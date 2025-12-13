Sześć medali legionistów na MP seniorów

Sześć medali wywalczyli pięściarze Legii Warszawa na mistrzostwach Polski seniorów, które rozegrane zostały w Gdańsku, w hali Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej - dwa złote, trzy srebrne i jeden brązowy.

W kat. -65kg dwaj legioniści mierzyli się w finale. O wygranej Macieja Marchela z Jakubem Sulęckim zdecydowała trzecia runda i to Maciek wywalczył złoto, a Jakub srebro.



Wicemistrzostwo Polski w kat. -51kg zdobyła jedyna reprezentantka Legii - Wioletta Gajowiak w kat. -51kg. Finałowa walka z Kingą Miegoć (z Imperium Wałbrzych) była niezwykle zacięta i zakończyła się wygraną wałbrzyszanki 3:2.



Srebrny medal w kat. -90kg wywalczył Alexey Sevostyanov, który pomimo bardzo ambitnej postawy w III rundzie, jednogłośnie na punkty (wszyscy sędziowie punktowali 30:29 na korzyść rywala) przegrał z Mateuszem Bereźnickim.



Brązowy medal w kat. -70kg wywalczył Paweł Sulęcki. Legionista po pokonaniu dwóch przeciwników, w półfinale musiał uznać wyższość Damiana Durkacza z Concordii Knurów.





W ostatniej walce piątkowych finałów, Nikolas Pawlik pokonał jednogłośnie na punkty Filipa Lewandowskiego z Championa Włocławek.



W mistrzostwach startowali ponadto Szymon Brząkała oraz Mateusz Grejber, a z powodu urazu bez walki zawody zakończył zgłoszony Oskar Bal. Na MP zabrakło kontuzjowanego Bartłomieja Rośkowicza.



Wyniki legionistów:

kat. -51kg:

Wioletta Gajowiak 5:0 Patrycja Ziaja (Akademia Młodego Wojownika Wielka Wieś)

1/2 finału: Wioletta Gajowiak 5:0 Angelika Andrycz (KB Karlino)

Finał: Wioletta Gajowiak 2:3 Kinga Miegoć (Imperium Wałbrzych)



kat. -55kg:

Nikolas Pawlik 5:0 Sebastian Dudzik (UKS Czaja Boxing Club)

1/2 finału: Nikolas Pawlik 5:0 Kacper Słomka (Sosnowiecki KB K. Nowakowskiego)

Finał: Nikolas Pawlik 5:0 Filip Lewandowski (Champion Włocławek)



kat. -65kg:

Maciej Marchel 5:0 Piotr Ługowski (Champion Sport Life Mińsk Maz.)

Maciej Marchel - Albert Orzeł (KSZO Ostrowiec) (zakończona przed czasem na skutek zderzenia)

1/2 finału: Maciej Marchel AB - Jakub Targiel (MOSM Tychy)

Finał: Maciej Marchel 5:0 Jakub Sulęcki



Jakub Sulęcki 5:0 Adam Wąsowski (UKS Victoria Łódź)

Jakub Sulęcki 5:0 Patryk Pers (Red Fighters Jelenia Góra)

1/2 finału: Jakub Sulęcki 5:0 Bartosz Dudziński (Sosnowiecki KB K. Nowakowskiego)

Finał: Jakub Sulęcki 0:5 Maciej Marchel



Szymon Brząkała 0:5 Bartosz Dudziński (Sosnowiecki KB Nowakowskiego)



kat. -70kg:

Mateusz Grejber 5:0 Szymon Budzyński (SKF Boxing Zielona Góra)

Mateusz Grejber w.o. Nikodem Szafarz (RKB Boxing Radom)



Oskar Bal w.o. Adam Dziubich (Aligancki Boks)



Paweł Sulęcki 5:0 Jacek Targiel (MOSM Tychy)

Paweł Sulęcki 4:1 Karol Pawlik (Kielecki KB Rushh)

1/2 finału: Paweł Sulęcki 0:5 Damian Durkacz (Concordia Knurów)



lat. -90kg:

Alexey Sevostyanov KO - Jakub Kamiński (Skalnik Wiśniówka)

1/2 finału: Alexey Sevostyanov 5:0 Oskar Dawidowicz (TS Chudecki Boxing)

Finał: Alexey Sevostyanov 0:5 Mateusz Bereźnicki (Skorpion Szczecin)

