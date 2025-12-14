Zaległe ligowe mecze: Porażka Rakowa

W niedzielę rozgrywane są zaległe mecze Ekstraklasy. W ramach 4. kolejki Raków przegrał u siebie z Zagłębiem i nie wykorzystał szansy na objęcie prowadzenia w tabeli. W ramach 1. kolejki Legia Warszawa podejmie zespół Piasta Gliwice. Jagiellonia zmierzy się na wyjeździe z Motorem w zaległej 3. kolejce.
Do nadrobienia zostanie już tylko dwa spotkania - pomiędzy Piastem i Lechem oraz Jagiellonią i GKS-em, które odbędą się w lutym.
Niedziela, 14.12.
Raków Częstochowa 0-1 Zagłębie Lubin
godz. 17:30 Motor Lublin - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Legia Warszawa - Piast Gliwice (C+ Sport 3)
