Wośkowiak tuż za podium w Finale PP

We Wrocławiu zakończyły się dziś kilkudniowe zawody Finału Pucharu Polski w strzelectwie sportowym, w których udział wzięła zawodniczka Legii, Wilhelmina Wośkowiak. Legionistka skończyła rywalizację bez medalu, a najbliżej podium była w konkurencji karabin pneumatyczny 60 strzałów (z 10m), w której skończyła na czwartym miejscu.
Wyniki legionistki:
10m karabin pneumatyczny 60 kobiet: 4. Wilhelmina Wośkowiak
50m karabin 3x20 kobiet: 6. Wilhelmina Wośkowiak
10m karabin pneumatyczny Mix: 7. Wilhelmina Wośkowiak, Bartosz Jasiecki