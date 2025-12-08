LK: Ligowe wyniki rywali Legii. Noah tkwi w kryzysie

W ostatnim tygodniu swoje spotkania ligowe rozegrali rywale Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Czwartkowy przeciwnik "Wojskowych" - Noah Erywań - kontynuuje swoją fatalną serię. Tym razem armeński zespół przegrał na własny stadionie, notując szósty mecz bez zwycięstwa z rzędu. Dwa pewne zwycięstwa zanotował natomiast Lincoln Red Imps, który awansował na pozycje wicelidera gibraltarskiej ekstraklasy.

Noah Erywań

Armeński zespół, podobnie jak Legia, tkwi w dużym kryzysie. W ramach 16. kolejki Barcragujn chumb FC Noah Erywań po niezwykle ostrym meczu przegrała na własnym stadionie z BKMA Erywań 2-3. Do przerwy najbliższy rywal stołecznego zespołu przegrywał już 1-3. Od 25. minuty Noah grała w osłabieniu po bezpośredniej czerwonej kartce dla napastnika, Nardina Mulahusejnovicia, a od 63. minuty musiała radzić sobie w 9. po kolejnym bezpośrednim wykluczeniu pomocnika, Bilala Fofany. Dla drużyny z Erywania był to już 6 mecz z rzędu bez zwycięstwa. Ostatni raz wygrywał pod koniec października, a łącznie w 10 ostatnich występach wygrał tylko raz. W armeńskiej ekstraklasie Noah zajmuje 5. miejsce z 11-punktową stratą do lidera.





FC Noah Erywań 2-3 (1-3) BKMA Erywań

0-1 - 3' Grenik Petrosjan

1-1 - 9' Helder Ferreira

1-2 - 23' Grenik Petrosjan

1-3 - 44' Narek Howhannisjan

2-3 - 55' Helder Ferreira





Noah: 16. Timothy Fayulu - 19. Howhannes Hambardzumjan (77' 18. Artem Awanesjan), 39. Nathanaël Saintini, 3. Siergiej Muradian, 33. David Sualehe - 88. Yan Eteki (46' 9. Matheus Aiás) - 7. Hélder Ferreira, 17. Gustavo Sangaré (36' 71. Bilal Fofana), 27. Gor Manweljan (46' 23. Aram Czamojan), 47. Marin Jakoliš (84' 14. Takuto Oshima) - 32. Nardin Mulahusejnović





żółte kartki: Sangaré 19', Hambardzumjan 34', Ferreira 45+6' - Askarjan 18', A. Petrosjan 45+5', G. Petrosjan 45+6', Dawtjan 74', Arakeljan 76'





czerwone kartki: Mulahusejnović 25', Fofana 63'

















Lincoln Red Imps



W ostatnim tygodniu Lincoln rywalizował w lidze dwukrotnie. W środku tygodnia w zaległym spotkaniu 2. kolejki gibraltarskiej ekstraklasy przyszły rywal Legii pewnie pokonał Glacis United FC na własnym stadionie aż 6-1. W niedzielę natomiast Lincoln ponownie bez problemów poradził sobie ze swoim przeciwnikiem, pokonując FC Hound Dogs w ramach 14. kolejki Gibraltar Football League 4-0. Zespół z Gibraltaru tym samym na dobre powrócił do pozytywnej formy. Dzięki tym wynikom Lincoln awansował na pozycję wicelidera. Do 1. miejsca w tabeli traci jeszcze trzy punkty, lecz ma do rozegrania dwa mecze zaległe, w tym spotkanie z liderem.





04.12.2025 Lincoln Red Imps 6-1 (3-1) Glacis United FC

1-0 - 12' Kike Gómez

2-0 - 22' Kike Gómez

2-1 - 28' Evan Thomas

3-1 - 43' Bernardo Lopes

4-1 - 57' Toni

5-1 - 65' Nicholas Pozo

6-1 - 75' Boubacar Dabo





Lincoln: 1. Nauzet Santana - 4. Nicholas Pozo, 6. Bernardo Lopes, 8. Mandi, 9. Kike Gómez (60' 99. Ayman Elsayed Mohamed Elayed Elghobashy), 15. Rafael Muñoz (75' 28. Borja Fernández), 18. Toni (70' 80. Boubacar Dabo), 21. Nano, 22. Graeme Torrilla (75' 19. Kyle Clinton), 23. Joe, 30. Yussef Flalhi Idrissi (70' 11. Juan Arguez)





żółta kartka: Sowerby (Glacis)





czerwona kartka: Negron (Glacis)





07.12.2025 Lincoln Red Imps 4-0 (3-0) FC Hound Dogs

1-0 - 17' Kike Gómez

2-0 - 23' Bernardo Lopes

3-0 - 42' Nicholas Pozo

4-0 - 47' Ayman Elsayed Mohamed Elayed Elghobashy





Lincoln: 13. Jaylan Hankins - 3. Christian Rutjens, 4. Nicholas Pozo (70' 19. Kyle Clinton), 6. Bernardo Lopes, 8. Mandi (70' 28. Borja Fernández), 9. Kike Gómez (46' 99. Ayman Elsayed Mohamed Elayed Elghobashy), 11. Juan Arguez, 15. Rafael Muñoz (62' 5. Ibrahim Ayew), 18. Toni, 21. Nano (62' 23. Joe), 80. Boubacar Dabo





żółte kartki: Clinton (Hounds)





czerwona kartka: Clinton (Lincoln)











