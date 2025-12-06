Legijni Mikołaje obdarowali prezentami dzieciaki z kilku szpitali

Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Dobrzy Ludzie jak w każde Mikołajki nie próżnują. Już w piątek grupa kibiców Legii odwiedziła szpitale dziecięce, by obdarować najmłodszych pacjentów prezentami.

REKLAMA

"Po raz pierwszy odwiedziliśmy Szpital Powiatowy w Sochaczewie, w którym wraz z Sochaczewskimi Legionistami na Oddziale Pediatrii wręczyliśmy Legiomisie oraz kalendarze i vlepki. Z Sochaczewa ruszyliśmy do Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym i dopilnowaliśmy, aby Mikołaj odwiedził dzieci na wszystkich oddziałach szpitala. Z Dziekanowa pognaliśmy saniami do Nowodworskiego Centrum Medycznego i wręczyliśmy Legiomisie na tamtejszym Oddziale Pediatrii. To był długi dzień pełen śmiechu, radości i nieoczekiwanych, ale fantastycznych reakcji dzieci, opiekunów i personelu medycznego. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego mikołajkowego rajdu" - relacjonują Dobrzy Ludzie.


Dobrzy Ludzie,Mikołajki

Dobrzy Ludzie,Mikołajki

Dobrzy Ludzie,Mikołajki

Dobrzy Ludzie,Mikołajki

Dobrzy Ludzie,Mikołajki

Dobrzy Ludzie,Mikołajki

Dobrzy Ludzie,Mikołajki

Dobrzy Ludzie,Mikołajki

Dobrzy Ludzie,Mikołajki

Dobrzy Ludzie,Mikołajki

Dobrzy Ludzie,Mikołajki

Dobrzy Ludzie,Mikołajki

Dobrzy Ludzie,Mikołajki

Dobrzy Ludzie,Mikołajki


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.