Jest porozumienie Rakowa i Legii ws. Papszuna

Marek Papszun - fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: meczyki.pl, Legionisci.com

Marek Papszun dostał zielone światło od Rakowa na odejście do Legii. Są jednak warunki, które klub z Warszawy musi spełnić - informują meczyki.pl. Zasugerował to właściciel Rakowa, Michał Świerczewski na X, a media potwierdziły tę informację. 

"Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce kluby dojdą do porozumienia. Michał Świerczewski dał zielone światło na odejście Marka Papszuna do Legii Warszawa. Jest ono warunkowe - uzależnione od wpłacenia kwoty odstępnego i dodatkowych warunków, które są jeszcze negocjowane. Rozmowy pomiędzy Rakowem i Legią są już jednak na ostatniej prostej." - czytamy na meczyki.pl. 


 


Kwota odstępnego ma wynosić kilkaset tysięcy złotych, czyli zwrot poniesionych przez Raków kosztów za wykupienie Łukasza Tomczyka i jego sztabu z Polonii Bytom.

Agent Papszuna był w poniedziałek w Warszawie na rozmowach, ale wiadomo, że trener nie dołączy do Legii wcześniej niż w styczniu. We wtorek prezes Rakowa, Piotr Obidziński powiedział, że Marek Papszun na pewno poprowadzi Raków w trzech pozostałych w tym roku meczach. Wcześniej trener zapowiadał, że wypowie się na temat tej sytuacji, ale póki co to się nie wydarzyło. 


Legia pozostaje bez trenera już od 40 dni. Tymczasowo funkcję tę pełni dotychczasowy asystent, Inaki Astiz, który nie ma nawet wymaganej licencji do prowadzenia zespołu w Ekstraklasie, i tak pozostanie do końca roku. Pierwotnie zakładano, że będzie prowadził zespół przez tydzień. We wtorek przedstawiliśmy subiektywne spojrzenie na sytuację Legii w tym sezonie. Władze Legii nadal milczą, a jedyne informacje docierają do kibiców ze strony Rakowa. 




tagi:
Komentarze (11)

alessandro - 18 minut temu, *.162.81

Mógłby ktoś wytłumaczyć jak to możliwe, że na ławce trenerskiej siedzi osoba bez uprawnień ? Z tekstu wynika, że trener Astiz prowadzi Legię, mimo że nie posiada licencji trenerskiej.

odpowiedz
Redakcja Legionisci.com - 7 minut temu, *.Legionisci.com

@alessandro: To możliwe, jeśli był asystentem zwolnionego trenera. Oczywiście, jest to dopuszczalne tymczasowo. Większym problemem jest raczej wiedza i umiejętności, jakie zdobywa się podczas takich kursów i odpowiednie, kompleksowe przygotowanie do tego, żeby być pierwszym trenerem, a także doświadczenie w pracy na tym stanowisku, choćby z juniorami. Tego nie ma. I gdyby to faktycznie był tydzień...

odpowiedz
majusL@legionista.com - 27 minut temu, *.174.42

Co za cham bez honoru. Tffuuuu

odpowiedz
VictorioEmpiorio84 - 28 minut temu, *.18.219

👍

odpowiedz
Kto jest trenerem nie ma znaczenia - 28 minut temu, *.orange.pl

Ważne że dla nas liczy się tylko mistrzostwo a przepraszam utrzymanie 😇

odpowiedz
Kristof - 30 minut temu, *.84.196

A juz myslalem, ze Fernando Santos.👍

odpowiedz
Egon - 35 minut temu, *.waw.pl

No i OK.
Trochę typowo biznesowych przepychanek, jak zwykle w takich przypadkach i jedziemy dalej.

odpowiedz
Legionista - 37 minut temu, *.orange.pl

U nas zarząd na poziomie okręgówki. Same nietrafne decyzję no kurde ile można na to patrzeć w normalnym klubie tych ludzi by już dawno nie było.

odpowiedz
Loczek - 38 minut temu, *.play-internet.pl

To niczego niestety nie zmieni. Papszun, Skorża, Magiera... Ktokolwiek tu nie przyjdzie będzie uwalany przez Mioduskiego.
Transfery, sztab, funkcjonowanie akademii - wszędzie macza paluchy właściciel i jego 'cudowni' doradcy, którzy pobrali się nie wiadomo skąd.
Nawet jak wsadzi tu słupa w postaci prezesa to ten będzie tylko wykonawcą Mioduskich fanaberii. Jedyny ratunek dla Legii to sprzedaż klubu przez Mioduskiego. Innego rozwiązania nie widzę.
Także entuzjastów nowego trenera ściągam na ziemię i informuję, że nic z tego nie będzie - co najwyżej efekt nowej miotły, parę transferów dla Marka żeby nie wariował, a potem wrócimy do starych nawyków. Tzn. Darek wróci.

odpowiedz
Rumcajs - 41 minut temu, *.246.19

Ciekawe czy Świerczewski zamontował już pluskwy w częstochowskich toaletach, z których Marek łączy się z Warszawą i jako pierwszy poznał potencjalne nabytki Legii Warszawa. Dla Papszuna sytuacja jest o tyle nieciekawa, że on nie może Rakowa zostawić, ale jednocześnie pracuje już dla Legii, choć nieformalnie. Jest to konflikt interesów, którego nie powinno być. Nie wierzę, że MP nie działa już w porozumieniu z MŻ i FB nad nowymi transferami Legii Warszawa. Oczywiście nieformalnie, podczas wizyty w toalecie.

odpowiedz
drewno świerkowe - 50 minut temu, *.orange.pl

żal patrzeć jak taki obsrany Raków dyktuje Legii warunki. I jeszcze gdyby ten cały Papszun był tego wart...
Są tylko 2 wyjaśnienia tego co się dzieje:
1. Mioduski jest debilem
2. Mioduski nienawidzi Legii i robi wszystko by ją zniszczyć

odpowiedz
