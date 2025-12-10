NS: Bądźcie częścią wyjątkowego dla NaS meczu

REKLAMA

Drodzy Kibice!







Zdajemy sobie wszyscy sprawę, w jakim momencie się znaleźliśmy. Nie będziemy pisać, żebyście na chwilę o tym zapomnieli, bo Legia to nasze życie i nie da się o tym zapomnieć. Nie da się przejść do porządku dziennego nad tym, jak co tydzień nasze marzenia są zabijane. Nad tym, jak niszczący Legię właściciel każdą kolejną kretyńską decyzją (lub jej brakiem) udowadnia, że można jeszcze głupiej i jeszcze gorzej.













Jednak chcieliśmy przekazać Wam kilka słów przed niedzielą. Będą wtedy urodziny.



To nie będą urodziny grupki kilkudziesięciu osób. To będą Wasze urodziny. To symboliczne urodziny całego ruchu ultras na Legii. To symboliczne urodziny każdego z Was, kto tworzy to, z czego jesteśmy znani. Ten mecz to hołd dla naszej wspólnej historii. Dla tych wszystkich wspomnień, zachwytów, wkurwienia i całej reszty przeróżnych emocji.



Pamiętajcie, czym jest ruch ultras. To nie ostatnie kilka miesięcy, kiedy jest ...ujowo na boisku i w klubie. To nie rok wstecz. To nawet nie te 20 lat. To jeszcze więcej. To kilkadziesiąt lat historii. To nasze trybuny pokazywane w CNN i brazylijskiej telewizji. To tysiące kibiców zajaranych tym, co zobaczyli na trybunach naszego stadionu, którzy dzięki temu złapali zajawkę i dziś tworzą to razem z nami.





Nie jesteśmy właśnie „tą” Legią - tą, z co chwilę pełną Żyletą - dzięki grze piłkarzy. Nie jesteśmy nią dzięki prezesowi, zarządowi i całej reszcie. Jesteśmy Legią Warszawa dzięki mentalności, fanatyzmowi i temu, co tworzymy razem od lat.





Przyjdźcie w niedzielę. Bądźcie częścią tego wyjątkowego dla NaS meczu. Nie dla piłkarzy. Nie dla prezesa-nieudacznika i podległych jemu półgłówków. Bądźcie tam dla siebie. To Wy jesteście Ultras Legia. Bez Was to się nie uda. Liczymy na Was, liczymy mimo wszystko na niezapomniany wieczór, pomimo dramatycznych okoliczności. Należy się to nam wszystkim. Należy się to Legii — czyli Wam.





Nieznani Sprawcy





Mecz Legia Warszawa - Piast Gliwice odbędzie się w niedzielę, 14 grudnia o godz 20:15 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Na ten moment w systemie biletowym zajętych jest ponad 18 tysięcy miejsc.



