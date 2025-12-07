Papszun zamierza skomentować swoją sytuację

Marek Papszun udzielił dziś wieczorem wypowiedzi w programie Liga+ Extra, w którym został zapytany o swoją sytuację związaną ze zmianą pracy. - Wypowiem się na ten temat i to może nastąpić nawet jutro - powiedział szkoleniowiec.

- Wtedy będzie można ocenić, jak to wyglądało i wygląda z mojej perspektywy. Myślę nad tym w jakiej formule do tego dojdzie - dodał trener Rakowa.





Z kolei na pomeczowej konferencji powiedział: - Jestem zmęczony całą tą sytuacją, ale robię to dla piłkarzy i sztabu, bo na dziś jeszcze pracuję w Rakowie. Jednak, że nie jest to łatwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności i zachowania ludzi dookoła.











