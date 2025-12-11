Konferencja

Astiz: Kluczowy moment to druga anulowana bramka

Inaki Astiz - fot. Woytek / Legionisci.com
- Wiemy, że patrząc na początek meczu i szybko strzelonego gola, ten mecz mógł potoczyć się zupełnie inaczej. Kluczowy moment to druga anulowana bramka. Nie wiem, dlaczego nie została zweryfikowana przez VAR — uważam, że była prawidłowa. Przy 2-0, w momencie, w jakim się znajdujemy, spotkanie mogłoby pójść w innym kierunku - powiedział trener Legii, Inaki Astiz.

- Do przerwy prowadziliśmy 1-0, ale prawdą jest, że rywale mieli trochę przewagi w bocznych sektorach. Dochodzili do dośrodkowań i musieliśmy bronić głęboko. Skorygowaliśmy to w przerwie. Wydaje mi się, że powinniśmy więcej operować piłką. Niestety, stracone bramki wynikały z naszych błędów. Mam poczucie, że przegraliśmy ten mecz, dając przeciwnikom momenty, w których mogli uwierzyć, że są w stanie go wygrać.


 


- Przed meczem i w przerwie byłem bardzo pewny, że go wygramy - wiem, że zawodnicy też to czuli. Ale w trakcie meczu różne rzeczy mogą się wydarzyć i trzeba wierzyć do końca.

- Skąd taka różnica między pierwszą a drugą połową? Trudno to jednoznacznie ocenić. Rozmawialiśmy o tym w szatni. Powinniśmy więcej utrzymywać się przy piłce, nie możemy ograniczać się tylko do bronienia. W pierwszej połowie mieliśmy kilka dobrych sytuacji, które mogliśmy skontrować. Gdyby zawodnicy podjęli lepsze decyzje, moglibyśmy je wykorzystać.



Komentarze (35)

Emeryt - 8 minut temu, *.play-internet.pl

Fuksem strzelona bramka a potem dziurawa defensywa i bezmyślne lagi do przodu , nie ma grania piłką a jedynie kopanina. Gdzie mózg drużyny Gdzie pomysł na grę? Pseudotrener na ławce. I braki kondycyjne i szybkościowe i to od początku meczu.

odpowiedz
Andre as - 12 minut temu, *.play-internet.pl

Musisz zostać trenerem do wiosny to może doczekasz się wygranej. Już w pierwszej połowie dopuszczaliśmy do groźnych sytuacji po naszą bramka. Bramka zdobyta to fuks a nie składna akcja. A dyrektorzy sportowi milczą!!! O nietrafionych transferach o amatorstwie przy szukaniu trenera. OLAC MECZ Z Piastem bo to mogą być bęcki. Tam nie grama pomysłu na grę tylko laga i nic więcej.

odpowiedz
Hiszpan - 26 minut temu, *.play-internet.pl

Najgorszy trener , najgorszy sztab i najgorsza banda nieudaczników. Odpady z prawdziwej piłki.
Szrot I gruz.
Rzygać mi się na Was chce.
Niech NS ufunduje każdemu z nich korek do tyłka z podobizną każdego piłkarza. Niech wiedzą gdzie są...

odpowiedz
R - 26 minut temu, *.play-internet.pl

Weź ty już spi...laj. Kolejny mecz w Łeb a ty jakieś farmazony walisz

odpowiedz
Michał - 32 minuty temu, *.plus.pl

Niejaki też weź już odejdź

odpowiedz
Rumcajs - 32 minuty temu, *.246.40

A Mikael Ishak właśnie pokazuje co znaczy słowo "KAPItan". Bartek "proszę nie gwizdajcie" Kapustka nie lubi tego.

odpowiedz
U4L - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl

K.rwa czy on o zawodowych piłkarzach mówi? Czy 7A na 8C grały? Ile można?

odpowiedz
Blue - 35 minut temu, *.krakow.pl

To wina Astiza, że gramy od bardzo dawno bez napastnika i bramkarza? I że Iordanescu i Żewłakow zaorali wszystko, co zbudował Feio?

odpowiedz
Rumcajs - 37 minut temu, *.246.40

Teraz to sobie możesz pierdzieć Astiz do mikrofonu, trzeba było na meczu pomóc zespołowi, bo od tego też jest trener, żeby nie być miękka faja, tylko lobbować za sprawdzeniem sytuacji, którą sobie obejrzeliście od razu i widzieliście, że sędzia podjął dziwną decyzję. Mogłeś wejść na murawę i wstrzymać grę. Każdy szanujący się trener tak robi. Gdyby wam zależało gra nie byłaby kontynuowana po prostu. Ale wy macie wywalone. Nie zależy wam na wynikach. Jesteście żałośni.

odpowiedz
Sobal 74 - 37 minut temu, *.t-mobile.pl

Człowieku przestań się kompromitować i niekompromituj naszej legii niemasz pojęcia o prowadzeniu takiej drużyny a poza tym wyślij wszystkich do rezerw a rezerwy do pierwszej drużyny i myślę że grali by dużo lepiej od tych dziadow

odpowiedz
PLBBOY - 37 minut temu, *.play-internet.pl

Gołębiewski miał przynajmniej honor i odwagę by samemu odejść i zachować twarz. Ty jesteś żałosnym popychlem.

odpowiedz
Kamiko27 - 38 minut temu, *.orange.pl

Astiz jest najmniej winny. W tak poważnym klubie nie ma od miesiąca trenera i to jest problem. Nie trener to zarząd. Piłkarze też swoje dokładają bo zachowują się jakby nigdy w piłkę nie grali. Nikt na boisku nie chce wziąć odpowiedzialności za wynik pociągnąć grę zagrać agresywnie. To tak jakbym ja w pracy nagle zapomniał jak mam pracować. Masakra. Nie wiem jak ten Papszun ich ustawi. Kilku zawodników też nie zasługuje na Legię i powinien dać szansę młodym.

odpowiedz
Hiszpan - 39 minut temu, *.play-internet.pl

Mam nadzieję że jesteś już spakowany. Zabierz Arka i Mokrego nic nie potraficie barany

odpowiedz
Dość - 43 minuty temu, *.telia.com

Mecz trwa 90 minut nie pie...ol człowieku.Wam brak zaangażowania .Wam się nawet nie chce chcieć

odpowiedz
Z - 44 minuty temu, *.stansat.pl

Kończ człowieku wstydu oszczędź

odpowiedz
WM - 45 minut temu, *.orange.pl

Błąd sędziego? Był, zresztą czego oczekiwać od słabego Kazacha... Ale nic nie tłumaczy słabości piłkarzy Legii. Vinagre i K.Urbański to ludzie nie nadający się nawet na rezerwę. Żel we włosach nie zastąpi ambicji i przygotowania, a trener który tego nie widzi niech lepiej zamilczy. Po 56 latach spędzonych na Ł3 trzeba powiedzieć stop - nie mogę już dłużej na was patrzeć, przebiliście dno...

odpowiedz
1980 - 47 minut temu, *.play.pl

Przechodzi do historii Legii...jako najgorszy trener

odpowiedz
Loko - 48 minut temu, *.jmdi.pl

Wyp......j

odpowiedz
LegionistaWawerski16 - 48 minut temu, *.t-mobile.pl

Astiz, po prostu już wypie...laj

odpowiedz
Szogun - 48 minut temu, *.t-mobile.pl

Przegrał do widzenia zlinczują cie myślę astiz niedlugo

odpowiedz
ja - 49 minut temu, *.tpnet.pl

co za nieudacznik

odpowiedz
Legionista - 49 minut temu, *.net.pl

Astiz przestań się kompromitować marionetko Mioduskiego, zajmij się byle czym tylko nie trenerką.

odpowiedz
Pajączek - 50 minut temu, *.play.pl

Pier..li jak zwykle

odpowiedz
Koczi - 50 minut temu, *.centertel.pl

Ty i Ci twoi pseudo piłkarze nadajecie się do Okręgówki, tam jest wasz poziom!!!

odpowiedz
Polonista (ale nie z Konfidenckiej) - 50 minut temu, *.play-internet.pl

Odejdz Nijaka ofermo

odpowiedz
Typer - 50 minut temu, *.play-internet.pl

Człowieku, co Ty za przeproszeniem p.... Chłopie dostałeś najmniejszy wymiar kary.

odpowiedz
Heh - 50 minut temu, *.225.27

Czuje się jak de.bil czytając to

odpowiedz
kaktus - 50 minut temu, *.orange.pl

Kluczowy moment to twoje przejęcie funkcji pierwszego trenera Legii...
Rumun zostawił po sobie burdel, a ty go podpaliłeś...

odpowiedz
ms - 52 minuty temu, *.mm.pl

przestan pitolic i oddajcie ludziom pieniądze za bilety.....

odpowiedz
Zytoslaw - 53 minuty temu, *.34.249

Wypad pasożycie, żerujesz na tym klubie nie dając nic w zamian, jak można niczego się nie nauczyć przez tyle lat przy tylu trenerach. Amator bez jaj i ambicji.

odpowiedz
KkK - 54 minuty temu, *.plus.pl

Kluczowy moment to wypi...alać je...e nieudaczniki

odpowiedz
Rafa(L) - 54 minuty temu, *.orange.pl

Odejdź i się proszę nie ośmieszaj. Tyle lat jako drugi i gówno się nauczyłeś. Miej honor i wypad. Nie każdy zawodnik może być trenerem.

odpowiedz
To ja - 54 minuty temu, *.vectranet.pl

Won z Legii. Wieczny asystent, nieuk i nic więcej.

odpowiedz
e(L)o - 55 minut temu, *.ksiezyc.pl

😂😂😂😂😂😂

odpowiedz
Jordan - 57 minut temu, *.orange.pl

Wypie...alaj

odpowiedz
