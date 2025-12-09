Wypożyczeni: Polacy zakończyli zmagania

Wypożyczeni legioniści do krajowych ekip zakończyli swe zmagania w tym roku. Igor Strzałek wystąpił w wygranym meczu z Jagiellonią Białystok. Natomiast na zapleczu ekstraklasy, obie Pogonie tj. z Grodziska Mazowieckiego oraz Siedlec nie wygrały swoich spotkań. Zawodnicy w Hiszpanii nie mają wytchnienia. Las Palmas z Sergio Barcią w składzie straciła punkty z Mirandes, ale wypożyczony z Legii defensor był najjaśniejszą postacią spotkania.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) wybiegł w podstawowym składzie przeciwko Jagiellonii Białystok, ale został zmieniony w przerwie przez Rafała Kurzawę. Termalica wygrała 2-1 swoje spotkanie.





I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała 1-1 z Puszczą Niepołomice. Jakub Adkonis rozegrał pełne spotkanie, a Oliwier Olewiński został zmieniony w 90. minucie spotkania. W drugiej połowie na placu gry pojawili się Mateusz Szczepaniak oraz Stanisław Gieroba. Pierwszy z nich wszedł na boisko w 66. minucie i zakończył spotkanie z żółtą kartką. Natomiast Gieroba zmienił Jakuba Jędrasika w 85. minucie.

Pogoń spędzi zimę na 3. miejscu, które daje prawo gry w barażach o ekstraklasę. Grodziszczanie mają 33 punkty, czyli o 10 mniej od liderującej Wisły Kraków i o jedno “oczko” mniej od drugiej Polonii Bytom.





Pogoń Siedlce przegrała 0-2 z Wieczystą Kraków, co było piątym meczem siedlczan z rzędu bez wygranej. W spotkaniu zabrakło Bartosza Dembka. Od początku zagrał Jakub Zbróg, który spędził na murawie 80. minut. Po tej porażce Pogoń znalazła się na 12. miejscu mając 22 punkty po 19. meczach.





Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia (Las Palmas) rozegrał 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu z Mirandes będącym w strefie spadkowej. Drużyna z Wysp Kanaryjskich grała w osłabieniu od 38. minuty z powodu czerwonej kartki dla jej bramkarza. Granie w osłabieniu sprawiło, że Barcia miał sporo pracy w obronie - wygrał 6 z 8 pojedynków, miał dwa przechwyty oraz cztery wybicia. Dodatkowo pracował pod bramką przeciwnika uderzając głową obok celu. Dodatkowo, zaliczył 49 celnych podań na 54 próby.

Po 17. meczach Las Palmas zajmuje 4. miejsce z 30-punktami na koncie. Liderem jest Racing Santander mając o pięć "oczek" więcej.



