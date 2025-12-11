Kompromitacja! Stracona nadzieja w Armenii

Kolejny mecz w tym sezonie zakończył się porażką. Tym razem Legia skompromitowała się w Armenii, przegrywając w ramach 5. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji z FC Noah Erywań 1-2. Do przerwy "Wojskowi" wygrywali, lecz po przerwie kompletnie zawiedli, dali się zdominować i stracili dwa gole. Tym samym Legia straciła szansę na grę w europejskich pucharach na wiosnę.

Mecz znakomicie rozpoczął się dla legionistów. Już w 3. minucie gry swój klub na prowadzenie wyprowadził Mileta Rajović, który wykorzystał gapiostwo w obronie Gonçalo Silvy. Duński napastnik był na tyle czujny, że przechwycił jego podanie do własnego bramkarza, dzięki czemu za moment spokojnie skierował piłkę do siatki Ormian. Dla Rajovicia był to pierwszy gol od 13 meczów i można było spodziewać się, że szybko strzelony gol ustawi mecz. Jednak FC Noah nie zamierzał szybko składać broni. Gospodarze niebawem oddali pierwsze groźne uderzenie, które zostało szczęśliwie zablokowane przez Kamila Piątkowskiego. Następnie w 13. minucie przeciwnicy polskiego zespołu mogli doprowadzić do remisu. Przed znakomitą szansą stanął Matheus Aiás, który w kluczowym momencie minimalnie chybił. Kopnięta przez niego piłka nieznacznie minęła słupek.

Wkrótce zobaczyliśmy kolejny atak Noah. Tym razem akcję swojego zespołu strzałem zakończył Marin Jakoliš, który dobrze wybronił Kacper Tobiasz. W 31. minucie wreszcie przebudzili się legioniści. Ermal Krasniqi zakręcił obrońcami kilkanaście metrów przed bramką i chciał technicznym strzałem pokonać Timothy'ego Fayulu. Niestety, pomocnikowi zabrakło precyzji. A szkoda, bo bramkarz gospodarzy kilkukrotnie pokazał tego wieczoru, że nie znajduje się w najlepszej formie. Urodzony w Szwajcarii bramkarz miał problemy z prostymi interwencjami i łapaniem piłki. Pod koniec pierwszej połowy jeszcze jednak akcja Legii, która zakończyła się nawet golem, lecz... sędzia dopatrzył się niestety przewinienia Rajovicia i anulował trafienie Steve'a Kapuadiego. Zdaniem arbitra napastnik Legii wytrącił bramkarzowi piłkę z rąk. Wkrótce sędzia odgwizdał koniec pierwszej odsłony i zaprosił piłkarzy na przerwę. Legioniści mogli mówić o sporym szczęściu, gdyż nie wyglądali tego dnia na zespół lepszy od swoich przeciwników, a pomimo tego prowadzili jedną bramką.

Na drugą połowę drużyny wyszły bez zmian w składach. FC Noah szybko starał się jednak narzucić po przerwie swój styl gry. Legia była ustawiona nisko w obronie i przede wszystkim czekała na to, co zrobią rywale. W 52. minucie pierwsze ostrzeżenie od Ormian. Na strzał zdecydował się Nardin Mulahusejnović, ale posłał piłkę wysoko ponad poprzeczką. Pięć minut potem gospodarze dopięli swego i doprowadzili do remisu. Niestety, trzeba przyznać, że był to gol w pełni zasłużony. Matheus Aiás z najbliższej odległości pokonał Tobiasza po tym jak dostał podanie z prawej strony od Mulahusejnovicia. W tej akcji legioniści popełnili szereg błędów w obronie, a szczególnie nie popisał się Ruben Vinagre, który znowu zaprezentował dramatyczny poziom gry w defensywie.

Od tej pory FC Noah zaczął dominować. Gospodarze zepchnęli Legię do głębokiej defensywy, co wyglądało momentami wyjątkowo dramatycznie. W 70. minucie znowu było bardzo niebezpiecznie. Z dystansu mocno strzelił Aiás, lecz w porę interweniował jeden z obrońców, stając na linii uderzenia. Kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry łądna kontra Ormian. Atak zakończył strzałem z prawej strony Hélder Ferreira, jednak było to na tyle lekkie, że spokojnie futbolówkę złapał Tobiasz. Ten sam gracz za chwilę znalazł się ponownie w dobrej sytuacji. Tym razem chybił obok słupka...

W 84. minucie stało się to, czego można było się spodziewać. FC Noah wyszedł na prowadzenie, po fatalnym błędzie w obronie Legii - skiksował Steve Kapuadi, przez co sam na sam z Tobiaszem znalazł się Mulahusejnović. Tym razem napastnik nie miał problemów z pokonaniem bramkarza, powodując szał radości na trybunach. Tym samym koszmary z niedawnego spotkania przeciwko NK Celje wróciły. Legia ponownie prowadziła do przerwy, żeby po zmianie dać się całkowicie zdominować.

W doliczonym czasie gry okazję miał wprowadzony Antonio Čolak, który z bliska fatalnie skiksował po podaniu ze skrzydła od Wahana Biczachczjana.

wawiak - 9 minut temu, *.play.pl Sędzia nie odgwizdał wybicie przez kapuadiego piłki bramkarzowi, tylko faul drewniaka, który żeby dojść do piłki ciągnął za ramię przeciwnika. Sędzia to w sposób sugestywny pokazywał wszolkowi jako kapitanowi dlaczego bramki nie uznał. A komentatorzy tv i kolega wiśnia uczepili się tego rzekomego faulu na bramkarza jak rzep suchego ogona. Trzeba uważniej obserwować jak się chce komentować mecze. odpowiedz

e(L)o - 10 minut temu, *.ksiezyc.pl Co to było za meczycho !!! 😂😂😂 odpowiedz

FOREVER LEGIA - 13 minut temu, *.play-internet.pl Odnoszę wrażenie,że niektórzy piłkarze są w trakcie jakiegoś protestu.Nie wiem,może im nie płacą,albo co....Bo w to,że są tak żenująco słabi,poprostu nie uwierzę.... odpowiedz

in - 15 minut temu, *.inetia.pl Paraliże na boisku : sos Vinagre , dziadi Kapuadi,i reszta motłochu zgrilowana przez przeciwników o marnych umiejętnościach. odpowiedz

Obecni Piłkarze Legii przeszli do Historii wyrównali Rekord z 1966 Roku - 16 minut temu, *.play-internet.pl NS List na pisze i w niedzielę możemy bawić się na całego .... Reszta komentarza nie możliwa z powodu Cenzury 🤮💩😡 odpowiedz

największym szkodnikiem jest wylokowany przygłup - 23 minuty temu, *.vodafone-ip.de a ci co mu nabijają kieszeń są jego wspólnikami



tak, tak kibicują drużynie na dobre i złe



to stwierdzenie ma sens jeśli klub jest mądrze zarządzany, wszystko jest poukładane, drużyna walczy, biega ale jest piłkarsko słabsza i przegrywa bo jest słabsza sportowo



ten debil w trwałej ondulacji ciągnie Legię w przepaść a swoje idiotyczne decyzje zamienia na jeszcze głupsze i zaciąga kredyty które obciążają klub a nie jego



tego raka trzeba wyciąć najszybciej odpowiedz

m57 - 24 minuty temu, *.play.pl Czy nikt tym forum nie widzi, że zasadniczym problemem jest złe przygotowanie fizyczne całej drużyny. Iordanescu to nie trener, to selekcjoner. On już nie potrafi przygotować zawodników do gry w lidze. Na początku sezonu jeszcze to jakoś szło z rozpędu. Później już było tylko gorzej. Przegrywamy większość pojedynków jeden na jeden. Nie zbieramy drugich piłek. Nie potrafimy wyprowadzić szybkiego ataku. Kompletny chaos w obronie. Potrzebny był trener typu Okuka lub Czerczesow, który by to całe towarzystwo wziął za ryj. . Teraz tylko Papszun może nas podnieść. Postawienie na Iordanescu to wina Żewłakowa i Bobica a dalej Mioduskiego. odpowiedz

Miki - 11 minut temu, *.t-mobile.pl @m57: jak Iordanescu jest winą Żewłakowa skoro ten chciał zatrudnić Vukovica ale został zablokowany przez właściciela? odpowiedz

Dimas - 26 minut temu, *.play-internet.pl Jak to było? Brak mistrzostwa w tym sezonie będzie porażką? Może więcej dyrektorów sportowych nam się przyda🤔

Pozostała walka o utrzymanie... nie ma słów na to co się dzieje - nie ma drużyny, trenerów, dyrektorów nie ma już nic odpowiedz

13 - 27 minut temu, *.play-internet.pl Buhhhhaaahhhaaaa😂 Good job! Amaz🤣🤣🤣ing🤣 odpowiedz

Po(L)di - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl Dzień jak co dzień. Jeszcze 2 łomoty i zadowoleni rozjadą się na urlopy. Zimowe przygotowanie powinni mieć z rezerwami, moze podpatrzyli by trochę prawdziwej gry. Zaryzykowałbym zamianę jedynki z dwójką, wtedy bedzie szansa na utrzymanie. Inaczej spadek murowany. odpowiedz

Hiszpan - 25 minut temu, *.play-internet.pl @Po(L)di: Wygrzeją jaja gdzie na Bali , potem szybki fryzjer , pedicure , manicure , szybki shopping, nowy kuferek szminek i na zgrupowanie do Hiszpanii. odpowiedz

Po(L)di - 18 minut temu, *.t-mobile.pl @Hiszpan: Odmalowani i opaleni powinni mieć zgrupowanie koło trzepaka, bo szkoda dla nich nawet osrodka pod grodziskiem. odpowiedz

RMFC - 36 minut temu, *.play-internet.pl Wyj...ć ich i pozwolić grać młodzieży która awansowała dalej w UCL! Gorzej na pewno nie zagrają a zdobyte doświadczenie zaprocentuje! Teraz mamy drużynę bezmózgich kretynów patrz Vinagre, Krasniqi czy Kapudadi odpowiedz

Wiśniak - 37 minut temu, *.78.179 To co?

Dalej bedziecie zapelniac trybuny? odpowiedz

e(L)o - 9 minut temu, *.ksiezyc.pl @Wiśniak: tak odpowiedz

Tomek prg - 39 minut temu, *.centertel.pl Kapuadi kolejny mecz z bledem .dziwnym trafem zaczal robic ciagle bledy od afery z pululu ... odpowiedz

Rekord z 1966 Roku Wyrównany - 10 Meczy bez Wygranej - Można świętować w Niedzielę ❗ - 40 minut temu, *.play-internet.pl Jeszcze Tylko ostry List od NS i Rok można kończyć 🤮 odpowiedz

TBox - 40 minut temu, *.toneticgroup.pl Wyniki to jedno, Legia to drugie. Fajnie jak idą w parze, ale jutro w barwach z wypiętą klatą bo Legia to nie kibic sukcesu. Legia to My. Ci chłopcy są dziś w pracy do której nie mają kompetencji lub ambicji i są tu na chwilę.

My od urodzenia do końca.

Mocno Legia odpowiedz

Hiszpan - 22 minuty temu, *.play-internet.pl @TBox: I pamiętaj w niedzielę : stówka do kuferka NS, gięta i browarek.

Zakup koszulki w przerwie i jeszcze fryteczki z colą pod koniec.

500 zł musisz zostawić bo Loczek w potrzebie. odpowiedz

Sobal 74 - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Dosyć tego wstydu mioduski wypad z legii i zabierz że sobą Żewłakow I spółkę a i niezapimnij o tych grajkach co uważają się za super pilkarzy panie papszun szkoda pana w legii niema tutaj kogo trenować to same beztalencia i dotego beż jaj i ambicji odpowiedz

Zoltan - 42 minuty temu, *.play.pl Lepiej zostańcie już w tej Armenii. U-19 za was dogra ten sezon. odpowiedz

Zooo - 42 minuty temu, *.jmdi.pl Zawsze biały był szybszy do piłki, przepchnoł naszego, itditd😜 odpowiedz

dino - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl I pomyśleć że 12 lat temu Leśny zwolnił Urbana gdy mieliśmy 6 pkt przewagi w lidze nad wiceliderem i zdobyliśmy "tylko" 3 punkty w LE odpowiedz

Normalny człowiek - 43 minuty temu, *.play.pl Tzw. piłkarze powinni mieć zakaz noszenia tych barw. To jest żenada. Kompromitacja. Dziadostwo.



Piłka nożna jest fajną grą, która powinna sprawiać i dawać radość, a u ogromnej większości tych leszczy, powoduje stres. Zero ambicji, zero polotu, zero umiejętności.



Amatorszczyzna, która jest w tym klubie od lat na każdym poziomie, wylewa się obecnie cuchnie przeobrzydliwie wbtym pięknym mieście, które zasługuje na poważną piłkę...na wielką Legię odpowiedz

KorpoMarketingBalon - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Brawo Legia! Obiernice sprzed sezonu dotrzymane. Najlepsza paka w kraju! Bezdyskusyjnie odpowiedz

Sebo(L) - 45 minut temu, *.vectranet.pl Zarządzanie tym klubem,które trwa już od kilku dobrych sezonów musiało doprowadzić do tego co widzimy dzisiaj.To było wręcz pewne,że to w końcu kiedyś pier.olnie ze zdwojoną mocą.Od kilku lat trwa festiwal nieudacznictwa Mioduskiego i jego pachołków.Zeszły sezon,w którym Legia znalazła się w ćwierćfinale LKE i potrafiła wygrać na wyjeździe z Chelsea zamydlił prawdziwy obraz.Obraz,który mamy (nie)przyjemność teraz oglądać.Obraz upadku Legii na samo DNO.I to pod każdym względem.Zarówno piłkarskim jak i (chyba przede wszystkim) organizacyjnym.Na wiosnę zapowiada się rozpaczliwa walka o utrzymanie w Ekstraklasie... odpowiedz

Josue P. - 46 minut temu, *.orange.pl Jeszcze bęcki od Piasta i zasłużony urlop na Malediwach...buahabuaha.

Wypi....ć pasożyty i nieudacznicy!!! odpowiedz

Dickson Chotowski - 46 minut temu, *.btcentralplus.com Nic sie nie stalo. Wszyscy na mecz z Piastem !!!!!! odpowiedz

elmario - 49 minut temu, *.185.15 Już od dawna pisze, że mioduski to jest polonista!!! Poszukajcie w necie. Pięknie rozp....ala Legie od środka. Legia jest totalnie zadłużona. Pilot robi wałki, ale zamiast pustego stadionu i taczki, to mu jeszcze kabze nabijacie. Iti się przy nim umywa. Niestety, coraz więcej spodni w rurki na trybunach i efekty są jakie są. Pisałem, że jeszcze za tęsknimy za Fejo. Papszun nic nie pomoże. Może jakimś cudem się utrzymamy jak tylko spółdzielnia nie będzie chciała nas spuścić ... odpowiedz

Wyrwikufel - 53 minuty temu, *.225.185 To element długofalowej wizji Mioduskiego… Wyp… z Legii Mioduski, Bobić i reszta nieudaczników pasożytów 🤬 odpowiedz

Czekam jeszcze tylko na Kolejny List od NS z kolejną ostrą zapowiedzią 🤣 - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Gwiazdy doszły do Rekordowego wyczynu 10 a inni się bawią i listy se piszą 💩 odpowiedz

e(L)o - 41 minut temu, *.ksiezyc.pl @Czekam jeszcze tylko na Kolejny List od NS z kolejną ostrą zapowiedzią 🤣:

NS -to wazelina miodka odpowiedz

Pud Elek - 54 minuty temu, *.113.7 Rzeźniczak kiedyś dostał z otwartej (gdyby to była piącha to by zębów szukał). Teraz każdy z tych ciuli kopaczy powinien dostać fange w ryj. Tylko motywacja z użyciem siły pomoże. 💪💪💪 odpowiedz

Pom Ponik - 3 minuty temu, *.tpnet.pl @Pud Elek: Oni dzisiaj walczyli akurat , po prostu znowu niedokładnie grali . Więc daj se luz . Przyjdzie trener Papszun i nauczy ich dokładnych podań i dokładnego rozegrania , mam nadzieję . Sędzia nie dał nam karnego pod koniec meczu - nie wiem czy zauważyłeś ? odpowiedz

Pusia - 54 minuty temu, *.vectranet.pl Wszyscy na lotnisko! Wszyscy! Liście muszą spaść! odpowiedz

M@c - 54 minuty temu, *.play.pl Jaka kompromitacja... Jaki zarządca, taki poziom sportowy. Pudelkowi chyba nigdy nie zależało na wynikach sportowych, tylko na zbudowaniu biznesu... grajów na sprzedaż. Niestety akademia nie produkuje tego kwiata:) odpowiedz

LegiaLegia!!! - 54 minuty temu, *.play.pl Nie odnosząc się do wyniku dzisiejszego meczu, bo to kwestia wtórna... Dariuszu Mioduski, po raz kolejny wystawiasz najlepszy i największy Klub Piłkarski, Legia Warszawa, na pośmiewisko. Po raz kolejny, zamiast walczyć o mistrzostwo, o inne laury, Legia znajduje się w strefie spadkowej, o wynikach, które dalyby Legii kase z europejskich pucharów nie wspomnę. Bez kasy potem znowu będzie bida i przyjmowanie szrotu. Wiesz, co się stanie, jeśli Legia spadnie z eklapy? Wiesz, co się stanie, jeżeli po raz kolejny nas upokorzysz jozakiemklafuriciem, jak parę lat temu? Znajdź dobrego kupca na Nasz Klub, który nie tylko powinien co roku zdobywać majstra (z takim budżetem), ale również coś znaczyć w rozgrywkach europejskich. To nie jest tak, że kupiłeś sobie jakąś firmę. Kupiłeś, za bezcen, największy Klub Piłkarski w Polsce. Odejdź, sprzedaj, zniknij. Uniknij losu gówno-midasa. odpowiedz

inka - 55 minut temu, *.vectranet.pl w twarz mi plują na ulicy... odpowiedz

PLBBOY - 55 minut temu, *.play-internet.pl Żal patrzeć na tą zbieraninę zwykłych cieniasów i lamusów. MIODUSKI TY... odpowiedz

Super"L" - 56 minut temu, *.tpnet.pl Dno to już dawno było ale dzisiaj to już zaciągnęli mułu,banda nieudaczników z kapuadim,vinagrem i chodyną na czele, jak to możliwe że oni grają w naszym klubie? Pozostali z resztą nie lepsi, rozgonić to dziadostwo w p...u odpowiedz

Pierre.. - 57 minut temu, *.fastarswiatlowod.pl ...doleni nieudacznicy. Żenada! odpowiedz

Lemon - 57 minut temu, *.akamaitechnologies.com No i seria trwa. Nie chodzę na Ł3 od jesieni. Kibic sukcesu powiecie… a gunwo. Jestem kibicem, po prostu. Bo może trafić się mecz przegrany, ba, może wejść czarna seria kilku przegranych pod rząd ( bywało), człowiek się wściekał i chodził. Może nie wejść mistrz, nawet nie pierwsza trójka w tabeli. Ale zawsze widać było zaangażowanie i „gryzienie trawy”. Ale od tej jesieni ja tu gry i zaangażowania nie widzę. Ot ganiają, podania wymieniają i … nic. To jest nieuczciwe i nieprzyzwoite po prostu. Zatem ja dotować tej farsy nie zamierzam. Nie lubię jak się mnie bezczelnie rąbie na kasę. I nie, to nie jest postawa kibica sukcesu. Po prostu traktuje zarząd i wkłady do koszulek jak na to zasługują. Howgh! odpowiedz

Hiszpan - 19 minut temu, *.play-internet.pl @Lemon: Mam tak samo. Ponad 20 lat prawie na każdym meczu. Zaraziłem syna i kilku znajomych.

Bywało różnie ale była walka i zaangażowanie.

A teraz szmaciarze plują w twarz kibicom

Trzeba czekać na nowego prezesa i piłkarzy. Aż do skutku. odpowiedz

bolo - 58 minut temu, *.play-internet.pl Wszyscy atakują Mioduskiego (i słusznie) tymczasem nikt nie bierze pod uwagę tego że On zatrudnił speców piłkarskich w osobach Zewłakow i Bobic i powierzył im prowadzenie pionu piłkarskiego.To ci ludzie okazali się kompletnie ignorantami w tej sytuacji w jakiej znalazła się Legia.Oczywiście sytuacja w jakiej jest dzisiaj klub to efekt "cięzkiej" pracy jej szefa.Wieloletniej "pracy".🚀 odpowiedz

Bednarz - 59 minut temu, *.orange.pl Jak widać w dłuższej perspektywie czasu to nie rumun był problemem odpowiedz

Imp - 10 minut temu, *.138.64 @Bednarz: był, widzisz efekty jego przygotowania odpowiedz

A(L)G - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tak sobie myślę, że kopacze, grajkowie, działacze, sztab, właściciel, czyli ojcowie najgorszej drużyny w historii Legii, którzy przyczynili się do aktualnej sytuacji w naszej (L) winni zostać podmiotem dużej, powszechnej i oddolnej akcji marketingowej podkreślającej ich udział i przyczynienie się do tego z czym musimy dzisiaj żyć. Nie jestem marketingowcem , ani internetowym czarodziejem, nie jestem wielkim fanem socialmediow, ale zdaje sobie sprawę z ich potęgi. siła kibiców (L) jest ogromna. Powinniśmy podziękować tym wszystkim patafianom, aby cały świat dowiedział się teraz i w przyszłości że to właśnie oni byli członkami najsłabszej w historii Legii. Gra w Legii to chluba i szczęście. Nie potrafią tego docenić, nie są w stanie wygrać meczu z kolejnymi ogórkami, wspólnie zbudowali najgorszy zespół i są hańba dla Legii Warszawa. niech świat się o tym dowie. Niech zostanie to z nimi na zawsze. Niech ich nowi kibice, w następnych klubach wiedzą, co zrobili w (L)

Np. Wszechobecne w sieci

RubenVinagre#Footballer_Shame_Legia_Warsaw

DariuszMioduski#grabarz_i_hanba_Legii_Warszawa

MiletaRajovic#footballerShameLegiaWarsaw



Zasłużyli sobie na to. Pokażmy swoją kreatywność odpowiedz

RobL - 1 godzinę temu, *.play.pl Po 1 za zawsze sędziowie nas wy.ujali po 2 nam jednak samym HWDP, amen (mam nadzieję że Jezus mi w adwenicie odpuści) odpowiedz

Historyczny Rekord Wyrównany ❗❗❗ - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Rozwiązać wszystkim kontrakty bo nie zasługują by nosić koszulkę Legii ❗❗❗ odpowiedz

LLL - 1 godzinę temu, *.fastarswiatlowod.pl Już chyba czas aby wszyscy dostali solidny polski wpie.....gool ;) odpowiedz

Martin - 1 godzinę temu, *.orange.pl To już prawdziwa kompromitacja i wstyd odpowiedz

pusty stadion - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl W niedziele pusty stadion !!!!!! odpowiedz

Miro - 1 godzinę temu, *.com.pl Ze skutkiem natychmiastowym pożegnać się z:

Kapuadim, rajoviciem, chodyną, vinagrem i kilkoma innymi



PS Jak przyjdzie Papszun, to oni będą po ciężkich treningach płakać lub go zwolnią odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl Na wszelkiej masci szkoleniach trenerskich i nie tylko beda mieli fajny przyklad, zeby odpowiedziec na pytanie: po co w ogole potrzebny jest trener...to jeszcze za 200 lat moze byc w ksiazkach: w XXI Legia przeprowadzila ciekawy eksperyment: 2 miesiace grala bez trenera...miala najwyzszy budzet, reprezentantow kraju w skladzie, infrastrukture tip top, pińćset dyrektorów, ...super doping... I tylko trenera nie... odpowiedz

Zapraszamy - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wpadajcie w niedzielę na pokaz sztucznych ogni 🚀

Nie może Was zabraknąć! odpowiedz

NS leszcze - 1 godzinę temu, *.inetia.pl A NS zadowoleni organizują fetę na ostatni mecz ligowy...Co za DNO ! odpowiedz

dino - 40 minut temu, *.t-mobile.pl @NS leszcze:

Specjalnie dla Ciebie przełożą jak wyniki będą lepsze odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Są pozytywy. Legia odpadła z Pucharu z Pogonią i nie grozi jej mecz z Avią. odpowiedz

45540 - 1 godzinę temu, *.ynet.pl to sie chyba nazywa wyczerpanie psychiczne organizmow. z tego to mozna nawet nie wyjsc. masakra odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.32.159 Dopóki będzie panowała zasada"czy się stoi,czy się leży cała forsa się należy",nic się nie zmieni! 90% pensji powinno być do podniesienia z boiska.Za to co te wkłady pokazują powinny być kary w kontrakcie! odpowiedz

Wystarczy - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kroki, aby anulować subskrypcję:

Email: Wyślij wiadomość na adres pok@legia.pl, podając swoje dane i prośbę o anulowanie subskrypcji. Klub potwierdzi to, jeśli posiadasz subskrypcję ulgową.

Telefon: Zadzwoń do Punktu Obsługi Kibica (POK) pod numer +48 22 318 20 79 lub +48 22 318 20 91.

Osobiście: Udaj się do siedziby klubu przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie. odpowiedz

Kabaret - 1 godzinę temu, *.telia.com Rozwjazać kontrakty z potężnymi karami.Bron boże do legii 2 po poziom zaniżą odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl MIODUSKI POŚMIEWISKIEM CAŁEJ EUROPY ! HAHAHAHAHAHAHA odpowiedz

Kibic z Kombajnu - 1 godzinę temu, *.orange.pl Podziękować wszystkim od prezesa do pani sprzątającej!!!!! Dosyć tej żenady!!!!!! odpowiedz

Rokokoo - 39 minut temu, *.tpnet.pl @Kibic z Kombajnu: Pani sprzątająca,to jedyna w tym śmiesznym klubie wykonująca swoją pracę perfekcyjnie. Nie obrażaj 👍 odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.orange.pl Hańba! dyrektor, trener wraz z całym sztabem nieudaczników gdyby mieli jaja choć odrobine Honoru i odwagi Cywilnej , zwyczajnie podali by się do dymisji i odeszli by Nie hańbić tak Zasłużonego Klubu lecz niestety wolą się zapisać w historii czarna Kartą i spuścić Legię do pierwszej ligi ,pierwszy raz w rozgrywkach Totalne Dno odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.play.pl Astiz Ty Miernoto poproś o azyl razem z Chodyna,Vinagre,Rajovicem i Tobiaszem i nie wracajcie do Warszawy. odpowiedz

Kg 1916 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Chłopaki zasłużyli na urlopy po takiej zaje...tej jesieni a tu jeszcze dwa mecze muszą skaleczyć. Żenada!! odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I po co było lecieć do tej zabitej dechami Armeniii zostawiać potężny ślad weglowy?,nie lepiej od razu walkowera bylo dać.i przygotować się do meczu z Piastem,żeby chociaż zremisować,co ja przyjąłbym jako mały sukces,a tak znowu będzie w plecy,Astiz i spółka do boju i wesołych świąt Bożego Narodzenia i grubych kopert pod choinkę od sw.Mikolaja!z budżetu klubu życzę 😎❤️🤍💚 odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Pusty stadion z Piastem. odpowiedz

Biała si - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @(L): To się z dziwisz kolego ,Żyleta pełny stadion , odpowiedz

Hmm - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl @Biała si: świetnie, tylko jak będzie a będzie kolejny wpier…. to przypadkiem nie gwizdać na nich i nie obrażać bo sami popadacie w skrajności w skrajność,idziecie pośpiewać,pobawić się ,popatrzeć na fajerwerki i fajnie jest ale ręce precz od kołaczy w tej sytuacji odpowiedz

Venom - 45 minut temu, *.netfala.pl @Biała si: myślę że ty się mocno zdziwisz, miarka się przebrała... odpowiedz

mlody - 1 godzinę temu, *.play.pl To tajna taktyka Miodka. Ida na miszcza bo została już tylko Liga odpowiedz

Krzychu Ochota - 1 godzinę temu, *.150.39 Szczerze ?

Rozgonić towarzystwo

Zaorać boisko

Wypłaty przeznaczyć na domy dziecka

Won nieudacznicy odpowiedz

DNOOOO - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl DZIADY !!!!!!!!! odpowiedz

WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO - 1 godzinę temu, *.126.32 Nie srajcie żarem. W niedzielę gramy o rekord! odpowiedz

Morales - 1 godzinę temu, *.orange.pl Oddajcie koszulki (L) i spadajcie .... odpowiedz

Stop kolaboracji z zarządem - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Każdy kto kupuje bilety jest kolaborantem tego pseudozarządu, trzeba to sobie powiedzieć jasno i uczciwie. Stop nabijaniu kasy pseudozarxądowi! Tylko pusty stadion na Piaście i Lincolnie!!! odpowiedz

W@rszawiak - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Przecież to jasne zawodnicy teraz odpoczywają bo jak przyjdzie Papszun to bedą zap...lac na wysokości lamperii. Najważniejsze, że impreza w niedziele 😃 odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mioduski zostanie zapamiętany,jako ten co zniszczył Legię. odpowiedz

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.79.53 No i dobrze. Możemy skupić sie na lidze, przecież liczy sie tylko mistrzostwo. odpowiedz

Siarczan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Legiak83: chyba 1 ligi odpowiedz

Leśnik - 32 minuty temu, *.centertel.pl @Siarczan: Ho ho w 1 lidze nie jest wcale tak łatwo! odpowiedz

Legia to my mioduski out - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dzieci w strojach ludowych i orkiestra są już gotowe do przyjęcia naszych bohaterów na Okęciu.😂 odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl Jaka kompromitacja?

Wynik zgodny z planem odpowiedz

Mz80 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Olewam tą ligę konferencji ale to co zrobiły te piłkarskie lebiegi przy straconych golach to jest parodia i się nie wkurzam bo mi się już nawet nie chce to co oni pokazują na boisko to wtórny debilizm 😭 odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.orange.pl No sorry ale nawet Real jakby grał w 7 to by przegrywał mecze z każdym i nawet jakby w tej siódemce grały ich największe gwiazdy ,jedyny plus tej naszej katastrofy w tym sezonie jest taki że zawsze obstawiam przegraną Legii u buka ,żeby przynajmniej coś mi przegrane osłodziło i nigdy tyle nie wygrałem co w tym sezonie. O meczu nie będę nic pisał bo już napisałem przed meczem i wszystko się sprawdziło, trudno było tego nie przewidzieć z tym składem. odpowiedz

Totalna Żałoba.... Czas może pogadać z Gwiazdeczkami po męsku czy dalej se pośpiewamy 🤮 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Leje na jakieś urodziny , benefisy na żadnego piasta ani myślę iść w okresie żałoby odpowiedz

paw_pawela - 1 godzinę temu, *.telkab.pl niesamowite dziadostwo, bez kondycji, pomysłu, ładu i składu... jesteśmy świadkiem historii upadku... wstaniemy 💪💪💪 odpowiedz

Brzoza - 1 godzinę temu, *.avito.pl Piłkarze piłkarzami ale to co robi sztab to kolejna sprawa. No z całym szacunkiem ale ile można męczyć kibiców Chodyną? Wahan przez 10 minut zrobił więcej niż Chodyna przez pół rundy. Colak to w ogóle wchodzi z nastawieniem żeby coś zj...ać chyba, bo nie przypominam sobie żeby zrobił coś dobrego. Ruben ma wyj...ne, Kapuadi widać też. To już lepiej niech młodzi latają na ambicji. To jest dramat i człowiek patrzy bezsilnie co oni robią z tym Klubem. Trzeba czekać aż Papszun zrobi porządki, bo jest jaki jest ale u niego nie bedzie gwiazdowania. odpowiedz

Oczy bolą - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Z piastem tylko pod stadion i 90 minut gromkie WYPI.... LAĆ!!! odpowiedz

Państwo to szyszeli? - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ludzie przecież tego nie da się oglądać do cholery jasnej przestańcie płacić i chodzić na to ja wiem że kibicem się jest bez znaczenia ale można kibicować pod stadionem i nie przychodzić na mecz bo to co zrobili z tego klubu to dramat proponuje zakupić taczki w sklepie budowlanym bo się przydadzą odpowiedz

Dwie duże kontrowersje , skandal . - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Sędzia kalosz ! Nie uznał gola dla nas w pierwszej połowie i nie dał nam karnego na koniec meczu za rękę Ormianina w ich polu karnym . Duży kandal ! Po cholerę jest VAR jak i tak kalosze robią co chcą ?! Fu.k ! Fu.k ! Nie zdzierżę ! odpowiedz

Wyp...ać - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Dwie duże kontrowersje , skandal .: Kapustka już idź do szatni 👎 odpowiedz

Ty do łazienki idź , jutro lekcje masz . - 16 minut temu, *.tpnet.pl @Wyp...ać: Ty wyp.....laj . odpowiedz

Dziad_Leopold - 1 godzinę temu, *.play.pl Mam dziwne wrażenie, że najlepszy był Tobiasz. Bramkę co prawda mu załadowali ale tylko dzięki uprzejmości naszych obrońców. A cała reszta truchtaczy to już nawet nie była śmieszna. Czyli ciągnięcia tematu ch...i z patatajnią ciąg dalszy. I z czymś takim wychodzimy na salony? (na szczęście już tylko raz). odpowiedz

Pepcio - 1 godzinę temu, *.net.pl Skoro nie można zwolnić trenera,bo go nie ma. To może niech zwolnią stadion.Młodzież i dziewczyny by może pograły z jajem. Rugbiści na bank. odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak to było redakcjo legioniści.com? "Walka o europejską wiosnę"? Tak to jakoś napisaliście nieprawdaż? Walka to już jest, ale o utrzymanie się w Ekstraklasie.



A tak poza tym dziękuję grajkom, bo u buka wpadły mi pieniążki. Teraz przewidzieć wynik Legii jest bardzo łatwo, bo to chłopcy do bicia na boisku. odpowiedz

Remino - 1 godzinę temu, *.orange.pl Weźcie to rozgońcie! odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.play.pl Dwa dni temu czlowiek sie nabijal ze Radio Erwan moze nas pocinac … to dzis pisze calkiem serio wpierdziel od Gibraltaru 70% pewnosci odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.vodafone.de Witam.

Nigdy się nie udzielałem na forum.

Teraz mogę opowiedzieć że mamy dwóch sabotażystów w zespole.

1 vinagre

2 kapuadi

Przyjdzie prawdziwy trener i ich nie ma.

Tyle w temacie odpowiedz

Okęciak - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Dramat, dno, kompromitacja i wstyd... ale czemu ten pi...dolony Kazach nie uznał bramki na 0-2???!!! To jest skandal, czysta sytuacja, niewytłumaczalne... odpowiedz

Gclw - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wypi*alać z tego klubu szkodniki! Won! Ile można to oglądać i tolerować?! Wstyd i hańba! odpowiedz

Bajera - 1 godzinę temu, *.inetia.pl won,won .Odsłać wszystkich do jasnej cholery.Niech im zapłacą po pół dniówki. Niech idą w diabły. odpowiedz

Sumer - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Panu Astizowi chyba tez czas podziękować za współpracę. Nie mam pojęcia jak miałby pomoc jako asystent Papszunowi, czy kto tam będzie trenerem Legii... odpowiedz

Bynio - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Sumer: Nie rób kozła ofiarnego z człowieka ,który praktycznie nie ma papierów trenerskich do prowadzenia drużyny na takim poziomie rozgrywkowym. Przecież nie od dziś wiadomo ,że Astiz kompletnie nie ma osobowości do prowadzenia grup seniorskich. To typ intelektualisty i filozofa. Bardzo grzeczny facet, a tu potrzeba mega mocnej ręki. On powinien prowadzić dzieciaki i Legia mogłaby to rozważyć. odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl @Sumer: Pan Astiz to przez 10 lat mial ciepla posadke w Legii, za nic nie odpowiadal, nic nie robil a pieniazki plynely same. Gdzie indziej by tak mial? A jak przyszla chwila prawdy to jeczy ze on nie chce ale musi, ze gotow odejsc w kazdej chwili. odpowiedz

Sumer - 46 minut temu, *.vectranet.pl @Bynio: nie wiem na jakiej zasadzie i czym sie zajmował Astiz, bo przy każdym kolejnym trenerze i jego sztabie podejrzewam, ze byl kimś typu asystenta asystenta, gościem od tłumaczenia, bo jak sam powiedziałeś, jest intelektualistą. Jednak przetrwał juz 76 trenerów, od których mógł sie uczyć warsztatu trenerskiego na wielu polach: motywowania, taktyki, spójności, jedności, zaangażowania. Nie robię z niego kozła ofiarnego, nie pisałem " Astiz Won nieudaczniku" itp. Po tych latach pracy w Legii widze, ze nie nadaje się do pracy jako trener. Młodzież Legii radzi sobie niezle w swoich grupach, ale nikt po kolei nie chce na nią stawiać, łącznie z Astizem. Podziękujmy Inakiemu, jesli chodzi o pierwszy zespół, ot moje skromne zdanie odpowiedz

Tre - 1 godzinę temu, *.orange.pl Astiz o calej sytuacjii reszta parodystow wypad jak mozna doprowadzic do takich kompromitacji klub Mioduski dno dna. odpowiedz

Biała si - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pamiętajcie Tylko pełny stadion 🤣 odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.ejedrzejow.pl Zawiesić wszystkich i niech płacą do kasy Legiii za skompromitowanie wizerunku klubu na arenie krajowej i międzynarodowej ,trzeba zapytać Wichniarka czy tak mozna odpowiedz

Postronny - 1 godzinę temu, *.play.pl Oni chyba obstawiają u buka bo po co się męczyć żeby zgarnąć premię za wygraną jak można zagrać pod konkretny wynik i zgarnąć niezłą kasę... Już chyba nie ma innego wytłumaczenia dla tej padaki. Wstyd dla całej Polski. odpowiedz

Mati - 1 godzinę temu, *.plus.pl Chłopaki będą się mogli skupić na lidze i walce o utrzymanie... ja pie...le ku...a mać odpowiedz

PUSTY STADION - 1 godzinę temu, *.79.170 KUPUJĄC BILETY DAJESZ ZAROBIĆ KUDŁATEMU I GRAJKOM PUSTY STADION !!!!!!!!!!! odpowiedz

Elf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl A NS w niedzielę będą świętować...z Mioduskim możecie sobie podać dłonie odpowiedz

Andre as - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No cóż Szymański Reca Colak Rajovic pozostali też uważam kto ich kontraktował oglądał polecał. Urbański czy Wszołek też dno bez formy. ZOSTAWIĆ ASTIZA NA WIOSNĘ MOZE COS WYGRA !!!! odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.129.35 Mioduski!!!! Gdzie nasze berło, gdzie nasza korona, gdzie nasze mistrzostwo, ku*** pier****. odpowiedz

NaSpokojnie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Już tylko dwa mecze do przegrania i koniec rundy. Pierwszy raz nie mogę się doczekać końca rundy.... odpowiedz

Czy to już pora czy jeszcze se pośpiewamy ❓ - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Komu L w sercu jeszcze płynie to na Łazienkowskiej przywita nasze gwiazdy odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.48 To jest moment, w połowie grudnia, kiedy Legia definitywnie odpuściła cały sezon. I piłkarze, i działacze, i kibice, wszyscy. Wspólnie zdecydowaliśmy, że mamy wy**** na ten sezon. Brawo my. Śmieją się z nas wszyscy. Nawet na wizji w tv Marek Wasiluk wbija nam szpilki, jakie pi...czki jesteśmy obecnie. I to się tyczy wszystkich. I nas kibiców, i naszych piłkarzy, i działaczy też. Wszyscy jesteśmy po jednych piniądzach i jesteśmy pośmiewiskiem już nie tylko w Polsce, ale i Europie. Wypier*** wszyscy. odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.centertel.pl KOMPROMITACJA,mam już dość tego zespołu,a idź pan w huu....j,wstydze się za nich. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Dla mnie Papszun jest samobójcą, jeżeli przyjdzie. odpowiedz

expat - 1 godzinę temu, *.34.244 Oczy krwawiły od oglądania tego meczu. Oni są tak zblokowani mentalnie, że nawet wymiana kilku podań jest nielada wyzwaniem. Można gasić światło.



Ormianie byli w każdym elemencie lepsi i zasłużenie wygrali.



Papszun zaliczy podobny sezon jak Kosta (bez pucharów) tylko mając jeszcze więcej czasu i z dodatkowym oknem transferowym i okresem przygotowawczym. odpowiedz

Bynio - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @expat: W tym sezonie puchary nie są konieczne. Ja tylko marzę żeby Legia stała się w miarę normalnym klubem i żeby nie spadła z ligi. odpowiedz

Bezstronny obserwator - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie jest źle!! Teraz nareszcie będzie się można skupić na Ekstraklasie i zdobyć mistrzostwo!!👍💪 odpowiedz

Daras - 1 godzinę temu, *.172.171 BRAWO jest awans może nie nasz ale jak by nie my to oni by nie awansowali to chyba mamy dużą w tym zasługę. Zostawić tam wszystkich pajacy ewentualnie niech z buta wracają a reszta kozy paść tu może umiejętności wystarczy odpowiedz

krzeszczu - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Przecież my ten puchar mieliśmy wygrać odpowiedz

Szogun - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Co powie Astiz oczywiście że to zawsze Legię grać lub do cyrku odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jest c.ujowo ale stabilnie.

Drużyna dosłownie dogorywa. To najlepszy czas na to by na trybunach dobrze się bawić. W niedzielę koniecznie ci co będą zaczynają od mistrzem Polski jest Legia. odpowiedz

Waldek - 1 godzinę temu, *.100.87 Polonista kapitanem Legii - najkrótsze podsumowanie tego co tu sie dzieje.🤬 odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W niedziele i tak bedzie pełny stadion, a co. Chodzenie na Legie to prestiż w Warszawie, a tym czasem wkłady do koszulek pokazały kolejny fantastyczny mecz po którym same ręce składają sie do oklasków. Vinagre kolejny świetny mecz , od Rajovicia czuć grube euro wywalone w kosmos . Nie idzie od tyłu meczy a Astiz twardo gra tak samo od pierwszego meczu do dzisiaj. Po co ten Chodyna wchodzi na boisko? Zaliczyć kolejny mecz? odpowiedz

Pab(L)ITO - 1 godzinę temu, *.com.pl Z piastem zagrać Legią U-19 odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.ejedrzejow.pl @Pab(L)ITO: Tak powinno byc bo to co gra obecnie i tak przegra a juniorzy różnie moze byc odpowiedz

Damian - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ja prdl 10 mecz bez zwycięstwa odpowiedz

Fonfi - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wszyscy WY...DALAĆ !!! odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Na dzień dzisiejszy nikt w Legii grać nie chce i taka jest prawda, pytanie przeciwko komu grają piłkarze, wystawić rezerwy będą przynajmniej biegać i walczyć, Astiz nad niczym nie panuje, Mioduski patrz i podziwiaj swoje dzieło zniszczenia klubu. Piłkarze boją się grać. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jedno WIELKIE DNO MIODUSKI WYP...LAJ Z TEGO KLUBU JESTEẞ NAJGORSXYM KOSZMAREM LEGII I ZABIERAJ TYCJ ZASRANYCH GWIAZDORÓW TO JUNIORXY ZAGRALI BY 100 RAZY LEPIEJ odpowiedz

Kunta Kinte - 1 godzinę temu, *.orange.pl Może ktoś powinien porozmawiać z Vinagrem, Krasnikim, Chodyną.

Toż to są SZKODNIKI na boisku! odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.ejedrzejow.pl @Kunta Kinte: Bo reszta jest lepsza odpowiedz

A - 1 godzinę temu, *.172.75 I wy osly z zylety zachecacie by isc na Piasta w niedziele nabijajac kase temu nieudacznikowi Mioduskiemu ? odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dno dna się urwało i dalej Dareczku lecimy w dół....a ile jest tych dnów....hahahahaha.....ale jaja ale jaja.....wszyscy do zwolnienia....absolutnie wszyscy. MILIONERZY wyjazd na święta i sylwestra i bawcie się dobrze. odpowiedz

ZAWIErCIOK - 1 godzinę temu, *.itcomp.pl brawo MNIODEK.... przez 8 lat Twoich rządów stworzyłeś HEGEMONA, który wciąga całą e-klapę, a cała ełropa na widok Twojej Legii trzęsie portkami....



#MIODUSKIgrabarzLEGII odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.110.85 Kiedy te bezjajeczne piz.eusze wracają? Wszyscy pod stadion! odpowiedz

Martinez76 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ktoś jest zaskoczony!?

Nawet nie oglądałem tego gówna.

Mioduski ściągnął taką kapelę, że nawet trenera nie potrzeba.

To się dzieje naprawdę...

💩 odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Halo szefie, myślę ze warto było sie pozbyć Morishity, Guala, Slisza, Muciego, nie przedłużyć umowy z Josue, najlepszym piłkarzem 2 ligi brazylijskiej. Przecież jest dobrze, mamy Chodyne, Kuna,Vinagre, bramkostrzelnych Colaka i Rajovicia. Jest git. Papszun chyba ma za słabe szkła kontaktowe w okularach, ze pcha sie do tego dziadostwa. odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jedno wielkie szmaciarstwo. Z tak słabym zespołem zero stworzonych okazji do gola. Obrona też dramat. Lepiej było puścić zespół rezerw,.byłaby jakaś szansa na remis. odpowiedz

PanTrener - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Papszun jeszcze nie wie w co sie pcha, musialby z 11 transferow dokonac, a taki Mozie ktory bylby lepszy niz Reca i Vinagre razem wzieci odchodzi za darmo, no cóż już nie od roku Miodulski doprowadza klub do przepaści. Trzeba jasno sobie powiedzieć że klubem zarządzaja koledzy Miodka, żewłak i zieliński, pewnie jeszcze paru sie tam znajdzie.

nawet mi nie wstyd, bo juz zdążyłem się przyzwyczaić ze jedyne wygrane w tym sezonie to ze Zniczem Pruszków ale tam ich miejsce w I Lidze, przynajmniej bilety będą tańsze odpowiedz

OJTAM OJTAM - 1 godzinę temu, *.247.43 Ważne że będzie zabawa z Piastem ..

Prawda?

Prawda ?

KOMPROMITACJA ŻYLETY 🔴 odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Parafrazując Szpakowskiego:

Na pytanie gdzie jest ta Legia, odpowiadam - w głębokiej dudzie.

I niestety się tam od dawna urządza. odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl Mamy to kudłaty nie dorobisz się pieniędzy 🤣😂😂🤔😐 cała Polska z nas się śmieje że my meczy nie wygrywamy 🤣😂🤣😐 odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dokładnie ten wynik typowałem. odpowiedz

Yataman - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl A ręcznik po co wychodził z bramki w sytuacji, kiedy nie za bardzo miał szansę dojść do piłki? Tam był Kapuadi ,a ręcznik mu zwyczajnie przeszkodził w dobrej interwencji. Zmylił go. Stara bramkarska maksyma mówi ,że jak nie masz PEWNOŚCI ,że dojdziesz do piłki to nie wychodzisz z bramki. Koleś strzelił praktycznie do pustaka. odpowiedz

Tsubasa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Yataman: Nie chrzań , to Kapuadi nie opanował piłki a Tobiasz próbował ratować sytuację . Najpierw zresztą to Szymański był źle ustawiony , nie zdążył wrócić , Kacper ma tu najmniejszą winę . mógł zostać w bramce lecz zaryzykował . Gdyby nie wyszedł z bramki to i tak było by sam na sam z ich napastnikiem , bo Stefan by chyba nie zdążył już (Stewe to Stefan ?) . odpowiedz

Witam - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wyjazd z Legii.



💩 odpowiedz

Lo - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Zgraja nieudaczników i parodystów bez kobdycji... odpowiedz

ukiluki - 1 godzinę temu, *.glasoperator.nl Ajjjj szkoda gadać ,dopuki tok myślenia zarządu się nie zmieni to sztab i piłkarze też się nie zmienią i dalej wyników nie będzie odpowiedz

Legia Gocław - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie wracajcie 😉 odpowiedz

LEGIA TO MY - 1 godzinę temu, *.79.170 NIKT NIE IDZIE NA PIASTA CH...J Z URODZINAMI PACHOŁKÓW MIODUSKIEGO LEGIA TO MY odpowiedz

tia - 1 godzinę temu, *.orange.pl 💩💩💩💩💩 odpowiedz

Molo30 - 1 godzinę temu, *.112.255 Legia!!! Legia!!! Legia!!! Legia!!! Legia!!! Teraz wszystko na ekstraklape, aby nie spaść... odpowiedz

Sum - 1 godzinę temu, *.orange.pl Podobno o Astiza pytały już Liverpool i Real. odpowiedz

Mioduski won łajdaku - 1 godzinę temu, *.orange.pl 10 mecz na wszystkich frontach bez wygranej. Idziemy na rekordy.💥💪 odpowiedz

Marek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dziady , pasożyty ! W niedzielę podziękujmy im za wstyd na całą Polskę! odpowiedz

Ja1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Marek: a żeby to tylko Polskę, na całą Europę już. odpowiedz

Zwykły Żu(L) - 1 godzinę temu, *.119.132 Wielka Legia Mioduskiego🤡, tego się niż nie da oglądać💩 odpowiedz

Waldek - 1 godzinę temu, *.play.pl Ale wiocha.... odpowiedz

Miś - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Same sobowtóry ,sami dublerzy.Wypłacić im po pół dniówki i niech idą w cholere. 😎 odpowiedz

Mioduski wypad - 1 godzinę temu, *.orange.pl Colak nie trafił z metra,przy pustej bramce......w piłkę. O czym my mówimy 💩☠️ odpowiedz

Wola - 1 godzinę temu, *.centertel.pl T R A G E D I A. odpowiedz

Frederique - 1 godzinę temu, *.play.pl Brak słów. Po prostu wstyd. Wszyscy WON!!! odpowiedz

D.N O. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wszyscy na Piasta hahahaha odpowiedz

