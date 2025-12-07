Młodzież: mecze weekendowe

Legia U17 zremisowała 1-1 w meczu towarzyskim ze Zniczem Pruszków U19. Legia U16 zremisowała 2-2 z Wisłą Płock. Zespół U15 pokonał 2-1 Arkę Gdynia. Legia U14 uległa 2-3 Widzewowi w Łodzi. Zespoły U12 i U13 zmierzyły się z towarzysko z Jagiellonią, natomiast Legia U11 zagrała w Profbud Cup i Varsovia Cup, zwycieżająć w drugim z nich.

Sparing: Legia U17 1-1 (0-0) Znicz Pruszków U19

Gole:

0-1 76 min. Kosiński

1-1 80 min. Adrian Pućka (as. Xavier Dąbkowski)





Legia: Nikodem Gimiński (46' Franciszek Golański [10]) - gracz testowany I (60' Jan Rodak), Marek Suchodół [10], Jarosław Kuc [10](46' Marcel Laszczyk [10]), Szymon Siekaniec [10] - gracz testowany II, Franciszek Stępniewski [10] (Xavier Dąbkowski [10]), Edo von Brandt - Etchemendigaray - Igor Brzeziński [10](46' Hoang Nguyen), gracz testowany III (60' Adrian Pućka [10]), Dawid Mastalski

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Kamil Kuprianowicz, Bartosz Przybył













Sparing U16 (2010 i mł.): Legia 2-2 (2-1) Wisła Płock

Gole:

0-1 25 min. Bartosz Kamiński

1-1 33 min. Mikołaj Maćkowiak (as. Dawid Rodak)

2-1 40 min. Aleksander Badowski (as. Michał Kucała)

2-2 85 min. Mateusz Maliszewski





Strzały (celne) [35-90']: Legia 10 (8) - Wisła 5 (2)





Legia: Błażej Ślazyk (46' Stanisław Kwiatkowski) - Aleks Szybalski [11](41' Olivier Pruszyński), Mikołaj Maćkowiak Ż, Cyprian Lipiński [11](46' gracz testowany), Artur Szmyt (76' Cyprian Lipiński [11]) - Dawid Rodak (Kpt), Aleksander Badowski (61' gracz testowany II), Bartosz Przybyłko (46' Filip Reszka [11]) - Aleks Rzepkowski (61' Antoni Błoński*), Michał Kucała [11](61' gracz testowany III), Jan Szybicki (46' Kacper Kwiatkowski [11])

Trener: Michał Gadowski, II trener: Łukasz Turzyniecki, Filip Jadacki





Sparing U15 (2011 i mł.): Legia Warszawa 2-1 Arka Gdynia

Gole:

1-0 48 min. Fryderyk Paprocki (as. Aleksander Dąbrowski)

2-0 62 min. Jan Kaczorowski (as. Szymon Wlazło)

2-1 68 min. Artur Grigoryan (z wolnego)





Strzały (celne): Legia 29 (13) - Arka 7 (3)





Legia: Jan Nowicki (41' Gabriel Magdziak) - Szymon Piegat (41' Stanisław Głębowski), Tytus Mndakiewicz, gracz testowany - Marcin Kośmiński, Antoni Kośmider (41' Wojciech Kuś), Jan Kaczorowski, Kajetan Zaliwski (41' Szymon Wlazło) , Mikołaj Ćwikilewicz - Bartłomiej Cząstka [12] (41' Aleksander Dąbrowski), Fryderyk Paprocki

Trener: Jakub Zapaśnik, II trenerzy: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński





Sparing U14 (2012 i mł.): Widzew Łódź 3-2 (0-1) Legia Warszawa

Gole:

0-1 29 min. 0-1 gracz testowany (as. Nikodem Staroń)

1-1 44 min.

2-1 50 min. (rzut karny)

2-2 52 min. Filip Jasiński

3-2 54 min.





Legia: gracz testowany, Julian Onyszko - Krzysztof Opasnowski, Antoni Strąk, Jakub Kruk, Igor Arkuszewski, Oskar Matusdiewicz, Filip Jasiński, Klaudiusz Półtorak, Nikodem Staroń, gracz testowany, Aleksander Rybka, Natan Turniak, Adam Smoła, Michał Har, Mateusz Krzyczmonik, Karol Szczepek, Łukasz Stankiewicz

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Maciej Kokosza, Adrian Wojtysiak





Jagiellonia Białystok '13 - Legia U13 (sparing)

Jagiellonia Białystok '14 - Legia U12 (sparing)









Turniej Profbud Cup (rocznik 2015 i mł.)





Mecze grupowe Legii (15 p., gole 23-4):

Delta Warszawa, FK Lwów, Orawa Jabłonka, Zemplin Michalovce, Widzew Łódź.





Ćwierćfinał: Legia 0-2 FC Siauliai





o miejsca 5-8:

Legia 5-0 Wisła Kraków

Legia 1-0 Cracovia





Kolejność końcowa (czołówka): 1. Jagiellonia Białystok, 2. Zagłębie Lubin. 3. FC Siaulai, 4. Lech Poznań, 5. Legia Wrszawa, 6. KS Cracovia





Skład Legii U11: Szymon Giera - Ksawery Lewandowski, Stanisław Bratos,Eryk Cybulski, Andrzej Regulski-Lokanga, Antoni Sroczyński, Iwo Pawelczak, Tymoteusz Obierak, Jan Woźniak, Aleksander Gorzelnik

Trener: Łukasz Listwan





Turniej Varsovia Cup 2025 (rocznik 2015 i mł.)

Mecze Legii:

Legia - BFA Wilno I

Legia - Żalgiris Wilno

Legia 2-3 Radomiak Radom





Legia - BFA Wilno II

Strzały (celne): Legia 25 (17) - BFA II 9 (6)





Legia - Varsovia Future





Legia - Wigry Suwałki

Strzały (celne): Legia 30 (18) - Wigry 3 (1)





Legia - UKS Varsovia

Strzały (celne): Legia 22 (9) - Varsovia 16 (7)





Legia - Wisła Płock

Strzały (celne): Legia 19 (13) - Wisła 8 (5)





Kolejność końcowa (czołówka): 1. Legia Warszawa, 2. UKS Varsovia, 3. Radomiak Radom, 4. Wigry Suwałki, 5. BFA Wilno I, 6. Wisła Płock





Najlepszy bramkarz turnieju: Oskar Wiater (Varsovia)

Najlepszy gracz turnieju: Szymon Kurzela (Legia Warszawa)

Król strzelców: Nikodem Petniak (Radomiak Radom) - 9 goli - po dogrywce na karne z Maksem Długopolskim z Legii, który również zdobył 9 goli





Skład Legii U11: Oliwier Kawczyński - Karol Giera, Dawid Kłak, Michał Sadoch, Maksymilian Długopolski, Oskar Sarna, Szymon Kurzela, Cezary Kuś, Marcel Uściniak, Antoni Kret

Drużynę prowadził na turnieju trener: Łukasz Wawer, którego wspomagali: Aleksander Waniek oraz Daniel Modzelewski





Sparing U9 (2017 i mł.): Legia Warszawa - Wicher Kobyłka





Strzały (celne) [30-70']: Legia 47 (34) - Wicher 9 (3)





Legia: gr. testowany, Kazimierz Marek, Alek Kornaszewski, Czesław Jarzyński, Leon Piotuch, Tadeusz Bratos, Antoni Dobkowski, Kuba Ratyński, Matvij Chyryba, Antoni Kuczmański,Mateusz Wierzejski, Marcel Mrugalski

Trener: Daniel Modzelewski, II trener: Michał Adamowski



