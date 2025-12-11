Szymański: Musimy się obudzić, to nie są żarty

Damian Szymański - fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Polsat Sport

- Czemu nie kontrolowaliśmy tego meczu? Nie wiem. Ciężko cokolwiek powiedzieć. Wszystko się dla nas dobrze ułożyło - strzeliliśmy szybko bramkę i prowadziliśmy. Myślałem, że to nas poniesie do góry. Jak widać, tak się nie stało - powiedział po porażce z FC Noah Erywań pomocnik Legii Warszawa, Damian Szymański.

- Jeszcze do przerwy udało nam się utrzymać dobry wynik. W drugiej połowie popełniliśmy jednak głupie błędy i przez to przegraliśmy mecz. 


 


- Nie wiem, co dokładnie zaważyło o stracie tego drugiego gola. Muszę to jeszcze na spokojnie obejrzeć i przeanalizować tę sytuację.


- Analizowaliśmy przeciwnika i wiedzieliśmy, że grają dużo bocznymi sektorami. Niestety, nie doskakiwaliśmy szybko, by zatrzymywać dośrodkowania gospodarzy. 


- Jest nad nami jakieś fatum. Musimy się w końcu obudzić, bo to nie są żarty. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tej sytuacji. To dotyka każdego z nas - pracowników klubu i jego kibiców, ale także piłkarzy. Każdy próbuje, chce ten mecz wygrać i mam nadzieję, że w końcu wyjdzie dla nas słońce.


- Próbujemy rozmawiać ze sobą, motywować się. Może czasami brakuje nam chłodnej głowy, zachowania zimnej krwi, szczególnie gdy mamy sytuacje strzeleckie. W obronie też możemy zachowywać się lepiej, bo tracimy bramki. Każdy jest winny w tej sytuacji. Musimy uderzyć się w pierś i pracować mocno na treningach, by wyjść z tej sytuacji. Wierzę, że to się stanie w przyszłości.



