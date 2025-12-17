Koszykówka

BCL: Koniec pucharowej przygody. Legia Warszawa 83-88 MLP Academics Heidelberg

Legia Warszawa - Heidelberg - fot. Maciek Gronau
Woytek
W ostatnim meczu fazy grupowej Basketball Champions League rozegranym w hali Torwar Legia Warszawa przegrała po dwóch dogrywkach z MLP Academics Heidelberg 83-88. To oznacza, że aktualni mistrzowie Polski odpadli z rozgrywek. 

Po pierwszej połowie przewaga Legii wynosiła aż 21 punktów, ale w drugiej części goście doprowadzili do wyrównania. Regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia i o awansie decydowały aż dwie dogrywki. Niestety w drugiej z nich lepsi okazali się goście i to oni po końcowej syrenie świętowali awans do kolejnej rundy BCL.


Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 20 grudnia o godz. 18:00, na wyjeździe z GTK Gliwice.


 


Tabela końcowa Grupy A
1. Rytas Wilno -  10 pkt.
2. MLP Academics Heidelberg - 9  pkt.
3. Promitheas Patras BC - 9  pkt.
4. Legia Warszawa - 8 pkt.


BCL: Legia Warszawa 83 - 88 MLP Academics Heidelberg

Kwarty:21-10, 27-17, 8-27, 13-15


Legia Warszawa
nrzawodnikminutypunktyrzutyza 2 pkt.za 3 pkt.rzuty wolnezbiórkiasystyfaule
1Blazej Czapla00:000000
0Jayvon Graves43:12196/17 (35.29%)6/10 (60%)0/7 (0%)7/10 (70%)421
40Shane Hunter27:49101/4 (25%)1/3 (33.33%)0/1 (0%)8/14 (57.14%)904
2Dawid Niedzialkowski00:000000
3Andrzej Pluta39:5493/17 (17.65%)1/5 (20%)2/12 (16.67%)1/2 (50%)372
42Carl Ponsar24:08124/9 (44.44%)2/5 (40%)2/4 (50%)2/2 (100%)425
11Ben Shungu30:03115/8 (62.5%)4/5 (80%)1/3 (33.33%)0/1 (0%)521
15Ojars Silins15:5131/3 (33.33%)1/1 (100%)0/2 (0%)1/2 (50%)211
25Race Thompson31:59104/12 (33.33%)4/10 (40%)0/2 (0%)2/6 (33.33%)504
5Wojciech Tomaszewski28:0652/5 (40%)1/3 (33.33%)1/2 (50%)731
32Maksymilian Wilczek08:5841/1 (100%)1/1 (100%)1/1 (100%)102

MLP Academics Heidelberg

nrzawodnikminutypunktyrzutyza 2 pkt.za 3 pkt.rzuty wolnezbiórkiasystyfaule
11Erol Ersek12:1241/1 (100%)1/1 (100%)2/3 (66.67%)221
0DJ Horne36:14134/13 (30.77%)1/4 (25%)3/9 (33.33%)2/2 (100%)225
15Marcel Keßen17:55103/6 (50%)3/5 (60%)0/1 (0%)4/4 (100%)413
3Kevin McClain06:360112
12Osun Osunniyi32:05115/8 (62.5%)5/7 (71.43%)0/1 (0%)1/2 (50%)1013
43Eric Reed Jr12:4921/4 (25%)1/2 (50%)0/2 (0%)231
21Mateo Seric12:5852/6 (33.33%)1/4 (25%)1/2 (50%)0/2 (0%)312
00Marcus Weathers20:31105/8 (62.5%)5/7 (71.43%)0/1 (0%)511
20Michael Weathers34:43239/23 (39.13%)7/14 (50%)2/9 (22.22%)3/5 (60%)764
10Samuell Williamson38:2863/8 (37.5%)3/6 (50%)0/2 (0%)0/6 (0%)1044
2Niklas Würzner01:290001
9Paul Zipser24:0040/1 (0%)0/1 (0%)4/4 (100%)322


Centrum informacji o koszykarskiej Legii


Legia Warszawa - MLP Academics Heidelberg koszykówka cheerleaders
fot. Maciek Gronau

Legia Warszawa - MLP Academics Heidelberg koszykówka kibice
fot. Maciek Gronau

Legia Warszawa - MLP Academics Heidelberg koszykówka Andrzej Pluta
fot. Maciek Gronau

Legia Warszawa - MLP Academics Heidelberg koszykówka
fot. Maciek Gronau

Legia Warszawa - MLP Academics Heidelberg koszykówka
fot. Maciek Gronau

Legia Warszawa - MLP Academics Heidelberg koszykówka kibice
fot. Maciek Gronau


Komentarze (6)

Durrant - 1 minutę temu, *.play.pl

jak nie idzie to nie idzie; ktoś chyba jakąś klatę rzucił na Legię
pan Darek i cały sztab sportowy powinien iść do wróża żeby mu jajko nad głową przelał

odpowiedz
Michał - 3 minuty temu, *.plus.pl

Jak i " piłkarze" tak i ' koszykarze " tylko pieniędzy więcej. Kto przyjdzie do Legii to już ma wszystko w du...e. Zero ambicji zaangażowania trenowania i Zero dumy bo za Legię teraz już nikt się nie zabija. Tylko pieniędzy dać więcej. Zaorać i trawy wszędzie posiać. Cała tą Legię

odpowiedz
Konstanty Liczypiwko - 4 minuty temu, *.ynet.pl

idioci

odpowiedz
BilltheKill - 9 minut temu, *.106.24

To co oni tam odwalili to było dosłownie spięcie klamrą tego, co ostatnio dzieje się z Legią nie tylko piłkarską..
Oglądałem pierwsze dwie kwarty, następnie wróciłem obczaić i trwała.. dogrywka?🤔 którą zresztą zagraliśmy fatalnie pudla każdej pozycji, no nie dało się na to patrzeć. Wstyd, żenada, frajerstwo...

odpowiedz
grzesiek - 10 minut temu, *.centertel.pl

jak się nie chce wygrać to się nie wygrywa...smutny obraz sportu dziś widzieliśmy.

odpowiedz
t - 13 minut temu, *.centertel.pl

Koleni frajerzy do popędzania z Legii....
Co za debile skończone...

odpowiedz
