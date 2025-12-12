W meczu 11. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa przegrała na wyjeździe z Górnikiem Wałbrzych 79-81. Spotkanie było bardzo wyrównane - prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie i żadna z drużyn nie potrafiła osiągnąć zdecydowanej przewagi. To czwarta ligowa porażka "Zielonych Kanonierów" z rzędu, a piąta z rzędu gdy doliczymy mecz w europejskich pucharach.
W składzie Legii zabrakło kilku podstawowych zawodników: Andrzeja Pluty, Michała Kolendy i Ojarsa Silinsa.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 17 grudnia o godz. 18. Wówczas w ramach Koszykarskiej Ligi Mistrzów podejmą zespół MLP Academics Heidelberg.
PLK: Górnik Wałbrzych 81-79 Legia Warszawa
Kwarty: 23-25, 26-26, 14-12, 18-16
Górnik Wałbrzych
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|L. Cabbil Jr
|24:55
|10
|2/8 (25%)
|0/2 (0%)
|2/6 (33%)
|4/7 (57%)
|2
|3
|4
|3
|I. Smith
|24:60
|3
|1/3 (33%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|0/2 (0%)
|3
|2
|3
|7
|M. Garcia
|32:15
|24
|6/11 (54%)
|3/6 (50%)
|3/5 (60%)
|9/12 (75%)
|4
|1
|2
|15
|A. Anderson Iii
|17:09
|4
|2/5 (40%)
|2/4 (50%)
|0/1 (0%)
|2
|1
|2
|16
|A. Łapeta
|3:38
|0
|2
|0
|1
|22
|T. Jogėla
|29:23
|20
|5/10 (50%)
|3/6 (50%)
|2/4 (50%)
|8/9 (88%)
|10
|3
|4
|24
|K. Marchewka
|17:24
|8
|3/4 (75%)
|1/1 (100%)
|2/3 (66%)
|2
|1
|4
|25
|M. Puchalski
|3:18
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|1
|0
|1
|40
|B. Benson
|18:18
|8
|2/8 (25%)
|2/4 (50%)
|0/4 (0%)
|4/4 (100%)
|7
|2
|3
|41
|G. Kulka
|0:00
|0
|0
|0
|0
|91
|D. Wyka
|28:41
|4
|2/3 (66%)
|2/2 (100%)
|0/1 (0%)
|9
|4
|2
|Suma
|81
|23/53 (43%)
|13/27 (48%)
|10/26 (38%)
|25/34 (73%)
|45
|17
|26
Trener: Andrzej Adamek
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|37:10
|9
|2/14 (14%)
|0/6 (0%)
|2/8 (25%)
|3/4 (75%)
|8
|8
|4
|1
|B. Czapla
|16:27
|8
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|5/6 (83%)
|1
|3
|2
|2
|D. Niedziałkowski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|5
|W. Tomaszewski
|13:15
|0
|0/4 (0%)
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|0
|0
|4
|11
|B. Shungu
|30:55
|16
|5/10 (50%)
|1/3 (33%)
|4/7 (57%)
|2/2 (100%)
|5
|3
|5
|21
|J. Dąbrowski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|25
|R. Thompson
|31:10
|19
|8/13 (61%)
|6/9 (66%)
|2/4 (50%)
|1/5 (20%)
|5
|0
|3
|32
|M. Wilczek
|22:09
|3
|0/4 (0%)
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|3/5 (60%)
|5
|2
|3
|40
|S. Hunter
|25:06
|13
|5/10 (50%)
|5/8 (62%)
|0/2 (0%)
|3/4 (75%)
|3
|1
|1
|42
|C. Ponsar
|23:47
|11
|3/9 (33%)
|3/7 (42%)
|0/2 (0%)
|5/6 (83%)
|4
|3
|3
|Suma
|79
|24/66 (36%)
|15/37 (40%)
|9/29 (31%)
|22/32 (68%)
|36
|20
|25
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Jarosław Żabko
Sędziowie: Jakub Zamojski, Marcin Kowalski, Adam Krzemień
