. Aż odechciewało się pisać.
Teraz widać coraz wyraźniej przyczyny zapaści drużyny. To trzymanie "specjalisty" od bramkarzy, który zabrania wychodzic do dośrodkowań. To dwóch dublujacych się dyrektorów przy braku porządnego skautingu i jakichkolwiek wzmocnień z akademii. To "specjalista" od SFG, w których jesteśmy chyba najgorsi w lidze, a który zostaje w nagrodę za te "osiągnięcia" głównym trenerem.
Tą przyczyną jest właściciel. To jego chciwość i reagowanie juz po skutku doprowadziło Klub do obecnego miejsca w tabeli.
Odpowiadam od razu mądrym inaczej, którzy bedą proponować odkupienie Klubu. Nie zrobie tego, bo po pierwsze własciciel nie chce go sprzedać, (ma w tym widocznie dobry interes), a po drugie mnie nie stać.

odpowiedz
wtf - 22 godziny temu, *.32.154

Dzień przed zimowym obozem okaże się,że Sraków nie puści Papszuna bez odszkodowania i każe mu zostać do lata😂Proponuję dać Nijakiemu 10 letni kontrakt,wtedy dopiero pokaże swój prawdziwy kunszt,a zamiast Papszuna zatrudnić 3 dyr.sportowego!Klub mem!

odpowiedz
Lesio - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl

Żenada

odpowiedz
Typowy kacperek - 22 godziny temu, *.play-internet.pl

Czyli mamy szansę do końca roku zająć miejsce premiowane spadkiem ligę niżej. Masakra 🤯

odpowiedz
Jurek - 22 godziny temu, *.versanet.de

Co za niespodzianka!!!
Proponuję by od nowego roku trenerem został ktoś z kibicòw.
Może to być funkcja przechodnia. Co miesiąc inny kibic.

odpowiedz
Franco - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl

Profesjonalnie i elegancko. Mój klub to wizytówka polskiej piłki. Można?

odpowiedz
Bialasila - 22 godziny temu, *.vectranet.pl

walka o utrzymanie i bardzo dobrze ,nic tak nie buduje jak walka ,tylko jej tu niema ,więc derby jak najbardziej aktualne haa haaa Darek pozdrawiam .

odpowiedz
Gość niedzielny - 23 godziny temu, *.tpnet.pl

Szczerze to współczuję jemu ,ma grupę piłkarzy beż ambicji honoru i żle przygotowanych do sezonu.Rumun po Fejo dostał zgliszcza i tylko dopełnił dzieła zniszczenia. Dzisiaj pewnie remis maks albo obciach i 0-1.Nie wie czy śmiać się czy płakać. Szkoda na nich czasu i nerwów.🖐

odpowiedz
Lesiu - 23 godziny temu, *.tpnet.pl

Ale byłaby kompromitacja jak by nie przyszedł w przerwie zimowej do LEGII Papszun...:-/ Mam jednak wrażenie, że nie udźwignie Marek NASZEJ LEGII :-(

odpowiedz
Malarz spadaj do Bełchatowa - 23 godziny temu, *.mm.pl

Litera (L) w nazwisku Mioduskiego symbolizuje jego miłość do Legii i skuteczność decyzji.

odpowiedz
Darek - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl

Klub wydał oświadczenie po 36 dniach bez trenera. Brawo.
Taka informacja wszystko zmienia. Od teraz same zwycięstwa.

odpowiedz
Derwall - 23 godziny temu, *.orange.pl

jeden z Najgorszych trenerów , a jego bilans na koniec swej kadencji będzie miał 0-2-12, taki to oto mamy zarząd i zlepek dyrektorów (a ktoś tu niedawno twierdził że Żewłak postawi to wszystko na nogi , a ja twierdze dotąd będzie dyrektorem puki nie wypromuje synalka i nie opchnie go gdzieś za dobry kontrakt dla synusia) taki mamy klimat w Legii. Właściciel się nie zna więc polega na zdanie tych pseudo-działaczy

odpowiedz
Rumcajs - 23 godziny temu, *.246.17

Zły nagłówek. Powinno być Inaki Astiz trenerem roku! Ten sztab na to zasługuje.

odpowiedz
Piotrek - 06.12.2025 / 11:46, *.gigainternet.pl

Bedzie tak - Astiz trenerem do końca sezonu i modły o utrzymanie. Papszun przyjdzie za darmo latem, bo skąpiec nie ma kogo sprzedać by zapłacić Rakowowi. Rakow zatrudni nowego trenera, a Papszuna zawiesi w obowiązkach do końca sezonu.

odpowiedz
geds - 22 godziny temu, *.play-internet.pl

@Piotrek:
Akurat w tym oknie Mioduski nie był skąpcem, tylko wtedy nadszedł czas próby dla dyrektorów i scaitingu. Pokazali kogo i na kiedy potrafią znaleźć. Dopiero zaczęła się łapanka, gdy inni po poszukiwaniach w rundzie, w przerwie między rundami podpisywali umowy.

odpowiedz
Trampek - 17 godzin temu, *.orange.pl

@geds: Jeden z niewielu - głos rozsądku , przedstawiający obecną rzeczywistość ! Masz w 100 % rację .

odpowiedz
FENOMEN ASTIZ - 06.12.2025 / 11:42, *.t-ipconnect.de

Gość latami się uczył u boku wielu trenerów, aby potem gdy dostał szansę się zbłaźnić i zrobić z siebie pośmiewisko. Takie osoby są w sztabie Legii. Malarza i Jędrzejczyka też jak naszaybciej pogonić.

odpowiedz
Jędza - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl

@FENOMEN ASTIZ: sam się pogoń

odpowiedz
ktoś - 06.12.2025 / 11:30, *.t-mobile.pl

No to zima w strefie spadkowej nas czeka.

odpowiedz
L - 06.12.2025 / 11:25, *.play.pl

Obudzili sie na 2 mecze do konca, że wypadaloby dac sygnal druzynie, ze maja trenera do konca roku i zeby sie skupili na meczach. Niesamowite to jest. Jedyna sluszna decyzja, Papszun i tak by w kilka dni nic nie poprawil, najlepiej jakby byl od przygotowan, to nie, przez to zamieszanie gralismy padake, nie zdziwie sie jak wygramy 2 mecze z Piastem i w pucharach bo sie w koncu sytuacja wyklarowala i kazdy wie na czym stoi. A w gabinetach ebda z siebie dumni, że to dzieki nim xd

odpowiedz
Sober - 06.12.2025 / 11:01, *.orange.pl

Gdyby nawet dzisiaj Papszun zastąpił Astiza, to i tak do przerwy zimowej nic by się nie zmieniło. Na wiosnę też nie ocżekuje spektakularnej zmiany, ważne żeby zacząć wygrywać i utrzymać się w lidze a może dopiero w następnym sezonie pomyśleć o czymś ambitniejszym..
Ja osobiście czekam już na przerwę zimową i chyba każdy inny kibic Legii.

odpowiedz
L - 06.12.2025 / 11:26, *.play.pl

@Sober: No dokladnie, dlatego powinni od razu wpasc na ten pomysl, ze nie ma co negocjowac z Rakowem teraz, dogadac sie na koniec roku i przede wszystkim zakomunikowac to, zeby zespol spokojnie sie przygotowywal, a nie że tam kazdy juz myslal, ze zaraz Papszun i nie ma co sluchac Astiza. I potem zdziwienie, ze nie wygrywalismy.

odpowiedz
Ja - 22 godziny temu, *.orange.pl

@L: oni Astiza nie słuchali i słuchać nie będą. Widziałem kilka wywiadów z piłkarzami (trudno mi napisać to słowo) i NIKT nie nazwał go trenerem - każdy mówił o nim Inaki. No to jak mają go słuchać jak to jest kumpel z boiska

odpowiedz
geds - 22 godziny temu, *.play-internet.pl

@Sober:
Ja oczekuję spektakularnej zmiany, bo ten skład nie jest słaby. Brakuje 2 napastników i to nie rakicj z 2 ligi francuskiej albo hiszpańskiej tylko bardzo dobrych.

odpowiedz
KAMI(L) - 06.12.2025 / 10:56, *.play.pl

Pewnie skończymy w strefie spadkowej i bez pucharów na wiosnę, ale mimo wszystko mnie inna rzecz bardziej martwi (a właściwie wku**ia) - gdyby teraz jednak Marek Papszun się rozmyślił to ten cały zarząd z PanDarkiem na czele obsra się w zbroje po pachy bo na 1916% nie mają żadnego planu B. 🏆🥇👏

odpowiedz
asa - 06.12.2025 / 10:49, *.tpnet.pl

ile punktów obstawiacie w 4 meczach bo ja 4💪💪💪💪

odpowiedz
eLmo - 22 godziny temu, *.amazon.com

@asa: taki z Ciebie optymista

odpowiedz
Maciej L - 21 godzin temu, *.t-ipconnect.de

@asa: 0

odpowiedz
Przemko - 20 godzin temu, *.244.231

@asa: Ja jeden i może pół 😛

odpowiedz
kacperek - 06.12.2025 / 10:48, *.play.pl

Mam nadzieje ze jego rola już sie skończy ! i będzie trenerem rezerw, bo sie nie nadaje !!! od tylu lat jest zwykłym tłumaczem . Chłop psychicznie nie nadaje sie do Legii na takim miejscu jak jest !!

odpowiedz
Chudy Grubas - 06.12.2025 / 10:47, *.78.243

Przy tym całym chaosie informacyjnym i ciągłą podnietą dziennikarską, ten komunikat najlepszy z możliwych, no i konieczny. Jest jak jest, inaczej nie będzie, trzeba się skupić na najbliższych meczach i spróbować wyciągnąć maxa.

odpowiedz
WTF - 06.12.2025 / 10:43, *.247.7

Jakim cudem przychodzimy jeszcze na mecze ??
Jakim cudem prowadzimy doping ??
Dlaczego trybuny to akceptują ??
Dlaczego ŻYLETA milczy ??

Proszę niech ktoś mi to wyjaśni...🔥

odpowiedz
Egon - 06.12.2025 / 11:10, *.waw.pl

@WTF:

Może dlatego, że na stadionie siedzą prawdziwi kibice Legii, a zmieniacze nicków, których nie interesują żadne sprawy związane z Legia poza tym, żeby był pusty stadion siedzą w tym czasie w internecie i plują na ludzi chodzących na mecze.

odpowiedz
Bardzo stary kibic - 06.12.2025 / 11:47, *.t-mobile.pl

@Egon: Masz rację!

odpowiedz
Dariusz - 06.12.2025 / 10:36, *.play-internet.pl

I to jest rozsądna decyzja. Nowy trener i tak by już nic nie zrobił w tych ostatnich meczach.

odpowiedz
Witam - 06.12.2025 / 10:34, *.centertel.pl

Lubię go ale on się nie nadaje.
Do młodzieży tak.

odpowiedz
Egon - 06.12.2025 / 10:30, *.waw.pl

Formy do końca sezonu nikt już nie wypracuje, więc równie dobrze możemy dograć rundę nawet bez trenera, bo piłkarze nie siedzą w tym biznesie od wczoraj, więc wiedzą, co robić na boisku.

To sam zespół musi sie spreżyć i dać z siebie tyle ile tylko może przy obecnej formie.

odpowiedz
loczek to faja - 06.12.2025 / 10:29, *.play-internet.pl

zajebiscie😂

odpowiedz
Wojtek86 - 06.12.2025 / 10:29, *.play.pl

Wspaniała decyzja zarządu. Brawo Mioduski.

odpowiedz
