Zapowiedź meczu z Górnikiem Wałbrzych

Górnik w obecnym sezonie jeszcze nie przegrał przed własną publicznością. Legia z kolei po czterech kolejnych porażkach zrobi wszystko, by przerwać złą passę, a jednocześnie "odczarować" wałbrzyską halę.

Ekipa z Wałbrzycha zaliczyła fantastyczny poprzedni sezon - jako beniaminek zdobyli Puchar Polski i zakwalifikowali się do fazy play-off. W niej, po zaciętej walce, ulegli przyszłemu mistrzowi Polski - warszawskiej Legii. Sukces podopiecznych Andrzeja Adamka na pewno rozbudził apetyty wśród wałbrzyskiej publiczności. W zespole doszło do kilku zmian. Spośród obcokrajowców w klubie pozostał Ikeon Smith, który podpisał nowy kontrakt jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu.



Jeśli chodzi o graczy z polskiej rotacji - tu udało się zatrzymać zdecydowanie więcej. W klubie zostali doskonale znani z występów w Legii - Darek Wyka (śr. 7.2 pkt. i 5.6 zb.) i Grzegorz Kulka (śr. 4.9 pkt. i 2.9 zb.), a także Kacper Marchewka (śr. 2.2 pkt., 20 min.) i Maciej Bojanowski (śr. 3.7 pkt., 16 min.). Z MKS-u sprowadzono środkowego Adama Łapetę, a i dwóch obcokrajowców, których przed sezonem zakontraktowano, występowało już na polskich parkietach. Litewski skrzydłowy Tauras Jogela (śr. 11.3 pkt. i 4.7 zb.) przed kilku laty występował w Kingu Szczecin, a ostatnie sezony spędził na Litwie - w Jonawie oraz Siauliai. Barret Benson (śr. 8.8 pkt., 4.4 zb., 40% za 3), który doskonale mówi po polsku, występuje w naszym kraju czwarty sezon z kolei, ostatnio grał w klubie z Torunia.



Przed meczem z Kingiem, który miał miejsce w ostatni weekend, wałbrzyszanie sprowadzili jeszcze hiszpańskiego zawodnika na pozycje 2-3 - Marca Garcię, który obecny sezon rozpoczął w MKS-ie Dąbrowa Górnicza, w barwach którego występował już przed dwoma laty. Klub z Dąbrowy był zainteresowany przedłużeniem kontraktu z Garcią, ale ten wcześniej zdążył dogadać się z Górnikiem, gdzie ma pomóc w grze na piłce. Na razie żaden z obcokrajowców nie rozwiązał umowy z Górnikiem, ale mówi się, że najbliżej tego jest rozgrywający Avery Anderson (śr. 3.8 pkt., 11 min.), którego występy nie przekonują ani sztabu Górnika, ani jego kibiców. Ponadto w klubie zakontraktowano Lovella Cabbila (śr. 16.6 pkt., 4.8 as.), który zdobył zwycięskie punkty w derbowym meczu ze Śląskiem. Przed dwoma laty występował w Dąbrowie Górniczej, a ostatni sezon spędził w drugiej lidze francuskiej w Denain. Jedynym, oprócz wspomnianego Andersona, graczem, który jeszcze w Polsce nie występował jest niski skrzydłowy Elijah Pemberton. W ostatnim sezonach zmieniał kluby w trakcie rozgrywek. Najpierw w sezonie 2023/24 występował w Samsunsporze i Hapoelu Beer Szewa, a w minionych rozgrywkach reprezentował barwy aż trzech klubów - Limburg United, Ludwigsburga i Hapoelu Hajfa.



W ostatniej kolejce Górnik pokonał na wyjeździe Kinga 77:64, choć początek spotkania wcale na to nie wskazywał. Wałbrzyszanie odrobili 19-punktową stratę i w drugiej połowie mocno ograniczyli poczynania szczecinian. Kapitalny mecz rozegrał Cabbil, który do 24 punktów (8/17 z gry) dołożył aż 9 (!) przechwytów oraz 5 asyst. Wałbrzyszanie zaliczyli trzy wygrane w ostatnich czterech meczach - oprócz Kinga, pokonali jeszcze GTK (+9) oraz MKS (+17), a przegrali w Gdyni z Arką (-16). Legia w ostatnim czasie zanotowała cztery porażki i w piątek będzie chciała przerwać tę serię. Choć łatwo nie będzie, tym bardziej, że sytuacja kadrowa naszej drużyny jest jeszcze gorsza. Michał Kolenda doznał kontuzji już w drugiej minucie meczu z Treflem i wiadomo, że przez kolejnych 6 tygodni nie będzie mógł zagrać. Nie zobaczymy także Matthiasa Tassa, którego czeka operacja stopy. Ponadto występ Ojarsa Silinsa również stoi pod znakiem zapytania. W związku z mocno ograniczoną rotacją, legioniści muszą zagrać bardzo mądrze. W wyjściowej piątce Michała Kolendę powinien zastąpić grający ostatnio w masce (w związku ze złamanym nosem) Wojtek Tomaszewski. Zresztą jeszcze kilkanaście minut przed rozpoczęciem meczu z Treflem, sztab szkoleniowy planował w wyjściowej piątce wystawić właśnie Tomaszewskiego w miejsce Kolendy.



W ostatnim sezonie Legia mierzyła się z Górnikiem aż 7 razy. Legioniści wygrali cztery mecze - jedno ligowe oraz trzy mecze w fazie play-off. Podopieczni Heiko Rannuli wygrali wszystkie trzy spotkania w Wałbrzychu. Każde z nich było niezwykle zacięte, szczególnie ostatnie, przesądzające o awansie Legii do półfinału play-off - wówczas do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka.



Spotkanie rozegrane zostanie w piątek o godzinie 20:15. Na trybunach hali Aqua Zdrój w Wałbrzychu spodziewany jest komplet, 1800 kibiców. Bilety można kupować na Abilet.pl (40 zł - ulgowe oraz 65 zł - normalne), a także przed spotkaniem w kasie biletowej dostępnych będzie 50 wejściówek. Bezpośrednią transmisję meczu będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 2.



GÓRNIK ZAMEK KSIĄŻ WAŁBRZYCH

Liczba wygranych/porażek: 6-3

Liczba wygranych/porażek u siebie: 3-0

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,1 / 78,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 24,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 67,1%



Skład: Lovell Cabbil Jr, Avery Anderson (rozgrywający), Ikeon Smith, Marc Garcia, Kacper Marchewka (rzucający), Maciej Bojanowski, Tauras Jogela, Elijah Pemberton, Grzegorz Kulka, Maciej Puchalski (skrzydłowi), Barret Benson, Dariusz Wyka, Adam Łapeta (środkowi)

trener: Andrzej Adamek, as. Zoran Carapić, Adrian Mroczek-Truskowski



Najwięcej punktów: Lovell Cabbil Jr śr. 16.6, Ikeon Smith 15.1, Tauras Jogela 11.3.



Przewidywana wyjściowa piątka: Lovell Cabbil Jr, Ikeon Smith, Kacper Marchewka, Tauras Jogela, Dariusz Wyka.



Wyniki: Zastal (w, 79:86), Śląsk (d, 85:83), Dziki (d, 71:69), Trefl (w, 84:77), Miasto Szkła (w, 86:70), GTK (d, 90:81), Arka (w, 85:69), MKS (w, 79:96), King (w, 64:77).



Ostatnie mecze obu drużyn:

22.05.2025 Górnik Wałbrzych pd. 85:94 Legia Warszawa (play-off)

20.05.2025 Górnik Wałbrzych 64:74 Legia Warszawa (play-off)

16.05.2025 Legia Warszawa 59:62 Górnik Wałbrzych (play-off)

14.05.2025 Legia Warszawa 86:55 Górnik Wałbrzych (play-off)

17.04.2025 Górnik Wałbrzych 72:79 Legia Warszawa

13.02.2025 Górnik Wałbrzych 73:72 Legia Warszawa (ćwierćfinał PP, w Sosnowcu)

20.12.2024 Legia Warszawa 81:91 Górnik Wałbrzych



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 8-7

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe:

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,1 / 79,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 59,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,0%



Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Race Thompson śr. 15.4, Jayvon Graves 13.6, Andrzej Pluta 11.8.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta/Ben Shungu, Jayvon Graves, Wojciech Tomaszewski, Race Thompson, Shane Hunter.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88).



Termin meczu: piątek, 12 grudnia 2025 roku, g. 20:15

Adres hali: Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6 (hala widowiskowa i sportowa Aqua Zdrój)

Ceny biletów: 40 zł (ulgowe) oraz 65 zł (normalne)

Pojemność hali: 1800 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2



Autor: Marcin Bodziachowski, fot. Marcin Bodziachowski



