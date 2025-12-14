Zaległe ligowe mecze: Porażka Rakowa

W niedzielę rozgrywane są zaległe mecze Ekstraklasy.  W ramach 4. kolejki Raków przegrał u siebie z Zagłębiem i nie wykorzystał szansy na objęcie prowadzenia w tabeli.  W ramach 1. kolejki Legia Warszawa podejmie zespół Piasta Gliwice. Jagiellonia zmierzy się na wyjeździe z Motorem w zaległej 3. kolejce.

Do nadrobienia zostanie już tylko dwa spotkania - pomiędzy Piastem i Lechem oraz Jagiellonią i GKS-em, które odbędą się w lutym. 


 


Niedziela, 14.12.

Raków Częstochowa 0-1 Zagłębie Lubin

godz. 17:30 Motor Lublin - Jagiellonia Białystok  (C+ Sport 3)

godz. 20:15 Legia Warszawa - Piast Gliwice  (C+ Sport 3)


Aktualna tabela Ekstraklasy

Terminarz i wyniki Ekstraklasy

Klasyfikacja strzelców




Komentarze (4)

Byku - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Bedzie 0-3 bo ten mecz raczej nie zostanie dokończony.

odpowiedz
13 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl

Czuję ostry wpie...😂🤣

odpowiedz
Legia - 5 godzin temu, *.31.17

Legia - Piast 2:2

odpowiedz
Wycior - 8 godzin temu, *.vectranet.pl

Jeszcze Jagiellonia z hanysami do uzupełnienia.

odpowiedz
