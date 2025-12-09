Liga Konferencji

Kadra Legii na mecz w Erywaniu

fot. Maciek Gronau
źródło: Legia Warszawa

We wtorkowe popołudnie druzyna Legii wyruszyła na kolejny mecz z fazy ligowej Ligi Konferencji. Inaki Astiz zabrał na pokład 25 piłkarzy.

Do Armenii z powodu lekkich problemów zdrowotnych nie polecą: Artur Jędrzejczyk, Radovan Pankov i Noah Weisshaupt, a także przechodzący rehabilitację po zabiegu Juergen Elitim oraz Jean-Pierre Nsame. Z drużyną polecieli także zawodnicy niezgłoszeni do meczu z FC Noah. Wojskowi odbędą w Erewaniu kilka treningów.


 


Kadra Legii na mecz z FC Noah


Bramkarze: (4)

27. Gabriel Kobylak (23 l.)

1. Kacper Tobiasz (22 l.)

31. Marcel Mendes-Dudziński

50. Wojciech Banasik (19 l.) *


Obrońcy: (8)

4. Marco Burch (25 l.)

3. Steve Kapuadi (27 l.)

23. Patryk Kun **

91. Kamil Piątkowski (25 l.)

13. Arkadiusz Reca (30 l.)

30. Petar Stojanović (30 l.)

19. Ruben Vinagre (26 l.)

7. Paweł Wszołek (33 l.)


Pomocnicy: (10)

6. Henrique Arreiol **

8. Rafał Augustyniak (32 l.)

21. Wahan Biczachczjan (26 l.)

11. Kacper Chodyna (26 l.)

5. Claude Goncalves

67. Bartosz Kapustka (28 l.)

44. Damian Szymański (30 l.)

82. Kacper Urbański (20 l.)

53. Wojciech Urbański (20 l.) *

20. Jakub Żewłakow (18 l.) *


Napastnicy: (3)

14. Antonio Colak (32 l.)

26. Mileta Rajović (26 l.)

77. Ermal Krasniqi (27 l.)


* - Lista B

** - niezgłoszeni do rozgrywek




tagi:
Komentarze (16)

konstanciniak - 6 minut temu, *.centertel.pl

Dlaczego kun i aperol jadą są w kadrze na mecz a nie są zgłoszeni?

odpowiedz
LEGIA - 9 minut temu, *.centertel.pl

Kacper Urbański w ataku

odpowiedz
Sitter - 12 minut temu, *.play.pl

dobrze że nie w Krywaniu

odpowiedz
Darek - 18 minut temu, *.play.pl

Tytuł tego artykułu powinien brzmieć kadra Legii na przegrany mecz w Erywaniu.
Jeszcze ci niezgłoszeni lecą na wycieczkę. Żeby się biedacy nie zanudzili w Polsce.

odpowiedz
Kg 1916 - 35 minut temu, *.t-mobile.pl

Ciekawe czy porozmawiali ze sobą i uderzyli się w pierś!!!

odpowiedz
majusL@legionista.com - 45 minut temu, *.174.42

chodyna biczachczjan krasniqi vinagre rajovic - pewnie Agraha a Żewłakow czy Urbański ława. I w zimie będą chcieli uciekać bo nie grają a szorty I skład. Masakra. Większość składu nie nadaje się nawet do tarcia chrzanu a Astiz i tak wystawi skład po swojemu. Tffuuuu

odpowiedz
Bart - 49 minut temu, *.orange.pl

Ja bym tam wcale nie jechał, daleko, zimno i szkoda czasu. Skupmy się na utrzymaniu w lidze.

odpowiedz
KTM - 56 minut temu, *.vectranet.pl

Brawooo! jak rozumiem połamańcy jadą tam turystycznie? jak tak to mam nadzieję, że zabrali jeszcze woźnego, kotłowego i parkingowego...

odpowiedz
Wojtek86 - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Dramat patrząc na naszą kadrę. Spodziewam się wtopy 3-1

odpowiedz
Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Po uj tam lecą lepiej oddać walkower - mniejszy wstyd

odpowiedz
Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl

Ja bym w ataku postawił na Kacpra Urbańskiego a drewna niech ławkę grzeją i w obronie bym wystawił Burcha zamia Kapudiego

odpowiedz
Jurek - 1 godzinę temu, *.versanet.de

Można wystawić skład złożony z kibicòw . Nie zagrają gorzej niż nasi zawodowcy. Na pewno będą bardziej zaangażowani.

odpowiedz
Szantosz - 1 godzinę temu, *.play.pl

@Jurek: oczywiście, że kibice będą bardziej zaangażowani. Nie ma co liczyć, że jak trener Astiz huknie w szatni czy na ławce to będzie efekt. Prędzej wywoła swoją postawą uśmiech na twarzy ormiańskiego dziecka. Ormiańskie gołębie włączcie prognozę Dorotheiyan Gardasyian na czwartek- nie siadać przy bandach bo zapowiadają chodynowe podmuchy i na dachach bo wystąpią miletowe kule gradowe.

odpowiedz
kaktus - 29 minut temu, *.orange.pl

@Jurek:
Nie można... Nie są zgłoszeni... 😜

odpowiedz
PiStolec - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Parada gamoni.

odpowiedz
Trampek - 53 minuty temu, *.orange.pl

@PiStolec: Ktoś ich sprowadził , a jak ich określisz ?

odpowiedz
