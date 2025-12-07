Strzelectwo

Wośkowiak tuż za podium w Finale PP

Wilhelmina Wośkowiak
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

We Wrocławiu zakończyły się dziś kilkudniowe zawody Finału Pucharu Polski w strzelectwie sportowym, w których udział wzięła zawodniczka Legii, Wilhelmina Wośkowiak. Legionistka skończyła rywalizację bez medalu, a najbliżej podium była w konkurencji karabin pneumatyczny 60 strzałów (z 10m), w której skończyła na czwartym miejscu.

REKLAMA

Wyniki legionistki:
10m karabin pneumatyczny 60 kobiet: 4. Wilhelmina Wośkowiak 
50m karabin 3x20 kobiet: 6. Wilhelmina Wośkowiak
10m karabin pneumatyczny Mix: 7. Wilhelmina Wośkowiak, Bartosz Jasiecki




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.