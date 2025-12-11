Transfery

Mozie na finiszu rozmów z Fiorentiną

Pascal Mozie - fot. Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Legionisci.com / X

Prawie dwa tygodnie temu portal Piłka Nożna informował, że 17-letni pomocnik Legii Warszawa - Pascal Mozie - wzbudził zainteresowanie włoskiej Fiorentiny. Zapowiada się na to, że warszawska drużyna straci kolejny duży talent całkowicie za darmo. Jak napisał na portalu X włoski dziennikarz Nicolo Schira, młodzieżowiec stołecznej drużyny praktycznie porozumiał się z klubem z Florencji i podpisze z nim umowę do 2028 roku. 

Kontrakt Mozie z Legią obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu, więc już od 1 stycznia będzie mógł podpisać kontrakt z innym klubem obowiązujący od lata. 


 



Mozie regularnie gra w trzecioligowych rezerwach i wystąpił czterokrotnie w młodzieżowej Lidze Mistrzów, w tym dwa razy przeciwko Fiorentinie, pomagając zespołowi dojść do 1/16 finału tych rozgrywek. Ma też debiut w pierwszym zespole — 20 minut przeciwko Cracovii w ubiegłym sezonie. Aktualnie nie trenuje z "jedynką". Legia złożyła Moziemu propozycję nowej umowy i prowadziła z nim rozmowy, ale prawdopodobnie spełzły one na niczym.




tagi:
Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

majusL@legionista.com - 16 minut temu, *.214.93

nic dziwnego - w Klubie dziadostwo, nie graja mlodzi tylko szroty z zagranicy i polscy nieudacznicy - to mlodzi nie maja perspektyw i uciekaja. od lat to samo. po co w takim razie Akademia skoro nie korzysta sie z wychowankow ??!

odpowiedz
