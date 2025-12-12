Koszykówka

Górnik Wałbrzych 81-79 Legia Warszawa

W meczu 11. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa przegrała na wyjeździe z Górnikiem Wałbrzych 79-81. Spotkanie było bardzo wyrównane - prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie i żadna z drużyn nie potrafiła osiągnąć zdecydowanej przewagi. To czwarta ligowa porażka "Zielonych Kanonierów" z rzędu, a piąta z rzędu gdy doliczymy mecz w europejskich pucharach.

W składzie Legii zabrakło kilku podstawowych zawodników: Andrzeja Pluty, Michała Kolendy i Ojarsa Silinsa.


Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 17 grudnia o godz. 18.  Wówczas w ramach Koszykarskiej Ligi Mistrzów podejmą zespół MLP Academics Heidelberg. 


 


PLK: Górnik Wałbrzych 81-79 Legia Warszawa
Kwarty: 23-25, 26-26, 14-12, 18-16

Górnik Wałbrzych

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0L. Cabbil Jr24:55102/8 (25%)0/2 (0%)2/6 (33%)4/7 (57%)234
3I. Smith24:6031/3 (33%)0/1 (0%)1/2 (50%)0/2 (0%)323
7M. Garcia32:15246/11 (54%)3/6 (50%)3/5 (60%)9/12 (75%)412
15A. Anderson Iii17:0942/5 (40%)2/4 (50%)0/1 (0%)212
16A. Łapeta3:380201
22T. Jogėla29:23205/10 (50%)3/6 (50%)2/4 (50%)8/9 (88%)1034
24K. Marchewka17:2483/4 (75%)1/1 (100%)2/3 (66%)214
25M. Puchalski3:1800/1 (0%)0/1 (0%)101
40B. Benson18:1882/8 (25%)2/4 (50%)0/4 (0%)4/4 (100%)723
41G. Kulka0:000000
91D. Wyka28:4142/3 (66%)2/2 (100%)0/1 (0%)942
Suma8123/53 (43%)13/27 (48%)10/26 (38%)25/34 (73%)451726

Trener: Andrzej Adamek

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves37:1092/14 (14%)0/6 (0%)2/8 (25%)3/4 (75%)884
1B. Czapla16:2781/2 (50%)1/2 (50%)5/6 (83%)132
2D. Niedziałkowski0:000000
5W. Tomaszewski13:1500/4 (0%)0/2 (0%)0/2 (0%)004
11B. Shungu30:55165/10 (50%)1/3 (33%)4/7 (57%)2/2 (100%)535
21J. Dąbrowski0:000000
25R. Thompson31:10198/13 (61%)6/9 (66%)2/4 (50%)1/5 (20%)503
32M. Wilczek22:0930/4 (0%)0/2 (0%)0/2 (0%)3/5 (60%)523
40S. Hunter25:06135/10 (50%)5/8 (62%)0/2 (0%)3/4 (75%)311
42C. Ponsar23:47113/9 (33%)3/7 (42%)0/2 (0%)5/6 (83%)433
Suma7924/66 (36%)15/37 (40%)9/29 (31%)22/32 (68%)362025

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Jarosław Żabko
Sędziowie: Jakub Zamojski, Marcin Kowalski, Adam Krzemień



Komentarze (5)

Żo(L)iborek - 5 minut temu, *.centertel.pl

Polscy sędziowie to ….. sprzedawczykowie.
Graves faulowany w ostatnim posiadaniu piłki w meczu przy wyniku -2, ale sędziowie udają czeski film, nic nie było grać dalej. Zamiast rzutów wolnych dla Legii, są dla Górnika.
No rzesz, co za druk.

odpowiedz
Michał - 8 minut temu, *.play.pl

Oglądałem ten mecz - żenada, Mistrz Polski a skutecznośc rzutów 36%. Wstyd i tyle, poszli w strone piłkarzyków, 5 z rzędu porażka

odpowiedz
Dariusz - 17 minut temu, *.play-internet.pl

Sędziowanie w tym meczu to jedna sprawa. Ale trzymać tyle minut na boisku Czaple i Wilczka? Jak jest mecz na styku to powinniśmy walczyć o zwycięstwo a nie ogrywać młodych. Dramat!

odpowiedz
Mati - 20 minut temu, *.waw.pl

Przegraliśmy 5 mecz z rzędu koszykarze nie chcą być gorsi 😑 🏀👏

odpowiedz
Kami(L) - 22 minuty temu, *.com.pl

ciężko będzie w takim składzie rywalizować w PLK jak nie będzie wzmocnień...a szybko kontuzjowani nie wrócą 😡

odpowiedz
