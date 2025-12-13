Trwa XXVI Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy 2025 roku. W kategorii "Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Roku" głosować można na koszykarską Legię, która zdobyła tytuł mistrza Polski w sezonie 2024/25, a także na piłkarzy Legii za poprzedni sezon, w którym zdobyli Puchar Polski i dotarli do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

W kat. Sportowca Roku głos oddać można na Marka Kanię (świetnego panczenistę Legii, startującego w Pucharze Świata), a także dwóch piłkarzy - Kacpra Tobiasza i Pawła Wszołka.









W kat. Sportowa Impreza Roku głos oddać można na koncert muzyki Chopina z multimedialną oprawą wizualną przed meczem Legia - Jagiellonia.



Głosowanie prowadzone jest TUTAJ. Głosować można do 25 stycznia 2026 roku. Na głosujących czekają nagrody.




