Legijni Mikołaje obdarowali prezentami dzieciaki z kilku szpitali

Dobrzy Ludzie jak w każde Mikołajki nie próżnują. Już w piątek grupa kibiców Legii odwiedziła szpitale dziecięce, by obdarować najmłodszych pacjentów prezentami.

REKLAMA

"Po raz pierwszy odwiedziliśmy Szpital Powiatowy w Sochaczewie, w którym wraz z Sochaczewskimi Legionistami na Oddziale Pediatrii wręczyliśmy Legiomisie oraz kalendarze i vlepki. Z Sochaczewa ruszyliśmy do Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym i dopilnowaliśmy, aby Mikołaj odwiedził dzieci na wszystkich oddziałach szpitala. Z Dziekanowa pognaliśmy saniami do Nowodworskiego Centrum Medycznego i wręczyliśmy Legiomisie na tamtejszym Oddziale Pediatrii. To był długi dzień pełen śmiechu, radości i nieoczekiwanych, ale fantastycznych reakcji dzieci, opiekunów i personelu medycznego. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego mikołajkowego rajdu" - relacjonują Dobrzy Ludzie.















































