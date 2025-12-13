Sześć medali legionistów na MP seniorów

Sześć medali wywalczyli pięściarze Legii Warszawa na mistrzostwach Polski seniorów, które rozegrane zostały w Gdańsku, w hali Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej - dwa złote, trzy srebrne i jeden brązowy.
W kat. -65kg dwaj legioniści mierzyli się w finale. O wygranej Macieja Marchela z Jakubem Sulęckim zdecydowała trzecia runda i to Maciek wywalczył złoto, a Jakub srebro.
Wicemistrzostwo Polski w kat. -51kg zdobyła jedyna reprezentantka Legii - Wioletta Gajowiak w kat. -51kg. Finałowa walka z Kingą Miegoć (z Imperium Wałbrzych) była niezwykle zacięta i zakończyła się wygraną wałbrzyszanki 3:2.
Srebrny medal w kat. -90kg wywalczył Alexey Sevostyanov, który pomimo bardzo ambitnej postawy w III rundzie, jednogłośnie na punkty (wszyscy sędziowie punktowali 30:29 na korzyść rywala) przegrał z Mateuszem Bereźnickim.
Brązowy medal w kat. -70kg wywalczył Paweł Sulęcki. Legionista po pokonaniu dwóch przeciwników, w półfinale musiał uznać wyższość Damiana Durkacza z Concordii Knurów.
W ostatniej walce piątkowych finałów, Nikolas Pawlik pokonał jednogłośnie na punkty Filipa Lewandowskiego z Championa Włocławek.
W mistrzostwach startowali ponadto Szymon Brząkała oraz Mateusz Grejber, a z powodu urazu bez walki zawody zakończył zgłoszony Oskar Bal. Na MP zabrakło kontuzjowanego Bartłomieja Rośkowicza.
Wyniki legionistów:
kat. -51kg:
Wioletta Gajowiak 5:0 Patrycja Ziaja (Akademia Młodego Wojownika Wielka Wieś)
1/2 finału: Wioletta Gajowiak 5:0 Angelika Andrycz (KB Karlino)
Finał: Wioletta Gajowiak 2:3 Kinga Miegoć (Imperium Wałbrzych)
kat. -55kg:
Nikolas Pawlik 5:0 Sebastian Dudzik (UKS Czaja Boxing Club)
1/2 finału: Nikolas Pawlik 5:0 Kacper Słomka (Sosnowiecki KB K. Nowakowskiego)
Finał: Nikolas Pawlik 5:0 Filip Lewandowski (Champion Włocławek)
kat. -65kg:
Maciej Marchel 5:0 Piotr Ługowski (Champion Sport Life Mińsk Maz.)
Maciej Marchel - Albert Orzeł (KSZO Ostrowiec) (zakończona przed czasem na skutek zderzenia)
1/2 finału: Maciej Marchel AB - Jakub Targiel (MOSM Tychy)
Finał: Maciej Marchel 5:0 Jakub Sulęcki
Jakub Sulęcki 5:0 Adam Wąsowski (UKS Victoria Łódź)
Jakub Sulęcki 5:0 Patryk Pers (Red Fighters Jelenia Góra)
1/2 finału: Jakub Sulęcki 5:0 Bartosz Dudziński (Sosnowiecki KB K. Nowakowskiego)
Finał: Jakub Sulęcki 0:5 Maciej Marchel
Szymon Brząkała 0:5 Bartosz Dudziński (Sosnowiecki KB Nowakowskiego)
kat. -70kg:
Mateusz Grejber 5:0 Szymon Budzyński (SKF Boxing Zielona Góra)
Mateusz Grejber w.o. Nikodem Szafarz (RKB Boxing Radom)
Oskar Bal w.o. Adam Dziubich (Aligancki Boks)
Paweł Sulęcki 5:0 Jacek Targiel (MOSM Tychy)
Paweł Sulęcki 4:1 Karol Pawlik (Kielecki KB Rushh)
1/2 finału: Paweł Sulęcki 0:5 Damian Durkacz (Concordia Knurów)
lat. -90kg:
Alexey Sevostyanov KO - Jakub Kamiński (Skalnik Wiśniówka)
1/2 finału: Alexey Sevostyanov 5:0 Oskar Dawidowicz (TS Chudecki Boxing)
Finał: Alexey Sevostyanov 0:5 Mateusz Bereźnicki (Skorpion Szczecin)