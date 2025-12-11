Mozie na finiszu rozmów z Fiorentiną

Prawie dwa tygodnie temu portal Piłka Nożna informował, że 17-letni pomocnik Legii Warszawa - Pascal Mozie - wzbudził zainteresowanie włoskiej Fiorentiny. Zapowiada się na to, że warszawska drużyna straci kolejny duży talent całkowicie za darmo. Jak napisał na portalu X włoski dziennikarz Nicolo Schira, młodzieżowiec stołecznej drużyny praktycznie porozumiał się z klubem z Florencji i podpisze z nim umowę do 2028 roku.

Kontrakt Mozie z Legią obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu, więc już od 1 stycznia będzie mógł podpisać kontrakt z innym klubem obowiązujący od lata.













Mozie regularnie gra w trzecioligowych rezerwach i wystąpił czterokrotnie w młodzieżowej Lidze Mistrzów, w tym dwa razy przeciwko Fiorentinie, pomagając zespołowi dojść do 1/16 finału tych rozgrywek. Ma też debiut w pierwszym zespole — 20 minut przeciwko Cracovii w ubiegłym sezonie. Aktualnie nie trenuje z "jedynką". Legia złożyła Moziemu propozycję nowej umowy i prowadziła z nim rozmowy, ale prawdopodobnie spełzły one na niczym.



