Biczachczjan: Wracam do domu

Wahan Biczachczjan - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

- Wracam do miejsca, w którym czuję się jak w domu. Jestem bardzo szczęśliwy. To moje pierwsze doświadczenie w grze przeciwko armeńskiemu zespołowi - mówi Wahan Biczachczjan przed czwartkowym meczem Ligi Konferencji z FC Noah Erywań. 

REKLAMA

- Czuję się bardzo dobrze, wszystko jest już w porządku po kontuzji. Nie mogę się doczekać jutrzejszej rywalizacji. 


 


- Oczywiście, analizowaliśmy dokładnie grę FC Noah, oglądaliśmy ich mecze. To dobry zespół, ma dużą jakość na boisku, dobrą organizację gry i świetnych zawodników. Legia i Noah są obecnie w podobnej sytuacji i mają problemy, ale mam nadzieję, że jutro wygramy i wyjdziemy z tej trudnej sytuacji. To zupełnie nowe otwarcie. 


- Nie wiem, czy wyjdę na boisko od pierwszej minuty, czy z ławki, czy w ogóle zagram. To decyzja trenera i jego trzeba zapytać. 






tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.