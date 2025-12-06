10 pięściarzy Legii zaczyna walkę na MP

W niedzielę w Gdańsku rozpoczną się mistrzostwa Polski seniorów i seniorek w boksie. W zawodach wystartuje jedna zawodniczka Legia Fight Club, jeden zawodnik LFC oraz ośmiu pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia Warszawa.

O medale mistrzostw Polski walczyć będą: Wioletta Gahowiak (kat. -51kg), Nikolas Pawlik (kat. -55kg), Bartłomiej Rośkowicz, Szymon Brząkała, Maciej Marchel, Jakub Sulęcki (kat. -65kg), Paweł Sulęcki, Oskar Bal, Mateusz Grejber (kat. -70kg) i Alexey Sevostyanov (kat. -90kg).



