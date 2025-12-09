Kadra Legii na mecz w Erywaniu

We wtorkowe popołudnie druzyna Legii wyruszyła na kolejny mecz z fazy ligowej Ligi Konferencji. Inaki Astiz zabrał na pokład 25 piłkarzy.
Do Armenii z powodu lekkich problemów zdrowotnych nie polecą: Artur Jędrzejczyk, Radovan Pankov i Noah Weisshaupt, a także przechodzący rehabilitację po zabiegu Juergen Elitim oraz Jean-Pierre Nsame. Z drużyną polecieli także zawodnicy niezgłoszeni do meczu z FC Noah. Wojskowi odbędą w Erewaniu kilka treningów.
Kadra Legii na mecz z FC Noah
Bramkarze: (4)
27. Gabriel Kobylak (23 l.)
1. Kacper Tobiasz (22 l.)
31. Marcel Mendes-Dudziński
50. Wojciech Banasik (19 l.) *
Obrońcy: (8)
4. Marco Burch (25 l.)
3. Steve Kapuadi (27 l.)
23. Patryk Kun **
91. Kamil Piątkowski (25 l.)
13. Arkadiusz Reca (30 l.)
30. Petar Stojanović (30 l.)
19. Ruben Vinagre (26 l.)
7. Paweł Wszołek (33 l.)
Pomocnicy: (10)
6. Henrique Arreiol **
8. Rafał Augustyniak (32 l.)
21. Wahan Biczachczjan (26 l.)
11. Kacper Chodyna (26 l.)
5. Claude Goncalves
67. Bartosz Kapustka (28 l.)
44. Damian Szymański (30 l.)
82. Kacper Urbański (20 l.)
53. Wojciech Urbański (20 l.) *
20. Jakub Żewłakow (18 l.) *
Napastnicy: (3)
14. Antonio Colak (32 l.)
26. Mileta Rajović (26 l.)
77. Ermal Krasniqi (27 l.)
* - Lista B
** - niezgłoszeni do rozgrywek