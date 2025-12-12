1/16 finału Pucharu Polski

fot. Joanna Bydler
Legionisci.com

Od piątku rozgrywane będą mecze 1/16 finału Pucharu Polski. O godzinie 20 Legia Warszawa zagra na wyjeździe z LZS Bojano. 

1/16 finału:


Piątek, 12.12.:
godz. 19:00 Caffaro Futsal Kazimierza Wielka - Rekord Bielsko-Biała
godz. 19:00 Futsal Club Tarnów - Piast Gliwice
godz. 19:30 Polonia Bielany Wrocławskie - AZS UŚ Katowice
godz. 20:00 LSSS Team Lębork - Futsal Leszno
godz. 20:00 LZS Bojano - Legia Warszawa


Sobota, 13.12.

godz. 17:00 Jagiellonia Białystok - Futsal Świecie
godz. 19:00 KS Gniezno - Widzew Łódź
godz. 19:00 Przylep-Park Świdnica - Eurobus Przemyśl
godz. 20:00 AZS UG Gdańsk - Constract Lubawa
godz. 20:30 Tompawex Obice - BSF Bochnia
godz. 21:00 AZS UW Wilanów - We-Met Futsal Club Kamienica Królewska


Niedziela, 14.12.

godz. 11:00 Futbol-5 Legnica - Ruch Chorzów Futsal
godz. 17:00 Sośnica Gliwice - Śląsk Wrocław
godz. 18:00 Zalani Kętrzyn - Wiara Lecha Poznań
godz. 18:00 AZS UEK Kraków - Dreman Opole Komprachcice


Wtorek, 16.12.

godz. 18:00 ORel Przasnysz - Red Dragons Pniewy 




