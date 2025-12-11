Mohammed Al-Emara sędzią meczu z Piastem

Mohammed Al-Emara został wyznaczony do sędziowania zaległego meczu 1. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Piastem Gliwice. Urodzony w Arabii Saudyjskiej arbiter posiada fińskie obywatelstwo i na co dzień prowadzi mecze Veikkausliigi oraz w rozgrywkach europejskich. W tym sezonie był sędzią wyjazdowego meczu Legii z Hibernianem w 4. rundzie el. Ligi Konferencji.

Na liniach pomagać mu będą Turkka Valjakka oraz Mika Lamppu. Sędzią technicznym będzie Mateusz Jenda, a na VAR pomagać będą Paweł Malec oraz Szymon Łężny.

Spotkanie Legii Warszawa z Piastem Gliwice zostanie rozegrane w niedzielę, 14 grudnia o godz. 20:15.





Obsada sędziowska zaległych meczów:

Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin, godz. 14:45, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa).

Motor Lublin - Jagiellonia Białystok, godz. 17:30, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).

Legia Warszawa - Piast Gliwice, godz. 20:15, sędzia: Mohammad Al-Emara (Finlandia).



