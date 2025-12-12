Co z Elitimem? Zawodnik się waha

Wraz z końcem sezonu wygasają kontrakty kilku zawodników Legii Warszawa. Jednym z nich jest Juergen Elitim. Jak informuje Fakt, klub zastanawia się nad propozycją przedłużenia kontraktu, ale zawodnik nie jest przekonany, czy chce zostać w Warszawie.

Piłkarz ma wątpliwości, czy dalsza gra w Warszawie będzie dla niego najlepszym krokiem w karierze.











Nie wiadomo też, czy nowy trener, Marek Papszun, będzie widział dla zawodnika miejsce w drużynie. Obecnie jednak Elitim wraca do zdrowia po kontuzji. Do gry ma wrócić w marcu i wtedy rozmowy na temat jego pozostania w klubie powinny nabrać tempa.





W tym sezonie Elitim wystąpił w 22 meczach, w których zdobył 3 bramki. Łącznie w barwach Legii zagrał 94 razy. Strzelił 5 goli.




