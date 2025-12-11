Ce(L)ownik: Na dwoje babka wróżyła

REKLAMA
Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-0 (15,7% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
0-1 - 14,4%
1-0 - 11,2%
1-2 - 7,3%
3-0 - 7,2%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli FC Noah Erywań to 1,29 a Legia Warszawa 0,94
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
