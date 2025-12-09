Kadra Legii na mecz w Erywaniu

Do Armenii z powodu lekkich problemów zdrowotnych nie polecą: Artur Jędrzejczyk, Radovan Pankov i Noah Weisshaupt, a także przechodzący rehabilitację po zabiegu Juergen Elitim oraz Jean-Pierre Nsame. Z drużyną polecieli także zawodnicy niezgłoszeni do meczu z FC Noah. Wojskowi odbędą w Erewaniu kilka treningów.

We wtorkowe popołudnie druzyna Legii wyruszyła na kolejny mecz z fazy ligowej Ligi Konferencji. Inaki Astiz zabrał na pokład 25 piłkarzy.

konstanciniak - 6 minut temu, *.centertel.pl Dlaczego kun i aperol jadą są w kadrze na mecz a nie są zgłoszeni? odpowiedz

LEGIA - 9 minut temu, *.centertel.pl Kacper Urbański w ataku odpowiedz

Sitter - 12 minut temu, *.play.pl dobrze że nie w Krywaniu odpowiedz

Darek - 18 minut temu, *.play.pl Tytuł tego artykułu powinien brzmieć kadra Legii na przegrany mecz w Erywaniu.

Jeszcze ci niezgłoszeni lecą na wycieczkę. Żeby się biedacy nie zanudzili w Polsce. odpowiedz

Kg 1916 - 35 minut temu, *.t-mobile.pl Ciekawe czy porozmawiali ze sobą i uderzyli się w pierś!!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 45 minut temu, *.174.42 chodyna biczachczjan krasniqi vinagre rajovic - pewnie Agraha a Żewłakow czy Urbański ława. I w zimie będą chcieli uciekać bo nie grają a szorty I skład. Masakra. Większość składu nie nadaje się nawet do tarcia chrzanu a Astiz i tak wystawi skład po swojemu. Tffuuuu odpowiedz

Bart - 49 minut temu, *.orange.pl Ja bym tam wcale nie jechał, daleko, zimno i szkoda czasu. Skupmy się na utrzymaniu w lidze. odpowiedz

KTM - 56 minut temu, *.vectranet.pl Brawooo! jak rozumiem połamańcy jadą tam turystycznie? jak tak to mam nadzieję, że zabrali jeszcze woźnego, kotłowego i parkingowego... odpowiedz

Wojtek86 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dramat patrząc na naszą kadrę. Spodziewam się wtopy 3-1 odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Po uj tam lecą lepiej oddać walkower - mniejszy wstyd odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl Ja bym w ataku postawił na Kacpra Urbańskiego a drewna niech ławkę grzeją i w obronie bym wystawił Burcha zamia Kapudiego odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.versanet.de Można wystawić skład złożony z kibicòw . Nie zagrają gorzej niż nasi zawodowcy. Na pewno będą bardziej zaangażowani. odpowiedz

Szantosz - 1 godzinę temu, *.play.pl @Jurek: oczywiście, że kibice będą bardziej zaangażowani. Nie ma co liczyć, że jak trener Astiz huknie w szatni czy na ławce to będzie efekt. Prędzej wywoła swoją postawą uśmiech na twarzy ormiańskiego dziecka. Ormiańskie gołębie włączcie prognozę Dorotheiyan Gardasyian na czwartek- nie siadać przy bandach bo zapowiadają chodynowe podmuchy i na dachach bo wystąpią miletowe kule gradowe. odpowiedz

kaktus - 29 minut temu, *.orange.pl @Jurek:

Nie można... Nie są zgłoszeni... 😜 odpowiedz

PiStolec - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Parada gamoni. odpowiedz

Trampek - 53 minuty temu, *.orange.pl @PiStolec: Ktoś ich sprowadził , a jak ich określisz ? odpowiedz

