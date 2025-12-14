Zaległe ligowe mecze

W niedzielę rozegrane zostaną zaległe mecze Ekstraklasy. W ramach 1. kolejki Legia Warszawa podejmie zespół Piasta Gliwice. Jagiellonia zmierzy się na wyjeździe z Motorem w zaległej 3. kolejce, a Raków zagra z Zagłębiem w ramach 4. kolejki.

Do nadrobienia zostanie już tylko jedno spotkanie, pomiędzy Piastem i Lechem, które odbędzie się w lutym.









Niedziela, 14.12.

godz. 14:45 Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Motor Lublin - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)

godz. 20:15 Legia Warszawa - Piast Gliwice (C+ Sport 3)





Aktualna tabela Ekstraklasy

Terminarz i wyniki Ekstraklasy

Klasyfikacja strzelców





