Sześć medali legionistów na MP seniorów

Finałowa walka MP z udziałem dwóch legionistów - Macieja Marchela (z prawej) i Jakuba Sulęckiego (z lewej)
Sześć medali wywalczyli pięściarze Legii Warszawa na mistrzostwach Polski seniorów, które rozegrane zostały w Gdańsku, w hali Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej - dwa złote, trzy srebrne i jeden brązowy.

W kat. -65kg dwaj legioniści mierzyli się w finale. O wygranej Macieja Marchela z Jakubem Sulęckim zdecydowała trzecia runda i to Maciek wywalczył złoto, a Jakub srebro.

Wicemistrzostwo Polski w kat. -51kg zdobyła jedyna reprezentantka Legii - Wioletta Gajowiak w kat. -51kg. Finałowa walka z Kingą Miegoć (z Imperium Wałbrzych) była niezwykle zacięta i zakończyła się wygraną wałbrzyszanki 3:2.

Srebrny medal w kat. -90kg wywalczył Alexey Sevostyanov, który pomimo bardzo ambitnej postawy w III rundzie, jednogłośnie na punkty (wszyscy sędziowie punktowali 30:29 na korzyść rywala) przegrał z Mateuszem Bereźnickim.

Brązowy medal w kat. -70kg wywalczył Paweł Sulęcki. Legionista po pokonaniu dwóch przeciwników, w półfinale musiał uznać wyższość Damiana Durkacza z Concordii Knurów. 


W ostatniej walce piątkowych finałów, Nikolas Pawlik pokonał jednogłośnie na punkty Filipa Lewandowskiego z Championa Włocławek.

W mistrzostwach startowali ponadto Szymon Brząkała oraz Mateusz Grejber, a z powodu urazu bez walki zawody zakończył zgłoszony Oskar Bal. Na MP zabrakło kontuzjowanego Bartłomieja Rośkowicza.

Wyniki legionistów:
kat. -51kg: 
Wioletta Gajowiak 5:0 Patrycja Ziaja (Akademia Młodego Wojownika Wielka Wieś)
1/2 finału: Wioletta Gajowiak 5:0 Angelika Andrycz (KB Karlino)
Finał: Wioletta Gajowiak 2:3 Kinga Miegoć (Imperium Wałbrzych)

kat. -55kg:
Nikolas Pawlik 5:0 Sebastian Dudzik (UKS Czaja Boxing Club)
1/2 finału: Nikolas Pawlik 5:0 Kacper Słomka (Sosnowiecki KB K. Nowakowskiego)
Finał: Nikolas Pawlik 5:0 Filip Lewandowski (Champion Włocławek)

kat. -65kg:
Maciej Marchel 5:0 Piotr Ługowski (Champion Sport Life Mińsk Maz.)
Maciej Marchel - Albert Orzeł (KSZO Ostrowiec) (zakończona przed czasem na skutek zderzenia)
1/2 finału: Maciej Marchel AB - Jakub Targiel (MOSM Tychy)
Finał: Maciej Marchel 5:0 Jakub Sulęcki

Jakub Sulęcki 5:0 Adam Wąsowski (UKS Victoria Łódź)
Jakub Sulęcki 5:0 Patryk Pers (Red Fighters Jelenia Góra)
1/2 finału: Jakub Sulęcki 5:0 Bartosz Dudziński (Sosnowiecki KB K. Nowakowskiego)
Finał: Jakub Sulęcki 0:5 Maciej Marchel

Szymon Brząkała 0:5 Bartosz Dudziński (Sosnowiecki KB Nowakowskiego)

kat. -70kg:
Mateusz Grejber 5:0 Szymon Budzyński (SKF Boxing Zielona Góra)
Mateusz Grejber w.o. Nikodem Szafarz (RKB Boxing Radom) 

Oskar Bal w.o. Adam Dziubich (Aligancki Boks)

Paweł Sulęcki 5:0 Jacek Targiel (MOSM Tychy)
Paweł Sulęcki 4:1 Karol Pawlik (Kielecki KB Rushh)
1/2 finału: Paweł Sulęcki 0:5 Damian Durkacz (Concordia Knurów)

lat. -90kg:
Alexey Sevostyanov KO - Jakub Kamiński (Skalnik Wiśniówka)
1/2 finału: Alexey Sevostyanov 5:0 Oskar Dawidowicz (TS Chudecki Boxing)
Finał: Alexey Sevostyanov 0:5 Mateusz Bereźnicki (Skorpion Szczecin)


Nikolas Pawlik
fot. pzb.com.pl

Nikolas Pawlik
fot. pzb.com.pl

Jakub Sulęcki
fot. pzb.com.pl

Paweł Sulęcki
fot. pzb.com.pl

Alexey Sevostyanov
fot. pzb.com.pl

 

 

 

 

 

 

 


