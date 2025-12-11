Kompromitacja! Stracona nadzieja w Armenii

Kolejny mecz w tym sezonie zakończył się porażką. Tym razem Legia skompromitowała się w Armenii, przegrywając w ramach 5. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji z FC Noah Erywań 1-2. Do przerwy "Wojskowi" wygrywali, lecz po przerwie kompletnie zawiedli, dali się zdominować i stracili dwa gole. Tym samym Legia straciła szansę na grę w europejskich pucharach na wiosnę.
Mecz znakomicie rozpoczął się dla legionistów. Już w 3. minucie gry swój klub na prowadzenie wyprowadził Mileta Rajović, który wykorzystał gapiostwo w obronie Gonçalo Silvy. Duński napastnik był na tyle czujny, że przechwycił jego podanie do własnego bramkarza, dzięki czemu za moment spokojnie skierował piłkę do siatki Ormian. Dla Rajovicia był to pierwszy gol od 13 meczów i można było spodziewać się, że szybko strzelony gol ustawi mecz. Jednak FC Noah nie zamierzał szybko składać broni. Gospodarze niebawem oddali pierwsze groźne uderzenie, które zostało szczęśliwie zablokowane przez Kamila Piątkowskiego. Następnie w 13. minucie przeciwnicy polskiego zespołu mogli doprowadzić do remisu. Przed znakomitą szansą stanął Matheus Aiás, który w kluczowym momencie minimalnie chybił. Kopnięta przez niego piłka nieznacznie minęła słupek.
Wkrótce zobaczyliśmy kolejny atak Noah. Tym razem akcję swojego zespołu strzałem zakończył Marin Jakoliš, który dobrze wybronił Kacper Tobiasz. W 31. minucie wreszcie przebudzili się legioniści. Ermal Krasniqi zakręcił obrońcami kilkanaście metrów przed bramką i chciał technicznym strzałem pokonać Timothy'ego Fayulu. Niestety, pomocnikowi zabrakło precyzji. A szkoda, bo bramkarz gospodarzy kilkukrotnie pokazał tego wieczoru, że nie znajduje się w najlepszej formie. Urodzony w Szwajcarii bramkarz miał problemy z prostymi interwencjami i łapaniem piłki. Pod koniec pierwszej połowy jeszcze jednak akcja Legii, która zakończyła się nawet golem, lecz... sędzia dopatrzył się niestety przewinienia Rajovicia i anulował trafienie Steve'a Kapuadiego. Zdaniem arbitra napastnik Legii wytrącił bramkarzowi piłkę z rąk. Wkrótce sędzia odgwizdał koniec pierwszej odsłony i zaprosił piłkarzy na przerwę. Legioniści mogli mówić o sporym szczęściu, gdyż nie wyglądali tego dnia na zespół lepszy od swoich przeciwników, a pomimo tego prowadzili jedną bramką.
Na drugą połowę drużyny wyszły bez zmian w składach. FC Noah szybko starał się jednak narzucić po przerwie swój styl gry. Legia była ustawiona nisko w obronie i przede wszystkim czekała na to, co zrobią rywale. W 52. minucie pierwsze ostrzeżenie od Ormian. Na strzał zdecydował się Nardin Mulahusejnović, ale posłał piłkę wysoko ponad poprzeczką. Pięć minut potem gospodarze dopięli swego i doprowadzili do remisu. Niestety, trzeba przyznać, że był to gol w pełni zasłużony. Matheus Aiás z najbliższej odległości pokonał Tobiasza po tym jak dostał podanie z prawej strony od Mulahusejnovicia. W tej akcji legioniści popełnili szereg błędów w obronie, a szczególnie nie popisał się Ruben Vinagre, który znowu zaprezentował dramatyczny poziom gry w defensywie.
Od tej pory FC Noah zaczął dominować. Gospodarze zepchnęli Legię do głębokiej defensywy, co wyglądało momentami wyjątkowo dramatycznie. W 70. minucie znowu było bardzo niebezpiecznie. Z dystansu mocno strzelił Aiás, lecz w porę interweniował jeden z obrońców, stając na linii uderzenia. Kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry łądna kontra Ormian. Atak zakończył strzałem z prawej strony Hélder Ferreira, jednak było to na tyle lekkie, że spokojnie futbolówkę złapał Tobiasz. Ten sam gracz za chwilę znalazł się ponownie w dobrej sytuacji. Tym razem chybił obok słupka...
W 84. minucie stało się to, czego można było się spodziewać. FC Noah wyszedł na prowadzenie, po fatalnym błędzie w obronie Legii - skiksował Steve Kapuadi, przez co sam na sam z Tobiaszem znalazł się Mulahusejnović. Tym razem napastnik nie miał problemów z pokonaniem bramkarza, powodując szał radości na trybunach. Tym samym koszmary z niedawnego spotkania przeciwko NK Celje wróciły. Legia ponownie prowadziła do przerwy, żeby po zmianie dać się całkowicie zdominować.
W doliczonym czasie gry okazję miał wprowadzony Antonio Čolak, który z bliska fatalnie skiksował po podaniu ze skrzydła od Wahana Biczachczjana.
Faza ligowa - 5. kolejka
#NOHLEG
0
Stadion Republikański im. Wazgena Sarkisjana
11.12.2025
18:45
Asystent trenera: Zlatko Bašić
Asystent trenera: Grzegorz Mokry
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Marcin Tusiński
Fizjoterapeuta: Maciej Treutz-Kuszyński
Główny: Bułat Sarijew (Kazachstan)
Asystent: Siergiej Wasiutin (Kazachstan)
Asystent: Jurij Tichoniuk (Kazachstan)
Techniczny: Arman Ismuratow (Kazachstan)
VAR: Manuel Schuettengruber (Austria)
AVAR: Aidyn Tassijbajew (Kazachstan)
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.18 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.69 lat
Cała kadra meczowa: 26.32 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 185.5 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.7 cm
Cała kadra meczowa: 184.1 cm
Sędzia nie odgwizdał wybicie przez kapuadiego piłki bramkarzowi, tylko faul drewniaka, który żeby dojść do piłki ciągnął za ramię przeciwnika. Sędzia to w sposób sugestywny pokazywał wszolkowi jako kapitanowi dlaczego bramki nie uznał. A komentatorzy tv i kolega wiśnia uczepili się tego rzekomego faulu na bramkarza jak rzep suchego ogona. Trzeba uważniej obserwować jak się chce komentować mecze.
Co to było za meczycho !!! 😂😂😂
Odnoszę wrażenie,że niektórzy piłkarze są w trakcie jakiegoś protestu.Nie wiem,może im nie płacą,albo co....Bo w to,że są tak żenująco słabi,poprostu nie uwierzę....
Paraliże na boisku : sos Vinagre , dziadi Kapuadi,i reszta motłochu zgrilowana przez przeciwników o marnych umiejętnościach.
NS List na pisze i w niedzielę możemy bawić się na całego .... Reszta komentarza nie możliwa z powodu Cenzury 🤮💩😡
a ci co mu nabijają kieszeń są jego wspólnikami
tak, tak kibicują drużynie na dobre i złe
to stwierdzenie ma sens jeśli klub jest mądrze zarządzany, wszystko jest poukładane, drużyna walczy, biega ale jest piłkarsko słabsza i przegrywa bo jest słabsza sportowo
ten debil w trwałej ondulacji ciągnie Legię w przepaść a swoje idiotyczne decyzje zamienia na jeszcze głupsze i zaciąga kredyty które obciążają klub a nie jego
tego raka trzeba wyciąć najszybciej
Czy nikt tym forum nie widzi, że zasadniczym problemem jest złe przygotowanie fizyczne całej drużyny. Iordanescu to nie trener, to selekcjoner. On już nie potrafi przygotować zawodników do gry w lidze. Na początku sezonu jeszcze to jakoś szło z rozpędu. Później już było tylko gorzej. Przegrywamy większość pojedynków jeden na jeden. Nie zbieramy drugich piłek. Nie potrafimy wyprowadzić szybkiego ataku. Kompletny chaos w obronie. Potrzebny był trener typu Okuka lub Czerczesow, który by to całe towarzystwo wziął za ryj. . Teraz tylko Papszun może nas podnieść. Postawienie na Iordanescu to wina Żewłakowa i Bobica a dalej Mioduskiego.
@m57: jak Iordanescu jest winą Żewłakowa skoro ten chciał zatrudnić Vukovica ale został zablokowany przez właściciela?
Jak to było? Brak mistrzostwa w tym sezonie będzie porażką? Może więcej dyrektorów sportowych nam się przyda🤔
Pozostała walka o utrzymanie... nie ma słów na to co się dzieje - nie ma drużyny, trenerów, dyrektorów nie ma już nic
Buhhhhaaahhhaaaa😂 Good job! Amaz🤣🤣🤣ing🤣
Dzień jak co dzień. Jeszcze 2 łomoty i zadowoleni rozjadą się na urlopy. Zimowe przygotowanie powinni mieć z rezerwami, moze podpatrzyli by trochę prawdziwej gry. Zaryzykowałbym zamianę jedynki z dwójką, wtedy bedzie szansa na utrzymanie. Inaczej spadek murowany.
@Po(L)di: Wygrzeją jaja gdzie na Bali , potem szybki fryzjer , pedicure , manicure , szybki shopping, nowy kuferek szminek i na zgrupowanie do Hiszpanii.
@Hiszpan: Odmalowani i opaleni powinni mieć zgrupowanie koło trzepaka, bo szkoda dla nich nawet osrodka pod grodziskiem.
Wyj...ć ich i pozwolić grać młodzieży która awansowała dalej w UCL! Gorzej na pewno nie zagrają a zdobyte doświadczenie zaprocentuje! Teraz mamy drużynę bezmózgich kretynów patrz Vinagre, Krasniqi czy Kapudadi
To co?
Dalej bedziecie zapelniac trybuny?
@Wiśniak: tak
Kapuadi kolejny mecz z bledem .dziwnym trafem zaczal robic ciagle bledy od afery z pululu ...
Jeszcze Tylko ostry List od NS i Rok można kończyć 🤮
Wyniki to jedno, Legia to drugie. Fajnie jak idą w parze, ale jutro w barwach z wypiętą klatą bo Legia to nie kibic sukcesu. Legia to My. Ci chłopcy są dziś w pracy do której nie mają kompetencji lub ambicji i są tu na chwilę.
My od urodzenia do końca.
Mocno Legia
@TBox: I pamiętaj w niedzielę : stówka do kuferka NS, gięta i browarek.
Zakup koszulki w przerwie i jeszcze fryteczki z colą pod koniec.
500 zł musisz zostawić bo Loczek w potrzebie.
Dosyć tego wstydu mioduski wypad z legii i zabierz że sobą Żewłakow I spółkę a i niezapimnij o tych grajkach co uważają się za super pilkarzy panie papszun szkoda pana w legii niema tutaj kogo trenować to same beztalencia i dotego beż jaj i ambicji
Lepiej zostańcie już w tej Armenii. U-19 za was dogra ten sezon.
Zawsze biały był szybszy do piłki, przepchnoł naszego, itditd😜
I pomyśleć że 12 lat temu Leśny zwolnił Urbana gdy mieliśmy 6 pkt przewagi w lidze nad wiceliderem i zdobyliśmy "tylko" 3 punkty w LE
Tzw. piłkarze powinni mieć zakaz noszenia tych barw. To jest żenada. Kompromitacja. Dziadostwo.
Piłka nożna jest fajną grą, która powinna sprawiać i dawać radość, a u ogromnej większości tych leszczy, powoduje stres. Zero ambicji, zero polotu, zero umiejętności.
Amatorszczyzna, która jest w tym klubie od lat na każdym poziomie, wylewa się obecnie cuchnie przeobrzydliwie wbtym pięknym mieście, które zasługuje na poważną piłkę...na wielką Legię
Brawo Legia! Obiernice sprzed sezonu dotrzymane. Najlepsza paka w kraju! Bezdyskusyjnie
Zarządzanie tym klubem,które trwa już od kilku dobrych sezonów musiało doprowadzić do tego co widzimy dzisiaj.To było wręcz pewne,że to w końcu kiedyś pier.olnie ze zdwojoną mocą.Od kilku lat trwa festiwal nieudacznictwa Mioduskiego i jego pachołków.Zeszły sezon,w którym Legia znalazła się w ćwierćfinale LKE i potrafiła wygrać na wyjeździe z Chelsea zamydlił prawdziwy obraz.Obraz,który mamy (nie)przyjemność teraz oglądać.Obraz upadku Legii na samo DNO.I to pod każdym względem.Zarówno piłkarskim jak i (chyba przede wszystkim) organizacyjnym.Na wiosnę zapowiada się rozpaczliwa walka o utrzymanie w Ekstraklasie...
Jeszcze bęcki od Piasta i zasłużony urlop na Malediwach...buahabuaha.
Wypi....ć pasożyty i nieudacznicy!!!
Nic sie nie stalo. Wszyscy na mecz z Piastem !!!!!!
Już od dawna pisze, że mioduski to jest polonista!!! Poszukajcie w necie. Pięknie rozp....ala Legie od środka. Legia jest totalnie zadłużona. Pilot robi wałki, ale zamiast pustego stadionu i taczki, to mu jeszcze kabze nabijacie. Iti się przy nim umywa. Niestety, coraz więcej spodni w rurki na trybunach i efekty są jakie są. Pisałem, że jeszcze za tęsknimy za Fejo. Papszun nic nie pomoże. Może jakimś cudem się utrzymamy jak tylko spółdzielnia nie będzie chciała nas spuścić ...
To element długofalowej wizji Mioduskiego… Wyp… z Legii Mioduski, Bobić i reszta nieudaczników pasożytów 🤬
Gwiazdy doszły do Rekordowego wyczynu 10 a inni się bawią i listy se piszą 💩
@Czekam jeszcze tylko na Kolejny List od NS z kolejną ostrą zapowiedzią 🤣:
NS -to wazelina miodka
Rzeźniczak kiedyś dostał z otwartej (gdyby to była piącha to by zębów szukał). Teraz każdy z tych ciuli kopaczy powinien dostać fange w ryj. Tylko motywacja z użyciem siły pomoże. 💪💪💪
@Pud Elek: Oni dzisiaj walczyli akurat , po prostu znowu niedokładnie grali . Więc daj se luz . Przyjdzie trener Papszun i nauczy ich dokładnych podań i dokładnego rozegrania , mam nadzieję . Sędzia nie dał nam karnego pod koniec meczu - nie wiem czy zauważyłeś ?
Wszyscy na lotnisko! Wszyscy! Liście muszą spaść!
Jaka kompromitacja... Jaki zarządca, taki poziom sportowy. Pudelkowi chyba nigdy nie zależało na wynikach sportowych, tylko na zbudowaniu biznesu... grajów na sprzedaż. Niestety akademia nie produkuje tego kwiata:)
Nie odnosząc się do wyniku dzisiejszego meczu, bo to kwestia wtórna... Dariuszu Mioduski, po raz kolejny wystawiasz najlepszy i największy Klub Piłkarski, Legia Warszawa, na pośmiewisko. Po raz kolejny, zamiast walczyć o mistrzostwo, o inne laury, Legia znajduje się w strefie spadkowej, o wynikach, które dalyby Legii kase z europejskich pucharów nie wspomnę. Bez kasy potem znowu będzie bida i przyjmowanie szrotu. Wiesz, co się stanie, jeśli Legia spadnie z eklapy? Wiesz, co się stanie, jeżeli po raz kolejny nas upokorzysz jozakiemklafuriciem, jak parę lat temu? Znajdź dobrego kupca na Nasz Klub, który nie tylko powinien co roku zdobywać majstra (z takim budżetem), ale również coś znaczyć w rozgrywkach europejskich. To nie jest tak, że kupiłeś sobie jakąś firmę. Kupiłeś, za bezcen, największy Klub Piłkarski w Polsce. Odejdź, sprzedaj, zniknij. Uniknij losu gówno-midasa.
w twarz mi plują na ulicy...
Żal patrzeć na tą zbieraninę zwykłych cieniasów i lamusów. MIODUSKI TY...
Dno to już dawno było ale dzisiaj to już zaciągnęli mułu,banda nieudaczników z kapuadim,vinagrem i chodyną na czele, jak to możliwe że oni grają w naszym klubie? Pozostali z resztą nie lepsi, rozgonić to dziadostwo w p...u
...doleni nieudacznicy. Żenada!
No i seria trwa. Nie chodzę na Ł3 od jesieni. Kibic sukcesu powiecie… a gunwo. Jestem kibicem, po prostu. Bo może trafić się mecz przegrany, ba, może wejść czarna seria kilku przegranych pod rząd ( bywało), człowiek się wściekał i chodził. Może nie wejść mistrz, nawet nie pierwsza trójka w tabeli. Ale zawsze widać było zaangażowanie i „gryzienie trawy”. Ale od tej jesieni ja tu gry i zaangażowania nie widzę. Ot ganiają, podania wymieniają i … nic. To jest nieuczciwe i nieprzyzwoite po prostu. Zatem ja dotować tej farsy nie zamierzam. Nie lubię jak się mnie bezczelnie rąbie na kasę. I nie, to nie jest postawa kibica sukcesu. Po prostu traktuje zarząd i wkłady do koszulek jak na to zasługują. Howgh!
@Lemon: Mam tak samo. Ponad 20 lat prawie na każdym meczu. Zaraziłem syna i kilku znajomych.
Bywało różnie ale była walka i zaangażowanie.
A teraz szmaciarze plują w twarz kibicom
Trzeba czekać na nowego prezesa i piłkarzy. Aż do skutku.
Wszyscy atakują Mioduskiego (i słusznie) tymczasem nikt nie bierze pod uwagę tego że On zatrudnił speców piłkarskich w osobach Zewłakow i Bobic i powierzył im prowadzenie pionu piłkarskiego.To ci ludzie okazali się kompletnie ignorantami w tej sytuacji w jakiej znalazła się Legia.Oczywiście sytuacja w jakiej jest dzisiaj klub to efekt "cięzkiej" pracy jej szefa.Wieloletniej "pracy".🚀
Jak widać w dłuższej perspektywie czasu to nie rumun był problemem
@Bednarz: był, widzisz efekty jego przygotowania
Tak sobie myślę, że kopacze, grajkowie, działacze, sztab, właściciel, czyli ojcowie najgorszej drużyny w historii Legii, którzy przyczynili się do aktualnej sytuacji w naszej (L) winni zostać podmiotem dużej, powszechnej i oddolnej akcji marketingowej podkreślającej ich udział i przyczynienie się do tego z czym musimy dzisiaj żyć. Nie jestem marketingowcem , ani internetowym czarodziejem, nie jestem wielkim fanem socialmediow, ale zdaje sobie sprawę z ich potęgi. siła kibiców (L) jest ogromna. Powinniśmy podziękować tym wszystkim patafianom, aby cały świat dowiedział się teraz i w przyszłości że to właśnie oni byli członkami najsłabszej w historii Legii. Gra w Legii to chluba i szczęście. Nie potrafią tego docenić, nie są w stanie wygrać meczu z kolejnymi ogórkami, wspólnie zbudowali najgorszy zespół i są hańba dla Legii Warszawa. niech świat się o tym dowie. Niech zostanie to z nimi na zawsze. Niech ich nowi kibice, w następnych klubach wiedzą, co zrobili w (L)
Np. Wszechobecne w sieci
RubenVinagre#Footballer_Shame_Legia_Warsaw
DariuszMioduski#grabarz_i_hanba_Legii_Warszawa
MiletaRajovic#footballerShameLegiaWarsaw
Zasłużyli sobie na to. Pokażmy swoją kreatywność
Po 1 za zawsze sędziowie nas wy.ujali po 2 nam jednak samym HWDP, amen (mam nadzieję że Jezus mi w adwenicie odpuści)
Rozwiązać wszystkim kontrakty bo nie zasługują by nosić koszulkę Legii ❗❗❗
Już chyba czas aby wszyscy dostali solidny polski wpie.....gool ;)
To już prawdziwa kompromitacja i wstyd
W niedziele pusty stadion !!!!!!
Ze skutkiem natychmiastowym pożegnać się z:
Kapuadim, rajoviciem, chodyną, vinagrem i kilkoma innymi
PS Jak przyjdzie Papszun, to oni będą po ciężkich treningach płakać lub go zwolnią
Na wszelkiej masci szkoleniach trenerskich i nie tylko beda mieli fajny przyklad, zeby odpowiedziec na pytanie: po co w ogole potrzebny jest trener...to jeszcze za 200 lat moze byc w ksiazkach: w XXI Legia przeprowadzila ciekawy eksperyment: 2 miesiace grala bez trenera...miala najwyzszy budzet, reprezentantow kraju w skladzie, infrastrukture tip top, pińćset dyrektorów, ...super doping... I tylko trenera nie...
Wpadajcie w niedzielę na pokaz sztucznych ogni 🚀
Nie może Was zabraknąć!
A NS zadowoleni organizują fetę na ostatni mecz ligowy...Co za DNO !
@NS leszcze:
Specjalnie dla Ciebie przełożą jak wyniki będą lepsze
Są pozytywy. Legia odpadła z Pucharu z Pogonią i nie grozi jej mecz z Avią.
to sie chyba nazywa wyczerpanie psychiczne organizmow. z tego to mozna nawet nie wyjsc. masakra
Dopóki będzie panowała zasada"czy się stoi,czy się leży cała forsa się należy",nic się nie zmieni! 90% pensji powinno być do podniesienia z boiska.Za to co te wkłady pokazują powinny być kary w kontrakcie!
Kroki, aby anulować subskrypcję:
Email: Wyślij wiadomość na adres pok@legia.pl, podając swoje dane i prośbę o anulowanie subskrypcji. Klub potwierdzi to, jeśli posiadasz subskrypcję ulgową.
Telefon: Zadzwoń do Punktu Obsługi Kibica (POK) pod numer +48 22 318 20 79 lub +48 22 318 20 91.
Osobiście: Udaj się do siedziby klubu przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.
Rozwjazać kontrakty z potężnymi karami.Bron boże do legii 2 po poziom zaniżą
MIODUSKI POŚMIEWISKIEM CAŁEJ EUROPY ! HAHAHAHAHAHAHA
Podziękować wszystkim od prezesa do pani sprzątającej!!!!! Dosyć tej żenady!!!!!!
@Kibic z Kombajnu: Pani sprzątająca,to jedyna w tym śmiesznym klubie wykonująca swoją pracę perfekcyjnie. Nie obrażaj 👍
Hańba! dyrektor, trener wraz z całym sztabem nieudaczników gdyby mieli jaja choć odrobine Honoru i odwagi Cywilnej , zwyczajnie podali by się do dymisji i odeszli by Nie hańbić tak Zasłużonego Klubu lecz niestety wolą się zapisać w historii czarna Kartą i spuścić Legię do pierwszej ligi ,pierwszy raz w rozgrywkach Totalne Dno
Astiz Ty Miernoto poproś o azyl razem z Chodyna,Vinagre,Rajovicem i Tobiaszem i nie wracajcie do Warszawy.
Chłopaki zasłużyli na urlopy po takiej zaje...tej jesieni a tu jeszcze dwa mecze muszą skaleczyć. Żenada!!
I po co było lecieć do tej zabitej dechami Armeniii zostawiać potężny ślad weglowy?,nie lepiej od razu walkowera bylo dać.i przygotować się do meczu z Piastem,żeby chociaż zremisować,co ja przyjąłbym jako mały sukces,a tak znowu będzie w plecy,Astiz i spółka do boju i wesołych świąt Bożego Narodzenia i grubych kopert pod choinkę od sw.Mikolaja!z budżetu klubu życzę 😎❤️🤍💚
Pusty stadion z Piastem.
@(L): To się z dziwisz kolego ,Żyleta pełny stadion ,
@Biała si: świetnie, tylko jak będzie a będzie kolejny wpier…. to przypadkiem nie gwizdać na nich i nie obrażać bo sami popadacie w skrajności w skrajność,idziecie pośpiewać,pobawić się ,popatrzeć na fajerwerki i fajnie jest ale ręce precz od kołaczy w tej sytuacji
@Biała si: myślę że ty się mocno zdziwisz, miarka się przebrała...
To tajna taktyka Miodka. Ida na miszcza bo została już tylko Liga
Szczerze ?
Rozgonić towarzystwo
Zaorać boisko
Wypłaty przeznaczyć na domy dziecka
Won nieudacznicy
DZIADY !!!!!!!!!
Nie srajcie żarem. W niedzielę gramy o rekord!
Oddajcie koszulki (L) i spadajcie ....
Każdy kto kupuje bilety jest kolaborantem tego pseudozarządu, trzeba to sobie powiedzieć jasno i uczciwie. Stop nabijaniu kasy pseudozarxądowi! Tylko pusty stadion na Piaście i Lincolnie!!!
Przecież to jasne zawodnicy teraz odpoczywają bo jak przyjdzie Papszun to bedą zap...lac na wysokości lamperii. Najważniejsze, że impreza w niedziele 😃
Mioduski zostanie zapamiętany,jako ten co zniszczył Legię.
No i dobrze. Możemy skupić sie na lidze, przecież liczy sie tylko mistrzostwo.
@Legiak83: chyba 1 ligi
@Siarczan: Ho ho w 1 lidze nie jest wcale tak łatwo!
Dzieci w strojach ludowych i orkiestra są już gotowe do przyjęcia naszych bohaterów na Okęciu.😂
Jaka kompromitacja?
Wynik zgodny z planem
Olewam tą ligę konferencji ale to co zrobiły te piłkarskie lebiegi przy straconych golach to jest parodia i się nie wkurzam bo mi się już nawet nie chce to co oni pokazują na boisko to wtórny debilizm 😭
No sorry ale nawet Real jakby grał w 7 to by przegrywał mecze z każdym i nawet jakby w tej siódemce grały ich największe gwiazdy ,jedyny plus tej naszej katastrofy w tym sezonie jest taki że zawsze obstawiam przegraną Legii u buka ,żeby przynajmniej coś mi przegrane osłodziło i nigdy tyle nie wygrałem co w tym sezonie. O meczu nie będę nic pisał bo już napisałem przed meczem i wszystko się sprawdziło, trudno było tego nie przewidzieć z tym składem.
Leje na jakieś urodziny , benefisy na żadnego piasta ani myślę iść w okresie żałoby
niesamowite dziadostwo, bez kondycji, pomysłu, ładu i składu... jesteśmy świadkiem historii upadku... wstaniemy 💪💪💪
Piłkarze piłkarzami ale to co robi sztab to kolejna sprawa. No z całym szacunkiem ale ile można męczyć kibiców Chodyną? Wahan przez 10 minut zrobił więcej niż Chodyna przez pół rundy. Colak to w ogóle wchodzi z nastawieniem żeby coś zj...ać chyba, bo nie przypominam sobie żeby zrobił coś dobrego. Ruben ma wyj...ne, Kapuadi widać też. To już lepiej niech młodzi latają na ambicji. To jest dramat i człowiek patrzy bezsilnie co oni robią z tym Klubem. Trzeba czekać aż Papszun zrobi porządki, bo jest jaki jest ale u niego nie bedzie gwiazdowania.
Z piastem tylko pod stadion i 90 minut gromkie WYPI.... LAĆ!!!
Ludzie przecież tego nie da się oglądać do cholery jasnej przestańcie płacić i chodzić na to ja wiem że kibicem się jest bez znaczenia ale można kibicować pod stadionem i nie przychodzić na mecz bo to co zrobili z tego klubu to dramat proponuje zakupić taczki w sklepie budowlanym bo się przydadzą
Sędzia kalosz ! Nie uznał gola dla nas w pierwszej połowie i nie dał nam karnego na koniec meczu za rękę Ormianina w ich polu karnym . Duży kandal ! Po cholerę jest VAR jak i tak kalosze robią co chcą ?! Fu.k ! Fu.k ! Nie zdzierżę !
@Dwie duże kontrowersje , skandal .: Kapustka już idź do szatni 👎
@Wyp...ać: Ty wyp.....laj .
Mam dziwne wrażenie, że najlepszy był Tobiasz. Bramkę co prawda mu załadowali ale tylko dzięki uprzejmości naszych obrońców. A cała reszta truchtaczy to już nawet nie była śmieszna. Czyli ciągnięcia tematu ch...i z patatajnią ciąg dalszy. I z czymś takim wychodzimy na salony? (na szczęście już tylko raz).
Skoro nie można zwolnić trenera,bo go nie ma. To może niech zwolnią stadion.Młodzież i dziewczyny by może pograły z jajem. Rugbiści na bank.
Jak to było redakcjo legioniści.com? "Walka o europejską wiosnę"? Tak to jakoś napisaliście nieprawdaż? Walka to już jest, ale o utrzymanie się w Ekstraklasie.
A tak poza tym dziękuję grajkom, bo u buka wpadły mi pieniążki. Teraz przewidzieć wynik Legii jest bardzo łatwo, bo to chłopcy do bicia na boisku.
Weźcie to rozgońcie!
Dwa dni temu czlowiek sie nabijal ze Radio Erwan moze nas pocinac … to dzis pisze calkiem serio wpierdziel od Gibraltaru 70% pewnosci
Witam.
Nigdy się nie udzielałem na forum.
Teraz mogę opowiedzieć że mamy dwóch sabotażystów w zespole.
1 vinagre
2 kapuadi
Przyjdzie prawdziwy trener i ich nie ma.
Tyle w temacie
Dramat, dno, kompromitacja i wstyd... ale czemu ten pi...dolony Kazach nie uznał bramki na 0-2???!!! To jest skandal, czysta sytuacja, niewytłumaczalne...
Wypi*alać z tego klubu szkodniki! Won! Ile można to oglądać i tolerować?! Wstyd i hańba!
won,won .Odsłać wszystkich do jasnej cholery.Niech im zapłacą po pół dniówki. Niech idą w diabły.
Panu Astizowi chyba tez czas podziękować za współpracę. Nie mam pojęcia jak miałby pomoc jako asystent Papszunowi, czy kto tam będzie trenerem Legii...
@Sumer: Nie rób kozła ofiarnego z człowieka ,który praktycznie nie ma papierów trenerskich do prowadzenia drużyny na takim poziomie rozgrywkowym. Przecież nie od dziś wiadomo ,że Astiz kompletnie nie ma osobowości do prowadzenia grup seniorskich. To typ intelektualisty i filozofa. Bardzo grzeczny facet, a tu potrzeba mega mocnej ręki. On powinien prowadzić dzieciaki i Legia mogłaby to rozważyć.
@Sumer: Pan Astiz to przez 10 lat mial ciepla posadke w Legii, za nic nie odpowiadal, nic nie robil a pieniazki plynely same. Gdzie indziej by tak mial? A jak przyszla chwila prawdy to jeczy ze on nie chce ale musi, ze gotow odejsc w kazdej chwili.
@Bynio: nie wiem na jakiej zasadzie i czym sie zajmował Astiz, bo przy każdym kolejnym trenerze i jego sztabie podejrzewam, ze byl kimś typu asystenta asystenta, gościem od tłumaczenia, bo jak sam powiedziałeś, jest intelektualistą. Jednak przetrwał juz 76 trenerów, od których mógł sie uczyć warsztatu trenerskiego na wielu polach: motywowania, taktyki, spójności, jedności, zaangażowania. Nie robię z niego kozła ofiarnego, nie pisałem " Astiz Won nieudaczniku" itp. Po tych latach pracy w Legii widze, ze nie nadaje się do pracy jako trener. Młodzież Legii radzi sobie niezle w swoich grupach, ale nikt po kolei nie chce na nią stawiać, łącznie z Astizem. Podziękujmy Inakiemu, jesli chodzi o pierwszy zespół, ot moje skromne zdanie
Astiz o calej sytuacjii reszta parodystow wypad jak mozna doprowadzic do takich kompromitacji klub Mioduski dno dna.
Pamiętajcie Tylko pełny stadion 🤣
Zawiesić wszystkich i niech płacą do kasy Legiii za skompromitowanie wizerunku klubu na arenie krajowej i międzynarodowej ,trzeba zapytać Wichniarka czy tak mozna
Oni chyba obstawiają u buka bo po co się męczyć żeby zgarnąć premię za wygraną jak można zagrać pod konkretny wynik i zgarnąć niezłą kasę... Już chyba nie ma innego wytłumaczenia dla tej padaki. Wstyd dla całej Polski.
Chłopaki będą się mogli skupić na lidze i walce o utrzymanie... ja pie...le ku...a mać
KUPUJĄC BILETY DAJESZ ZAROBIĆ KUDŁATEMU I GRAJKOM PUSTY STADION !!!!!!!!!!!
A NS w niedzielę będą świętować...z Mioduskim możecie sobie podać dłonie
No cóż Szymański Reca Colak Rajovic pozostali też uważam kto ich kontraktował oglądał polecał. Urbański czy Wszołek też dno bez formy. ZOSTAWIĆ ASTIZA NA WIOSNĘ MOZE COS WYGRA !!!!
Mioduski!!!! Gdzie nasze berło, gdzie nasza korona, gdzie nasze mistrzostwo, ku*** pier****.
Już tylko dwa mecze do przegrania i koniec rundy. Pierwszy raz nie mogę się doczekać końca rundy....
Komu L w sercu jeszcze płynie to na Łazienkowskiej przywita nasze gwiazdy
To jest moment, w połowie grudnia, kiedy Legia definitywnie odpuściła cały sezon. I piłkarze, i działacze, i kibice, wszyscy. Wspólnie zdecydowaliśmy, że mamy wy**** na ten sezon. Brawo my. Śmieją się z nas wszyscy. Nawet na wizji w tv Marek Wasiluk wbija nam szpilki, jakie pi...czki jesteśmy obecnie. I to się tyczy wszystkich. I nas kibiców, i naszych piłkarzy, i działaczy też. Wszyscy jesteśmy po jednych piniądzach i jesteśmy pośmiewiskiem już nie tylko w Polsce, ale i Europie. Wypier*** wszyscy.
KOMPROMITACJA,mam już dość tego zespołu,a idź pan w huu....j,wstydze się za nich.
Dla mnie Papszun jest samobójcą, jeżeli przyjdzie.
Oczy krwawiły od oglądania tego meczu. Oni są tak zblokowani mentalnie, że nawet wymiana kilku podań jest nielada wyzwaniem. Można gasić światło.
Ormianie byli w każdym elemencie lepsi i zasłużenie wygrali.
Papszun zaliczy podobny sezon jak Kosta (bez pucharów) tylko mając jeszcze więcej czasu i z dodatkowym oknem transferowym i okresem przygotowawczym.
@expat: W tym sezonie puchary nie są konieczne. Ja tylko marzę żeby Legia stała się w miarę normalnym klubem i żeby nie spadła z ligi.
Nie jest źle!! Teraz nareszcie będzie się można skupić na Ekstraklasie i zdobyć mistrzostwo!!👍💪
BRAWO jest awans może nie nasz ale jak by nie my to oni by nie awansowali to chyba mamy dużą w tym zasługę. Zostawić tam wszystkich pajacy ewentualnie niech z buta wracają a reszta kozy paść tu może umiejętności wystarczy
Przecież my ten puchar mieliśmy wygrać
Co powie Astiz oczywiście że to zawsze Legię grać lub do cyrku
Jest c.ujowo ale stabilnie.
Drużyna dosłownie dogorywa. To najlepszy czas na to by na trybunach dobrze się bawić. W niedzielę koniecznie ci co będą zaczynają od mistrzem Polski jest Legia.
Polonista kapitanem Legii - najkrótsze podsumowanie tego co tu sie dzieje.🤬
W niedziele i tak bedzie pełny stadion, a co. Chodzenie na Legie to prestiż w Warszawie, a tym czasem wkłady do koszulek pokazały kolejny fantastyczny mecz po którym same ręce składają sie do oklasków. Vinagre kolejny świetny mecz , od Rajovicia czuć grube euro wywalone w kosmos . Nie idzie od tyłu meczy a Astiz twardo gra tak samo od pierwszego meczu do dzisiaj. Po co ten Chodyna wchodzi na boisko? Zaliczyć kolejny mecz?
Z piastem zagrać Legią U-19
@Pab(L)ITO: Tak powinno byc bo to co gra obecnie i tak przegra a juniorzy różnie moze byc
Ja prdl 10 mecz bez zwycięstwa
Wszyscy WY...DALAĆ !!!
Na dzień dzisiejszy nikt w Legii grać nie chce i taka jest prawda, pytanie przeciwko komu grają piłkarze, wystawić rezerwy będą przynajmniej biegać i walczyć, Astiz nad niczym nie panuje, Mioduski patrz i podziwiaj swoje dzieło zniszczenia klubu. Piłkarze boją się grać.
Jedno WIELKIE DNO MIODUSKI WYP...LAJ Z TEGO KLUBU JESTEẞ NAJGORSXYM KOSZMAREM LEGII I ZABIERAJ TYCJ ZASRANYCH GWIAZDORÓW TO JUNIORXY ZAGRALI BY 100 RAZY LEPIEJ
Może ktoś powinien porozmawiać z Vinagrem, Krasnikim, Chodyną.
Toż to są SZKODNIKI na boisku!
@Kunta Kinte: Bo reszta jest lepsza
I wy osly z zylety zachecacie by isc na Piasta w niedziele nabijajac kase temu nieudacznikowi Mioduskiemu ?
Dno dna się urwało i dalej Dareczku lecimy w dół....a ile jest tych dnów....hahahahaha.....ale jaja ale jaja.....wszyscy do zwolnienia....absolutnie wszyscy. MILIONERZY wyjazd na święta i sylwestra i bawcie się dobrze.
brawo MNIODEK.... przez 8 lat Twoich rządów stworzyłeś HEGEMONA, który wciąga całą e-klapę, a cała ełropa na widok Twojej Legii trzęsie portkami....
#MIODUSKIgrabarzLEGII
Kiedy te bezjajeczne piz.eusze wracają? Wszyscy pod stadion!
Ktoś jest zaskoczony!?
Nawet nie oglądałem tego gówna.
Mioduski ściągnął taką kapelę, że nawet trenera nie potrzeba.
To się dzieje naprawdę...
💩
Halo szefie, myślę ze warto było sie pozbyć Morishity, Guala, Slisza, Muciego, nie przedłużyć umowy z Josue, najlepszym piłkarzem 2 ligi brazylijskiej. Przecież jest dobrze, mamy Chodyne, Kuna,Vinagre, bramkostrzelnych Colaka i Rajovicia. Jest git. Papszun chyba ma za słabe szkła kontaktowe w okularach, ze pcha sie do tego dziadostwa.
Jedno wielkie szmaciarstwo. Z tak słabym zespołem zero stworzonych okazji do gola. Obrona też dramat. Lepiej było puścić zespół rezerw,.byłaby jakaś szansa na remis.
Papszun jeszcze nie wie w co sie pcha, musialby z 11 transferow dokonac, a taki Mozie ktory bylby lepszy niz Reca i Vinagre razem wzieci odchodzi za darmo, no cóż już nie od roku Miodulski doprowadza klub do przepaści. Trzeba jasno sobie powiedzieć że klubem zarządzaja koledzy Miodka, żewłak i zieliński, pewnie jeszcze paru sie tam znajdzie.
nawet mi nie wstyd, bo juz zdążyłem się przyzwyczaić ze jedyne wygrane w tym sezonie to ze Zniczem Pruszków ale tam ich miejsce w I Lidze, przynajmniej bilety będą tańsze
Ważne że będzie zabawa z Piastem ..
Prawda?
Prawda ?
KOMPROMITACJA ŻYLETY 🔴
Parafrazując Szpakowskiego:
Na pytanie gdzie jest ta Legia, odpowiadam - w głębokiej dudzie.
I niestety się tam od dawna urządza.
Mamy to kudłaty nie dorobisz się pieniędzy 🤣😂😂🤔😐 cała Polska z nas się śmieje że my meczy nie wygrywamy 🤣😂🤣😐
Dokładnie ten wynik typowałem.
A ręcznik po co wychodził z bramki w sytuacji, kiedy nie za bardzo miał szansę dojść do piłki? Tam był Kapuadi ,a ręcznik mu zwyczajnie przeszkodził w dobrej interwencji. Zmylił go. Stara bramkarska maksyma mówi ,że jak nie masz PEWNOŚCI ,że dojdziesz do piłki to nie wychodzisz z bramki. Koleś strzelił praktycznie do pustaka.
@Yataman: Nie chrzań , to Kapuadi nie opanował piłki a Tobiasz próbował ratować sytuację . Najpierw zresztą to Szymański był źle ustawiony , nie zdążył wrócić , Kacper ma tu najmniejszą winę . mógł zostać w bramce lecz zaryzykował . Gdyby nie wyszedł z bramki to i tak było by sam na sam z ich napastnikiem , bo Stefan by chyba nie zdążył już (Stewe to Stefan ?) .
Wyjazd z Legii.
💩
Zgraja nieudaczników i parodystów bez kobdycji...
Ajjjj szkoda gadać ,dopuki tok myślenia zarządu się nie zmieni to sztab i piłkarze też się nie zmienią i dalej wyników nie będzie
Nie wracajcie 😉
NIKT NIE IDZIE NA PIASTA CH...J Z URODZINAMI PACHOŁKÓW MIODUSKIEGO LEGIA TO MY
💩💩💩💩💩
Legia!!! Legia!!! Legia!!! Legia!!! Legia!!! Teraz wszystko na ekstraklape, aby nie spaść...
Podobno o Astiza pytały już Liverpool i Real.
10 mecz na wszystkich frontach bez wygranej. Idziemy na rekordy.💥💪
Dziady , pasożyty ! W niedzielę podziękujmy im za wstyd na całą Polskę!
@Marek: a żeby to tylko Polskę, na całą Europę już.
Wielka Legia Mioduskiego🤡, tego się niż nie da oglądać💩
Ale wiocha....
Same sobowtóry ,sami dublerzy.Wypłacić im po pół dniówki i niech idą w cholere. 😎
Colak nie trafił z metra,przy pustej bramce......w piłkę. O czym my mówimy 💩☠️
T R A G E D I A.
Brak słów. Po prostu wstyd. Wszyscy WON!!!
Wszyscy na Piasta hahahaha
