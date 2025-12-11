Ce(L)ownik: Na dwoje babka wróżyła

REKLAMA

Przed meczem FC Noah Erywań - Legia Warszawa, który odbędzie się w czwartek, 11 grudnia o godz. 18:45 w Armenii, oddaliście 654 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik".osób uważa, że wygra FC Noah Erywań.z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, atypuje zwycięstwo Legii Warszawa.

‌‌ FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH





Najczęściej typowanym wynikiem jest(15,7% głosów).Kolejne w zestawieniu są:- 14,4%- 11,2%- 7,3%- 7,2%Średnia liczba bramek, jaką strzeli FC Noah Erywań toa Legia WarszawaDziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!









‌‌ SPRAWDŹ BONUSY NA START OD FORTUNY





Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.



