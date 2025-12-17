BCL: Koniec pucharowej przygody. Legia Warszawa 83-88 MLP Academics Heidelberg

W ostatnim meczu fazy grupowej Basketball Champions League rozegranym w hali Torwar Legia Warszawa przegrała po dwóch dogrywkach z MLP Academics Heidelberg 83-88. To oznacza, że aktualni mistrzowie Polski odpadli z rozgrywek.

Po pierwszej połowie przewaga Legii wynosiła aż 21 punktów, ale w drugiej części goście doprowadzili do wyrównania. Regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia i o awansie decydowały aż dwie dogrywki. Niestety w drugiej z nich lepsi okazali się goście i to oni po końcowej syrenie świętowali awans do kolejnej rundy BCL.





Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 20 grudnia o godz. 18:00, na wyjeździe z GTK Gliwice.









Tabela końcowa Grupy A

1. Rytas Wilno - 10 pkt.

2. MLP Academics Heidelberg - 9 pkt.

3. Promitheas Patras BC - 9 pkt.

4. Legia Warszawa - 8 pkt.





BCL: Legia Warszawa 83 - 88 MLP Academics Heidelberg

Kwarty:21-10, 27-17, 8-27, 13-15





nr zawodnik minuty punkty rzuty za 2 pkt. za 3 pkt. rzuty wolne zbiórki asysty faule 1 Blazej Czapla 00:00 0 0 0 0 0 Jayvon Graves 43:12 19 6/17 (35.29%) 6/10 (60%) 0/7 (0%) 7/10 (70%) 4 2 1 40 Shane Hunter 27:49 10 1/4 (25%) 1/3 (33.33%) 0/1 (0%) 8/14 (57.14%) 9 0 4 2 Dawid Niedzialkowski 00:00 0 0 0 0 3 Andrzej Pluta 39:54 9 3/17 (17.65%) 1/5 (20%) 2/12 (16.67%) 1/2 (50%) 3 7 2 42 Carl Ponsar 24:08 12 4/9 (44.44%) 2/5 (40%) 2/4 (50%) 2/2 (100%) 4 2 5 11 Ben Shungu 30:03 11 5/8 (62.5%) 4/5 (80%) 1/3 (33.33%) 0/1 (0%) 5 2 1 15 Ojars Silins 15:51 3 1/3 (33.33%) 1/1 (100%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 2 1 1 25 Race Thompson 31:59 10 4/12 (33.33%) 4/10 (40%) 0/2 (0%) 2/6 (33.33%) 5 0 4 5 Wojciech Tomaszewski 28:06 5 2/5 (40%) 1/3 (33.33%) 1/2 (50%) 7 3 1 32 Maksymilian Wilczek 08:58 4 1/1 (100%) 1/1 (100%) 1/1 (100%) 1 0 2

MLP Academics Heidelberg

nr zawodnik minuty punkty rzuty za 2 pkt. za 3 pkt. rzuty wolne zbiórki asysty faule 11 Erol Ersek 12:12 4 1/1 (100%) 1/1 (100%) 2/3 (66.67%) 2 2 1 0 DJ Horne 36:14 13 4/13 (30.77%) 1/4 (25%) 3/9 (33.33%) 2/2 (100%) 2 2 5 15 Marcel Keßen 17:55 10 3/6 (50%) 3/5 (60%) 0/1 (0%) 4/4 (100%) 4 1 3 3 Kevin McClain 06:36 0 1 1 2 12 Osun Osunniyi 32:05 11 5/8 (62.5%) 5/7 (71.43%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 10 1 3 43 Eric Reed Jr 12:49 2 1/4 (25%) 1/2 (50%) 0/2 (0%) 2 3 1 21 Mateo Seric 12:58 5 2/6 (33.33%) 1/4 (25%) 1/2 (50%) 0/2 (0%) 3 1 2 00 Marcus Weathers 20:31 10 5/8 (62.5%) 5/7 (71.43%) 0/1 (0%) 5 1 1 20 Michael Weathers 34:43 23 9/23 (39.13%) 7/14 (50%) 2/9 (22.22%) 3/5 (60%) 7 6 4 10 Samuell Williamson 38:28 6 3/8 (37.5%) 3/6 (50%) 0/2 (0%) 0/6 (0%) 10 4 4 2 Niklas Würzner 01:29 0 0 0 1 9 Paul Zipser 24:00 4 0/1 (0%) 0/1 (0%) 4/4 (100%) 3 2 2





