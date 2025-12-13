Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z FC Noah

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Wszyscy zawodnicy Legii otrzymali bardzo niskie noty za mecz w Armenii. Najniżej oceniliście występ Rubena Vinagre - 1,1  w skali 1 - 6. To najniższa indywidualna nota w tym sezonie. W sumie oceniało 1180 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,5.

Rajović - 1,7
Piątkowski - 1,7
Biczachczjan - 1,6
Claude Goncalves - 1,6
Tobiasz - 1,6
Wszołek - 1,6
Krasniqi - 1,5
Urbański - 1,5
Szymański - 1,5
Augustyniak - 1,5
Kapustka - 1,4
Reca - 1,3
Chodyna - 1,3
Čolak - 1,2
Kapuadi - 1,2
Ruben Vinagre - 1,1


 


oceny Noah




Rumcajs - 20 minut temu, *.246.24

Rajovic zamknął usta krytykom.

