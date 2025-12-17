BCL: Koniec pucharowej przygody. Legia Warszawa 83-88 MLP Academics Heidelberg

W ostatnim meczu fazy grupowej Basketball Champions League rozegranym w hali Torwar Legia Warszawa przegrała po dwóch dogrywkach z MLP Academics Heidelberg 83-88. To oznacza, że aktualni mistrzowie Polski odpadli z rozgrywek.
Po pierwszej połowie przewaga Legii wynosiła aż 21 punktów, ale w drugiej części goście doprowadzili do wyrównania. Regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia i o awansie decydowały aż dwie dogrywki. Niestety w drugiej z nich lepsi okazali się goście i to oni po końcowej syrenie świętowali awans do kolejnej rundy BCL.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 20 grudnia o godz. 18:00, na wyjeździe z GTK Gliwice.
Tabela końcowa Grupy A
1. Rytas Wilno - 10 pkt.
2. MLP Academics Heidelberg - 9 pkt.
3. Promitheas Patras BC - 9 pkt.
4. Legia Warszawa - 8 pkt.
BCL: Legia Warszawa 83 - 88 MLP Academics Heidelberg
Kwarty:21-10, 27-17, 8-27, 13-15
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty
|za 2 pkt.
|za 3 pkt.
|rzuty wolne
|zbiórki
|asysty
|faule
|1
|Blazej Czapla
|00:00
|0
|0
|0
|0
|0
|Jayvon Graves
|43:12
|19
|6/17 (35.29%)
|6/10 (60%)
|0/7 (0%)
|7/10 (70%)
|4
|2
|1
|40
|Shane Hunter
|27:49
|10
|1/4 (25%)
|1/3 (33.33%)
|0/1 (0%)
|8/14 (57.14%)
|9
|0
|4
|2
|Dawid Niedzialkowski
|00:00
|0
|0
|0
|0
|3
|Andrzej Pluta
|39:54
|9
|3/17 (17.65%)
|1/5 (20%)
|2/12 (16.67%)
|1/2 (50%)
|3
|7
|2
|42
|Carl Ponsar
|24:08
|12
|4/9 (44.44%)
|2/5 (40%)
|2/4 (50%)
|2/2 (100%)
|4
|2
|5
|11
|Ben Shungu
|30:03
|11
|5/8 (62.5%)
|4/5 (80%)
|1/3 (33.33%)
|0/1 (0%)
|5
|2
|1
|15
|Ojars Silins
|15:51
|3
|1/3 (33.33%)
|1/1 (100%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|2
|1
|1
|25
|Race Thompson
|31:59
|10
|4/12 (33.33%)
|4/10 (40%)
|0/2 (0%)
|2/6 (33.33%)
|5
|0
|4
|5
|Wojciech Tomaszewski
|28:06
|5
|2/5 (40%)
|1/3 (33.33%)
|1/2 (50%)
|7
|3
|1
|32
|Maksymilian Wilczek
|08:58
|4
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|1
|0
|2
MLP Academics Heidelberg
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty
|za 2 pkt.
|za 3 pkt.
|rzuty wolne
|zbiórki
|asysty
|faule
|11
|Erol Ersek
|12:12
|4
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|2/3 (66.67%)
|2
|2
|1
|0
|DJ Horne
|36:14
|13
|4/13 (30.77%)
|1/4 (25%)
|3/9 (33.33%)
|2/2 (100%)
|2
|2
|5
|15
|Marcel Keßen
|17:55
|10
|3/6 (50%)
|3/5 (60%)
|0/1 (0%)
|4/4 (100%)
|4
|1
|3
|3
|Kevin McClain
|06:36
|0
|1
|1
|2
|12
|Osun Osunniyi
|32:05
|11
|5/8 (62.5%)
|5/7 (71.43%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|10
|1
|3
|43
|Eric Reed Jr
|12:49
|2
|1/4 (25%)
|1/2 (50%)
|0/2 (0%)
|2
|3
|1
|21
|Mateo Seric
|12:58
|5
|2/6 (33.33%)
|1/4 (25%)
|1/2 (50%)
|0/2 (0%)
|3
|1
|2
|00
|Marcus Weathers
|20:31
|10
|5/8 (62.5%)
|5/7 (71.43%)
|0/1 (0%)
|5
|1
|1
|20
|Michael Weathers
|34:43
|23
|9/23 (39.13%)
|7/14 (50%)
|2/9 (22.22%)
|3/5 (60%)
|7
|6
|4
|10
|Samuell Williamson
|38:28
|6
|3/8 (37.5%)
|3/6 (50%)
|0/2 (0%)
|0/6 (0%)
|10
|4
|4
|2
|Niklas Würzner
|01:29
|0
|0
|0
|1
|9
|Paul Zipser
|24:00
|4
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|4/4 (100%)
|3
|2
|2
