Liga Konferencji

Astiz: Nie dokładam sobie dodatkowej presji

Inaki Astiz - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

- Nie myślę o tym. Jasne, że nie jesteśmy w najlepszym momencie i nikt nie zakładał, że będziemy tak długo bez zwycięstwa. Nie dokładam sobie dodatkowej presji - cały czas szukam alternatyw, pomysłów, zmian personalnych albo detali w analizach, które mogą pomóc wyczyścić tę sytuację. Najlepszą odpowiedź da się tylko na boisku - mówi przed czwartkowym meczem z FC Noah Erywań trener Legii, Inaki Astiz.

REKLAMA


Sytuacja zdrowotna

- Artur Jędrzejczyk od dawna ma problem z kolanem. Ostatnio brał udział w treningach, ale czuł ból, więc zdecydowaliśmy żeby został. Noah Weisshaupt ma grypę. Elitim i JP Nsame przechodzą żmudną rehabilitację, to nie są łatwe sprawy. W przypadku Pankova sytuacja jest podobna — często ma problemy z pachwiną i trochę z mięśniem dwugłowym. To nie jest łatwa kontuzja, sprawa jest poważna. Można ją kontrolować, ale czasem wraca i wtedy nie ma sensu ryzykować. Nie ma jeszcze odpowiedniej dynamiki, więc na razie nie będzie do dyspozycji. Ostatnie trzy–cztery treningi nie trenował też z drużyną, więc został w Warszawie.

Analiza rywala


- Wiem, że rok temu w Noah był inny trener i wiem, że drużyna była na topie. W tym sezonie spodziewali się, że będzie lepiej, ale w ostatnich trzech meczach mają tylko jedno zwycięstwo, więc oni też nie są w najlepszym momencie. To drużyna walcząca, dobrze grająca bez piłki, a jeśli się im pozwoli, to mają zawodników z jakością, którzy potrafią zrobić różnicę. Musimy być na to przygotowani. Czuję, że to drużyna, która lepiej czuje się z piłką niż bez niej. Ten mecz może być ważny również pod tym kątem. Przede wszystkim jest to zespół, który nie traci wielu bramek.

Seria bez zwycięstwa i presja

- Nie myślę o tym. Jasne, że nie jesteśmy w najlepszym momencie i nikt nie zakładał, że będziemy tak długo bez zwycięstwa. Nie dokładam sobie dodatkowej presji - cały czas szukam alternatyw, pomysłów, zmian personalnych albo detali w analizach, które mogą pomóc wyczyścić tę sytuację. Najlepszą odpowiedź da się tylko na boisku. Można mówić dużo - przed meczem, po meczu - ale kibice i ludzie wokół klubu zasługują na to, żebyśmy odwrócili tę sytuację właśnie tam, na murawie. Musimy się wspierać nawzajem na boisku, każdy z każdym.

- Kto wyjdzie jutro? Zobaczymy. Mamy ograniczoną liczbę napastników, więc operujemy tym, co mamy. Ważne jest to, że w każdym meczu tworzymy sytuacje — gdyby ich nie było, byłoby dużo bardziej niepokojąco. To, że są, to jest pozytyw. Musimy lepiej dopracować ostatnie podanie, lepszy transport piłki, a zawodnicy muszą odważyć się podejmować odpowiednie decyzje. Musimy być drużyną w każdym aspekcie gry.”

Problem fizyczne?

- Po wynikach widać, że o wszystkim decydują detale. Ostatni mecz z Piastem nie był meczem, który dał wiele odpowiedzi. Warunki były trudne dla obu drużyn. To był mecz bezpośredni, mocno uzależniony od tego, co działo się na boisku i od warunków. Pojedyncze momenty przechyliły wynik na jedną stronę. Teraz potrzebujemy pełnej dyscypliny, organizacji i tego, żebyśmy dali z siebie więcej niż przeciwnik. W tym momencie to jest najważniejsze. Musimy pokazać, że zasługujemy na to, by wyjść z tej sytuacji, i żeby przeciwnicy też to widzieli.

Wsparcie ze strony klubu

- Mogę powiedzieć, że mam duże wsparcie od wszystkich osób, które pracują ze mną najbliżej. Od sztabu, od pracowników klubu, od trenerów, analityków, dyrektorów sportowych — zarówno Michała, jak i Frediego — aż po prezesa i właściciela. Cały czas czuję to wsparcie. Każdemu zależy, żebyśmy wyszli z tej sytuacji. Nie ma tutaj żadnego problemu. Teraz to przede wszystkim kwestia drużyny, żeby na boisku zrobić swoje i doprowadzić wszystko do właściwego miejsca.


konfarencja prasowa FC Noah Erewań Inaki Astiz
fot. Woytek / Legionisci.com


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.