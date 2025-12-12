Górnik Wałbrzych 81-79 Legia Warszawa

W meczu 11. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa przegrała na wyjeździe z Górnikiem Wałbrzych 79-81. Spotkanie było bardzo wyrównane - prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie i żadna z drużyn nie potrafiła osiągnąć zdecydowanej przewagi. To czwarta ligowa porażka "Zielonych Kanonierów" z rzędu, a piąta z rzędu gdy doliczymy mecz w europejskich pucharach.

Żo(L)iborek - 5 minut temu, *.centertel.pl Polscy sędziowie to ….. sprzedawczykowie.

Graves faulowany w ostatnim posiadaniu piłki w meczu przy wyniku -2, ale sędziowie udają czeski film, nic nie było grać dalej. Zamiast rzutów wolnych dla Legii, są dla Górnika.

No rzesz, co za druk. odpowiedz

Michał - 8 minut temu, *.play.pl Oglądałem ten mecz - żenada, Mistrz Polski a skutecznośc rzutów 36%. Wstyd i tyle, poszli w strone piłkarzyków, 5 z rzędu porażka odpowiedz

Dariusz - 17 minut temu, *.play-internet.pl Sędziowanie w tym meczu to jedna sprawa. Ale trzymać tyle minut na boisku Czaple i Wilczka? Jak jest mecz na styku to powinniśmy walczyć o zwycięstwo a nie ogrywać młodych. Dramat! odpowiedz

Mati - 20 minut temu, *.waw.pl Przegraliśmy 5 mecz z rzędu koszykarze nie chcą być gorsi 😑 🏀👏 odpowiedz

Kami(L) - 22 minuty temu, *.com.pl ciężko będzie w takim składzie rywalizować w PLK jak nie będzie wzmocnień...a szybko kontuzjowani nie wrócą 😡 odpowiedz

