Mohammed Al-Emara sędzią meczu z Piastem

fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Mohammed Al-Emara został wyznaczony do sędziowania zaległego meczu 1. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Piastem Gliwice. Urodzony w Arabii Saudyjskiej arbiter posiada fińskie obywatelstwo i na co dzień prowadzi mecze Veikkausliigi oraz w rozgrywkach europejskich. W tym sezonie był sędzią wyjazdowego meczu Legii z Hibernianem w 4. rundzie el. Ligi Konferencji.

REKLAMA

 


Na liniach pomagać mu będą Turkka Valjakka oraz Mika Lamppu. Sędzią technicznym będzie Mateusz Jenda, a na VAR pomagać będą Paweł Malec oraz Szymon Łężny.

Spotkanie Legii Warszawa z Piastem Gliwice zostanie rozegrane w niedzielę, 14 grudnia o godz. 20:15.


Obsada sędziowska zaległych meczów:

Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin, godz. 14:45, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa).

Motor Lublin - Jagiellonia Białystok, godz. 17:30, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).

Legia Warszawa - Piast Gliwice, godz. 20:15, sędzia: Mohammad Al-Emara (Finlandia).




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.18

To dobrze, że mecz o 6 punktów w walce o utrzymanie będzie prowadził niezależny arbiter. Kiedyś takie eksperymenty wypadały dobrze, czy to ze Słowakami czy Japończykami, bo im piłkarze nie podskakiwali.

odpowiedz
Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

No to pograne…

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.