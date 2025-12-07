Papszun zamierza skomentować swoją sytuację

Marek Papszun - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
źródło: Liga+ Extra / Canal+

Marek Papszun udzielił dziś wieczorem wypowiedzi w programie Liga+ Extra, w którym został zapytany o swoją sytuację związaną ze zmianą pracy. - Wypowiem się na ten temat i to może nastąpić nawet jutro - powiedział szkoleniowiec.

REKLAMA

- Wtedy będzie można ocenić,  jak to wyglądało i wygląda z mojej perspektywy. Myślę nad tym w jakiej formule do tego dojdzie - dodał trener Rakowa.


Z kolei na pomeczowej konferencji powiedział:  - Jestem zmęczony całą tą sytuacją, ale robię to dla piłkarzy i sztabu, bo na dziś jeszcze pracuję w Rakowie. Jednak, że nie jest to łatwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności i zachowania ludzi dookoła. 


 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (15)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

e(L)o - 9 minut temu, *.ksiezyc.pl

Inaki ma ubaw

odpowiedz
Egon - 25 minut temu, *.174.18

Jesteś spalony w Warszawie.

odpowiedz
Alan - 31 minut temu, *.t-mobile.pl

Czy to znaczy ze znowu bedzie liczyło sie tylko Mistrzostwo......

Ps. Najbardziej boli to ze te pilkarzyny zarabiają po 3 x wiecej od pilkarzy z klubów od ktorych dostają sromotne becki.. ale Mysle ze kibice tez tu maja swoje za uszami bo mysla ze sa z większego miasta to sa lepsi od tych z mniejszego

odpowiedz
Państwo to szyszeli? - 45 minut temu, *.orange.pl

Ludzie to jest bardzo dobry trener ale nie z tym Prezesem Dariuszem Miodulskim niestety człowiek już dawno powinien odejść z Legii Warszawa zobaczcie co zrobił z klubem A Trener Marek Papszun oczywiście by wypalił ale jak prezesem by był Bogusław Lesniodorski

odpowiedz
Dramat z tym wszystkim - 47 minut temu, *.net.pl

Ten gość zaczyna być irytujący... Jak wiedziałeś, że masz kontakt, to po co cała ta telenowela! Dokończyć sezon i wtedy negocjować. Sądzę, że duży wpływ miało to na postawę zawodników Legii... Takie, nie będziemy umierać za Astiza, bo jutro będzie Papszun... Papszuna nie ma, jest strefa spadkowa, kupa zamieszania i wielkiego wstydu!
P.S. nie piszcie mi o jakiś "ustnych ustaleniach" bo mnie śmiech ogarnia...

odpowiedz
L - 50 minut temu, *.play.pl

Mnie to sie wydaje, że on wlasnie zapowiedzial, że jutro zostanie naszym trenerem. Astiz tez rzucil po meczu, że jutro cos sie zmieni. Dzisiaj byla ostatnia kolejka w 1 lidze, trener Polonii Bytom moze juz odejsc do Rakowa, wiec wszystko by sie zgadzalo.

odpowiedz
alemarek - 56 minut temu, *.play-internet.pl

łał, bedzie komentował🤩😍

odpowiedz
Pusia - 56 minut temu, *.vectranet.pl

Czekamy na Pana Trenerze!

odpowiedz
majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42

Won do Częstochowy niemoto !!!

odpowiedz
voley - 58 minut temu, *.play.pl

@majusL@legionista.com: idiota

odpowiedz
Biała si - 55 minut temu, *.t-mobile.pl

@majusL@legionista.com: Jeszcze nie zaczął a już ma skończyć ,głupi jesteś czy jak ???

odpowiedz
Legia - 52 minuty temu, *.31.17

@majusL@legionista.com: Dlaczego nazywasz Papszuna niemotą??

odpowiedz
L - 49 minut temu, *.play.pl

@Biała si: Pytasz typa, ktory se wpisal adres meilowy w "autor", czy jest glupi? Pytanie retoryczne :d

odpowiedz
Przemek - 38 minut temu, *.vectranet.pl

@majusL@legionista.com: zgadzam się

odpowiedz
Cygan - 13 minut temu, *.146.29

@majusL@legionista.com: od lat mając do dyspozycji co prawda duże jak na ligę ale mniejsze niż Legia środki (niższy budżet płac, gorsza infrastruktura, gorsza akademia) uzyskuje lepsze od nas wyniki. w tym roku 10 pkt więcej w lidze 5 w LK i nadal w PP. teoretycznie, dając mu podobną do tego co miał w rakowie władzę = powinniśmy na tym wygrać

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.